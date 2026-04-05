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ATP 250 Marrakech, Bucharest e Houston: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)
05/04/2026 15:48 4 commenti
ATP 250 Marrakech – Finali – terra
Center Court – ore 16:00
Marco Trungelliti vs Rafael Jodar
ATP Marrakech
Marco Trungelliti
3
2
Rafael Jodar
6
6
Vincitore: Jodar
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
2-6
M. Trungelliti
15-0
15-15
15-30
15-40
2-5 → 2-6
R. Jodar
15-0
30-0
40-0
2-4 → 2-5
M. Trungelliti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
R. Jodar
15-0
30-0
40-0
1-3 → 1-4
M. Trungelliti
30-0
40-0
40-15
0-3 → 1-3
R. Jodar
15-0
30-0
40-0
0-2 → 0-3
M. Trungelliti
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
0-1 → 0-2
R. Jodar
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
3-6
M. Trungelliti
0-15
df
0-30
0-40
3-5 → 3-6
R. Jodar
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
ace
3-4 → 3-5
M. Trungelliti
15-0
30-0
40-0
2-4 → 3-4
R. Jodar
15-0
30-0
40-0
40-15
2-3 → 2-4
M. Trungelliti
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-3 → 2-3
R. Jodar
15-0
40-0
ace
1-2 → 1-3
M. Trungelliti
0-15
0-30
df
0-40
df
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
R. Jodar
15-0
30-0
40-0
0-1 → 0-2
M. Trungelliti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
ATP 250 Bucharest – Finali – terra
Central Court – ore 10:30
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Adam Pavlasek / Patrik Rikl
ATP Bucharest
Sadio Doumbia / Fabien Reboul [1]
6
6
Adam Pavlasek / Patrik Rikl
1
4
Vincitore: Doumbia / Reboul
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-4
S. Doumbia / Reboul
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
A. Pavlasek / Rikl
15-0
40-30
5-3 → 5-4
S. Doumbia / Reboul
0-15
15-15
30-15
40-15
4-3 → 5-3
A. Pavlasek / Rikl
15-0
30-0
40-0
4-2 → 4-3
S. Doumbia / Reboul
15-0
30-0
40-0
3-2 → 4-2
A. Pavlasek / Rikl
15-0
ace
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
3-1 → 3-2
S. Doumbia / Reboul
15-0
30-0
40-0
2-1 → 3-1
A. Pavlasek / Rikl
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-0 → 2-1
S. Doumbia / Reboul
15-0
30-0
30-15
40-15
1-0 → 2-0
A. Pavlasek / Rikl
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-1
S. Doumbia / Reboul
15-0
30-0
40-0
40-15
5-1 → 6-1
A. Pavlasek / Rikl
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-1 → 5-1
S. Doumbia / Reboul
15-0
30-0
40-0
3-1 → 4-1
A. Pavlasek / Rikl
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
A. Pavlasek / Rikl
15-0
30-0
40-0
1-0 → 1-1
S. Doumbia / Reboul
15-0
30-0
40-0
0-0 → 1-0
Mariano Navone vs Daniel Merida (Non prima 13:00)
ATP Bucharest
Mariano Navone [7]
6
4
7
Daniel Merida
2
6
5
Vincitore: Navone
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
7-5
D. Merida
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
6-5 → 7-5
M. Navone
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
D. Merida
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
M. Navone
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-3 → 5-4
D. Merida
0-15
0-30
0-40
15-40
4-3 → 5-3
M. Navone
15-0
30-0
40-0
3-3 → 4-3
D. Merida
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 3-3
M. Navone
15-0
15-15
30-15
40-15
1-3 → 2-3
D. Merida
15-0
30-0
30-15
40-15
1-2 → 1-3
M. Navone
0-15
0-30
15-30
15-40
1-1 → 1-2
D. Merida
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Navone
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
4-6
D. Merida
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
M. Navone
15-0
30-0
40-0
40-15
3-5 → 4-5
D. Merida
0-15
0-30
15-30
15-40
2-5 → 3-5
M. Navone
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
D. Merida
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 2-4
M. Navone
0-15
0-30
0-40
15-40
1-3 → 1-4
D. Merida
15-0
30-0
40-0
1-2 → 1-3
M. Navone
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
D. Merida
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
M. Navone
0-15
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-2
D. Merida
0-15
0-30
15-30
15-40
5-2 → 6-2
M. Navone
15-0
30-0
40-0
4-2 → 5-2
D. Merida
15-0
30-0
40-0
40-15
4-1 → 4-2
M. Navone
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
D. Merida
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
M. Navone
15-0
30-0
40-15
40-30
2-0 → 3-0
D. Merida
0-15
0-30
0-40
1-0 → 2-0
M. Navone
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
ATP 250 Houston – Finali – terra
Stadium Court – ore 19:00
Orlando Luz / Rafael Matos vs Andres Andrade / Ben Shelton
ATP Houston
Orlando Luz / Rafael Matos [1]
6
3
6
Andy Andrade / Ben Shelton
4
6
10
Vincitore: Andrade / Shelton
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
6-10
O. Luz / Matos
0-1
0-2
1-2
2-2
2-3
2-4
2-5
3-5
4-5
4-6
4-7
5-7
5-8
5-9
6-9
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
3-6
A. Andrade / Shelton
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-5 → 3-6
O. Luz / Matos
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
A. Andrade / Shelton
15-0
30-0
40-0
40-15
df
2-4 → 2-5
O. Luz / Matos
