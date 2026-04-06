Challenger Monza, Mexico City, Campinas, Madrid, Sarasota e Wuning: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

06/04/2026 09:33 1 commento
Federico Bondioli nella foto
CHALLENGER Monza 🇮🇹 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Center Court – ore 10:00
Norbert Gombos SVK vs Carlo Alberto Caniato ITA
ATP Monza
Norbert Gombos [3]
7
7
Carlo Alberto Caniato [11]
6
6
Vincitore: Gombos
Henri Squire GER vs Jacopo Vasami ITA

ATP Monza
Henri Squire [1]
0
3
Jacopo Vasami
6
6
Vincitore: Vasami
Dusan Lajovic SRB vs Mattia Bellucci ITA (Non prima 13:00)

ATP Monza
Dusan Lajovic
6
4
Mattia Bellucci [3]
7
6
Vincitore: Bellucci
Vilius Gaubas LTU vs Stefano Travaglia ITA

ATP Monza
Vilius Gaubas [5]
A
6
4
Stefano Travaglia
40
7
5
Court 1 – ore 10:00
Sandro Kopp AUT vs Filippo Romano ITA

ATP Monza
Sandro Kopp [4]
6
6
Filippo Romano [10]
4
4
Vincitore: Kopp
Sumit Nagal IND vs Maks Kasnikowski POL

ATP Monza
Sumit Nagal [2]
6
3
0
Maks Kasnikowski [7]
4
6
6
Vincitore: Kasnikowski
Rei Sakamoto JPN vs Roberto Carballes Baena ESP (Non prima 13:00)

ATP Monza
Rei Sakamoto
6
6
Roberto Carballes Baena
4
3
Vincitore: Sakamoto
Moez Echargui TUN vs Remy Bertola SUI

ATP Monza
Moez Echargui
15
3
3
Remy Bertola
0
6
4
Court 2 – ore 10:00
Federico Bondioli ITA vs Andrea Guerrieri ITA

ATP Monza
Federico Bondioli [6]
7
4
4
Andrea Guerrieri [12]
5
6
6
Vincitore: Guerrieri
Federico Arnaboldi ITA vs Fabrizio Andaloro ITA

ATP Monza
Federico Arnaboldi
6
7
Fabrizio Andaloro [9]
4
5
Vincitore: Arnaboldi
CHALLENGER Madrid 🇪🇸 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Court Central Silverway – ore 10:30
Pablo Llamas Ruiz ESP vs Frederico Ferreira Silva POR (Non prima 14:00)
ATP Madrid
Pablo Llamas Ruiz [4]
6
4
7
Frederico Ferreira Silva
4
6
5
Vincitore: Llamas Ruiz
Court Comunidde Madrid – ore 11:00
Diego Dedura GER vs Inaki Montes-De La Torre ESP

ATP Madrid
Diego Dedura [1]
6
6
Inaki Montes-De La Torre [8]
4
3
Vincitore: Dedura
Dominic Stricker SUI vs Pablo Manzano Lapuerta ESP

ATP Madrid
Dominic Stricker [6]
6
6
Pablo Manzano Lapuerta
2
3
Vincitore: Stricker
Sergi Perez Contri ESP vs Arthur Gea FRA

ATP Madrid
Sergi Perez Contri
6
3
6
Arthur Gea [2]
2
6
1
Vincitore: Perez Contri
Court Manolo Santana – ore 11:00
Franco Agamenone ITA vs Stefan Palosi ROU

ATP Madrid
Franco Agamenone [3]
7
6
Stefan Palosi [12]
6
1
Vincitore: Agamenone
Andrej Nedic BIH vs Calvin Hemery FRA

ATP Madrid
Andrej Nedic [4]
2
6
6
Calvin Hemery [7]
6
4
1
Vincitore: Nedic
Ivan Ivanov BUL vs Nikolas Sanchez Izquierdo ESP

ATP Madrid
Ivan Ivanov
5
2
Nikolas Sanchez Izquierdo
7
6
Vincitore: Sanchez Izquierdo
Court 7 – ore 11:00
Abdullah Shelbayh JOR vs Oriol Roca Batalla ESP

ATP Madrid
Abdullah Shelbayh [5]
0
6
1
0
Oriol Roca Batalla [11]
0
4
6
3
Vincitore: Roca Batalla
Edas Butvilas LTU vs Carlos Sanchez Jover ESP

ATP Madrid
Edas Butvilas [2]
3
7
6
Carlos Sanchez Jover [9]
6
6
4
Vincitore: Butvilas
George Loffhagen GBR vs Zsombor Piros HUN (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Sarasota 🇺🇸 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Nick Bollettieri Court – ore 16:00
Bruno Kuzuhara USA vs Joshua Sheehy USA
ATP Sarasota
Bruno Kuzuhara [6]
15
7
3
Joshua Sheehy [7]
0
5
3
Liam Draxl CAN vs Kaylan Bigun USA

Il match deve ancora iniziare

Daniil Glinka EST vs J.J. Wolf USA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Alex Rybakov USA vs Martin Damm USA (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare




Kei Nishikori Court – ore 16:00
Garrett Johns USA vs Ryan Colby USA
ATP Sarasota
Garrett Johns [2]
40
5
Ryan Colby [10]
0
1
Vincitore: Johns
Christian Langmo USA vs Strong Kirchheimer USA

ATP Sarasota
Christian Langmo [4]
0
3
Strong Kirchheimer [9]
30
3
Tyler Zink USA vs Colton Smith USA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Mitchell Krueger USA vs Hynek Barton CZE

Il match deve ancora iniziare



Larry Greenspon Court – ore 16:00
Reda Bennani MAR vs Ronit Karki USA

ATP Sarasota
Reda Bennani [5]
0
6
4
Ronit Karki
0
4
2
Kilian Feldbausch SUI vs Cleeve Harper CAN

