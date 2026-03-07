Challenger Thionville, Brasília, Kigali 1, Hersonissos 1: I risultati completi con il dettaglio del Day 6 (LIVE)

CHALLENGER Hersonissos 🇬🇷 (Grecia) – Semifinali, cemento

ATP Hersonissos Toby Samuel [5] Toby Samuel [5] 6 6 Stefanos Sakellaridis [2] Stefanos Sakellaridis [2] 2 0 Vincitore: Samuel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 T. Samuel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 6-0 S. Sakellaridis 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 5-0 T. Samuel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 S. Sakellaridis 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 T. Samuel 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Sakellaridis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Samuel 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 S. Sakellaridis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 T. Samuel 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 S. Sakellaridis 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 T. Samuel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Sakellaridis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Samuel 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Sakellaridis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Toby Samuelvs Stefanos Sakellaridis

Dimitar Kuzmanov vs Harry Wendelken



ATP Hersonissos Dimitar Kuzmanov [8] Dimitar Kuzmanov [8] 4 2 Harry Wendelken Harry Wendelken 6 6 Vincitore: Wendelken Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 H. Wendelken 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 D. Kuzmanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 H. Wendelken 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 D. Kuzmanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 H. Wendelken 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Kuzmanov 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 H. Wendelken 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Kuzmanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Wendelken 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 D. Kuzmanov 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 H. Wendelken 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 D. Kuzmanov 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 H. Wendelken 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 D. Kuzmanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 H. Wendelken 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Kuzmanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 H. Wendelken 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Kuzmanov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Finn Bass / Anthony Genov vs Jacopo Berrettini / Kimmer Coppejans (Non prima 13:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Kigali 🇷🇼 (Ruanda) – Finali, terra battuta

ATP Kigali Siddhant Banthia / Alexander Donski [1] Siddhant Banthia / Alexander Donski [1] 5 4 6 Jay Clarke / Max Houkes Jay Clarke / Max Houkes 5* 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 1*-3 df 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 6-6 J. Clarke / Houkes 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 S. Banthia / Donski 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Clarke / Houkes 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 S. Banthia / Donski 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 J. Clarke / Houkes 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Banthia / Donski 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 J. Clarke / Houkes 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 3-3 S. Banthia / Donski 15-0 ace 30-0 30-15 2-2 → 3-2 J. Clarke / Houkes 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Banthia / Donski 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Clarke / Houkes 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Banthia / Donski 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Clarke / Houkes 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 S. Banthia / Donski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 J. Clarke / Houkes 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 S. Banthia / Donski 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Clarke / Houkes 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 S. Banthia / Donski 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 J. Clarke / Houkes 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-1 → 2-2 S. Banthia / Donski 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 J. Clarke / Houkes 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Banthia / Donski 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Siddhant Banthia/ Alexander Donskivs Jay Clarke/ Max Houkes

Joel Schwaerzler vs Stefano Napolitano (Non prima 13:30)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Brasilia 2 🇧🇷 (Brasile) – Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Henrique Rochavs Thiago Monteiro

Adolfo Daniel Vallejo vs Eduardo Ribeiro (Non prima 16:30)



Il match deve ancora iniziare

Jaime Faria / Henrique Rocha vs Mariano Kestelboim / Marcelo Zormann



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Thionville 🇫🇷 (Francia) – Semifinali, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

Joshua Paris/ Luca Sanchezvs Ivan Liutarevich/ Filip Pieczonka

Otto Virtanen vs Nicolai Budkov Kjaer (Non prima 14:45)



Il match deve ancora iniziare

Hugo Gaston vs Sebastian Ofner



Il match deve ancora iniziare