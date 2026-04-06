Ranking WTA: La situazione di questa settimana
06/04/2026 08:44 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (06-04-2026)
1
Best: 1
--
0
Aryna Sabalenka
BLR, 05-05-1998
11025
Punti
20
Tornei
2
Best: 2
--
0
Elena Rybakina
KAZ, 17-06-1999
8108
Punti
22
Tornei
3
Best: 2
--
0
Coco Gauff
USA, 13-03-2004
7278
Punti
20
Tornei
4
Best: 1
--
0
Iga Swiatek
POL, 31-05-2001
7263
Punti
20
Tornei
5
Best: 3
--
0
Jessica Pegula
USA, 24-02-1994
6243
Punti
22
Tornei
6
Best: 3
--
0
Amanda Anisimova
USA, 31-08-2001
5995
Punti
20
Tornei
7
Best: 3
--
0
Elina Svitolina
UKR, 12-09-1994
3965
Punti
16
Tornei
8
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
3907
Punti
20
Tornei
9
Best: 9
--
0
Victoria Mboko
CAN, 0
3531
Punti
21
Tornei
10
Best: 10
--
0
Mirra Andreeva
RUS, 0
3121
Punti
20
Tornei
11
Best: 4
▲
1
Belinda Bencic
SUI, 10-03-1997
3090
Punti
19
Tornei
12
Best: 8
▼
-1
Karolina Muchova
CZE, 21-08-1996
2993
Punti
16
Tornei
13
Best: 10
--
0
Ekaterina Alexandrova
RUS, 15-11-1994
2886
Punti
25
Tornei
14
Best: 12
--
0
Linda Noskova
CZE, 17-11-2004
2801
Punti
23
Tornei
15
Best: 1
--
0
Naomi Osaka
JPN, 16-10-1997
2324
Punti
21
Tornei
16
Best: 16
--
0
Iva Jovic
USA, 0
2270
Punti
22
Tornei
17
Best: 5
▲
1
Madison Keys
USA, 17-02-1995
2161
Punti
19
Tornei
18
Best: 12
▼
-1
Clara Tauson
DEN, 21-12-2002
2040
Punti
24
Tornei
19
Best: 19
--
0
Diana Shnaider
RUS, 0
2001
Punti
25
Tornei
20
Best: 12
--
0
Elise Mertens
BEL, 17-11-1995
1906
Punti
21
Tornei
21
Best: 12
--
0
Liudmila Samsonova
RUS, 11-11-1998
1845
Punti
23
Tornei
22
Best: 11
--
0
Anna Kalinskaya
RUS, 02-12-1998
1813
Punti
22
Tornei
23
Best: 5
--
0
Jelena Ostapenko
LAT, 08-06-1997
1706
Punti
20
Tornei
24
Best: 24
▲
2
Marie Bouzkova
CZE, 21-07-1998
1676
Punti
24
Tornei
25
Best: 13
▼
-1
Leylah Fernandez
CAN, 06-09-2002
1598
Punti
28
Tornei
26
Best: 8
▼
-1
Emma Navarro
USA, 18-05-2001
1492
Punti
26
Tornei
27
Best: 16
--
0
Marta Kostyuk
UKR, 28-06-2002
1473
Punti
18
Tornei
28
Best: 28
--
0
Emma Raducanu
GBR, 0
1465
Punti
23
Tornei
29
Best: 21
--
0
Sorana Cirstea
ROU, 07-04-1990
1459
Punti
23
Tornei
30
Best: 30
▲
1
Maya Joint
AUS, 0
1435
Punti
28
Tornei
31
Best: 30
▲
1
Cristina Bucsa
ESP, 01-01-1998
1426
Punti
26
Tornei
32
Best: 30
▲
2
Xinyu Wang
CHN, 26-09-2001
1383
Punti
25
Tornei
33
Best: 33
▲
2
Jaqueline Cristian
ROU, 05-06-1998
1382
Punti
26
Tornei
34
Best: 34
▲
6
Sara Bejlek
CZE, 0
1380
Punti
20
Tornei
35
Best: 33
▼
-2
Hailey Baptiste
USA, 03-11-2001
1372
Punti
25
Tornei
36
Best: 33
▲
1
Ann Li
USA, 26-06-2000
1356
Punti
26
Tornei
37
Best: 4
▼
-7
Qinwen Zheng
CHN, 08-10-2002
1350
Punti
14
Tornei
38
Best: 3
▼
-2
Maria Sakkari
GRE, 25-07-1995
1348
Punti
25
Tornei
39
Best: 22
▼
-1
Magdalena Frech
POL, 15-12-1997
1348
Punti
25
Tornei
40
Best: 40
▼
-1
Lois Boisson
FRA, 0
1318
Punti
18
Tornei
41
Best: 41
--
0
Janice Tjen
INA, 0
1317
Punti
29
Tornei
42
Best: 29
▲
1
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1310
Punti
27
Tornei
43
Best: 27
▼
-1
Katerina Siniakova
CZE, 10-05-1996
1299
Punti
23
Tornei
44
Best: 28
▲
2
Peyton Stearns
USA, 08-10-2001
1296
Punti
20
Tornei
45
Best: 6
▼
-1
Marketa Vondrousova
CZE, 28-06-1999
1263
Punti
13
Tornei
46
Best: 46
▼
-1
Alexandra Eala
PHI, 0
1255
Punti
28
Tornei
47
Best: 47
▲
1
Jessica Bouzas Maneiro
ESP, 0
1230
Punti
24
Tornei
48
Best: 30
▲
5
Mccartney Kessler
USA, 08-07-1999
1214
Punti
27
Tornei
49
Best: 21
--
0
Dayana Yastremska
UKR, 15-05-2000
1172
Punti
25
Tornei
50
Best: 50
--
0
Tereza Valentova
CZE, 0
1161
Punti
17
Tornei
51
Best: 27
--
0
Laura Siegemund
GER, 04-03-1988
1158
Punti
19
Tornei
52
Best: 2
--
0
Barbora Krejcikova
CZE, 18-12-1995
1155
Punti
19
Tornei
53
Best: 53
▲
36
Yuliia Starodubtseva
UKR, 17-02-2000
1139
Punti
33
Tornei
54
Best: 44
▲
1
Sonay Kartal
GBR, 28-10-2001
1092
Punti
22
Tornei
55
Best: 19
▲
2
Magda Linette
POL, 12-02-1992
1059
Punti
24
Tornei
56
Best: 56
--
0
Talia Gibson
AUS, 0
1050
Punti
30
Tornei
57
Best: 57
▲
4
Antonia Ruzic
CRO, 0
1046
Punti
26
Tornei
58
Best: 39
▲
1
Varvara Gracheva
FRA, 02-08-2000
1045
Punti
25
Tornei
59
Best: 53
▲
4
Elsa Jacquemot
FRA, 03-05-2003
1029
Punti
28
Tornei
60
Best: 9
▼
-2
Veronika Kudermetova
RUS, 24-04-1997
1023
Punti
15
Tornei
61
Best: 36
▼
-1
Tatjana Maria
GER, 08-08-1987
1023
Punti
34
Tornei
62
Best: 23
▲
2
Katie Boulter
GBR, 01-08-1996
1012
Punti
23
Tornei
63
Best: 50
▲
5
Anna Bondar
HUN, 27-05-1997
999
Punti
28
Tornei
64
Best: 22
▼
-2
Shuai Zhang
CHN, 21-01-1989
989
Punti
25
Tornei
65
Best: 65
▲
1
Anastasia Zakharova
RUS, 18-01-2002
978
Punti
33
Tornei
66
Best: 4
▼
-19
Sofia Kenin
USA, 14-11-1998
952
Punti
26
Tornei
67
Best: 10
▲
3
Beatriz Haddad Maia
BRA, 30-05-1996
942
Punti
25
Tornei
68
Best: 66
▲
3
Oleksandra Oliynykova
UKR, 03-01-2001
931
Punti
29
Tornei
69
Best: 54
--
0
Caty Mcnally
USA, 20-11-2001
919
Punti
26
Tornei
70
Best: 8
▼
-3
Daria Kasatkina
AUS, 07-05-1997
918
Punti
22
Tornei
71
Best: 71
▲
21
Panna Udvardy
HUN, 28-09-1998
918
Punti
33
Tornei
72
Best: 60
▲
1
Kamilla Rakhimova
UZB, 28-08-2001
914
Punti
32
Tornei
73
Best: 71
▲
1
Oksana Selekhmeteva
RUS, 13-01-2003
898
Punti
26
Tornei
74
Best: 20
▼
-2
Yulia Putintseva
KAZ, 07-01-1995
893
Punti
26
Tornei
75
Best: 39
▲
1
Eva Lys
GER, 12-01-2002
891
Punti
23
Tornei
76
Best: 69
▲
1
Zeynep Sonmez
TUR, 30-04-2002
891
Punti
27
Tornei
77
Best: 77
▲
1
Petra Marcinko
CRO, 0
890
Punti
29
Tornei
78
Best: 62
▼
-13
Solana Sierra
ARG, 17-06-2004
885
Punti
25
Tornei
79
Best: 35
--
0
Viktorija Golubic
SUI, 16-10-1992
881
Punti
25
Tornei
80
Best: 60
--
0
Kimberly Birrell
AUS, 29-04-1998
880
Punti
31
Tornei
81
Best: 33
▼
-27
Camila Osorio
COL, 22-12-2001
876
Punti
26
Tornei
82
Best: 51
▲
3
Renata Zarazua
MEX, 30-09-1997
875
Punti
31
Tornei
83
Best: 32
▼
-8
Ajla Tomljanovic
AUS, 07-05-1993
867
Punti
26
Tornei
84
Best: 47
▼
-3
Moyuka Uchijima
JPN, 11-08-2001
863
Punti
29
Tornei
85
Best: 85
▼
-3
Ella Seidel
GER, 0
850
Punti
25
Tornei
86
Best: 46
▲
20
Emiliana Arango
COL, 28-11-2000
843
Punti
29
Tornei
87
Best: 51
▼
-4
Elena-Gabriela Ruse
ROU, 06-11-1997
840
Punti
23
Tornei
88
Best: 56
▼
-2
Katie Volynets
USA, 31-12-2001
831
Punti
27
Tornei
89
Best: 54
▼
-2
Julia Grabher
AUT, 02-07-1996
829
Punti
32
Tornei
90
Best: 34
▲
9
Anna Blinkova
RUS, 10-09-1998
819
Punti
28
Tornei
91
Best: 81
▼
-3
Simona Waltert
SUI, 13-12-2000
818
Punti
28
Tornei
92
Best: 46
▼
-2
Taylor Townsend
USA, 16-04-1996
814
Punti
11
Tornei
93
Best: 40
▲
4
Alycia Parks
USA, 31-12-2000
814
Punti
33
Tornei
94
Best: 94
▲
2
Hanne Vandewinkel
BEL, 0
813
Punti
30
Tornei
95
Best: 48
▼
-4
Diane Parry
FRA, 01-09-2002
806
Punti
26
Tornei
96
Best: 93
▼
-3
Daria Snigur
UKR, 27-03-2002
803
Punti
25
Tornei
97
Best: 21
▼
-3
Anastasia Potapova
AUT, 30-03-2001
800
Punti
21
Tornei
98
Best: 98
▼
-3
Nikola Bartunkova
CZE, 0
800
Punti
20
Tornei
99
Best: 91
▲
1
Veronika Erjavec
SLO, 30-12-1999
786
Punti
27
Tornei
100
Best: 65
▲
1
Francesca Jones
GBR, 19-09-2000
775
Punti
22
Tornei
101
Best: 31
▲
1
Mayar Sherif
EGY, 05-05-1996
773
Punti
30
Tornei
102
Best: 2
▲
11
Paula Badosa
ESP, 15-11-1997
771
Punti
19
Tornei
103
Best: 79
▼
-19
Dalma Galfi
HUN, 13-08-1998
769
Punti
26
Tornei
104
Best: 17
▲
11
Donna Vekic
CRO, 28-06-1996
762
Punti
24
Tornei
105
Best: 58
▼
-1
Kaja Juvan
SLO, 25-11-2000
762
Punti
22
Tornei
106
Best: 39
▼
-1
Lulu Sun
NZL, 14-04-2001
755
Punti
25
Tornei
107
Best: 107
--
0
Victoria Jimenez Kasintseva
AND, 0
747
Punti
28
Tornei
108
Best: 29
▼
-5
Ashlyn Krueger
USA, 07-05-2004
741
Punti
24
Tornei
109
Best: 71
--
0
Tamara Korpatsch
GER, 12-05-1995
737
Punti
32
Tornei
110
Best: 32
--
0
Olga Danilovic
SRB, 23-01-2001
731
Punti
19
Tornei
111
Best: 111
▲
1
Lanlana Tararudee
THA, 0
724
Punti
28
Tornei
112
Best: 87
▼
-14
Darja Semenistaja
LAT, 16-09-2002
720
Punti
29
Tornei
113
Best: 36
▲
8
Yue Yuan
CHN, 25-09-1998
718
Punti
25
Tornei
114
Best: 114
▲
2
Darja Vidmanova
CZE, 09-01-2003
718
Punti
20
Tornei
115
Best: 29
▼
-4
Aliaksandra Sasnovich
BLR, 22-03-1994
716
Punti
25
Tornei
116
Best: 11
▼
