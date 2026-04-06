Houston 250 | Clay | $700045
Classifica ATP Italiani: La situazione di questa settimana. +124 per Raul Brancaccio. Flavio Cobolli perde tre posti. Luciano Darderi fuori dalla top 20
06/04/2026 09:38 1 commento
Classifica Atp Entry System Singolo (06-04-2026)
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
12400
Punti
19
Tornei
5
Best: 5
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
4265
Punti
22
Tornei
16
Best: 13
▼
-3
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2320
Punti
28
Tornei
21
Best: 18
▼
-2
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1920
Punti
33
Tornei
66
Best: 35
▼
-3
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
810
Punti
24
Tornei
79
Best: 63
▼
-6
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
715
Punti
27
Tornei
90
Best: 6
▲
1
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
650
Punti
21
Tornei
107
Best: 29
--
0
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
605
Punti
23
Tornei
113
Best: 108
▲
1
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
577
Punti
28
Tornei
134
Best: 125
▼
-4
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
484
Punti
20
Tornei
140
Best: 67
--
0
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
444
Punti
20
Tornei
141
Best: 60
▲
1
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
444
Punti
31
Tornei
147
Best: 118
▼
-1
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
431
Punti
26
Tornei
164
Best: 151
▼
-2
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
374
Punti
22
Tornei
188
Best: 16
--
0
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
318
Punti
25
Tornei
192
Best: 125
--
0
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
310
Punti
15
Tornei
206
Best: 183
▲
2
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
285
Punti
26
Tornei
209
Best: 127
▲
1
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
283
Punti
37
Tornei
228
Best: 227
▼
-1
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
243
Punti
26
Tornei
255
Best: 255
▲
124
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
212
Punti
28
Tornei
281
Best: 281
▲
69
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
185
Punti
30
Tornei
282
Best: 108
▲
1
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
184
Punti
25
Tornei
302
Best: 121
▲
1
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
168
Punti
19
Tornei
315
Best: 298
▼
-8
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
160
Punti
23
Tornei
329
Best: 322
▼
-7
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
155
Punti
33
Tornei
357
Best: 288
▼
-6
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
139
Punti
20
Tornei
360
Best: 360
▲
22
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
136
Punti
22
Tornei
362
Best: 341
▼
-2
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
135
Punti
24
Tornei
376
Best: 375
▼
-1
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
129
Punti
23
Tornei
385
Best: 374
▼
-11
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
125
Punti
23
Tornei
394
Best: 391
▼
-3
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
122
Punti
26
Tornei
414
Best: 357
▼
-7
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
114
Punti
16
Tornei
420
Best: 183
▲
9
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
112
Punti
25
Tornei
451
Best: 357
▼
-13
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
100
Punti
26
Tornei
452
Best: 315
▲
1
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
99
Punti
19
Tornei
459
Best: 387
▲
1
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
97
Punti
25
Tornei
463
Best: 415
▲
2
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
96
Punti
30
Tornei
471
Best: 368
▲
6
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
93
Punti
26
Tornei
472
Best: 472
▲
2
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
93
Punti
29
Tornei
495
Best: 453
▼
-1
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
87
Punti
26
Tornei
497
Best: 497
▲
17
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
86
Punti
20
Tornei
513
Best: 470
▼
-30
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
81
Punti
13
Tornei
523
Best: 508
▼
-15
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
78
Punti
12
Tornei
537
Best: 372
▲
2
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
75
Punti
18
Tornei
573
Best: 572
▼
-1
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
67
Punti
24
Tornei
574
Best: 573
▼
-1
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
67
Punti
27
Tornei
595
Best: 509
▼
-4
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
63
Punti
18
Tornei
602
Best: 443
▼
-8
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
62
Punti
27
Tornei
605
Best: 456
▼
-4
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
61
Punti
17
Tornei
613
Best: 128
▼
-6
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
59