Il match deve ancora iniziare

Stefan Dostanic USA vs Saba Purtseladze GEO (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Luis David Martinez VEN / Cristian Rodriguez COL vs Federico Agustin Gomez ARG / Nicolas Kicker ARG (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Città del Messico 🇲🇽 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Estadio – ore 19:00
Alafia Ayeni USA vs Tibo Colson BEL
Il match deve ancora iniziare

Max Wiskandt GER vs Alejandro Hayen MEX

Il match deve ancora iniziare

Corentin Denolly FRA vs Marc-Andrea Huesler SUI (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Marc Polmans AUS vs Rodrigo Alujas MEX

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 19:00
Ivan Marrero Curbelo ESP vs Vladyslav Orlov UKR

Il match deve ancora iniziare

Andrew Fenty USA vs Miguel Tobon COL

Il match deve ancora iniziare

Jay Clarke GBR vs Matias Soto CHI (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Andres Martin USA vs Stefano Napolitano ITA

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 19:00
Patrick Zahraj GER vs Bor Artnak SLO

Il match deve ancora iniziare

Robin Catry FRA vs Karl Poling USA

Il match deve ancora iniziare

Raphael Perot FRA vs Stefan Kozlov USA (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Wuning 🇨🇳 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Center Court – ore 04:30
Kody Pearson AUS vs Hanyi Liu CHN
ATP Wuning
Hanyi Liu
6
6
2
Kody Pearson
2
7
6
Vincitore: Pearson
Pavle Marinkov AUS vs Joshua Charlton AUS

ATP Wuning
Joshua Charlton
3
7
3
Pavle Marinkov [9]
6
6
6
Vincitore: Marinkov
Pavel Kotov RUS vs Keegan Smith USA (Non prima 06:30)

ATP Wuning
Pavel Kotov [8]
6
6
Keegan Smith
4
4
Vincitore: Kotov
Court 1 – ore 04:30
Ethan Cook AUS vs Yusuke Takahashi JPN

ATP Wuning
Yusuke Takahashi [5]
6
3
4
Ethan Cook
2
6
6
Vincitore: Cook
Philip Sekulic AUS vs Yuki Mochizuki JPN

ATP Wuning
Philip Sekulic [2]
6
6
Yuki Mochizuki [8]
1
4
Vincitore: Sekulic
Tom Paris FRA vs Ilia Simakin RUS (Non prima 06:30)

ATP Wuning
Tom Paris
7
3
4
Ilia Simakin [2]
6
6
6
Vincitore: Simakin
Court 2 – ore 04:30
August Holmgren DEN vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS
ATP Wuning
August Holmgren [1]
6
6
Mitsuki Wei Kang Leong [10]
3
4
Vincitore: Holmgren
Daniil Ostapenkov BLR vs Uisung Park KOR

ATP Wuning
Daniil Ostapenkov
6
6
Uisung Park [12]
2
4
Vincitore: Ostapenkov
Kaichi Uchida JPN vs Alexander Binda ITA (Non prima 06:30)

ATP Wuning
Alexander Binda
2
6
Kaichi Uchida [4]
6
7
Vincitore: Uchida
CHALLENGER Campinas 🇧🇷 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

QUADRA JOAO LIMA – ore 15:30
Bruno Fernandez BRA vs Nicolas Villalon CHI
ATP Campinas
Bruno Fernandez [4]
6
6
Nicolas Villalon [10]
0
2
Vincitore: Fernandez
Natan Rodrigues BRA vs Jose Pereira BRA

ATP Campinas
Natan Rodrigues
15
3
Jose Pereira [8]
40
4
Pedro Boscardin Dias BRA vs Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Juan Manuel La Serna ARG vs Enzo Camargo Lima BRA (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Conner Huertas del Pino PER / Arklon Huertas Del Pino Cordova PER vs Marcelo Demoliner BRA / Bruno Oliveira BRA

Il match deve ancora iniziare



QUADRA 3 – ore 15:30
Santiago De La Fuente ARG vs Benjamin Torrealba CHI

ATP Campinas
Santiago De La Fuente [6]
15
7
2
2
Benjamin Torrealba [9]
0
5
6
2
Rafael Tosetto BRA vs Conner Huertas del Pino PER

Il match deve ancora iniziare

Juan Bautista Torres ARG vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Pedro Sakamoto BRA vs Joao Eduardo Schiessl BRA

Il match deve ancora iniziare



QUADRA 4 – ore 15:30
Nicolas Zanellato BRA vs Franco Ribero ARG

ATP Campinas
Nicolas Zanellato
15
6
4
0
Franco Ribero
30
4
6
0
Daniel Antonio Nunez CHI vs Victor Hugo Remondy Pagotto BRA

Il match deve ancora iniziare

Victor Braga BRA vs Juan Pablo Varillas PER (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

1 commento

tinapica 06-04-2026 10:22

Tra poco parto da Casa alla volta di Monza per andare finalmente ad ammirare dal vivo il Pirata del mio Cuore.
Che perderà, ma va be’, fa niente…
Già questo è sufficiente a scaldarmi il Cuore; ma per di più c’è il fatto che si giocherà a pochi passi da dove Gaetano Bresci compì l’Anarchica eroica vendetta (a chi si chiedesse “vendetta per cosa?” consiglio di andare a cercare i resoconti dei moti di Milano del 1898 ed il ruolo che Umberto I ebbe nelle cronache di quei tragici e tristi giorni).
Ogni volta che mi avvicino a quei luoghi un misto di gratitudine e di commozione rivolte al Regicida mi travolge inevitabilmente.
Forza Olonese!