-2
Anastasia Pavlyuchenkova
RUS, 03-07-1991
707
Punti
16
Tornei
117
Best: 117
▼
-9
Lilli Tagger
AUT, 0
705
Punti
15
Tornei
118
Best: 57
▼
-1
Suzan Lamens
NED, 05-07-1999
699
Punti
30
Tornei
119
Best: 99
▼
-1
Sinja Kraus
AUT, 29-04-2002
699
Punti
30
Tornei
120
Best: 25
▼
-1
Anhelina Kalinina
UKR, 07-02-1997
695
Punti
15
Tornei
121
Best: 33
▲
1
Rebecca Sramkova
SVK, 19-10-1996
655
Punti
26
Tornei
122
Best: 122
▲
1
Alina Korneeva
RUS, 0
643
Punti
24
Tornei
123
Best: 62
▲
2
Rebeka Masarova
SUI, 06-08-1999
618
Punti
22
Tornei
124
Best: 124
▲
2
Dominika Salkova
CZE, 0
613
Punti
28
Tornei
125
Best: 114
▲
3
Marina Stakusic
CAN, 27-11-2004
602
Punti
17
Tornei
126
Best: 126
▲
3
Alina Charaeva
RUS, 27-05-2002
600
Punti
28
Tornei
127
Best: 127
▲
3
Kaitlin Quevedo
ESP, 0
600
Punti
26
Tornei
128
Best: 22
▼
-1
Tamara Zidansek
SLO, 26-12-1997
597
Punti
22
Tornei
129
Best: 91
▼
-5
Leolia Jeanjean
FRA, 14-08-1995
586
Punti
31
Tornei
130
Best: 4
▲
10
Bianca Andreescu
CAN, 16-06-2000
584
Punti
21
Tornei
131
Best: 121
▲
2
Maja Chwalinska
POL, 11-10-2001
584
Punti
22
Tornei
132
Best: 7
▼
-12
Danielle Collins
USA, 13-12-1993
572
Punti
12
Tornei
133
Best: 133
▲
6
Himeno Sakatsume
JPN, 03-08-2001
567
Punti
28
Tornei
134
Best: 134
▲
2
Emerson Jones
AUS, 0
566
Punti
18
Tornei
135
Best: 135
▼
-1
Sofia Costoulas
BEL, 0
566
Punti
28
Tornei
136
Best: 136
▼
-5
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
FRA, 0
565
Punti
28
Tornei
137
Best: 31
--
0
Lin Zhu
CHN, 28-01-1994
564
Punti
23
Tornei
138
Best: 94
--
0
Priscilla Hon
AUS, 10-05-1998
559
Punti
23
Tornei
139
Best: 112
▲
3
Maddison Inglis
AUS, 14-01-1998
543
Punti
24
Tornei
140
Best: 140
▲
3
Elvina Kalieva
USA, 27-07-2003
543
Punti
30
Tornei
141
Best: 41
--
0
Arantxa Rus
NED, 13-12-1990
542
Punti
34
Tornei
142
Best: 41
▼
-7
Caroline Dolehide
USA, 05-09-1998
541
Punti
25
Tornei
143
Best: 143
▲
1
Linda Fruhvirtova
CZE, 0
541
Punti
22
Tornei
144
Best: 117
▲
1
Joanna Garland
TPE, 16-07-2001
540
Punti
18
Tornei
145
Best: 145
▲
1
Lola Radivojevic
SRB, 0
540
Punti
28
Tornei
146
Best: 146
▲
1
Andrea Lazaro Garcia
ESP, 04-11-1994
533
Punti
26
Tornei
147
Best: 99
▲
1
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
526
Punti
27
Tornei
148
Best: 19
▲
7
Varvara Lepchenko
USA, 21-05-1986
522
Punti
35
Tornei
149
Best: 59
--
0
Greet Minnen
BEL, 14-08-1997
510
Punti
22
Tornei
150
Best: 150
▲
2
Taylah Preston
AUS, 0
509
Punti
29
Tornei
151
Best: 54
▲
5
Polina Kudermetova
UZB, 04-06-2003
506
Punti
25
Tornei
152
Best: 150
▼
-2
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
506
Punti
27
Tornei
153
Best: 93
--
0
Maria Timofeeva
UZB, 18-11-2003
494
Punti
27
Tornei
154
Best: 154
--
0
Linda Klimovicova
POL, 0
490
Punti
19
Tornei
155
Best: 46
▲
14
Viktoriya Tomova
BUL, 25-02-1995
480
Punti
25
Tornei
156
Best: 156
▲
1
Tatiana Prozorova
RUS, 0
479
Punti
24
Tornei
157
Best: 84
▲
5
Kayla Day
USA, 28-09-1999
469
Punti
25
Tornei
158
Best: 143
▲
5
Despina Papamichail
GRE, 09-02-1993
467
Punti
34
Tornei
159
Best: 157
▼
-1
Anouk Koevermans
NED, 02-01-2004
464
Punti
25
Tornei
160
Best: 112
▼
-28
Katarzyna Kawa
POL, 17-11-1992
461
Punti
30
Tornei
161
Best: 161
▼
-2
Teodora Kostovic
SRB, 0
459
Punti
25
Tornei
162
Best: 162
▼
-2
Polina Iatcenko
RUS, 0
458
Punti
24
Tornei
163
Best: 46
▼
-2
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
456
Punti
31
Tornei
164
Best: 164
▲
42
Jazmin Ortenzi
ARG, 20-11-2001
452
Punti
27
Tornei
165
Best: 108
▼
-1
Ekaterine Gorgodze
GEO, 03-12-1991
449
Punti
34
Tornei
166
Best: 165
▼
-1
Ye-Xin Ma
CHN, 10-06-1999
445
Punti
26
Tornei
167
Best: 167
▲
6
Mary Stoiana
USA, 0
443
Punti
23
Tornei
168
Best: 49
▲
11
Xiyu Wang
CHN, 28-03-2001
439
Punti
18
Tornei
169
Best: 169
▼
-2
Carol Young Suh Lee
USA, 0
431
Punti
26
Tornei
170
Best: 104
▼
-2
Jessika Ponchet
FRA, 26-09-1996
427
Punti
27
Tornei
171
Best: 156
▲
4
Hanyu Guo
CHN, 18-05-1998
426
Punti
20
Tornei
172
Best: 56
▼
-2
Nao Hibino
JPN, 28-11-1994
420
Punti
27
Tornei
173
Best: 70
▲
8
Harriet Dart
GBR, 28-07-1996
420
Punti
25
Tornei
174
Best: 158
▼
-3
Carole Monnet
FRA, 01-12-2001
420
Punti
30
Tornei
175
Best: 175
▼
-24
Leyre Romero Gormaz
ESP, 0
419
Punti
29
Tornei
176
Best: 176
▼
-4
Laura Samson
CZE, 0
417
Punti
21
Tornei
177
Best: 97
▼
-3
Elizabeth Mandlik
USA, 19-05-2001
416
Punti
26
Tornei
178
Best: 105
▼
-2
Whitney Osuigwe
USA, 17-04-2002
414
Punti
29
Tornei
179
Best: 23
▲
5
Mona Barthel
GER, 11-07-1990
409
Punti
30
Tornei
180
Best: 165
▼
-2
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
ESP, 19-02-1999
404
Punti
29
Tornei
181
Best: 22
▼
-1
Irina-Camelia Begu
ROU, 26-08-1990
399
Punti
6
Tornei
182
Best: 150
▼
-16
Iryna Shymanovich
BLR, 30-06-1997
398
Punti
26
Tornei
183
Best: 121
▼
-1
Anastasia Gasanova
RUS, 15-05-1999
395
Punti
27
Tornei
184
Best: 83
▼
-1
Olivia Gadecki
AUS, 24-04-2002
394
Punti
24
Tornei
185
Best: 100
▲
5
Mananchaya Sawangkaew
THA, 10-07-2002
392
Punti
14
Tornei
186
Best: 71
▼
-9
Maria Lourdes Carle
ARG, 10-02-2000
389
Punti
29
Tornei
187
Best: 176
▼
-2
Francisca Jorge
POR, 21-04-2000
389
Punti
27
Tornei
188
Best: 11
--
0
Anastasija Sevastova
LAT, 13-04-1990
385
Punti
16
Tornei
189
Best: 187
▼
-2
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
383
Punti
25
Tornei
190
Best: 21
▲
1
Jil Teichmann
SUI, 15-07-1997
378
Punti
12
Tornei
191
Best: 191
▲
1
Cadence Brace
CAN, 0
378
Punti
22
Tornei
192
Best: 192
▲
1
Noma Noha Akugue
GER, 0
378
Punti
32
Tornei
193
Best: 168
▲
54
Xiaodi You
CHN, 12-05-1996
377
Punti
28
Tornei
194
Best: 194
--
0
Fiona Crawley
USA, 0
375
Punti
22
Tornei
195
Best: 114
▲
1
Storm Hunter
AUS, 11-08-1994
368
Punti
15
Tornei
196
Best: 191
▲
1
Alice Rame
FRA, 09-11-1997
367
Punti
29
Tornei
197
Best: 187
▲
1
Yeonwoo Ku
KOR, 15-03-2003
366
Punti
26
Tornei
198
Best: 198
▲
1
Kayla Cross
CAN, 0
365
Punti
31
Tornei
199
Best: 170
▲
1
Lina Gjorcheska
MKD, 03-08-1994
364
Punti
23
Tornei
200
Best: 45
▼
-5
Anna-Lena Friedsam
GER, 01-02-1994
359
Punti
25
Tornei
201
Best: 201
▲
16
Luisina Giovannini
ARG, 0
357
Punti
19
Tornei
202
Best: 90
--
0
Harmony Tan
FRA, 11-09-1997
352
Punti
28
Tornei
203
Best: 93
▼
-17
Julia Riera
ARG, 29-05-2002
343
Punti
27
Tornei
204
Best: 1
--
0
Victoria Azarenka
BLR, 31-07-1989
340
Punti
6
Tornei
205
Best: 105
▼
-2
Marina Bassols Ribera
ESP, 13-12-1999
339
Punti
29
Tornei
206
Best: 206
▼
-1
Veronika Podrez
UKR, 0
338
Punti
23
Tornei
207
Best: 207
--
0
Celine Naef
SUI, 0
335
Punti
22
Tornei
208
Best: 207
▲
3
Irene Burillo
ESP, 23-07-1997
333
Punti
32
Tornei
209
Best: 168
▲
1
Miriam Bulgaru
ROU, 08-10-1998
332
Punti
29
Tornei
210
Best: 203
▼
-2
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
329
Punti
24
Tornei
211
Best: 105
▲
9
Mai Hontama
JPN, 30-08-1999
327
Punti
32
Tornei
212
Best: 58
▼
-23
Louisa Chirico
USA, 16-05-1996
327
Punti
30
Tornei
213
Best: 213
▼
-4
Elena Pridankina
RUS, 0
327
Punti
26
Tornei
214
Best: 214
--
0
Anna Siskova
CZE, 01-07-2001
325
Punti
22
Tornei
215
Best: 43
--
0
Viktoria Hruncakova
SVK, 11-05-1998
324
Punti
29
Tornei
216
Best: 39
--
0
Fiona Ferro
FRA, 12-03-1997
323
Punti
13
Tornei
217
Best: 217
▲
1
Lucie Havlickova
CZE, 0
323
Punti
18
Tornei
218
Best: 218
▲
1
Aoi Ito
JPN, 0
320
Punti
17
Tornei
219
Best: 173
▲
12
Ana Sofia Sánchez
MEX, 13-04-1994
319
Punti
24
Tornei
220
Best: 153
▲
1
Kathinka Von Deichmann
LIE, 16-05-1994
315
Punti
35
Tornei
221
Best: 221
▲
17
Aliona Falei
BLR, 0
315
Punti
24
Tornei
222
Best: 222
▲
38
Jeline Vandromme
BEL, 0
314
Punti
17
Tornei
223
Best: 223
▲
1
Gabriela Knutson
CZE, 0
311
Punti
29
Tornei
224
Best: 201
▲
2
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
310
Punti
25
Tornei
225
Best: 97
▲
2
Jana Fett
CRO, 02-11-1996
308
Punti
14
Tornei
226
Best: 116
▲
2
Ena Shibahara
JPN, 12-02-1998
308
Punti
26
Tornei
227
Best: 84
▼
-26
Astra Sharma
AUS, 11-09-1995
308
Punti
21
Tornei
228
Best: 228
▲
1
Barbora Palicova
CZE, 0
308
Punti
30
Tornei
229
Best: 229
▲
7
Elizara Yaneva
BUL, 0
307
Punti
18
Tornei
230
Best: 164
▼
-8
Susan Bandecchi
SUI, 01-07-1998
304
Punti
28
Tornei
231
Best: 231
▲
4
Julia Avdeeva
RUS, 0
303
Punti
