Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Linz e WTA 125 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

06/04/2026 09:17 1 commento
Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000

WTA 500 Linz 🇦🇹 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

Center Court – ore 11:00
(1) Katie Volynets USA vs (7) Dominika Salkova CZE
WTA Linz
Katie Volynets [1]
3
6
6
Dominika Salkova [7]
6
2
4
Vincitore: Volynets
Mostra dettagli

Iryna Shymanovich BLR vs (5) Donna Vekic CRO Non prima 12:00

WTA Linz
Iryna Shymanovich
6
6
4
Donna Vekic [5]
4
7
6
Vincitore: Vekic
Mostra dettagli

(4) Ulrikke Eikeri NOR / (4) Quinn Gleason USA vs Anastasia Potapova AUT / Lilli Tagger AUT Non prima 13:00

WTA Linz
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason [4]
0
6
5
Anastasia Potapova / Lilli Tagger
15
3
3
Mostra dettagli

Sloane Stephens USA vs Tatjana Maria GER

Il match deve ancora iniziare

Katie Boulter GBR vs Elena-Gabriela Ruse ROU Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare




Match Court 1 – ore 11:00
(3) Tamara Korpatsch GER vs Maria Timofeeva UZB
WTA Linz
Tamara Korpatsch [3]
0
6
6
0
Maria Timofeeva
0
3
4
0
Vincitore: Korpatsch
Mostra dettagli

(4) Aliaksandra Sasnovich BLR vs (6) Anhelina Kalinina UKR Non prima 12:00

WTA Linz
Aliaksandra Sasnovich [4]
0
6
6
0
Anhelina Kalinina [6]
0
3
2
0
Vincitore: Sasnovich
Mostra dettagli

Alycia Parks USA vs Dalma Galfi HUN Non prima 14:00

WTA Linz
Alycia Parks
0
3
3
0
Dalma Galfi
0
6
6
0
Vincitore: Galfi
Mostra dettagli

Jesika Maleckova CZE / Miriam Skoch CZE vs (2) Alexandra Panova RUS / (2) Fang-Hsien Wu TPE Non prima 15:00

WTA Linz
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
6
2
10
Alexandra Panova / Fang-Hsien Wu [2]
4
6
7
Vincitore: Maleckova / Skoch
Mostra dettagli









WTA 125 Madrid 🇪🇸 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

COURT CENTRAL SILVERWAY – ore 10:30
(3) Polona Hercog SLO vs (6) Carlota Martinez Cirez ESP
WTA Madrid 125
Polona Hercog [3]
0
7
6
0
Carlota Martinez Cirez [6]
0
5
2
0
Vincitore: Hercog
Mostra dettagli

Polina Kudermetova UZB vs (6) Mayar Sherif EGY

WTA Madrid 125
Polina Kudermetova
0
6
7
0
Mayar Sherif [6]
0
1
5
0
Vincitore: Kudermetova
Mostra dettagli

Ane Mintegi Del Olmo ESP vs Irene Burillo ESP

WTA Madrid 125
Ane Mintegi Del Olmo
0
1
Irene Burillo
15
0
Mostra dettagli

(7) Yue Yuan CHN vs Carmen Gallardo Guevara ESP

Il match deve ancora iniziare



COURT VILLA DE MADRID – ore 10:30
(4) Sara Saito JPN vs (8) Cristina Diaz Adrover ESP

WTA Madrid 125
Sara Saito [4]
0
6
6
0
Cristina Diaz Adrover [8]
0
1
1
0
Vincitore: Saito
Mostra dettagli

Nuria Brancaccio ITA vs Jessika Ponchet FRA

WTA Madrid 125
Nuria Brancaccio
0
6
1
0
Jessika Ponchet
0
7
6
0
Vincitore: Ponchet
Mostra dettagli

(5) Francesca Jones GBR vs Elizabeth Mandlik USA

WTA Madrid 125
Francesca Jones [5]
4
7
7
Elizabeth Mandlik
6
6
6
Vincitore: Jones
Mostra dettagli

Arantxa Rus NED / Mayar Sherif EGY vs Yvonne Cavalle-Reimers ESP / Carol Young Suh Lee USA

Il match deve ancora iniziare



COURT CHUIQII MANDARINO – ore 10:30
(2) Selena Janicijevic FRA vs (7) Elina Avanesyan ARM

WTA Madrid 125
Selena Janicijevic [2]
0
0
2
0
Elina Avanesyan [7]
0
6
6
0
Vincitore: Avanesyan
Mostra dettagli

(1) Caroline Werner GER vs (5) Miriana Tona ITA

WTA Madrid 125
Caroline Werner [1]
0
6
6
0
Miriana Tona [5]
0
3
1
0
Vincitore: Werner
Mostra dettagli

Ingrid Martins BRA / Laura Samson CZE vs Oksana Selekhmeteva RUS / Simona Waltert SUI

WTA Madrid 125
Ingrid Martins / Laura Samson
6
0
4
Oksana Selekhmeteva / Simona Waltert
3
6
10
Vincitore: Selekhmeteva / Waltert
Mostra dettagli

Robin Montgomery USA / Whitney Osuigwe USA vs (2) Madeleine Brooks GBR / (2) Ivana Corley USA

WTA Madrid 125
Robin Montgomery / Whitney Osuigwe
0
3
6
0
Madeleine Brooks / Ivana Corley [2]
0
6
7
0
Vincitore: Brooks / Corley
Mostra dettagli

TAG:

1 commento

Gaz (Guest) 06-04-2026 09:54

-Me l’avete messa Vekic vincente torneo?
-No,perché non compare nel tabellone principale.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!