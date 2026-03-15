Masters 1000 Miami: Il Tabellone di Qualificazione. Due azzurri al via. Bellucci e Maestrelli in caso di vittoria si affronteranno al turno decisivo

15/03/2026 21:47
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002

USA Masters 1000 Miami – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Ignacio Buse PER vs Moez Echargui TUN
Jack Pinnington Jones GBR vs (21) Coleman Wong HKG

(2) Yannick Hanfmann GER vs Leandro Riedi SUI
(WC) Benjamin Willwerth USA vs (13) Luca Van Assche FRA

(3) Thiago Agustin Tirante ARG vs (WC) Diego Dedura GER
Martin Landaluce ESP vs (22) Mackenzie McDonald USA

(4) Aleksandar Vukic AUS vs Billy Harris GBR
Nishesh Basavareddy USA vs (18) Tomas Barrios Vera CHI

(WC) (5) Cristian Garin CHI vs Liam Draxl CAN
Jay Clarke GBR vs (24) Shintaro Mochizuki JPN

(6) Adam Walton AUS vs Chris Rodesch LUX
Dane Sweeny AUS vs (19) Rinky Hijikata AUS

(7) Mattia Bellucci ITA vs Nicolas Jarry CHI
Yosuke Watanuki JPN vs (17) Francesco Maestrelli ITA

(8) Patrick Kypson USA vs Nikoloz Basilashvili GEO
Alex Bolt AUS vs (16) Sho Shimabukuro JPN

(9) Alexander Blockx BEL vs Chun-Hsin Tseng TPE
Nicolas Mejia COL vs (23) Christopher O’Connell AUS

(10) Roman Andres Burruchaga ARG vs Arthur Fery GBR
Yunchaokete Bu CHN vs (20) Tristan Schoolkate AUS

(11) Zachary Svajda USA vs Colton Smith USA
Daniel Merida ESP vs (14) Dalibor Svrcina CZE

(12) Rafael Jodar ESP vs (WC) Manas Dhamne IND
(WC) Guto Miguel BRA vs (15) Benjamin Bonzi FRA