22
Tornei
232
Best: 52
▼
-9
Claire Liu
USA, 25-05-2000
301
Punti
19
Tornei
233
Best: 233
▲
40
Akasha Urhobo
USA, 0
301
Punti
20
Tornei
234
Best: 100
▼
-22
Laura Pigossi
BRA, 02-08-1994
300
Punti
31
Tornei
235
Best: 235
▲
11
Ayana Akli
USA, 0
298
Punti
25
Tornei
236
Best: 96
▲
1
Chloe Paquet
FRA, 01-07-1994
295
Punti
31
Tornei
237
Best: 233
▼
-4
Julie Belgraver
FRA, 04-07-2002
293
Punti
26
Tornei
238
Best: 221
▲
1
Eva Guerrero Alvarez
ESP, 04-09-1999
293
Punti
21
Tornei
239
Best: 125
▼
-7
Xinyu Gao
CHN, 21-11-1997
291
Punti
19
Tornei
240
Best: 212
▲
3
Matilde Jorge
POR, 07-04-2004
288
Punti
28
Tornei
241
Best: 27
--
0
Bernarda Pera
USA, 03-12-1994
287
Punti
13
Tornei
242
Best: 136
▼
-12
Katherine Sebov
CAN, 05-01-1999
284
Punti
31
Tornei
243
Best: 88
▼
-30
Aliona Bolsova
ESP, 06-11-1997
281
Punti
29
Tornei
244
Best: 151
▲
7
Anastasia Tikhonova
RUS, 21-01-2001
280
Punti
30
Tornei
245
Best: 245
▲
10
Fangran Tian
CHN, 0
278
Punti
24
Tornei
246
Best: 222
▼
-12
Caroline Werner
GER, 08-04-1996
277
Punti
30
Tornei
247
Best: 214
▲
5
Angela Fita Boluda
ESP, 12-07-1999
277
Punti
33
Tornei
248
Best: 205
--
0
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
276
Punti
27
Tornei
249
Best: 242
▼
-5
Kajsa Rinaldo Persson
SWE, 11-11-1997
276
Punti
26
Tornei
250
Best: 153
▼
-5
Selena Janicijevic
FRA, 23-07-2002
275
Punti
36
Tornei
251
Best: 251
▼
-2
Mingge Xu
GBR, 0
274
Punti
20
Tornei
252
Best: 103
▲
9
Katarina Zavatska
UKR, 05-02-2000
271
Punti
29
Tornei
253
Best: 165
▼
-3
Carolina Alves
BRA, 23-04-1996
270
Punti
26
Tornei
254
Best: 254
▼
-1
Hina Inoue
USA, 0
269
Punti
23
Tornei
255
Best: 196
▼
-1
Justina Mikulskyte
LTU, 06-02-1996
268
Punti
32
Tornei
256
Best: 209
▲
2
Eva Vedder
NED, 23-11-1999
268
Punti
24
Tornei
257
Best: 257
▼
-1
Vendula Valdmannova
CZE, 0
268
Punti
18
Tornei
258
Best: 1
▼
-1
Karolina Pliskova
CZE, 21-03-1992
267
Punti
5
Tornei
259
Best: 38
--
0
Rebecca Marino
CAN, 16-12-1990
265
Punti
12
Tornei
260
Best: 45
▲
3
Nuria Parrizas Diaz
ESP, 15-07-1991
261
Punti
23
Tornei
261
Best: 40
▲
1
Tereza Martincova
CZE, 24-10-1994
261
Punti
18
Tornei
262
Best: 118
▲
2
Katie Swan
GBR, 24-03-1999
260
Punti
22
Tornei
263
Best: 263
▲
2
Anca Todoni
ROU, 0
259
Punti
12
Tornei
264
Best: 264
▲
2
Mia Ristic
SRB, 0
259
Punti
31
Tornei
265
Best: 265
▲
2
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
259
Punti
23
Tornei
266
Best: 266
▲
19
Alexandra Shubladze
RUS, 0
259
Punti
20
Tornei
267
Best: 267
▼
-42
Tara Wuerth
CRO, 0
258
Punti
19
Tornei
268
Best: 214
--
0
Ayla Aksu
TUR, 15-07-1996
253
Punti
20
Tornei
269
Best: 35
▲
1
Polona Hercog
SLO, 20-01-1991
252
Punti
13
Tornei
270
Best: 152
▼
-30
Raluka Serban
CYP, 17-06-1997
249
Punti
32
Tornei
271
Best: 265
--
0
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
247
Punti
25
Tornei
272
Best: 243
▲
2
Anastasia Zolotareva
RUS, 18-01-2002
246
Punti
21
Tornei
273
Best: 273
▼
-1
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
245
Punti
17
Tornei
274
Best: 254
▲
1
Mei Yamaguchi
JPN, 14-06-1999
244
Punti
30
Tornei
275
Best: 275
▲
1
Mika Stojsavljevic
GBR, 0
243
Punti
15
Tornei
276
Best: 244
▲
1
Sohyun Park
KOR, 02-07-2002
242
Punti
24
Tornei
277
Best: 277
▲
1
Tessa Johanna Brockmann
GER, 0
240
Punti
28
Tornei
278
Best: 212
▼
-36
Sada Nahimana
BDI, 21-04-2001
239
Punti
27
Tornei
279
Best: 149
▲
1
Katrina Scott
USA, 11-06-2004
239
Punti
15
Tornei
280
Best: 280
▲
4
Alisa Oktiabreva
RUS, 0
238
Punti
12
Tornei
281
Best: 189
▲
1
Katharina Hobgarski
GER, 18-06-1997
238
Punti
16
Tornei
282
Best: 282
▼
-3
Anastasiia Sobolieva
UKR, 0
235
Punti
30
Tornei
283
Best: 230
▲
3
Anna Rogers
USA, 21-03-1998
235
Punti
33
Tornei
284
Best: 277
▼
-1
Martyna Kubka
POL, 19-04-2001
235
Punti
21
Tornei
285
Best: 200
▲
89
Sofya Lansere
RUS, 29-09-2000
233
Punti
27
Tornei
286
Best: 119
▲
4
Lizette Cabrera
AUS, 19-12-1997
229
Punti
27
Tornei
287
Best: 38
▲
2
Heather Watson
GBR, 19-05-1992
229
Punti
15
Tornei
288
Best: 172
▲
3
Carson Branstine
CAN, 09-09-2000
228
Punti
16
Tornei
289
Best: 289
▼
-8
Carolyn Ansari
USA, 0
228
Punti
30
Tornei
290
Best: 290
▲
2
Elena Ruxandra Bertea
ROU, 0
228
Punti
24
Tornei
291
Best: 97
▲
2
Arina Rodionova
AUS, 15-12-1989
224
Punti
23
Tornei
292
Best: 292
▲
2
Wakana Sonobe
JPN, 0
224
Punti
12
Tornei
293
Best: 293
▲
24
Vivian Wolff
USA, 08-10-1998
222
Punti
20
Tornei
294
Best: 294
▲
3
Ane Mintegi Del Olmo
ESP, 24-10-2003
221
Punti
14
Tornei
295
Best: 295
▲
3
Elena Malygina
EST, 27-05-2000
221
Punti
23
Tornei
296
Best: 135
▲
3
Arianne Hartono
NED, 21-04-1996
220
Punti
22
Tornei
297
Best: 297
▲
3
Alevtina Ibragimova
RUS, 0
220
Punti
27
Tornei
298
Best: 298
▲
3
Clervie Ngounoue
USA, 0
219
Punti
13
Tornei
299
Best: 299
▲
3
Katarina Jokic
SRB, 19-04-1998
218
Punti
26
Tornei
300
Best: 300
▼
-13
Sara Saito
JPN, 0
217
Punti
29
Tornei
301
Best: 301
▲
2
Hayu Kinoshita
JPN, 0
217
Punti
21
Tornei
302
Best: 296
▲
2
Rina Saigo
JPN, 17-10-2000
216
Punti
29
Tornei
303
Best: 303
▼
-15
Lia Karatancheva
BUL, 0
215
Punti
33
Tornei
304
Best: 284
▲
1
Hiromi Abe
JPN, 02-05-2000
215
Punti
17
Tornei
305
Best: 305
▼
-9
Amarissa Toth
HUN, 0
214
Punti
20
Tornei
306
Best: 31
--
0
Zarina Diyas
KAZ, 18-10-1993
213
Punti
17
Tornei
307
Best: 307
--
0
Samira De Stefano
ITA, 0
212
Punti
28
Tornei
308
Best: 308
▲
1
Julie Struplova
CZE, 0
209
Punti
17
Tornei
309
Best: 309
▲
1
Viktoria Morvayova
SVK, 10-03-2001
208
Punti
28
Tornei
310
Best: 310
▲
1
Lea Ma
USA, 01-02-2001
208
Punti
25
Tornei
311
Best: 311
▲
1
Yidi Yang
CHN, 21-12-1999
208
Punti
29
Tornei
312
Best: 176
▼
-4
Manon Leonard
FRA, 20-01-2001
206
Punti
27
Tornei
313
Best: 309
▲
13
Victoria Bosio
ARG, 03-10-1994
206
Punti
20
Tornei
314
Best: 314
▲
1
Hibah Shaikh
USA, 0
205
Punti
21
Tornei
315
Best: 315
▲
1
Anouck Vrancken Peeters
NED, 0
204
Punti
25
Tornei
316
Best: 132
▼
-21
Yuriko Lily Miyazaki
GBR, 11-11-1995
202
Punti
20
Tornei
317
Best: 221
▲
2
Gabriela Ce
BRA, 03-03-1993
202
Punti
24
Tornei
318
Best: 301
▲
3
Alicia Herrero Linana
ESP, 29-12-1998
201
Punti
25
Tornei
319
Best: 310
▲
16
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
201
Punti
21
Tornei
320
Best: 320
▲
3
Amandine Monnot
FRA, 0
201
Punti
19
Tornei
321
Best: 321
▲
6
Katarina Kuzmova
SVK, 07-08-2001
201
Punti
28
Tornei
322
Best: 61
▲
2
Jule Niemeier
GER, 12-08-1999
200
Punti
22
Tornei
323
Best: 219
▲
53
Alice Tubello
FRA, 30-01-2001
199
Punti
16
Tornei
324
Best: 318
▲
1
Tiphanie Lemaitre
FRA, 17-05-2000
199
Punti
31
Tornei
325
Best: 325
▲
3
Daria Khomutsianskaya
BLR, 0
198
Punti
18
Tornei
326
Best: 226
▲
3
Ekaterina Reyngold
RUS, 07-04-2001
197
Punti
18
Tornei
327
Best: 213
▼
-7
Haruka Kaji
JPN, 25-09-1994
196
Punti
26
Tornei
328
Best: 328
▲
2
Erika Andreeva
RUS, 0
195
Punti
21
Tornei
329
Best: 149
▲
33
Martina Capurro Taborda
ARG, 04-12-1997
195
Punti
19
Tornei
330
Best: 178
▼
-16
Kyoka Okamura
JPN, 06-10-1995
194
Punti
25
Tornei
331
Best: 331
▼
-18
Laura Hietaranta
FIN, 0
194
Punti
19
Tornei
332
Best: 332
--
0
Miho Kuramochi
JPN, 0
193
Punti
22
Tornei
333
Best: 283
--
0
Caijsa Hennemann
SWE, 22-03-2001
193
Punti
13
Tornei
334
Best: 334
--
0
Haley Giavara
USA, 16-10-2000
192
Punti
27
Tornei
335
Best: 335
▲
9
Eva Bennemann
GER, 0
191
Punti
19
Tornei
336
Best: 181
▲
1
Darya Astakhova
RUS, 26-01-2002
189
Punti
21
Tornei
337
Best: 299
▲
1
Eunhye Lee
KOR, 10-05-2000
189
Punti
21
Tornei
338
Best: 2
▲
1
Vera Zvonareva
RUS, 07-09-1984
188
Punti
7
Tornei
339
Best: 339
▼
-3
Renata Jamrichova
SVK, 0
188
Punti
11
Tornei
340
Best: 266
--
0
Tina Smith
AUS, 12-06-2002
188
Punti
22
Tornei
341
Best: 341
--
0
Giorgia Pedone
ITA, 0
188
Punti
24
Tornei
342
Best: 342
▼
-20
Mia Pohankova
SVK, 0
188
Punti
8
Tornei
343
Best: 293
▼
-1
Dayeon Back
KOR, 24-01-2002
188
Punti
23
Tornei
344
Best: 344
▼
-1
Martha Matoula
GRE, 0
188
Punti
26
Tornei
345
Best: 2
--
0
Ons Jabeur
TUN, 28-08-1994
187
Punti
8
Tornei
346
Best: 150
--
0
En-Shuo Liang
TPE, 02-10-2000
187
Punti
19
Tornei
347
Best: 203
▲
13
Carlota Martinez Cirez
ESP, 13-02-2001
186
Punti
25
Tornei
348
Best: 348
▼
-1
Han Shi
CHN, 0
186
Punti
27
Tornei
349
Best: 136
