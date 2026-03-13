Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. Nella notte le semifinali femminili. Cobolli e Bencic in finale nel doppio misto: fuori Errani e Vavassori (LIVE)

Un solo azzurro sarà presente nella finale a inviti di doppio misto dei BNP Paribas Open 2026. La coppia campione in carica, formata da Sara Errani e Andrea Vavassori, è stata infatti sconfitta in semifinale da Flavio Cobolli e dalla svizzera Belinda Bencic, vittoriosi con un doppio 6-3 in un’ora e nove minuti.

Cobolli e Bencic hanno fatto la differenza soprattutto nei momenti decisivi. Nel primo set, dopo uno scambio di break tra terzo e quarto game, il punto di svolta è arrivato nell’ottavo gioco, quando la coppia italo-svizzera ha trovato il break al deciding point per salire 5-3, chiudendo poi il parziale 6-3 in 36 minuti.

Nel secondo set, invece, l’equilibrio si è spezzato già in avvio: Cobolli e Bencic hanno strappato il servizio nel terzo game portandosi sul 2-1, mantenendo poi il controllo fino al nuovo allungo nel nono gioco, che ha fissato il definitivo 6-3 in 33 minuti.

Anche i numeri confermano la superiorità della coppia italo-svizzera: 54 punti vinti contro 48, 4 palle break trasformate su 8 e soprattutto grande efficacia nelle fasi difensive, con 6 delle 7 occasioni di break annullate agli avversari.

Nella finale di domani, Cobolli e Bencic affronteranno la coppia numero 1 del tabellone, formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dal britannico Lloyd Glasspool.

Masters e WTA 1000 Indian Wells – Semifinali – hard

ATP Indian Wells Arthur Rinderknech / Valentin Vacherot Arthur Rinderknech / Valentin Vacherot 7 6 10 Yuki Bhambri / Andre Goransson Yuki Bhambri / Andre Goransson 5 7 5 Vincitore: Rinderknech / Vacherot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 A. Rinderknech / Vacherot 0-1 1-1 ace 2-1 2-2 2-3 3-3 4-3 5-3 5-4 6-4 7-4 8-4 9-4 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* ace 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 Y. Bhambri / Goransson 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Rinderknech / Vacherot 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 Y. Bhambri / Goransson 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 5-4 → 5-5 A. Rinderknech / Vacherot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 5-4 Y. Bhambri / Goransson 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Rinderknech / Vacherot 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Y. Bhambri / Goransson 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 A. Rinderknech / Vacherot 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 3-2 Y. Bhambri / Goransson 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Rinderknech / Vacherot 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 Y. Bhambri / Goransson 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 A. Rinderknech / Vacherot 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Y. Bhambri / Goransson 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 6-5 → 7-5 A. Rinderknech / Vacherot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 5-5 → 6-5 Y. Bhambri / Goransson 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 5-5 A. Rinderknech / Vacherot 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 4-4 → 5-4 Y. Bhambri / Goransson 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Rinderknech / Vacherot 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Y. Bhambri / Goransson 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Rinderknech / Vacherot 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 3-2 Y. Bhambri / Goransson 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 A. Rinderknech / Vacherot 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 Y. Bhambri / Goransson 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Rinderknech / Vacherot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Arthur Rinderknech/ Valentin Vacherotvs Yuki Bhambri/ Andre Goransson

Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard



ATP Indian Wells Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] 7 3 5 Guido Andreozzi / Manuel Guinard Guido Andreozzi / Manuel Guinard 6 6 10 Vincitore: Andreozzi / Guinard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 G. Andreozzi / Guinard 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 3-3 4-3 5-3 5-4 6-4 7-4 7-5 8-5 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Andreozzi / Guinard 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-5 → 3-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 G. Andreozzi / Guinard 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Granollers / Zeballos 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Andreozzi / Guinard 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 G. Andreozzi / Guinard 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7-8* 7*-8 8*-8 9-8* ace 9-9* 9*-10 10*-10 10-11* 11-11* 11*-12 12*-12 13-12* 13-13* 14*-13 6-6 → 7-6 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 G. Andreozzi / Guinard 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 G. Andreozzi / Guinard 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 G. Andreozzi / Guinard 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Granollers / Zeballos 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Aryna Sabalenka vs Linda Noskova (Non prima 00:00)



WTA Indian Wells Aryna Sabalenka [1] Aryna Sabalenka [1] A 6 3 Linda Noskova [14] • Linda Noskova [14] 40 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Linda Noskova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 5-2 Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Elena Rybakina vs Elina Svitolina (Non prima 02:00)



Il match deve ancora iniziare

Stadium 3 – ore 19:00

Gabriela Dabrowski / Lloyd Glasspool vs Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas



ATP Indian Wells Gabriela Dabrowski / Lloyd Glasspool [1] Gabriela Dabrowski / Lloyd Glasspool [1] 6 4 13 Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas 2 6 11 Vincitore: Dabrowski / Glasspool Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 13-11 G. Dabrowski / Glasspool 0-1 1-1 1-2 ace 2-2 3-2 4-2 4-3 4-4 5-4 5-5 5-6 6-6 7-6 7-7 7-8 8-8 ace 9-8 9-9 10-9 10-10 11-10 11-11 12-11 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Sakkari / Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 4-5 → 4-6 G. Dabrowski / Glasspool 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 M. Sakkari / Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 3-5 G. Dabrowski / Glasspool 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 M. Sakkari / Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 G. Dabrowski / Glasspool 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 M. Sakkari / Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 G. Dabrowski / Glasspool 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 df 40-40 1-1 → 1-2 M. Sakkari / Tsitsipas 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 G. Dabrowski / Glasspool 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Sakkari / Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 5-2 → 6-2 G. Dabrowski / Glasspool 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 M. Sakkari / Tsitsipas 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-1 → 5-1 G. Dabrowski / Glasspool 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Sakkari / Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 G. Dabrowski / Glasspool 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Sakkari / Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 df df 1-0 → 2-0 G. Dabrowski / Glasspool 15-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Sara Errani / Andrea Vavassori vs Belinda Bencic / Flavio Cobolli (Non prima 22:30)

