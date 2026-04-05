WTA 125 Madrid: Il Tabellone Principale. Presenza di due azzurre

WTA 125 Madrid – Tabellone Principale – terra

(1) Oksana Selekhmeteva vs Qualifier

Arantxa Rus vs Carol Young Suh Lee

Nuria Brancaccio vs Jessika Ponchet

Polina Kudermetova vs (6) Mayar Sherif

(4) Darja Semenistaja vs Lisa Pigato a

Laura Samson vs Elena Pridankina

Lina Gjorcheska vs Qualifier

(WC) Maria Garcia Cid vs (8) Alina Korneeva

(5) Francesca Jones vs Elizabeth Mandlik

Qualifier vs Andrea Lazaro Garcia

(WC) Ane Mintegi Del Olmo vs (WC) Irene Burillo

Qualifier vs (3) Nikola Bartunkova

(7) Yue Yuan vs (WC) Carmen Gallardo Guevara

Marina Bassols Ribera vs Joanna Garland

Robin Montgomery vs Elvina Kalieva

Whitney Osuigwe vs (2) Simona Waltert