--
0
Gabriela Lee
ROU, 23-08-1995
185
Punti
18
Tornei
350
Best: 139
▲
1
Tessah Andrianjafitrimo
FRA, 11-10-1998
183
Punti
20
Tornei
351
Best: 35
▲
1
Madison Brengle
USA, 03-04-1990
183
Punti
23
Tornei
352
Best: 211
▼
-21
Margaux Rouvroy
FRA, 22-03-2001
182
Punti
21
Tornei
353
Best: 83
▲
16
Zhuoxuan Bai
CHN, 16-11-2002
181
Punti
6
Tornei
354
Best: 47
▼
-1
Yafan Wang
CHN, 30-04-1994
180
Punti
10
Tornei
355
Best: 355
▲
58
Yufei Ren
CHN, 0
180
Punti
25
Tornei
356
Best: 356
▼
-6
Ariana Geerlings
ESP, 0
179
Punti
15
Tornei
357
Best: 357
▼
-3
Yasmine Kabbaj
MAR, 0
179
Punti
25
Tornei
358
Best: 358
▲
17
Alicia Dudeney
GBR, 0
179
Punti
23
Tornei
359
Best: 359
▲
5
Kira Pavlova
RUS, 0
179
Punti
20
Tornei
360
Best: 360
▼
-5
Monika Ekstrand
USA, 0
178
Punti
13
Tornei
361
Best: 361
▼
-5
Alina Granwehr
SUI, 0
178
Punti
19
Tornei
362
Best: 362
▼
-5
Francesca Pace
ITA, 0
177
Punti
15
Tornei
363
Best: 363
▼
-4
Amarni Banks
GBR, 0
176
Punti
16
Tornei
364
Best: 364
▼
-3
Nastasja Schunk
GER, 0
175
Punti
22
Tornei
365
Best: 365
--
0
Elena Micic
AUS, 0
170
Punti
25
Tornei
366
Best: 366
--
0
Natalija Senic
SRB, 0
170
Punti
20
Tornei
367
Best: 36
▲
21
Elina Avanesyan
ARM, 17-09-2002
168
Punti
16
Tornei
368
Best: 368
▼
-99
Julieta Pareja
USA, 0
168
Punti
13
Tornei
369
Best: 342
▼
-2
Sandra Samir
EGY, 04-11-1997
167
Punti
20
Tornei
370
Best: 296
--
0
Eri Shimizu
JPN, 28-05-1998
166
Punti
25
Tornei
371
Best: 322
--
0
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
165
Punti
21
Tornei
372
Best: 372
--
0
Angelina Voloshchuk
POR, 0
165
Punti
20
Tornei
373
Best: 373
--
0
Lucciana Perez Alarcon
PER, 0
165
Punti
8
Tornei
374
Best: 253
▲
8
Sapfo Sakellaridi
GRE, 01-04-2003
165
Punti
36
Tornei
375
Best: 375
▲
2
Diletta Cherubini
ITA, 0
164
Punti
30
Tornei
376
Best: 199
▲
4
Naiktha Bains
GBR, 17-12-1997
163
Punti
24
Tornei
377
Best: 377
▲
1
Eryn Cayetano
USA, 0
163
Punti
20
Tornei
378
Best: 378
▼
-15
Kristiana Sidorova
RUS, 0
162
Punti
23
Tornei
379
Best: 69
--
0
Dalila Jakupovic
SLO, 24-03-1991
162
Punti
29
Tornei
380
Best: 114
▲
1
Sijia Wei
CHN, 05-12-2003
160
Punti
20
Tornei
381
Best: 254
▲
34
Misaki Matsuda
JPN, 21-08-1998
160
Punti
18
Tornei
382
Best: 382
▲
1
Weronika Ewald
POL, 0
159
Punti
20
Tornei
383
Best: 383
▲
8
Vaishnavi Adkar
IND, 0
158
Punti
14
Tornei
384
Best: 384
▲
1
Sahaja Yamalapalli
IND, 0
157
Punti
19
Tornei
385
Best: 204
▲
1
Sakura Hosogi
JPN, 25-03-2000
157
Punti
18
Tornei
386
Best: 60
▲
1
Cagla Buyukakcay
TUR, 28-09-1989
157
Punti
21
Tornei
387
Best: 314
▲
2
Yasmine Mansouri
FRA, 15-05-2001
156
Punti
27
Tornei
388
Best: 210
▲
2
Gergana Topalova
BUL, 22-02-2000
156
Punti
25
Tornei
389
Best: 389
▲
30
Priska Nugroho
INA, 0
155
Punti
22
Tornei
390
Best: 280
▲
21
Ekaterina Kazionova
RUS, 13-01-1999
155
Punti
28
Tornei
391
Best: 391
▲
1
Cristina Diaz Adrover
ESP, 0
155
Punti
27
Tornei
392
Best: 392
▲
1
Saki Imamura
JPN, 0
155
Punti
17
Tornei
393
Best: 393
▲
1
Martina Okalova
SVK, 0
154
Punti
18
Tornei
394
Best: 216
▲
6
Victoria Rodriguez
MEX, 22-04-1995
153
Punti
21
Tornei
395
Best: 299
▼
-47
Francesca Curmi
MLT, 07-07-2002
152
Punti
22
Tornei
396
Best: 396
--
0
Alexis Blokhina
USA, 0
152
Punti
15
Tornei
397
Best: 292
--
0
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
151
Punti
22
Tornei
398
Best: 213
--
0
Valentina Ryser
SUI, 22-03-2001
150
Punti
26
Tornei
399
Best: 347
--
0
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
150
Punti
17
Tornei
400
Best: 400
▲
10
Antonia Vergara Rivera
CHI, 0
150
Punti
24
Tornei
401
Best: 401
--
0
Victoria Hu
USA, 0
150
Punti
23
Tornei
402
Best: 133
▲
3
Isabella Shinikova
BUL, 25-10-1991
148
Punti
22
Tornei
403
Best: 169
▼
-45
Hanna Chang
USA, 25-02-1998
147
Punti
27
Tornei
404
Best: 404
--
0
Lamis Alhussein Abdel Aziz
EGY, 24-04-1998
147
Punti
25
Tornei
405
Best: 81
▼
-2
Nina Stojanovic
SRB, 30-07-1996
146
Punti
9
Tornei
406
Best: 292
▲
16
Zhibek Kulambayeva
KAZ, 26-03-2000
146
Punti
17
Tornei
407
Best: 407
▼
-1
Vittoria Paganetti
ITA, 0
146
Punti
20
Tornei
408
Best: 131
▼
-1
Carol Zhao
CAN, 20-06-1995
145
Punti
15
Tornei
409
Best: 409
▲
9
Federica Urgesi
ITA, 0
145
Punti
27
Tornei
410
Best: 291
▼
-2
Alana Smith
USA, 09-11-1999
145
Punti
25
Tornei
411
Best: 411
▲
12
Mell Reasco Gonzalez
ECU, 23-07-2002
145
Punti
18
Tornei
412
Best: 404
▲
2
Mina Hodzic
GER, 06-06-2002
144
Punti
27
Tornei
413
Best: 413
▼
-1
Zuzanna Pawlikowska
POL, 0
144
Punti
20
Tornei
414
Best: 414
▲
14
Alana Subasic
AUS, 0
141
Punti
24
Tornei
415
Best: 296
▲
9
Aneta Kucmova
CZE, 23-05-2000
140
Punti
15
Tornei
416
Best: 154
▲
4
Amandine Hesse
FRA, 16-01-1993
139
Punti
23
Tornei
417
Best: 417
▼
-49
Robin Montgomery
USA, 0
138
Punti
5
Tornei
418
Best: 418
▲
3
Xinxin Yao
CHN, 0
138
Punti
32
Tornei
419
Best: 304
▲
6
Andreea Prisacariu
ROU, 09-02-2000
137
Punti
21
Tornei
420
Best: 420
▼
-36
Denislava Glushkova
BUL, 0
137
Punti
21
Tornei
421
Best: 175
▲
8
Ayano Shimizu
JPN, 11-04-1998
136
Punti
17
Tornei
422
Best: 226
▲
8
Momoko Kobori
JPN, 22-08-1998
136
Punti
14
Tornei
423
Best: 200
▲
8
Tena Lukas
CRO, 10-05-1995
136
Punti
27
Tornei
424
Best: 424
▲
8
Amelia Rajecki
GBR, 0
135
Punti
25
Tornei
425
Best: 162
▲
8
Jia-Jing Lu
CHN, 18-11-1989
135
Punti
19
Tornei
426
Best: 426
▲
13
Fernanda Labrana
CHI, 13-03-1999
135
Punti
21
Tornei
427
Best: 186
▲
7
Sofia Shapatava
GEO, 12-01-1989
135
Punti
26
Tornei
428
Best: 348
▲
7
Ikumi Yamazaki
JPN, 24-08-2001
134
Punti
19
Tornei
429
Best: 395
▲
14
Lisa Zaar
SWE, 30-04-2000
134
Punti
20
Tornei
430
Best: 346
▲
6
Natsumi Kawaguchi
JPN, 28-06-2002
134
Punti
20
Tornei
431
Best: 431
▲
6
Victoria Allen
GBR, 26-02-2001
132
Punti
19
Tornei
432
Best: 158
▼
-114
Lea Boskovic
CRO, 22-09-1999
131
Punti
26
Tornei
433
Best: 399
▼
-31
Jasmijn Gimbrere
NED, 06-03-2001
130
Punti
19
Tornei
434
Best: 110
▲
6
Ylena In-Albon
SUI, 06-03-1999
129
Punti
18
Tornei
435
Best: 435
▲
6
Noemi Basiletti
ITA, 0
129
Punti
21
Tornei
436
Best: 436
▲
13
Jiaqi Wang
CHN, 0
128
Punti
28
Tornei
437
Best: 437
▲
7
Kristina Liutova
RUS, 0
128
Punti
9
Tornei
438
Best: 320
▼
-22
Jenny Duerst
SUI, 25-03-1999
128
Punti
14
Tornei
439
Best: 439
▲
6
Kristina Dmitruk
BLR, 0
127
Punti
12
Tornei
440
Best: 440
▲
7
Ena Koike
JPN, 0
127
Punti
19
Tornei
441
Best: 441
▲
15
Rada Zolotareva
RUS, 0
127
Punti
9
Tornei
442
Best: 361
▲
23
Stephanie Visscher
NED, 25-01-2000
127
Punti
18
Tornei
443
Best: 443
▼
-34
Astrid Lew Yan Foon
FRA, 0
126
Punti
19
Tornei
444
Best: 379
▲
4
Thaisa Grana Pedretti
BRA, 15-05-1999
126
Punti
15
Tornei
445
Best: 250
▼
-18
Nicole Fossa Huergo
ARG, 26-05-1995
125
Punti
26
Tornei
446
Best: 446
▲
4
Lucija Ciric Bagaric
CRO, 0
125
Punti
20
Tornei
447
Best: 447
▲
39
Maria Urrutia
ARG, 0
125
Punti
19
Tornei
448
Best: 448
▲
3
Boyoung Jeong
KOR, 21-05-2003
125
Punti
20
Tornei
449
Best: 421
▼
-11
Patcharin Cheapchandej
THA, 13-12-1994
125
Punti
9
Tornei
450
Best: 450
▲
38
Lidia Encheva
BUL, 0
125
Punti
18
Tornei
451
Best: 147
▲
1
Destanee Aiava
AUS, 10-05-2000
124
Punti
18
Tornei
452
Best: 427
▲
1
Ariana Arseneault
CAN, 15-06-2002
124
Punti
19
Tornei
453
Best: 453
▲
2
Vaidehee Chaudhari
IND, 0
124
Punti
16
Tornei
454
Best: 454
▲
3
Angella Okutoyi
KEN, 0
124
Punti
9
Tornei
455
Best: 339
▼
-9
Diana Martynov
FRA, 25-04-2001
123
Punti
22
Tornei
456
Best: 423
▼
-14
Aunchisa Chanta
THA, 12-09-2002
123
Punti
16
Tornei
457
Best: 457
▲
2
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
122
Punti
21
Tornei
458
Best: 458
▲
2
Ella Mcdonald
GBR, 0
122
Punti
20
Tornei
459
Best: 459
▲
9
Ranah Stoiber
GBR, 0
122
Punti
22
Tornei
460
Best: 237
▼
-65
Wushuang Zheng
CHN, 29-11-1998
122
Punti
21
Tornei
461
Best: 461
--
0
Radka Zelnickova
SVK, 0
122
Punti
22
Tornei
462
Best: 462
▲
23
Sara Dols
ESP, 0
122
Punti
23
Tornei
463
Best: 463
▲
6
Alessandra Mazzola
ITA, 0
121
Punti
19
Tornei
464
Best: 190
▲
3
Berfu Cengiz
TUR, 18-10-1999
120
Punti
18
Tornei
465
Best: 442
▼
-1
Emily Seibold
GER, 01-01-2000
120
Punti
20
Tornei
466
Best: 371
--
0
Antonia Schmidt
GER, 23-06-2001
120
Punti
20
Tornei
467
Best: 467
▼
-5
Britt Du Pree
NED, 0
119
Punti
18
Tornei
468