Punti
3
Tornei
617
Best: 285
▼
-6
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
59
Punti
19
Tornei
642
Best: 617
▼
-8
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
55
Punti
17
Tornei
650
Best: 540
▼
-5
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
54
Punti
29
Tornei
659
Best: 631
▼
-28
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
53
Punti
23
Tornei
666
Best: 605
▲
23
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
52
Punti
32
Tornei
681
Best: 681
▼
-1
Pierluigi Basile
ITA, 0
49
Punti
11
Tornei
695
Best: 439
▼
-2
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
47
Punti
16
Tornei
699
Best: 699
▲
14
Matteo Covato
ITA, 0
47
Punti
26
Tornei
710
Best: 523
▼
-16
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
45
Punti
15
Tornei
717
Best: 402
--
0
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
44
Punti
20
Tornei
784
Best: 784
▲
1
Lorenzo Angelini
ITA, 0
36
Punti
24
Tornei
785
Best: 575
▲
1
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
36
Punti
26
Tornei
797
Best: 403
▼
-1
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
35
Punti
21
Tornei
810
Best: 733
▲
15
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
34
Punti
23
Tornei
832
Best: 832
▲
39
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
32
Punti
29
Tornei
847
Best: 738
▲
32
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
30
Punti
18
Tornei
850
Best: 709
▼
-82
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
30
Punti
25
Tornei
874
Best: 874
▲
95
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
27
Punti
19
Tornei
881
Best: 666
▲
3
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
26
Punti
25
Tornei
885
Best: 858
▲
2
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
25
Punti
4
Tornei
894
Best: 599
▲
1
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
25
Punti
16
Tornei
927
Best: 927
▲
5
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
22
Punti
17
Tornei
940
Best: 784
▼
-19
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
21
Punti
18
Tornei
943
Best: 929
▼
-9
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
21
Punti
22
Tornei
968
Best: 912
▼
-11
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
19
Punti
21
Tornei
969
Best: 967
▲
2
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
19
Punti
23
Tornei
971
Best: 951
▲
1
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
19
Punti
27
Tornei
999
Best: 902
▼
-5
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
17
Punti
10
Tornei
1028
Best: 1028
▼
-22
Andrea De Marchi
ITA, 0
16
Punti
19
Tornei
1031
Best: 827
▼
-4
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
16
Punti
21
Tornei
1076
Best: 1048
▲
2
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
13
Punti
23
Tornei
1096
Best: 377
▼
-26
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
12
Punti
13
Tornei
1098
Best: 1098
▲
62
Michele Mecarelli
ITA, 0
12
Punti
13
Tornei
1100
Best: 1097
▼
-3
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
12
Punti
14
Tornei
1123
Best: 1123
▲
34
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
11
Punti
11
Tornei
1126
Best: 1069
▼
-5
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
11
Punti
12
Tornei
1139
Best: 1139
▲
30
Maximilian Figl
ITA, 0
11
Punti
21
Tornei
1140
Best: 906
▼
-2
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
11
Punti
21
Tornei
1144
Best: 910
▼
-3
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
10
Punti
3
Tornei
1159
Best: 1159
--
0
Leonardo Primucci
ITA, 0
10
Punti
13
Tornei
1170
Best: 812
▼
-31
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
10
Punti
22
Tornei
1173
Best: 62
▲
1
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
9
Punti
2
Tornei
1176
Best: 1176
--
0
Andrea Meduri
ITA, 0
9
Punti
4
Tornei
1190
Best: 1154
▲
2
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
9
Punti
11
Tornei
1194
Best: 942
▲
4
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
9
Punti
12
Tornei
1205
Best: 1205
▲
36
Nicolo Toffanin
ITA, 0
9
Punti
19
Tornei
1229
Best: 1229
▼
-2
Lorenzo Comino
ITA, 0
8
Punti
11
Tornei
1231
Best: 1231
▲
1
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 0
8
Punti
12
Tornei
1238
Best: 1238
▼
-36
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
8
Punti
15
Tornei
1240
Best: 1231
▼
-3
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
8
Punti
16
Tornei
1262
Best: 1262
▲
69
Leonardo Borrelli
ITA, 0
7
Punti
9
Tornei
1263
Best: 1263
▲
1
Gilberto Ravasio
ITA, 0
7
Punti
9
Tornei
1268
Best: 873
▲
1
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
7
Punti
10
Tornei
1277
Best: 1277
▼
-1
Sebastiano Cocola
ITA, 0
7
Punti
12
Tornei
1299
Best: 1299
▼
-3
Filippo Mazzola
ITA, 0
7
Punti
17
Tornei
1306
Best: 1306
▼
-62
Samuele Seghetti
ITA, 0
7
Punti
19
Tornei
1348
Best: 1348
--
0
Filippo Alberti
ITA, 0
6
Punti
12
Tornei
1354
Best: 1354
▼
-2
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
6
Punti
13
Tornei
1375
Best: 1375
▼
-7
