Sabalenka e Rybakina, il duello perfetto per il titolo di Indian Wells (Video delle Semifinali)

Indian Wells 2026 avrà la finale più affascinante possibile nel tabellone femminile: Aryna Sabalenka contro Elena Rybakina, la numero 1 contro la numero 2 del mondo dal prossimo lunedì, le due giocatrici che in questo momento stanno dettando il ritmo del circuito WTA.

Da una parte c’è la potenza dominante della bielorussa, dall’altra l’uragano kazako che continua a travolgere tutto. Il risultato è una finale di altissimo livello, la sfida che meglio di ogni altra fotografa il momento del tennis femminile.

Sabalenka troppo solida per Noskova: terza finale a Indian Wells

Aryna Sabalenka ha staccato il pass per la finale battendo Linda Noskova con il punteggio di 6-3 6-4, al termine di una semifinale controllata con grande autorità, nonostante un’atmosfera piuttosto fredda sugli spalti del Centrale.

Le tribune semivuote non rendevano giustizia né al valore della partita né alla qualità delle protagoniste, ma Sabalenka non ha avuto bisogno del calore del pubblico per accendersi. Dopo un avvio senza grandi scambi, la numero 1 del mondo ha cominciato a far male con i suoi vincenti da entrambi i lati, trovando il break già nel terzo game del match e indirizzando subito il primo set.

Il servizio della bielorussa è stato la chiave della partita. Noskova non è praticamente mai riuscita a incidere in risposta, mentre nei pochi scambi prolungati Sabalenka ha mantenuto sempre il controllo. La ceca, inoltre, ha pagato anche diversi errori gratuiti e troppe doppie falli, finendo per cedere il primo parziale 6-3 in appena 37 minuti.

Nel secondo set lo spartito è rimasto simile. Sabalenka ha strappato subito il servizio nel game inaugurale e ha continuato a spingere con grande continuità, senza quelle disconnessioni che a volte le complicano i match. Noskova è riuscita a crescere con il passare dei game e ha anche avuto una chance per rientrare sul 4-4, ma la bielorussa ha annullato il pericolo e ha poi chiuso 6-4, confermando una prestazione molto seria dall’inizio alla fine.

Per Sabalenka si tratta della terza finale a Indian Wells, e adesso l’obiettivo è chiarissimo: conquistare finalmente il suo primo titolo nel deserto californiano.

Rybakina piega Svitolina e conferma il suo momento straordinario

Dall’altra parte del tabellone, Elena Rybakina ha confermato ancora una volta di essere una delle giocatrici più in forma del 2026, superando Elina Svitolina con il punteggio di 7-5 6-4 in 1 ora e 45 minuti.

La kazaka ha dovuto affrontare una rivale tutt’altro che semplice. Svitolina arrivava infatti da un ottimo inizio di stagione, con il titolo a Brisbane, la finale a Dubai, la semifinale agli Australian Open e quella a Indian Wells. Ma il peso di palla di Rybakina si è rivelato troppo per la tennista ucraina.

Il match è iniziato bene per Svitolina, che dopo aver tenuto il primo turno di battuta è riuscita anche a strappare il servizio a Rybakina. Il vantaggio, però, è durato pochissimo: la kazaka ha reagito immediatamente, restituendo il break e rimettendo in equilibrio il set. Da lì in avanti, il parziale è rimasto molto combattuto fino al 5-5, quando Rybakina ha alzato ulteriormente il ritmo, spingendo Svitolina sempre più indietro e trovando finalmente il break decisivo, prima di chiudere il set 7-5 al servizio.

Anche il secondo parziale si è aperto con un break di Rybakina, che è poi riuscita ad allungare fino al 3-0, mettendo la partita su un binario molto favorevole. Svitolina ha provato a restare aggrappata al match con grande orgoglio, riuscendo anche a recuperare uno dei due break di svantaggio nel finale, ma non è bastato. Rybakina ha chiuso 6-4, conquistando così la sua seconda finale stagionale.

La finale che tutti volevano

La sfida tra Sabalenka e Rybakina è, senza dubbio, il miglior epilogo possibile per questo Indian Wells 2026. La numero 1 contro la numero 2 del mondo dal prossimo lunedì, le due giocatrici che in questo momento sembrano avere qualcosa in più rispetto al resto del circuito.

Per Sabalenka sarà l’occasione di conquistare finalmente il titolo che ancora le manca in California. Per Rybakina, invece, sarà un’altra opportunità enorme per continuare una stagione già straordinaria e avvicinarsi ancora di più al sogno di diventare numero 1 del mondo per la prima volta in carriera.

Dopo la finale degli Australian Open di poche settimane fa, il duello tra le due si rinnova ancora. E questa volta, nel deserto di Indian Wells, c’è la sensazione che non potesse esserci finale migliore.





Francesco Paolo Villarico