Best: 468
▲
2
Aran Teixido Garcia
ESP, 0
117
Punti
14
Tornei
469
Best: 469
▲
2
Mio Mushika
JPN, 0
117
Punti
22
Tornei
470
Best: 470
▲
2
Sofia Cabezas Dominguez
VEN, 0
116
Punti
22
Tornei
471
Best: 471
▲
2
Maria Martinez Vaquero
ESP, 0
116
Punti
23
Tornei
472
Best: 472
▲
2
Carla Markus
ARG, 0
115
Punti
18
Tornei
473
Best: 434
▲
2
Meiqi Guo
CHN, 09-01-2000
115
Punti
21
Tornei
474
Best: 474
▼
-20
Nahia Berecoechea
FRA, 0
114
Punti
20
Tornei
475
Best: 143
▲
2
Valentini Grammatikopoulou
GRE, 09-02-1997
114
Punti
18
Tornei
476
Best: 1
▲
2
Venus Williams
USA, 17-06-1980
113
Punti
9
Tornei
477
Best: 347
▲
2
Emily Appleton
GBR, 01-09-1999
113
Punti
25
Tornei
478
Best: 309
▲
4
Lucia Cortez Llorca
ESP, 05-06-2000
113
Punti
22
Tornei
479
Best: 479
▲
5
Varvara Panshina
RUS, 0
113
Punti
18
Tornei
480
Best: 231
▼
-22
Valeriya Strakhova
UKR, 09-06-1995
112
Punti
27
Tornei
481
Best: 481
▲
6
Madison Sieg
USA, 0
112
Punti
18
Tornei
482
Best: 482
▲
8
Gina Dittmann
GER, 0
111
Punti
21
Tornei
483
Best: 483
▲
8
Mayu Crossley
JPN, 0
111
Punti
12
Tornei
484
Best: 484
▲
8
Josy Daems
GER, 0
111
Punti
19
Tornei
485
Best: 485
▲
8
Marie Vogt
GER, 0
111
Punti
20
Tornei
486
Best: 486
▲
3
Tahlia Kokkinis
AUS, 0
110
Punti
15
Tornei
487
Best: 487
▲
7
Ekaterina Khayrutdinova
RUS, 0
110
Punti
9
Tornei
488
Best: 488
▼
-8
Ruth Roura Llaverias
ESP, 0
109
Punti
17
Tornei
489
Best: 85
▲
6
Jodie Burrage
GBR, 28-05-1999
108
Punti
15
Tornei
490
Best: 490
▲
6
Jenny Lim
FRA, 0
108
Punti
21
Tornei
491
Best: 491
▲
8
Yara Bartashevich
FRA, 0
107
Punti
26
Tornei
492
Best: 82
▼
-66
Emina Bektas
USA, 30-03-1993
106
Punti
14
Tornei
493
Best: 493
▲
16
Zongyu Li
CHN, 0
106
Punti
20
Tornei
494
Best: 317
▼
-13
Ilinca Amariei
ROU, 30-07-2002
106
Punti
19
Tornei
495
Best: 380
▲
3
Oana Georgeta Simion
ROU, 08-03-1996
106
Punti
19
Tornei
496
Best: 496
▲
7
Arianna Zucchini
ITA, 0
105
Punti
25
Tornei
497
Best: 163
▲
7
Ipek Oz
TUR, 08-07-1999
105
Punti
23
Tornei
498
Best: 151
▲
7
Mariam Bolkvadze
GEO, 01-01-1998
104
Punti
10
Tornei
499
Best: 499
▲
1
Mathilde Lollia
FRA, 0
104
Punti
17
Tornei
500
Best: 466
▲
6
Ema Burgic
BIH, 22-08-1992
104
Punti
14
Tornei
501
Best: 463
▲
6
Rasheeda Mcadoo
USA, 30-06-1995
103
Punti
18
Tornei
502
Best: 502
▲
6
Laura Mair
ITA, 0
103
Punti
19
Tornei
503
Best: 296
▲
7
Daria Lodikova
RUS, 25-05-1996
102
Punti
14
Tornei
504
Best: 504
▲
35
Luiza Fullana
BRA, 0
102
Punti
18
Tornei
505
Best: 169
▼
-8
Yuki Naito
JPN, 16-02-2001
102
Punti
17
Tornei
506
Best: 104
▼
-43
Irina Bara
ROU, 18-03-1995
102
Punti
7
Tornei
507
Best: 507
▲
4
Rositsa Dencheva
BUL, 0
102
Punti
15
Tornei
508
Best: 508
▲
12
Isabella Maria Serban
ITA, 0
102
Punti
18
Tornei
509
Best: 509
▼
-26
Yelyzaveta Kotliar
UKR, 0
101
Punti
22
Tornei
510
Best: 510
▲
3
Maria Sara Popa
ROU, 0
101
Punti
20
Tornei
511
Best: 511
▲
3
Ekaterina Maklakova
RUS, 0
101
Punti
14
Tornei
512
Best: 512
▲
3
Anja Stankovic
SRB, 0
101
Punti
16
Tornei
513
Best: 513
▲
3
Yuno Kitahara
JPN, 0
101
Punti
20
Tornei
514
Best: 56
▼
-97
Patricia Maria Tig
ROU, 27-07-1994
100
Punti
12
Tornei
515
Best: 342
▲
2
Mariia Kozyreva
RUS, 22-05-1999
100
Punti
14
Tornei
516
Best: 179
▲
2
Anastasia Kulikova
FIN, 15-02-2000
100
Punti
16
Tornei
517
Best: 517
▼
-16
Isis Louise Van Den Broek
NED, 0
100
Punti
13
Tornei
518
Best: 127
▲
1
Fangzhou Liu
CHN, 12-12-1995
100
Punti
9
Tornei
519
Best: 190
▲
4
Maria Mateas
USA, 21-07-1999
98
Punti
13
Tornei
520
Best: 300
▲
5
Shrivalli Bhamidipaty
IND, 12-12-2001
98
Punti
10
Tornei
521
Best: 466
▲
5
Alice Gillan
GBR, 15-08-1998
98
Punti
12
Tornei
522
Best: 522
▲
5
Jaeda Daniel
USA, 28-07-1999
98
Punti
18
Tornei
523
Best: 489
▼
-2
Eva Voracek
GER, 26-03-1999
98
Punti
19
Tornei
524
Best: 494
▲
4
Ania Hertel
POL, 27-10-2000
98
Punti
21
Tornei
525
Best: 32
▼
-1
Sara Sorribes Tormo
ESP, 08-10-1996
97
Punti
11
Tornei
526
Best: 526
▲
3
Ana Candiotto
BRA, 0
97
Punti
19
Tornei
527
Best: 331
▲
3
Georgia Craciun
ROU, 14-07-1999
97
Punti
12
Tornei
528
Best: 528
▲
38
Gina Feistel
POL, 0
97
Punti
14
Tornei
529
Best: 503
▲
2
Katerina Tsygourova
SUI, 11-05-2000
97
Punti
19
Tornei
530
Best: 410
▲
3
Ekaterina Ovcharenko
RUS, 31-12-2000
96
Punti
21
Tornei
531
Best: 143
▲
3
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
96
Punti
18
Tornei
532
Best: 190
▲
3
Shilin Xu
CHN, 10-01-1998
96
Punti
18
Tornei
533
Best: 71
▲
4
Vitalia Diatchenko
RUS, 02-08-1990
95
Punti
11
Tornei
534
Best: 534
▲
15
Maria Fernanda Navarro Oliva
MEX, 0
95
Punti
18
Tornei
535
Best: 367
▲
3
Ayumi Koshiishi
JPN, 28-07-2000
95
Punti
18
Tornei
536
Best: 536
▼
-4
Julia Adams
USA, 0
94
Punti
21
Tornei
537
Best: 537
▲
11
Esther Adeshina
GBR, 04-10-2001
94
Punti
22
Tornei
538
Best: 317
▲
3
Ashley Lahey
USA, 26-10-1999
93
Punti
14
Tornei
539
Best: 539
▼
-3
Julia Stusek
GER, 0
93
Punti
10
Tornei
540
Best: 540
▲
2
Marie Weckerle
LUX, 0
93
Punti
16
Tornei
541
Best: 541
▲
2
Camilla Zanolini
ITA, 0
93
Punti
18
Tornei
542
Best: 14
▼
-2
Petra Martic
CRO, 19-01-1991
92
Punti
5
Tornei
543
Best: 543
▲
34
Malaika Rapolu
USA, 0
92
Punti
15
Tornei
544
Best: 240
--
0
Weronika Falkowska
POL, 17-06-2000
92
Punti
18
Tornei
545
Best: 356
--
0
Ying Zhang
CHN, 15-04-1996
92
Punti
17
Tornei
546
Best: 546
▼
-44
Sarah Van Emst
NED, 0
92
Punti
19
Tornei
547
Best: 413
▼
-1
Joelle Steur
GER, 30-03-2004
92
Punti
14
Tornei
548
Best: 527
▼
-1
Draginja Vukovic
SRB, 27-04-2000
92
Punti
15
Tornei
549
Best: 487
▲
1
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
91
Punti
20
Tornei
550
Best: 511
▲
11
Zeel Desai
IND, 18-02-1999
91
Punti
17
Tornei
551
Best: 468
▲
1
Mayuka Aikawa
JPN, 02-04-1998
91
Punti
21
Tornei
552
Best: 3
▲
2
Sloane Stephens
USA, 20-03-1993
90
Punti
8
Tornei
553
Best: 553
▼
-31
Hannah Klugman
GBR, 0
90
Punti
13
Tornei
554
Best: 554
▼
-1
Carmen Andreea Herea
ROU, 0
90
Punti
10
Tornei
555
Best: 555
--
0
Luca Udvardy
HUN, 0
89
Punti
11
Tornei
556
Best: 352
--
0
Haruna Arakawa
JPN, 27-10-1999
89
Punti
13
Tornei
557
Best: 557
▲
3
Mara Guth
GER, 0
89
Punti
18
Tornei
558
Best: 558
▼
-7
Arina Bulatova
RUS, 0
88
Punti
19
Tornei
559
Best: 559
▼
-1
Valentina Steiner
GER, 0
87
Punti
16
Tornei
560
Best: 137
▼
-1
Robin Anderson
USA, 12-04-1993
87
Punti
10
Tornei
561
Best: 284
▼
-4
Sara Cakarevic
FRA, 12-03-1997
85
Punti
18
Tornei
562
Best: 212
--
0
Katy Dunne
GBR, 16-02-1995
84
Punti
14
Tornei
563
Best: 328
--
0
Lian Tran
NED, 19-07-2002
84
Punti
20
Tornei
564
Best: 46
--
0
Oceane Dodin
FRA, 24-10-1996
84
Punti
11
Tornei
565
Best: 565
▲
2
Julie Pastikova
CZE, 0
84
Punti
13
Tornei
566
Best: 566
▲
2
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
84
Punti
24
Tornei
567
Best: 567
▲
2
Dana Guzman
PER, 0
84
Punti
6
Tornei
568
Best: 568
▲
2
Tamila Gadamauri
BEL, 0
84
Punti
17
Tornei
569
Best: 569
▲
2
Alena Kovackova
CZE, 0
83
Punti
11
Tornei
570
Best: 570
▲
2
Kristina Kroitor
RUS, 0
83
Punti
12
Tornei
571
Best: 571
▲
3
Ekaterina Perelygina
AUT, 0
83
Punti
17
Tornei
572
Best: 572
▲
3
Kayo Nishimura
JPN, 0
83
Punti
19
Tornei
573
Best: 450
▲
3
Dasha Ivanova
USA, 11-10-1996
83
Punti
23
Tornei
574
Best: 574
▲
4
Sarah Rokusek
AUS, 0
82
Punti
19
Tornei
575
Best: 491
▲
4
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
82
Punti
14
Tornei
576
Best: 576
▼
-3
Reina Goto
JPN, 0
82
Punti
12
Tornei
577
Best: 577
▲
3
Tian Jialin
CHN, 0
82
Punti
18
Tornei
578
Best: 578
▲
34
Nellie Taraba Wallberg
SWE, 0
81
Punti
13
Tornei
579
Best: 579
▲
2
Jenna Defalco
USA, 0
81
Punti
19
Tornei
580
Best: 580
▲
27
Milana Zhabrailova
RUS, 0
81
Punti
23
Tornei
581
Best: 160
▲
7
Ankita Raina
IND, 11-01-1993
80
Punti
18
Tornei
582
Best: 582
--
0
Rinko Matsuda
JPN, 0
80
Punti
22
Tornei
583
Best: 212
▲
1
Jana Kolodynska
BLR, 10-08-2003
80
Punti
8
Tornei
584
Best: 377
▲
1
Iva Primorac
CRO, 10-04-1996
80
Punti
15
Tornei
585
Best: 585
▲
1
Jana Otzipka
BEL, 0
80
Punti
17
Tornei
586
Best: 332
▲
1
Thasaporn Naklo
THA, 20-08-2001
79
Punti
14
Tornei
587
Best: 445
▲
8
Aneta Laboutkova
CZE, 10-05-2000
79
Punti
15
Tornei
588
Best: 588
▲
1
Natsuki Yoshimoto
JPN, 0
79
Punti
10
Tornei
589
Best: 589
▲
2
Justina Gonzalez Daniele
ARG, 0
79
