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ATP 250 Marrakech, Bucharest e Houston: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

05/04/2026 15:48 4 commenti
Rafael Jodar classe 2006 - Foto Getty Images
Rafael Jodar classe 2006 - Foto Getty Images

MAR ATP 250 Marrakech – Finali – terra

Center Court – ore 16:00
Marco Trungelliti ARG vs Rafael Jodar ESP
ATP Marrakech
Marco Trungelliti
3
2
Rafael Jodar
6
6
Vincitore: Jodar
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ROU ATP 250 Bucharest – Finali – terra

Central Court – ore 10:30
Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Adam Pavlasek CZE / Patrik Rikl CZE
ATP Bucharest
Sadio Doumbia / Fabien Reboul [1]
6
6
Adam Pavlasek / Patrik Rikl
1
4
Vincitore: Doumbia / Reboul
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Mariano Navone ARG vs Daniel Merida ESP (Non prima 13:00)

ATP Bucharest
Mariano Navone [7]
6
4
7
Daniel Merida
2
6
5
Vincitore: Navone
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USA ATP 250 Houston – Finali – terra

Stadium Court – ore 19:00
Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA vs Andres Andrade ECU / Ben Shelton USA
ATP Houston
Orlando Luz / Rafael Matos [1]
6
3
6
Andy Andrade / Ben Shelton
4
6
10
Vincitore: Andrade / Shelton
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Roman Andres Burruchaga ARG vs Tommy Paul USA (Non prima 21:30)

ATP Houston
Roman Andres Burruchaga
1
6
5
Tommy Paul [4]
6
3
7
Vincitore: Paul
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4 commenti

Pinco (Guest) 05-04-2026 17:22

Che palle non bastava ci fosse il nuovo nadal da Murcia, ora ne escono fuori altri?

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Spider 99 (Guest) 05-04-2026 10:00

Scritto da walden
Nessuno, e tanto meno LiveTennis, forse tropo presi a segnalare i due giovani spagnoli, si è accorto che in questa settimana “all clay” abbiamo tre argentini in finale. Si è parlato solo del “caso Trungelliti”, ma non il minimo accenno a due giovani, Mariano Navone e Roman Burruchaga, che si giocheranno le finali di Bucarest e Houston. Li definisco “giovani” anche se ha già rispettivamente 25 e 24 anni, perchè per i sudamericani in generale la strada per salire è molto più difficile che per molti altri. A differenza di quanto scriveva un noto personaggio da un po’ di tempo assente da questo forum, e del quale, peraltro, non sentiamo la mancanza, non è affatto vero che gli argentini traggano particolare vantaggio dai numerosi tornei sudamericani, in particokare i challengers, per due ragioni, evidenti a chi sia in grado di usare un minimo di raziocinio: il fatto che siano anche tanti i concorrenti (dovuta proprio all’alto numero di tornei) e che siano, tranne rari casi, tornei con riconoscimento economico molto basso, e pochi punti in palio.
Infatti, quando possono, si riversano in Europa, o in USA, nelle rare occasioni in cui ci sono tornei ATP sulla terra battuta, con risultati, come vediamo, eccellenti.
Cerchiamo di andare un po’ oltre il nostro, ahimè poco sensibile, naso.

bravo walden, grande stima e grande rispetto per gli argentini. navone e’ diversi anni che fa bene seppur con qualcne pausa di troppo,burruchaga figlio d’arte ( il padre fece il gol del 3-2 nella finale mondiale 1986) e’ invece arrivato ora al top. e davanti a loro ci
sono 3/4 ragazzi giovani che sono e sono stati top 30 come cerundolo etcheverry baez etc

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+1: Detuqueridapresencia, Etor
cataflic (Guest) 05-04-2026 09:26

Sembrerebbe che tutto si sia apparecchiato per il primo successo di Jodar…lui é carico e in formissima, di lá trova uno che non sa neanche lui come fa ad essere lí…appena per la testa di Trungelliti passerá una nuvola, girerá la finale.
Ieri con Darderi si é proprio visto che Trungelliti é in uno di quei momenti tennistici che anche se fa la cosa sbagliata, nel momento sbagliato, non si sa bene come, gli va dentro sulla riga.

 2
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+1: Etor
walden 05-04-2026 09:02

Nessuno, e tanto meno LiveTennis, forse tropo presi a segnalare i due giovani spagnoli, si è accorto che in questa settimana “all clay” abbiamo tre argentini in finale. Si è parlato solo del “caso Trungelliti”, ma non il minimo accenno a due giovani, Mariano Navone e Roman Burruchaga, che si giocheranno le finali di Bucarest e Houston. Li definisco “giovani” anche se ha già rispettivamente 25 e 24 anni, perchè per i sudamericani in generale la strada per salire è molto più difficile che per molti altri. A differenza di quanto scriveva un noto personaggio da un po’ di tempo assente da questo forum, e del quale, peraltro, non sentiamo la mancanza, non è affatto vero che gli argentini traggano particolare vantaggio dai numerosi tornei sudamericani, in particokare i challengers, per due ragioni, evidenti a chi sia in grado di usare un minimo di raziocinio: il fatto che siano anche tanti i concorrenti (dovuta proprio all’alto numero di tornei) e che siano, tranne rari casi, tornei con riconoscimento economico molto basso, e pochi punti in palio.
Infatti, quando possono, si riversano in Europa, o in USA, nelle rare occasioni in cui ci sono tornei ATP sulla terra battuta, con risultati, come vediamo, eccellenti.
Cerchiamo di andare un po’ oltre il nostro, ahimè poco sensibile, naso.

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+1: Peter Parker, Marco M., Detuqueridapresencia, Tennisforever, Etor
-1: Purple Rain