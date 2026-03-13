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Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. Nella notte le semifinali femminili. Cobolli e Bencic in finale nel doppio misto: fuori Errani e Vavassori (LIVE)

13/03/2026 23:38 4 commenti
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images

Un solo azzurro sarà presente nella finale a inviti di doppio misto dei BNP Paribas Open 2026. La coppia campione in carica, formata da Sara Errani e Andrea Vavassori, è stata infatti sconfitta in semifinale da Flavio Cobolli e dalla svizzera Belinda Bencic, vittoriosi con un doppio 6-3 in un’ora e nove minuti.
Cobolli e Bencic hanno fatto la differenza soprattutto nei momenti decisivi. Nel primo set, dopo uno scambio di break tra terzo e quarto game, il punto di svolta è arrivato nell’ottavo gioco, quando la coppia italo-svizzera ha trovato il break al deciding point per salire 5-3, chiudendo poi il parziale 6-3 in 36 minuti.
Nel secondo set, invece, l’equilibrio si è spezzato già in avvio: Cobolli e Bencic hanno strappato il servizio nel terzo game portandosi sul 2-1, mantenendo poi il controllo fino al nuovo allungo nel nono gioco, che ha fissato il definitivo 6-3 in 33 minuti.
Anche i numeri confermano la superiorità della coppia italo-svizzera: 54 punti vinti contro 48, 4 palle break trasformate su 8 e soprattutto grande efficacia nelle fasi difensive, con 6 delle 7 occasioni di break annullate agli avversari.
Nella finale di domani, Cobolli e Bencic affronteranno la coppia numero 1 del tabellone, formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dal britannico Lloyd Glasspool.

USA Masters e WTA 1000 Indian Wells – Semifinali – hard

Stadium 1 – ore 19:00
Arthur Rinderknech FRA / Valentin Vacherot MON vs Yuki Bhambri IND / Andre Goransson SWE
ATP Indian Wells
Arthur Rinderknech / Valentin Vacherot
7
6
10
Yuki Bhambri / Andre Goransson
5
7
5
Vincitore: Rinderknech / Vacherot
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Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA

ATP Indian Wells
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1]
7
3
5
Guido Andreozzi / Manuel Guinard
6
6
10
Vincitore: Andreozzi / Guinard
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Aryna Sabalenka BLR vs Linda Noskova CZE (Non prima 00:00)

WTA Indian Wells
Aryna Sabalenka [1]
A
6
3
Linda Noskova [14]
40
3
1
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Elena Rybakina KAZ vs Elina Svitolina UKR (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare



Stadium 3 – ore 19:00
Gabriela Dabrowski CAN / Lloyd Glasspool GBR vs Maria Sakkari GRE / Stefanos Tsitsipas GRE

ATP Indian Wells
Gabriela Dabrowski / Lloyd Glasspool [1]
6
4
13
Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas
2
6
11
Vincitore: Dabrowski / Glasspool
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Sara Errani ITA / Andrea Vavassori ITA vs Belinda Bencic SUI / Flavio Cobolli ITA (Non prima 22:30)

ATP Indian Wells
Sara Errani / Andrea Vavassori [4]
3
3
Belinda Bencic / Flavio Cobolli
6
6
Vincitore: Bencic / Cobolli
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4 commenti

Gaz (Guest) 13-03-2026 17:41

A 18 anni, dopo slam juniores, titoli professionistici vinti precocemente e ranking già a ridosso delle 100 era già sulla la rampa di lancio,il cui sgancio arrivò immediatamente per Noskova con quella finale del Wta 500 Adelaide 2023 contro Sabalenka, perso 6-3 e ovviamente con un 7-6.
Da allora non ci fu quel crack come ci si potesse anche aspettare, passarono 18 mesi per il successo nel Wta 500 di Guadalajara.

Guadagnano posizioni Rybakina e Svitolina,la prima la sarà la numero 2 da lunedì per la prima volta,la Svitolina comunque 8,con possibilità di avanzare ancora.
È straordinario il livello di entrambe, una da mamma è seconda nel ranking di queste prime 10 settimane della stagione,a pari merito con Pegula e Sabalenka 2190 punti, dietro proprio la Rybakina a 2833,che io temevo di vederla dopo l’Australian open vinto un po appagata e demotivata.
3-3 i precedenti, anche se Svitolina ha vinto i 3 su terra, Rybakina 2 su erba ed uno alle olimpiadi 2020.

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lorenzo (Guest) 13-03-2026 17:35

che cagata il doppio misto solo per regalare.. soldi

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-1: Detuqueridapresencia, JannikUberAlles, Marco M., Pepusch
pablito 13-03-2026 16:13

Redazione.

Titolo.

“…con Errani-Vavassori vs. Cobolli-Bencic. 😉

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+1: JannikUberAlles
mattia saracino 13-03-2026 15:45

Brava Elena sei la nuova numero 2 del mondo.

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+1: Taxi Driver