Punti
17
Tornei
590
Best: 590
▲
2
Eva Maria Ionescu
ROU, 0
79
Punti
19
Tornei
591
Best: 591
▲
2
Eleejah Inisan
FRA, 0
78
Punti
12
Tornei
592
Best: 338
▼
-27
Riya Bhatia
IND, 24-09-1997
78
Punti
10
Tornei
593
Best: 424
▲
12
Sara Daavettila
USA, 17-12-1997
78
Punti
13
Tornei
594
Best: 594
▼
-118
Jana Kovackova
CZE, 0
78
Punti
8
Tornei
595
Best: 595
▲
1
Johanne Svendsen
DEN, 0
78
Punti
9
Tornei
596
Best: 230
▲
1
Shiho Akita
JPN, 18-01-1990
78
Punti
11
Tornei
597
Best: 597
▲
1
Andre Lukosiute
LTU, 23-06-2001
78
Punti
11
Tornei
598
Best: 374
▲
1
Valeriia Iushchenko
RUS, 26-06-1999
78
Punti
11
Tornei
599
Best: 599
▼
-9
Carolina Kuhl
GER, 0
78
Punti
12
Tornei
600
Best: 600
--
0
Alexandra Vagramov
CAN, 01-06-2001
78
Punti
17
Tornei
601
Best: 144
▲
1
Leonie Kung
SUI, 21-10-2000
77
Punti
18
Tornei
602
Best: 18
▲
1
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
77
Punti
16
Tornei
603
Best: 266
▼
-9
Mariia Tkacheva
RUS, 17-12-2001
77
Punti
9
Tornei
604
Best: 383
--
0
Dalayna Hewitt
USA, 16-12-2000
77
Punti
12
Tornei
605
Best: 605
▲
1
Mariella Thamm
GER, 0
77
Punti
11
Tornei
606
Best: 2
▲
2
Petra Kvitova
CZE, 08-03-1990
76
Punti
6
Tornei
607
Best: 158
▼
-95
Ekaterina Makarova
RUS, 15-02-1996
76
Punti
12
Tornei
608
Best: 440
▲
1
Noelia Zeballos
BOL, 02-05-1994
76
Punti
19
Tornei
609
Best: 320
▲
1
Meiling Wang
CHN, 22-02-2000
76
Punti
12
Tornei
610
Best: 405
▼
-27
Pia Lovric
SLO, 23-04-2002
76
Punti
17
Tornei
611
Best: 611
▲
2
Maria Golovina
RUS, 0
76
Punti
14
Tornei
612
Best: 612
▲
76
Luciana Moyano
ARG, 0
76
Punti
17
Tornei
613
Best: 497
▲
1
Fiona Ganz
SUI, 16-09-2000
76
Punti
18
Tornei
614
Best: 201
▲
2
Lina Glushko
ISR, 12-01-2000
75
Punti
17
Tornei
615
Best: 615
▲
2
Sarah Iliev
FRA, 0
75
Punti
14
Tornei
616
Best: 616
▼
-5
Adelina Lachinova
LAT, 0
75
Punti
12
Tornei
617
Best: 617
▲
1
Merna Refaat
EGY, 0
75
Punti
8
Tornei
618
Best: 618
▲
1
Ksenia Zaytseva
RUS, 0
74
Punti
20
Tornei
619
Best: 619
▲
1
Beatrise Zeltina
LAT, 0
74
Punti
12
Tornei
620
Best: 620
▲
1
Ya Yi Yang
TPE, 0
74
Punti
13
Tornei
621
Best: 621
▲
8
Amelia Honer
USA, 0
73
Punti
7
Tornei
622
Best: 622
▲
1
Chenting Zhu
CHN, 0
73
Punti
18
Tornei
623
Best: 515
▲
1
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
73
Punti
18
Tornei
624
Best: 29
▲
2
Urszula Radwanska
POL, 07-12-1990
73
Punti
18
Tornei
625
Best: 180
▲
2
Yuliya Hatouka
BLR, 24-04-2000
73
Punti
11
Tornei
626
Best: 398
▲
2
Clara Vlasselaer
BEL, 03-03-2001
73
Punti
19
Tornei
627
Best: 627
▲
3
Berta Bonardi
ARG, 0
72
Punti
14
Tornei
628
Best: 449
▲
3
Jada Robinson
USA, 29-01-1999
72
Punti
11
Tornei
629
Best: 629
▲
3
Melisa Ercan
AUS, 0
72
Punti
13
Tornei
630
Best: 630
▼
-29
Bianca Barbulescu
ROU, 0
72
Punti
16
Tornei
631
Best: 566
▲
2
Noelia Bouzo Zanotti
ESP, 06-09-1999
72
Punti
19
Tornei
632
Best: 114
▲
2
Erika Sema
JPN, 24-11-1988
71
Punti
12
Tornei
633
Best: 487
▼
-11
Elena Milovanovic
SRB, 31-01-2001
70
Punti
14
Tornei
634
Best: 634
▲
2
Marine Szostak
FRA, 0
70
Punti
14
Tornei
635
Best: 635
▲
4
Kylie Collins
USA, 04-12-2002
70
Punti
19
Tornei
636
Best: 636
▲
4
Lan Mi
CHN, 0
70
Punti
22
Tornei
637
Best: 637
▲
6
Ksenia Efremova
FRA, 0
69
Punti
11
Tornei
638
Best: 638
▲
6
Dasha Plekhanova
CAN, 0
69
Punti
8
Tornei
639
Best: 335
▲
18
Ekaterina Yashina
RUS, 06-08-1993
69
Punti
27
Tornei
640
Best: 351
▲
5
Emma Lene
FRA, 15-07-1999
69
Punti
8
Tornei
641
Best: 641
▲
5
Lea Nilsson
SWE, 0
69
Punti
11
Tornei
642
Best: 135
▲
5
Alizé Lim
FRA, 13-07-1990
69
Punti
12
Tornei
643
Best: 579
▼
-5
Marcelina Podlinska
POL, 27-05-1999
69
Punti
15
Tornei
644
Best: 644
▲
6
Alexis Nguyen
USA, 0
68
Punti
10
Tornei
645
Best: 549
▲
6
Chengyiyi Yuan
CHN, 24-08-2000
68
Punti
22
Tornei
646
Best: 433
▲
7
Michika Ozeki
JPN, 17-03-1992
68
Punti
17
Tornei
647
Best: 647
▲
7
Amelie Van Impe
BEL, 0
68
Punti
17
Tornei
648
Best: 648
▲
7
Ana Grubor
CAN, 0
68
Punti
20
Tornei
649
Best: 560
▼
-8
Alba Rey Garcia
ESP, 29-06-2002
68
Punti
22
Tornei
650
Best: 650
▲
6
Sayaka Ishii
JPN, 0
67
Punti
10
Tornei
651
Best: 651
▲
7
Mary Lewis
USA, 0
67
Punti
19
Tornei
652
Best: 492
▲
7
Amy Zhu
USA, 28-10-1994
67
Punti
15
Tornei
653
Best: 603
▲
33
Elina Nepliy
RUS, 23-10-1997
67
Punti
16
Tornei
654
Best: 654
▼
-2
Elena Korokozidi
GRE, 0
67
Punti
15
Tornei
655
Best: 655
▲
5
Astrid Cirotte
FRA, 0
67
Punti
17
Tornei
656
Best: 656
▼
-8
Maria Kalyakina
RUS, 0
67
Punti
21
Tornei
657
Best: 504
▼
-8
Adrienn Nagy
HUN, 24-03-2001
67
Punti
22
Tornei
658
Best: 658
▲
3
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
BRA, 0
66
Punti
6
Tornei
659
Best: 659
▲
3
Anna Petkovic
GER, 0
66
Punti
20
Tornei
660
Best: 660
▲
3
Jessica Hinojosa Gomez
MEX, 18-09-1997
66
Punti
17
Tornei
661
Best: 661
▲
3
Loes Ebeling Koning
NED, 0
66
Punti
13
Tornei
662
Best: 662
▲
3
Rachel Gailis
USA, 0
66
Punti
6
Tornei
663
Best: 663
▲
3
Daria Egorova
RUS, 0
66
Punti
8
Tornei
664
Best: 664
▲
3
Iva Ivanova
BUL, 0
66
Punti
13
Tornei
665
Best: 665
▲
3
Hikaru Sato
JPN, 0
66
Punti
15
Tornei
666
Best: 666
▼
-31
Nina Vargova
SVK, 0
66
Punti
17
Tornei
667
Best: 667
▲
2
Ellie Schoppe
USA, 0
65
Punti
14
Tornei
668
Best: 368
▲
2
Gabriella Da Silva Fick
AUS, 23-08-2000
65
Punti
13
Tornei
669
Best: 669
▲
2
Eliska Tichackova
CZE, 0
65
Punti
5
Tornei
670
Best: 670
▲
47
Victoria Milovanova
RUS, 0
65
Punti
15
Tornei
671
Best: 130
▲
2
Usue Maitane Arconada
USA, 28-10-1998
64
Punti
11
Tornei
672
Best: 150
--
0
Hiroko Kuwata
JPN, 18-12-1990
64
Punti
17
Tornei
673
Best: 652
▲
1
Salma Ewing
USA, 28-08-2000
63
Punti
11
Tornei
674
Best: 646
▲
2
Raphaelle Lacasse
CAN, 16-08-2000
63
Punti
13
Tornei
675
Best: 675
▲
47
Gaia Maduzzi
ITA, 0
63
Punti
13
Tornei
676
Best: 676
▲
1
Anita Sahdiieva
UKR, 0
63
Punti
17
Tornei
677
Best: 20
▲
1
Daria Saville
AUS, 05-03-1994
62
Punti
6
Tornei
678
Best: 678
▲
6
Ruien Zhang
CHN, 0
62
Punti
14
Tornei
679
Best: 679
--
0
Stefani Webb
AUS, 0
62
Punti
15
Tornei
680
Best: 497
▼
-5
Valeria Bhunu
ZIM, 03-04-1995
62
Punti
12
Tornei
681
Best: 681
▼
-44
Rebecca Munk Mortensen
DEN, 0
62
Punti
14
Tornei
682
Best: 607
--
0
Honoka Kobayashi
JPN, 23-04-2000
62
Punti
15
Tornei
683
Best: 13
▲
6
Jennifer Brady
USA, 12-04-1995
61
Punti
5
Tornei
684
Best: 213
▲
1
Eudice Chong
HKG, 22-04-1996
61
Punti
8
Tornei
685
Best: 685
▲
2
Anamaria Oana
ROU, 0
61
Punti
12
Tornei
686
Best: 686
▲
5
Olivia Lincer
USA, 0
59
Punti
12
Tornei
687
Best: 380
▲
3
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
59
Punti
14
Tornei
688
Best: 688
▲
4
Lavinia Tanasie
ROU, 0
59
Punti
11
Tornei
689
Best: 689
▼
-9
Beatrice Ricci
ITA, 0
59
Punti
13
Tornei
690
Best: 690
▲
4
Junhan Zhang
CHN, 0
59
Punti
16
Tornei
691
Best: 691
▲
4
Ann Akasha Ceuca
GER, 0
59
Punti
17
Tornei
692
Best: 692
▲
4
Jiayi Wang
CHN, 0
59
Punti
17
Tornei
693
Best: 73
▲
9
Sachia Vickery
USA, 11-05-1995
58
Punti
9
Tornei
694
Best: 694
▲
3
Briana Szabo
ROU, 0
58
Punti
19
Tornei
695
Best: 695
▲
3
Sarah Melany Fajmonova
CZE, 0
58
Punti
11
Tornei
696
Best: 696
▲
3
Rose Marie Nijkamp
NED, 0
58
Punti
12
Tornei
697
Best: 278
▲
3
Adithya Karunaratne
HKG, 04-12-2001
58
Punti
12
Tornei
698
Best: 601
▼
-15
Jiangxue Han
CHN, 28-11-2001
58
Punti
18
Tornei
699
Best: 699
▲
2
Dune Vaissaud
FRA, 0
58
Punti
18
Tornei
700
Best: 700
▼
-19
Alyssa Reguer
FRA, 0
57
Punti
19
Tornei
701
Best: 701
▲
2
Ava Markham
USA, 0
57
Punti
7
Tornei
702
Best: 702
▲
2
Polina Kuharenko
BLR, 0
57
Punti
12
Tornei
703
Best: 114
▲
2
Su Jeong Jang
KOR, 13-03-1995
56
Punti
12
Tornei
704
Best: 704
▲
2
Carmen Lopez Martinez
ESP, 0
56
Punti
17
Tornei
705
Best: 269
▲
2
Anna Kubareva
BLR, 06-02-2001
56
Punti
13
Tornei
706
Best: 706
▲
2
Cheuk Ying Shek
HKG, 0
56
Punti
14
Tornei
707
Best: 685
▲
2
Laia Petretic
FRA, 07-04-2004
56
Punti
15
Tornei
708
Best: 708
▲
3
Daria Zelinskaya
RUS, 0
56
Punti
19
Tornei
709
Best: 4
▲
3
Caroline Garcia
FRA, 16-10-1993
55
Punti
4
Tornei
710
Best: 619
▲
3
Demi Tran
NED, 26-11-2000
55
Punti
19
Tornei
711
Best: 711
▲
4
Maria Garcia Cid
ESP, 0
55
Punti
10
Tornei
712
Best: 500
▲
4
Ivana Sebestova
CZE, 04-03-2001
55
Punti
13
Tornei
713
Best: 713
▼
-3
Kateryna Lazarenko
UKR, 0
55
Punti
14