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
5
Punti
4
Tornei
1386
Best: 1386
▼
-6
William Mirarchi
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1417
Best: 1417
▼
-7
Gabriele Volpi
ITA, 0
5
Punti
9
Tornei
1420
Best: 1420
▼
-9
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
5
Punti
10
Tornei
1427
Best: 739
▼
-7
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
5
Punti
11
Tornei
1433
Best: 1433
▼
-1
Alessandro Battiston
ITA, 0
5
Punti
12
Tornei
1436
Best: 1436
▼
-8
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
5
Punti
13
Tornei
1440
Best: 1231
▼
-5
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
5
Punti
14
Tornei
1445
Best: 1405
▼
-2
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
5
Punti
16
Tornei
1453
Best: 1441
▼
-3
Davide Tortora
ITA, 01-01-1900
4
Punti
2
Tornei
1477
Best: 1477
▼
-3
Nicola Rispoli
ITA, 0
4
Punti
5
Tornei
1479
Best: 811
▼
-1
Davide Pontoglio
ITA, 02-07-1992
4
Punti
5
Tornei
1503
Best: 938
▼
-94
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
4
Punti
8
Tornei
1503
Best: 1156
▲
7
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
4
Punti
8
Tornei
1513
Best: 1513
▼
-3
Vito Dell\'Elba
ITA, 0
4
Punti
9
Tornei
1524
Best: 1524
▼
-1
Silvio Mencaglia
ITA, 0
4
Punti
10
Tornei
1528
Best: 1170
--
0
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
4
Punti
11
Tornei
1534
Best: 1037
▼
-2
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
4
Punti
12
Tornei
1552
Best: 800
--
0
Luciano Carraro
ITA, 22-04-1998
3
Punti
2
Tornei
1576
Best: 1576
▲
15
Felipe Virgili
ITA, 0
3
Punti
4
Tornei
1595
Best: 1040
▲
1
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
3
Punti
5
Tornei
1615
Best: 1615
--
0
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1616
Best: 1616
▼
-13
Edoardo Zanada
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1622
Best: 756
▼
-3
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
3
Punti
7
Tornei
1635
Best: 1635
▼
-7
Mattia Nannelli
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1652
Best: 1652
▲
190
Federico Valle
ITA, 0
3
Punti
10
Tornei
1716
Best: 1716
▼
-7
Antonio Caruso
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1726
Best: 1726
▼
-9
Federico Guarducci
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1749
Best: 1749
▼
-12
Lorenzo Berto
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1753
Best: 1753
▼
-12
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1753
Best: 1753
▼
-12
Simone Massellani
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1774
Best: 1499
▼
-9
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
2
Punti
5
Tornei
1777
Best: 1777
▼
-7
Leonardo Angeloni
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1800
Best: 1800
▼
-4
Simone Agostini
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1800
Best: 1722
▼
-4
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
2
Punti
6
Tornei
1800
Best: 1642
▼
-4
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
2
Punti
6
Tornei
1841
Best: 1071
▼
-4
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
2
Punti
8
Tornei
1844
Best: 1215
▼
-4
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
2
Punti
8
Tornei
1857
Best: 906
▼
-204
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
2
Punti
11
Tornei
1858
Best: 1705
▲
364
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
11
Tornei
1952
Best: 1952
▼
-1
Sergio Badini
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1952
Best: 1892
▼
-1
Lorenzo Balducci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1952
Best: 1811
▼
-1
Federico Bove
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1952
Best: 1952
--
0
Alessandro Dragoni
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1952
Best: 1952
▼
-1
Leonardo Iemmi
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1952
Best: 1846
▼
-1
Marco Migliorati
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1952
Best: 1807
▼
-1
Mattias Pisanu
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
2052
Best: 1903
--
0
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2052
Best: 1119
--
0
Enrique Bogo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2052
Best: 2052
--
0
Andres Gabriel Ciurletti
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2052
Best: 2052
--
0
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2052
Best: 2052
--
0
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2113
Best: 1163
▲
30
Daniele Minighini
ITA, 15-07-2004
1
Punti
4
Tornei
2146
Best: 2146
▲
29
Gregorio Biondolillo
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2146
Best: 2146
▼
-3
Edoardo De Filippo
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2146
Best: 1892
▼
-3
Matteo Gribaldo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2146
Best: 2146
▼
-3
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2146
Best: 2146
▼
-3
Matteo Sciahbasi
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2212
Best: 2212
▼
-14
Lorenzo Ferri
ITA, 0
1
Punti
8
Tornei
TAG: Italiani
