Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. Nella notte le semifinali femminili. Cobolli e Bencic in finale nel doppio misto: fuori Errani e Vavassori (LIVE)

Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images
Un solo azzurro sarà presente nella finale a inviti di doppio misto dei BNP Paribas Open 2026. La coppia campione in carica, formata da Sara Errani e Andrea Vavassori, è stata infatti sconfitta in semifinale da Flavio Cobolli e dalla svizzera Belinda Bencic, vittoriosi con un doppio 6-3 in un’ora e nove minuti.
Cobolli e Bencic hanno fatto la differenza soprattutto nei momenti decisivi. Nel primo set, dopo uno scambio di break tra terzo e quarto game, il punto di svolta è arrivato nell’ottavo gioco, quando la coppia italo-svizzera ha trovato il break al deciding point per salire 5-3, chiudendo poi il parziale 6-3 in 36 minuti.
Nel secondo set, invece, l’equilibrio si è spezzato già in avvio: Cobolli e Bencic hanno strappato il servizio nel terzo game portandosi sul 2-1, mantenendo poi il controllo fino al nuovo allungo nel nono gioco, che ha fissato il definitivo 6-3 in 33 minuti.
Anche i numeri confermano la superiorità della coppia italo-svizzera: 54 punti vinti contro 48, 4 palle break trasformate su 8 e soprattutto grande efficacia nelle fasi difensive, con 6 delle 7 occasioni di break annullate agli avversari.
Nella finale di domani, Cobolli e Bencic affronteranno la coppia numero 1 del tabellone, formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dal britannico Lloyd Glasspool.
Masters e WTA 1000 Indian Wells – Semifinali – hard
Stadium 1 – ore 19:00
Arthur Rinderknech
/ Valentin Vacherot
vs Yuki Bhambri
/ Andre Goransson
ATP Indian Wells
Arthur Rinderknech / Valentin Vacherot
7
6
10
Yuki Bhambri / Andre Goransson
5
7
5
Vincitore: Rinderknech / Vacherot
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Rinderknech / Vacherot
0-1
1-1
ace
2-1
2-2
2-3
3-3
4-3
5-3
5-4
6-4
7-4
8-4
9-4
9-5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
ace
2-4*
2*-5
3*-5
3-6*
6-6 → 6-7
Y. Bhambri / Goransson
6-5 → 6-6
A. Rinderknech / Vacherot
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-5 → 6-5
Y. Bhambri / Goransson
0-15
df
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
5-4 → 5-5
A. Rinderknech / Vacherot
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
4-4 → 5-4
Y. Bhambri / Goransson
4-3 → 4-4
A. Rinderknech / Vacherot
3-3 → 4-3
Y. Bhambri / Goransson
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
3-2 → 3-3
A. Rinderknech / Vacherot
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-2 → 3-2
Y. Bhambri / Goransson
2-1 → 2-2
A. Rinderknech / Vacherot
15-40
15-0
30-0
40-0
40-15
df
1-1 → 2-1
Y. Bhambri / Goransson
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-0 → 1-1
A. Rinderknech / Vacherot
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Bhambri / Goransson
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
6-5 → 7-5
A. Rinderknech / Vacherot
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
5-5 → 6-5
Y. Bhambri / Goransson
5-4 → 5-5
A. Rinderknech / Vacherot
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
ace
4-4 → 5-4
Y. Bhambri / Goransson
15-0
15-15
df
30-15
40-15
4-3 → 4-4
A. Rinderknech / Vacherot
3-3 → 4-3
Y. Bhambri / Goransson
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
A. Rinderknech / Vacherot
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-1 → 3-2
Y. Bhambri / Goransson
2-1 → 3-1
A. Rinderknech / Vacherot
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-1 → 2-1
Y. Bhambri / Goransson
1-0 → 1-1
A. Rinderknech / Vacherot
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard
ATP Indian Wells
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1]
7
3
5
Guido Andreozzi / Manuel Guinard
6
6
10
Vincitore: Andreozzi / Guinard
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. Andreozzi / Guinard
1-0
2-0
3-0
3-1
3-2
3-3
4-3
5-3
5-4
6-4
7-4
7-5
8-5
9-5
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
3-5 → 3-6
M. Granollers / Zeballos
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
3-4 → 3-5
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
M. Granollers / Zeballos
2-3 → 3-3
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
M. Granollers / Zeballos
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
1-2 → 2-2
G. Andreozzi / Guinard
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
M. Granollers / Zeballos
0-1 → 1-1
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
5-5*
6*-5
6*-6
7-6*
7-7*
7-8*
7*-8
8*-8
9-8*
ace
9-9*
9*-10
10*-10
10-11*
11-11*
11*-12
12*-12
13-12*
13-13*
14*-13
6-6 → 7-6
G. Andreozzi / Guinard
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
M. Granollers / Zeballos
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
5-5 → 6-5
G. Andreozzi / Guinard
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
M. Granollers / Zeballos
4-4 → 5-4
G. Andreozzi / Guinard
4-3 → 4-4
M. Granollers / Zeballos
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
3-3 → 4-3
G. Andreozzi / Guinard
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
3-2 → 3-3
M. Granollers / Zeballos
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
G. Andreozzi / Guinard
2-1 → 2-2
M. Granollers / Zeballos