Tornei
714
Best: 714
▲
4
Neus Torner Sensano
ESP, 0
54
Punti
11
Tornei
715
Best: 695
▲
4
Kristina Novak
SLO, 03-08-2000
54
Punti
22
Tornei
716
Best: 190
▼
-2
Alice Robbe
FRA, 10-05-2000
54
Punti
14
Tornei
717
Best: 717
▲
3
Mia Horvit
USA, 0
54
Punti
14
Tornei
718
Best: 713
▲
5
Franziska Sziedat
GER, 06-08-2000
54
Punti
17
Tornei
719
Best: 719
▲
6
Evialina Laskevich
BLR, 0
53
Punti
11
Tornei
720
Best: 720
▲
1
Edda Mamedova
RUS, 0
53
Punti
8
Tornei
721
Best: 721
▲
5
Sophia Biolay
FRA, 03-07-2001
53
Punti
8
Tornei
722
Best: 684
▲
5
Kisa Yoshioka
JPN, 02-09-2000
53
Punti
10
Tornei
723
Best: 723
▲
5
Stefania Bojica
ROU, 0
53
Punti
10
Tornei
724
Best: 319
▲
5
Naho Sato
JPN, 23-01-2001
53
Punti
14
Tornei
725
Best: 725
▲
5
Yujia Huang
CHN, 0
53
Punti
16
Tornei
726
Best: 39
▼
-2
Ana Bogdan
ROU, 25-11-1992
52
Punti
6
Tornei
727
Best: 727
▲
4
Irina Balus
SVK, 0
52
Punti
6
Tornei
728
Best: 728
▲
4
Ida Wobker
GER, 0
52
Punti
9
Tornei
729
Best: 729
▲
8
Daria Yesypchuk
UKR, 0
52
Punti
18
Tornei
730
Best: 39
▼
-88
Aleksandra Krunic
SRB, 15-03-1993
51
Punti
9
Tornei
731
Best: 584
▲
2
Nadiia Kolb
UKR, 19-01-1993
51
Punti
20
Tornei
732
Best: 175
▲
2
Peangtarn Plipuech
THA, 15-11-1992
51
Punti
15
Tornei
733
Best: 710
▲
19
Julia Konishi Camargo Silva
BRA, 26-01-2000
51
Punti
18
Tornei
734
Best: 734
▲
1
Luisa Meyer Auf Der Heide
GER, 0
51
Punti
12
Tornei
735
Best: 735
▲
1
Oceane Babel
FRA, 0
51
Punti
15
Tornei
736
Best: 319
▲
3
Hong Yi Cody Wong
HKG, 14-03-2002
50
Punti
11
Tornei
737
Best: 377
▲
3
Maria Portillo Ramirez
MEX, 08-05-1999
50
Punti
12
Tornei
738
Best: 738
▲
3
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
50
Punti
14
Tornei
739
Best: 555
▲
3
Camila Romero
ECU, 05-10-1998
50
Punti
16
Tornei
740
Best: 740
▲
3
Bella Payne
USA, 0
50
Punti
7
Tornei
741
Best: 741
▲
3
Maria Sholokhova
RUS, 0
50
Punti
7
Tornei
742
Best: 742
▲
3
Victoria Osuigwe
USA, 0
50
Punti
8
Tornei
743
Best: 743
▲
3
Petra Konjikusic
SRB, 0
50
Punti
12
Tornei
744
Best: 658
▲
3
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
50
Punti
12
Tornei
745
Best: 337
▼
-7
Yuliana Lizarazo
COL, 23-05-1993
49
Punti
9
Tornei
746
Best: 746
▲
3
Christasha Mcneil
USA, 0
49
Punti
13
Tornei
747
Best: 470
▼
-54
Punnin Kovapitukted
THA, 05-02-2003
49
Punti
7
Tornei
748
Best: 348
▲
3
Kamilla Bartone
LAT, 07-06-2002
49
Punti
11
Tornei
749
Best: 749
▲
4
Valentina Mediorreal Arias
COL, 0
48
Punti
14
Tornei
750
Best: 132
▼
-125
Jamie Loeb
USA, 08-03-1995
48
Punti
10
Tornei
751
Best: 751
▲
3
Xinran Sun
CHN, 0
48
Punti
5
Tornei
752
Best: 685
▲
3
Laura Svatikova
SVK, 29-04-1994
48
Punti
14
Tornei
753
Best: 668
▲
3
Zoziya Kardava
GEO, 15-07-2001
48
Punti
15
Tornei
754
Best: 754
▲
19
Yuhan Wang
CHN, 0
47
Punti
16
Tornei
755
Best: 755
▲
3
Meng-Yi Chen
CHN, 0
47
Punti
13
Tornei
756
Best: 531
▼
-6
Arina Vasilescu
ROU, 06-03-1997
47
Punti
11
Tornei
757
Best: 757
▲
2
Vlada Mincheva
RUS, 0
47
Punti
11
Tornei
758
Best: 758
▲
37
Belle Thompson
AUS, 0
47
Punti
13
Tornei
759
Best: 759
▲
1
Alyssa Ahn
USA, 0
46
Punti
9
Tornei
760
Best: 760
▲
1
Brooke Black
GBR, 0
46
Punti
8
Tornei
761
Best: 604
▲
1
Marie Mettraux
SUI, 07-04-2000
46
Punti
12
Tornei
762
Best: 762
▲
3
Noemi Maines
ITA, 0
46
Punti
18
Tornei
763
Best: 5
▲
3
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
45
Punti
4
Tornei
764
Best: 278
▼
-16
Amina Anshba
RUS, 09-09-1999
45
Punti
12
Tornei
765
Best: 422
▲
2
Ani Amiraghyan
ARM, 09-10-1993
45
Punti
8
Tornei
766
Best: 766
▲
19
Jimar Gerald Gonzalez
CHI, 0
45
Punti
12
Tornei
767
Best: 767
▲
1
Anne Christine Lutkemeyer Obregon
USA, 0
45
Punti
6
Tornei
768
Best: 768
▲
1
Aruzhan Sagandykova
KAZ, 0
45
Punti
11
Tornei
769
Best: 769
▲
1
Yasmin Ezzat
EGY, 0
45
Punti
14
Tornei
770
Best: 770
▼
-7
Chelsea Fontenel
SUI, 0
45
Punti
16
Tornei
771
Best: 771
▼
-7
Anastasiia Firman
UKR, 0
45
Punti
17
Tornei
772
Best: 772
▼
-1
Madelief Hageman
NED, 0
45
Punti
21
Tornei
773
Best: 773
▼
-1
Thea Frodin
USA, 0
44
Punti
6
Tornei
774
Best: 774
--
0
Yiming Dang
CHN, 0
44
Punti
10
Tornei
775
Best: 356
--
0
Nagi Hanatani
JPN, 07-03-1995
44
Punti
14
Tornei
776
Best: 12
▲
1
Yanina Wickmayer
BEL, 20-10-1989
43
Punti
6
Tornei
777
Best: 26
▼
-162
Lauren Davis
USA, 09-10-1993
43
Punti
8
Tornei
778
Best: 778
--
0
Giulia Safina Popa
ROU, 0
43
Punti
5
Tornei
779
Best: 779
▲
7
Monique Barry
NZL, 0
43
Punti
15
Tornei
780
Best: 780
▲
40
Ava Hrastar
USA, 0
43
Punti
8
Tornei
781
Best: 781
▼
-1
Chloe Noel
FRA, 0
43
Punti
9
Tornei
782
Best: 782
▼
-1
Tilwith Di Girolami
BEL, 0
43
Punti
14
Tornei
783
Best: 263
▲
4
Stephanie Wagner
GER, 17-09-1994
42
Punti
8
Tornei
784
Best: 784
▲
4
Indianna Spink
GBR, 0
42
Punti
10
Tornei
785
Best: 186
▲
4
Ya-Hsuan Lee
TPE, 20-07-1995
42
Punti
10
Tornei
786
Best: 786
▲
4
Lucie Nguyen Tan
FRA, 0
42
Punti
10
Tornei
787
Best: 359
▲
7
Adriana Reami
USA, 13-11-1997
42
Punti
13
Tornei
788
Best: 191
▼
-31
Jesika Maleckova
CZE, 16-08-1994
41
Punti
3
Tornei
789
Best: 317
▼
-7
Malene Helgø
NOR, 26-08-1999
41
Punti
12
Tornei
790
Best: 790
▲
2
Kailey Evans
USA, 0
41
Punti
5
Tornei
791
Best: 791
▲
2
Victoria Gomez
ESP, 0
41
Punti
7
Tornei
792
Best: 792
▲
5
Laima Vladson
UZB, 0
41
Punti
9
Tornei
793
Best: 793
▲
3
Makenna Jones
USA, 0
40
Punti
10
Tornei
794
Best: 794
▲
4
Ella Haavisto
FIN, 0
40
Punti
12
Tornei
795
Best: 205
▲
4
Chihiro Muramatsu
JPN, 22-05-1998
40
Punti
12
Tornei
796
Best: 781
▲
5
Maria Toma
ROU, 25-01-1999
40
Punti
15
Tornei
797
Best: 708
▲
5
Linda Sevcikova
CZE, 09-06-1998
40
Punti
18
Tornei
798
Best: 330
▲
5
Nika Radisic
SLO, 19-03-2000
39
Punti
10
Tornei
799
Best: 799
▼
-16
Gaeul Jang
KOR, 0
39
Punti
7
Tornei
800
Best: 800
▲
4
Sae Noguchi
JPN, 0
39
Punti
10
Tornei
801
Best: 801
▲
4
Jamilah Snells
USA, 0
39
Punti
12
Tornei
802
Best: 802
▲
4
Carolina Bohrer Martins
BRA, 0
39
Punti
15
Tornei
803
Best: 803
▲
4
Daphnee Mpetshi Perricard
FRA, 0
38
Punti
9
Tornei
804
Best: 317
▼
-25
Maria Herazo
COL, 22-03-1997
38
Punti
13
Tornei
805
Best: 728
▲
6
Iveta Dapkute
LTU, 29-01-1993
38
Punti
6
Tornei
806
Best: 806
▲
6
Maia Ilinca Burcescu
ROU, 0
38
Punti
7
Tornei
807
Best: 807
▲
14
Maria Lazarenko
UKR, 0
38
Punti
8
Tornei
808
Best: 808
▲
5
Dunja Maric
SRB, 0
38
Punti
9
Tornei
809
Best: 809
▲
5
Yujin Kim
KOR, 0
38
Punti
11
Tornei
810
Best: 468
▼
-34
Merel Hoedt
NED, 20-08-1999
38
Punti
14
Tornei
811
Best: 811
▲
41
Isabella Barrera Aguirre
USA, 0
38
Punti
16
Tornei
812
Best: 812
▲
4
Lilian Poling
USA, 0
38
Punti
17
Tornei
813
Best: 813
▲
4
Maya Iyengar
USA, 0
37
Punti
16
Tornei
814
Best: 318
▼
-6
Emeline Dartron
FRA, 12-04-2000
37
Punti
8
Tornei
815
Best: 815
▼
-6
Petra Hule
AUS, 0
37
Punti
10
Tornei
816
Best: 317
▲
3
Michaela Bayerlova
CZE, 14-12-1998
37
Punti
17
Tornei
817
Best: 817
▲
5
Marianne Argyrokastriti
GRE, 0
37
Punti
10
Tornei
818
Best: 752
▼
-3
Astrid Brune Olsen
NOR, 23-06-1999
37
Punti
12
Tornei
819
Best: 537
▼
-19
Mana Kawamura
JPN, 06-08-2001
37
Punti
12
Tornei
820
Best: 196
▲
3
Diana Marcinkevica
LAT, 03-08-1992
37
Punti
13
Tornei
821
Best: 5
▲
3
Eugenie Bouchard
CAN, 25-02-1994
36
Punti
2
Tornei
822
Best: 20
▼
-4
Ana Konjuh
CRO, 27-12-1997
36
Punti
14
Tornei
823
Best: 823
▲
3
Laquisa Khan
AUS, 0
36
Punti
13
Tornei
824
Best: 824
▲
3
Luna Vujovic
SRB, 0
36
Punti
6
Tornei
825
Best: 825
▲
3
Amy Sucha
CZE, 0
36
Punti
7
Tornei
826
Best: 826
▲
3
Shannon Lam
USA, 0
36
Punti
8
Tornei
827
Best: 827
▲
3
Coco Bosman
NED, 0
36
Punti
10
Tornei
828
Best: 828
▲
3
Lucie Petruzelova
CZE, 30-08-2002
36
Punti
12
Tornei
829
Best: 829
▲
3
Kristina Penickova
USA, 0
35
Punti
7
Tornei
830
Best: 830
▲
3
Anna Frey
USA, 0
35
Punti
4
Tornei
831
Best: 831
▲
3
Linea Bajraliu
SWE, 0
35
Punti
8
Tornei
832
Best: 832
▼
-7
Anastasiia Gureva
RUS, 0
35
Punti
5
Tornei
833
Best: 151
▲
2
Victoria Kan
RUS, 03-08-1995
35
Punti
6
Tornei
834
Best: 834
▲
2
Raquel Gonzalez Vilar
ESP, 0
35
Punti
7
Tornei
835
Best: 835
▲
30
Amy Stevens
AUS, 0
35
Punti
7
Tornei
836
Best: 836
▲
1
Anastasija Cvetkovic
SRB, 0
35
Punti
7
Tornei
837
Best: 548
▲
1
Arabella Koller
AUT, 31-08-2000
35
Punti
8
Tornei
838
Best: 838
▲
1
Savannah Broadus
USA, 18-09-2002