15-0
30-0
40-0
1-4 → 2-4
A. Andrade / Shelton
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-3 → 1-4
O. Luz / Matos
15-0
30-0
30-15
40-15
0-3 → 1-3
A. Andrade / Shelton
15-0
30-0
40-0
40-15
0-2 → 0-3
O. Luz / Matos
0-15
0-30
15-30
15-40
0-1 → 0-2
A. Andrade / Shelton
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-4
O. Luz / Matos
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
5-4 → 6-4
A. Andrade / Shelton
15-0
30-0
30-15
40-15
5-3 → 5-4
O. Luz / Matos
15-0
30-0
40-0
4-3 → 5-3
A. Andrade / Shelton
15-0
30-0
30-15
40-15
4-2 → 4-3
O. Luz / Matos
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
A. Andrade / Shelton
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-2 → 3-2
O. Luz / Matos
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
A. Andrade / Shelton
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
O. Luz / Matos
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
A. Andrade / Shelton
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
Roman Andres Burruchaga vs Tommy Paul (Non prima 21:30)
ATP Houston
Roman Andres Burruchaga
1
6
5
Tommy Paul [4]
6
3
7
Vincitore: Paul
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
5-7
R. Andres Burruchaga
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-6 → 5-7
T. Paul
15-0
30-0
40-0
ace
5-5 → 5-6
R. Andres Burruchaga
0-15
0-30
15-30
15-40
5-4 → 5-5
T. Paul
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
R. Andres Burruchaga
15-0
30-0
40-0
4-3 → 5-3
T. Paul
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 4-3
R. Andres Burruchaga
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
T. Paul
15-0
15-15
30-15
40-15
3-1 → 3-2
R. Andres Burruchaga
15-0
30-0
2-1 → 3-1
T. Paul
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
1-1 → 2-1
R. Andres Burruchaga
15-0
30-0
40-0
0-1 → 1-1
T. Paul
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-3
R. Andres Burruchaga
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
T. Paul
15-0
30-0
30-15
40-15
5-2 → 5-3
R. Andres Burruchaga
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
T. Paul
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
R. Andres Burruchaga
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 3-2
T. Paul
15-0
15-15
30-15
40-15
3-0 → 3-1
R. Andres Burruchaga
0-15
15-15
30-15
40-15
2-0 → 3-0
T. Paul
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
R. Andres Burruchaga
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
1-6
T. Paul
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-5 → 1-6
R. Andres Burruchaga
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-5 → 1-5
T. Paul
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-4 → 0-5
R. Andres Burruchaga
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
0-3 → 0-4
T. Paul
15-0
ace
30-0
40-0
0-2 → 0-3
R. Andres Burruchaga
0-15
0-30
15-30
15-40
0-1 → 0-2
T. Paul
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
TAG: Circuito ATP
4 commenti
Che palle non bastava ci fosse il nuovo nadal da Murcia, ora ne escono fuori altri?
bravo walden, grande stima e grande rispetto per gli argentini. navone e’ diversi anni che fa bene seppur con qualcne pausa di troppo,burruchaga figlio d’arte ( il padre fece il gol del 3-2 nella finale mondiale 1986) e’ invece arrivato ora al top. e davanti a loro ci
sono 3/4 ragazzi giovani che sono e sono stati top 30 come cerundolo etcheverry baez etc
Sembrerebbe che tutto si sia apparecchiato per il primo successo di Jodar…lui é carico e in formissima, di lá trova uno che non sa neanche lui come fa ad essere lí…appena per la testa di Trungelliti passerá una nuvola, girerá la finale.
Ieri con Darderi si é proprio visto che Trungelliti é in uno di quei momenti tennistici che anche se fa la cosa sbagliata, nel momento sbagliato, non si sa bene come, gli va dentro sulla riga.
Nessuno, e tanto meno LiveTennis, forse tropo presi a segnalare i due giovani spagnoli, si è accorto che in questa settimana “all clay” abbiamo tre argentini in finale. Si è parlato solo del “caso Trungelliti”, ma non il minimo accenno a due giovani, Mariano Navone e Roman Burruchaga, che si giocheranno le finali di Bucarest e Houston. Li definisco “giovani” anche se ha già rispettivamente 25 e 24 anni, perchè per i sudamericani in generale la strada per salire è molto più difficile che per molti altri. A differenza di quanto scriveva un noto personaggio da un po’ di tempo assente da questo forum, e del quale, peraltro, non sentiamo la mancanza, non è affatto vero che gli argentini traggano particolare vantaggio dai numerosi tornei sudamericani, in particokare i challengers, per due ragioni, evidenti a chi sia in grado di usare un minimo di raziocinio: il fatto che siano anche tanti i concorrenti (dovuta proprio all’alto numero di tornei) e che siano, tranne rari casi, tornei con riconoscimento economico molto basso, e pochi punti in palio.
Infatti, quando possono, si riversano in Europa, o in USA, nelle rare occasioni in cui ci sono tornei ATP sulla terra battuta, con risultati, come vediamo, eccellenti.
Cerchiamo di andare un po’ oltre il nostro, ahimè poco sensibile, naso.