Masters 1000 Miami: Il Tabellone di Qualificazione. Due azzurri al via. Bellucci e Maestrelli in caso di vittoria si affronteranno al turno decisivo
Masters 1000 Miami – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Ignacio Buse vs Moez Echargui
Jack Pinnington Jones vs (21) Coleman Wong
(2) Yannick Hanfmann vs Leandro Riedi
(WC) Benjamin Willwerth vs (13) Luca Van Assche
(3) Thiago Agustin Tirante vs (WC) Diego Dedura
Martin Landaluce vs (22) Mackenzie McDonald
(4) Aleksandar Vukic vs Billy Harris
Nishesh Basavareddy vs (18) Tomas Barrios Vera
(WC) (5) Cristian Garin vs Liam Draxl
Jay Clarke vs (24) Shintaro Mochizuki
(6) Adam Walton vs Chris Rodesch
Dane Sweeny vs (19) Rinky Hijikata
(7) Mattia Bellucci vs Nicolas Jarry
Yosuke Watanuki vs (17) Francesco Maestrelli
(8) Patrick Kypson vs Nikoloz Basilashvili
Alex Bolt vs (16) Sho Shimabukuro
(9) Alexander Blockx vs Chun-Hsin Tseng
Nicolas Mejia vs (23) Christopher O’Connell
(10) Roman Andres Burruchaga vs Arthur Fery
Yunchaokete Bu vs (20) Tristan Schoolkate
(11) Zachary Svajda vs Colton Smith
Daniel Merida vs (14) Dalibor Svrcina
(12) Rafael Jodar vs (WC) Manas Dhamne
(WC) Guto Miguel vs (15) Benjamin Bonzi