35
Punti
8
Tornei
839
Best: 839
▲
1
Suana Tucakovic
BIH, 0
35
Punti
10
Tornei
840
Best: 840
▲
1
Kate Mansfield
USA, 0
35
Punti
10
Tornei
841
Best: 841
▲
2
Carolin Raschdorf
GER, 0
35
Punti
15
Tornei
842
Best: 658
▲
2
Anja Wildgruber
GER, 04-03-2002
35
Punti
18
Tornei
843
Best: 843
▲
2
Viola Turini
ITA, 0
34
Punti
12
Tornei
844
Best: 844
▲
2
Mao Mushika
JPN, 0
34
Punti
5
Tornei
845
Best: 845
▲
2
Chukwumelije Clarke
USA, 0
34
Punti
6
Tornei
846
Best: 846
▲
94
Olga Danilova
CYP, 0
34
Punti
9
Tornei
847
Best: 847
▲
1
Anna Snigireva
RUS, 0
34
Punti
9
Tornei
848
Best: 848
▲
1
Johanna Silva
GER, 0
34
Punti
9
Tornei
849
Best: 430
▲
1
Karine Sarkisova
RUS, 07-06-1998
34
Punti
10
Tornei
850
Best: 850
▲
1
Klara Veldman
NED, 0
34
Punti
11
Tornei
851
Best: 851
▲
25
Lorena Solar Donoso
ESP, 0
34
Punti
12
Tornei
852
Best: 411
▲
1
Jessica Failla
USA, 05-07-1997
33
Punti
6
Tornei
853
Best: 853
▲
1
Dj Bennett
USA, 0
33
Punti
4
Tornei
854
Best: 854
▲
1
Shiyu Ye
CHN, 0
33
Punti
6
Tornei
855
Best: 525
▲
1
Ayumi Miyamoto
JPN, 18-12-2000
33
Punti
8
Tornei
856
Best: 714
▲
1
Solymar Colling
USA, 21-04-2000
33
Punti
8
Tornei
857
Best: 857
▲
1
Claudia Ferrer Perez
ESP, 0
33
Punti
12
Tornei
858
Best: 192
▲
1
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
32
Punti
9
Tornei
859
Best: 859
▲
1
Sonja Zhenikhova
GER, 0
32
Punti
8
Tornei
860
Best: 860
▲
1
Jizelle Sibai
AUS, 0
32
Punti
5
Tornei
861
Best: 861
▲
1
Mara Gae
ROU, 0
32
Punti
9
Tornei
862
Best: 862
▼
-78
Monika Stankiewicz
POL, 0
32
Punti
10
Tornei
863
Best: 863
--
0
Sofia Rojas
USA, 0
32
Punti
5
Tornei
864
Best: 864
--
0
Ophelie Boullay
FRA, 0
32
Punti
5
Tornei
865
Best: 184
▲
1
Polina Leykina
RUS, 20-09-1994
32
Punti
7
Tornei
866
Best: 866
▲
1
Onyu Choi
KOR, 0
32
Punti
10
Tornei
867
Best: 867
▲
1
Louna Zoppas
FRA, 0
32
Punti
10
Tornei
868
Best: 451
▲
2
Julia Stamatova
BUL, 04-06-1993
32
Punti
12
Tornei
869
Best: 674
▲
2
Marie Villet
FRA, 17-11-1996
32
Punti
13
Tornei
870
Best: 870
▼
-28
Paula Cembranos
SUI, 0
32
Punti
13
Tornei
871
Best: 10
▲
7
Kristina Mladenovic
FRA, 14-05-1993
31
Punti
5
Tornei
872
Best: 872
--
0
Irem Kurt
TUR, 0
31
Punti
10
Tornei
873
Best: 873
--
0
Angelica Blake
GBR, 0
31
Punti
8
Tornei
874
Best: 874
--
0
Nada Fouad
EGY, 0
31
Punti
10
Tornei
874
Best: 838
▼
-5
Agustina Chlpac
ARG, 10-02-1997
31
Punti
10
Tornei
876
Best: 876
▼
-1
Diana-Ioana Simionescu
ROU, 0
31
Punti
11
Tornei
877
Best: 877
--
0
Ava Rodriguez
USA, 0
31
Punti
12
Tornei
878
Best: 802
▲
2
Maria Torres Murcia
COL, 10-11-2002
30
Punti
12
Tornei
879
Best: 879
▲
2
Julia Garcia Ruiz
MEX, 0
30
Punti
5
Tornei
880
Best: 880
▲
199
Selina Dal
GER, 0
30
Punti
4
Tornei
881
Best: 881
▲
1
Aspen Schuman
USA, 0
30
Punti
7
Tornei
882
Best: 111
▲
1
Francoise Abanda
CAN, 05-02-1997
30
Punti
8
Tornei
883
Best: 883
▲
1
Margaux Maquet
BEL, 0
30
Punti
8
Tornei
884
Best: 884
▲
2
Shiho Tsujioka
JPN, 0
30
Punti
12
Tornei
885
Best: 504
▼
-6
Celia Cervino Ruiz
ESP, 14-12-1997
29
Punti
11
Tornei
886
Best: 886
▲
4
Anna Pircher
AUT, 0
29
Punti
1
Tornei
887
Best: 887
▲
4
Elza Tomase
LAT, 0
29
Punti
6
Tornei
888
Best: 785
▲
4
Lauryn John-Baptiste
GBR, 26-07-1999
29
Punti
6
Tornei
889
Best: 889
▼
-4
Ziva Falkner
SLO, 0
29
Punti
8
Tornei
890
Best: 387
▼
-99
Jacqueline Cabaj Awad
SWE, 28-01-1996
29
Punti
10
Tornei
891
Best: 628
▲
2
Romina Ccuno
PER, 01-09-2002
29
Punti
11
Tornei
892
Best: 546
▼
-5
Angelina Wirges
GER, 17-06-2002
29
Punti
14
Tornei
893
Best: 893
▲
13
Natalia Sousa Salazar
MEX, 0
28
Punti
14
Tornei
894
Best: 99
▲
1
Valeria Savinykh
RUS, 20-02-1991
28
Punti
7
Tornei
895
Best: 895
▲
1
Joy De Zeeuw
NED, 0
28
Punti
10
Tornei
896
Best: 896
▼
-86
Patricija Paukstyte
LTU, 0
28
Punti
4
Tornei
897
Best: 897
▲
1
Sofia Johnson
GBR, 0
28
Punti
6
Tornei
898
Best: 352
▲
41
Arlinda Rushiti
XKX, 27-03-1999
28
Punti
7
Tornei
899
Best: 899
▲
1
Abigail Rencheli
USA, 0
28
Punti
8
Tornei
900
Best: 900
▲
1
Carmen Gallardo Guevara
ESP, 0
28
Punti
9
Tornei
901
Best: 901
▲
1
Salma Drugdova
SVK, 0
28
Punti
10
Tornei
902
Best: 902
▼
-14
Wozuko Mdlulwa
RSA, 0
28
Punti
14
Tornei
903
Best: 903
▲
1
Camilla Gennaro
ITA, 0
28
Punti
15
Tornei
904
Best: 904
▼
-10
Maddalena Giordano
ITA, 0
28
Punti
15
Tornei
905
Best: 159
--
0
Jing-Jing Lu
CHN, 05-05-1989
27
Punti
8
Tornei
906
Best: 906
▼
-9
Akanksha Nitture
IND, 0
27
Punti
12
Tornei
907
Best: 907
▲
250
Ashleigh Simes
AUS, 0
27
Punti
4
Tornei
908
Best: 908
▼
-1
Shruti Ahlawat
IND, 0
27
Punti
4
Tornei
909
Best: 909
▼
-1
Tianmei Wang
USA, 0
27
Punti
6
Tornei
910
Best: 910
▼
-11
Ekaterina Tupitsyna
RUS, 0
27
Punti
7
Tornei
911
Best: 626
▼
-2
Vicky Van De Peer
BEL, 11-01-2001
27
Punti
9
Tornei
912
Best: 912
▼
-2
Yingqun Sun
CHN, 0
27
Punti
10
Tornei
913
Best: 693
▼
-2
Evgeniya Burdina
RUS, 17-01-2001
27
Punti
10
Tornei
914
Best: 738
▼
-2
Valentina Ivanov
NZL, 27-03-2001
27
Punti
11
Tornei
915
Best: 915
▼
-2
Ela Milic
SLO, 0
27
Punti
12
Tornei
916
Best: 916
▼
-2
Lavinia Luciano
ITA, 0
27
Punti
12
Tornei
917
Best: 814
▲
10
Ana Filipa Santos
POR, 12-02-1996
26
Punti
12
Tornei
918
Best: 918
▼
-3
Candela Vazquez
ARG, 0
26
Punti
10
Tornei
919
Best: 548
▼
-3
Ines Murta
POR, 31-05-1997
26
Punti
11
Tornei
920
Best: 920
▼
-2
Kallista Liu
HKG, 0
26
Punti
11
Tornei
921
Best: 297
▼
-2
Julieta Estable
ARG, 15-07-1997
26
Punti
4
Tornei
922
Best: 922
▼
-2
Petra Sedlackova
CZE, 0
26
Punti
5
Tornei
923
Best: 923
▼
-2
Lucie Urbanova
CZE, 0
26
Punti
6
Tornei
924
Best: 589
▼
-2
Allura Zamarripa
USA, 15-08-2002
26
Punti
6
Tornei
925
Best: 925
▼
-2
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
926
Best: 926
▼
-2
Sabine Rutlauka
LAT, 0
26
Punti
8
Tornei
927
Best: 927
▼
-2
Giulia Paterno
ITA, 0
26
Punti
13
Tornei
928
Best: 928
▼
-2
Mila Masic
SRB, 0
26
Punti
14
Tornei
929
Best: 929
▼
-40
Defne Cirpanli
TUR, 0
25
Punti
10
Tornei
930
Best: 930
▲
46
Allegra Korpanec Davies
GBR, 0
25
Punti
11
Tornei
931
Best: 463
▼
-14
Ilay Yoruk
TUR, 05-11-2001
25
Punti
12
Tornei
932
Best: 932
▼
-3
Karla Popovic
CRO, 0
25
Punti
5
Tornei
933
Best: 933
▼
-3
Teah Chavez
CAN, 0
25
Punti
5
Tornei
934
Best: 318
▼
-3
Dabin Kim
KOR, 02-01-1997
25
Punti
6
Tornei
935
Best: 935
▼
-2
Romane Longueville
BEL, 0
25
Punti
11
Tornei
936
Best: 626
▼
-1
Alexandra Osborne
AUS, 08-04-1995
24
Punti
8
Tornei
937
Best: 937
▼
-1
Elyse Tse
NZL, 0
24
Punti
10
Tornei
938
Best: 612
▼
-10
Diana Demidova
RUS, 26-09-1997
24
Punti
4
Tornei
939
Best: 739
▼
-2
Yujin Ahn
KOR, 13-03-1997
24
Punti
5
Tornei
940
Best: 856
▼
-2
Cherry Kim
KOR, 29-02-2000
24
Punti
6
Tornei
941
Best: 941
--
0
Tiana Tian Deng
SWE, 0
24
Punti
9
Tornei
942
Best: 942
--
0
Jordyn Mcbride
USA, 0
24
Punti
9
Tornei
943
Best: 943
▲
10
Valeriia Artemeva
RUS, 0
24
Punti
10
Tornei
944
Best: 734
▼
-10
Polina Bakhmutkina
BEL, 25-04-1999
24
Punti
10
Tornei
945
Best: 945
▼
-2
Victoria Pohle
GER, 0
24
Punti
13
Tornei
946
Best: 20
▼
-2
Mihaela Buzarnescu
ROU, 04-05-1988
23
Punti
8
Tornei
947
Best: 947
▲
13
Charo Esquiva Banuls
ESP, 0
23
Punti
8
Tornei
948
Best: 948
▼
-3
Carson Tanguilig
USA, 0
23
Punti
7
Tornei
949
Best: 949
▼
-3
Alja Senica
SLO, 0
23
Punti
11
Tornei
950
Best: 947
▼
-3
Fanny Norin
SWE, 11-11-2001
23
Punti
12
Tornei
951
Best: 951
▼
-3
Adriana Tkachenko
UKR, 0
23
Punti
6
Tornei
952
Best: 952
▼
-3
Marta Lombardini
ITA, 0
23
Punti
7
Tornei
953
Best: 953
▼
-3
Stefaniya Pushkar
SUI, 0
23
Punti
8
Tornei
954
Best: 954
▼
-3
Xi Luo
CHN, 0
23
Punti
8
Tornei
955
Best: 124
▼
-3
Georgina Garcia Perez
ESP, 13-05-1992
23
Punti
8
Tornei
956
Best: 956
▼
-2
Nanari Katsumi
JPN, 0
23
Punti
9
Tornei
957
Best: 957
▼
-2
Alesia Breaz
ROU, 0
23
Punti
10
Tornei
958
Best: 662
▲
40
Alicia Smith
AUS, 27-09-1996
23
Punti
10
Tornei
959
Best: 955
▼
-3
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
23
Punti
11
Tornei
960
Best: 960
▼
-3
Simona Ogescu
ROU, 0
23
Punti
12
Tornei
961
Best: 961
▲
10
Marta Soriano Santiago
ESP, 0
23
Punti
13
Tornei
962
Best: 362
▼
-4
Daria Kudashova
RUS, 28-03-2003
22
Punti
5
Tornei
963
Best: 963
▼
-4
Sara Svetac
CRO, 0
22
Punti
3
Tornei
964
Best: 699
▼
-3
Sabastiani Leon
MEX, 23-03-1992
22
Punti
11
Tornei