1-1 → 2-1
G. Andreozzi / Guinard
1-0 → 1-1
M. Granollers / Zeballos
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Aryna Sabalenka vs Linda Noskova (Non prima 00:00)
WTA Indian Wells
Aryna Sabalenka [1]
A
6
3
Linda Noskova [14]•
40
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Linda Noskova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
Linda Noskova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Linda Noskova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aryna Sabalenka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Linda Noskova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Aryna Sabalenka
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 5-2
Linda Noskova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-1 → 5-1
Linda Noskova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Linda Noskova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Elena Rybakina vs Elina Svitolina (Non prima 02:00)
Il match deve ancora iniziare
Stadium 3 – ore 19:00
Gabriela Dabrowski / Lloyd Glasspool vs Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas
ATP Indian Wells
Gabriela Dabrowski / Lloyd Glasspool [1]
6
4
13
Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas
2
6
11
Vincitore: Dabrowski / Glasspool
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. Dabrowski / Glasspool
0-1
1-1
1-2
ace
2-2
3-2
4-2
4-3
4-4
5-4
5-5
5-6
6-6
7-6
7-7
7-8
8-8
ace
9-8
9-9
10-9
10-10
11-10
11-11
12-11
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Sakkari / Tsitsipas
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
4-5 → 4-6
G. Dabrowski / Glasspool
3-5 → 4-5
M. Sakkari / Tsitsipas
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-4 → 3-5
G. Dabrowski / Glasspool
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
M. Sakkari / Tsitsipas
3-2 → 3-3
G. Dabrowski / Glasspool
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
M. Sakkari / Tsitsipas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
G. Dabrowski / Glasspool
0-15
15-15
15-30
df
30-30
ace
30-40
df
40-40
1-1 → 1-2
M. Sakkari / Tsitsipas
0-15
df
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
1-0 → 1-1
G. Dabrowski / Glasspool
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Sakkari / Tsitsipas
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
5-2 → 6-2
G. Dabrowski / Glasspool
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-1 → 5-2
M. Sakkari / Tsitsipas
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
df
30-40
4-1 → 5-1
G. Dabrowski / Glasspool
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
3-1 → 4-1
M. Sakkari / Tsitsipas
3-0 → 3-1
G. Dabrowski / Glasspool
2-0 → 3-0
M. Sakkari / Tsitsipas
0-15
0-30
15-30
15-40
df
df
1-0 → 2-0
G. Dabrowski / Glasspool
0-0 → 1-0
Sara Errani / Andrea Vavassori vs Belinda Bencic / Flavio Cobolli (Non prima 22:30)
ATP Indian Wells
Sara Errani / Andrea Vavassori [4]
3
3
Belinda Bencic / Flavio Cobolli
6
6
Vincitore: Bencic / Cobolli
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Errani / Vavassori
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
3-5 → 3-6
B. Bencic / Cobolli
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-4 → 3-5
S. Errani / Vavassori
2-4 → 3-4
B. Bencic / Cobolli
2-3 → 2-4
S. Errani / Vavassori
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
B. Bencic / Cobolli
1-2 → 1-3
S. Errani / Vavassori
1-1 → 1-2
B. Bencic / Cobolli
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
ace
ace
1-0 → 1-1
S. Errani / Vavassori
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Bencic / Cobolli
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
3-5 → 3-6
S. Errani / Vavassori
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-4 → 3-5
B. Bencic / Cobolli
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
S. Errani / Vavassori
2-3 → 3-3
B. Bencic / Cobolli
2-2 → 2-3
S. Errani / Vavassori
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
2-1 → 2-2
B. Bencic / Cobolli
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
S. Errani / Vavassori
0-1 → 1-1
B. Bencic / Cobolli
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
4 commenti
A 18 anni, dopo slam juniores, titoli professionistici vinti precocemente e ranking già a ridosso delle 100 era già sulla la rampa di lancio,il cui sgancio arrivò immediatamente per Noskova con quella finale del Wta 500 Adelaide 2023 contro Sabalenka, perso 6-3 e ovviamente con un 7-6.
Da allora non ci fu quel crack come ci si potesse anche aspettare, passarono 18 mesi per il successo nel Wta 500 di Guadalajara.
Guadagnano posizioni Rybakina e Svitolina,la prima la sarà la numero 2 da lunedì per la prima volta,la Svitolina comunque 8,con possibilità di avanzare ancora.
È straordinario il livello di entrambe, una da mamma è seconda nel ranking di queste prime 10 settimane della stagione,a pari merito con Pegula e Sabalenka 2190 punti, dietro proprio la Rybakina a 2833,che io temevo di vederla dopo l’Australian open vinto un po appagata e demotivata.
3-3 i precedenti, anche se Svitolina ha vinto i 3 su terra, Rybakina 2 su erba ed uno alle olimpiadi 2020.
che cagata il doppio misto solo per regalare.. soldi
Redazione.
Titolo.
“…con Errani-Vavassori vs. Cobolli-Bencic. 😉
Brava Elena sei la nuova numero 2 del mondo.