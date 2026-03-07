Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Thionville, Brasília, Kigali 1, Hersonissos 1: I risultati completi con il dettaglio del Day 6 (LIVE)

Stefano Napolitano nella foto
CHALLENGER Hersonissos 🇬🇷 (Grecia) – Semifinali, cemento

Center – ore 09:00
Toby Samuel GBR vs Stefanos Sakellaridis GRE
ATP Hersonissos
Toby Samuel [5]
6
6
Stefanos Sakellaridis [2]
2
0
Vincitore: Samuel
Mostra dettagli

Dimitar Kuzmanov BUL vs Harry Wendelken GBR

ATP Hersonissos
Dimitar Kuzmanov [8]
4
2
Harry Wendelken
6
6
Vincitore: Wendelken
Mostra dettagli

Finn Bass GBR / Anthony Genov BUL vs Jacopo Berrettini ITA / Kimmer Coppejans BEL (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Kigali 🇷🇼 (Ruanda) – Finali, terra battuta

Centre Court – ore 11:00
Siddhant Banthia IND / Alexander Donski BUL vs Jay Clarke GBR / Max Houkes NED
ATP Kigali
Siddhant Banthia / Alexander Donski [1]
5
4
6
Jay Clarke / Max Houkes
5*
6
6
Mostra dettagli

Joel Schwaerzler AUT vs Stefano Napolitano ITA (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Brasilia 2 🇧🇷 (Brasile) – Semifinali, terra battuta

Central – ore 15:00
Henrique Rocha POR vs Thiago Monteiro BRA
Il match deve ancora iniziare

Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Eduardo Ribeiro BRA (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Jaime Faria POR / Henrique Rocha POR vs Mariano Kestelboim ARG / Marcelo Zormann BRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Thionville 🇫🇷 (Francia) – Semifinali, cemento (al coperto)

Court central – ore 13:00
Joshua Paris GBR / Luca Sanchez FRA vs Ivan Liutarevich BLR / Filip Pieczonka POL
Il match deve ancora iniziare

Otto Virtanen FIN vs Nicolai Budkov Kjaer NOR (Non prima 14:45)

Il match deve ancora iniziare

Hugo Gaston FRA vs Sebastian Ofner AUT

Il match deve ancora iniziare

