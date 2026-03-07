Challenger Thionville, Brasília, Kigali 1, Hersonissos 1: I risultati completi con il dettaglio del Day 6 (LIVE)

Stefano Napolitano nella foto
CHALLENGER Hersonissos 🇬🇷 (Grecia) – Semifinali, cemento
Center – ore 09:00
Toby Samuel
vs Stefanos Sakellaridis
ATP Hersonissos
Toby Samuel [5]
6
6
Stefanos Sakellaridis [2]
2
0
Vincitore: Samuel
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Samuel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-0 → 6-0
T. Samuel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 4-0
S. Sakellaridis
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Sakellaridis
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
T. Samuel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
S. Sakellaridis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
T. Samuel
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
S. Sakellaridis
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Dimitar Kuzmanov vs Harry Wendelken
ATP Hersonissos
Dimitar Kuzmanov [8]
4
2
Harry Wendelken
6
6
Vincitore: Wendelken
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Wendelken
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
D. Kuzmanov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 2-5
D. Kuzmanov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
H. Wendelken
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
D. Kuzmanov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Wendelken
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 3-5
D. Kuzmanov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
D. Kuzmanov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
D. Kuzmanov
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Finn Bass / Anthony Genov vs Jacopo Berrettini / Kimmer Coppejans (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Kigali 🇷🇼 (Ruanda) – Finali, terra battuta
Centre Court – ore 11:00
Siddhant Banthia
/ Alexander Donski
vs Jay Clarke
/ Max Houkes
ATP Kigali
Siddhant Banthia / Alexander Donski [1]
5
4
6
Jay Clarke / Max Houkes
5*
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
1-1*
1*-2
1*-3
df
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
4-5*
5-5*
J. Clarke / Houkes
6-5 → 6-6
S. Banthia / Donski
5-5 → 6-5
J. Clarke / Houkes
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
S. Banthia / Donski
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 5-4
J. Clarke / Houkes
4-3 → 4-4
S. Banthia / Donski
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
J. Clarke / Houkes
3-2 → 3-3
S. Banthia / Donski
2-2 → 3-2
J. Clarke / Houkes
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
S. Banthia / Donski
1-1 → 2-1
J. Clarke / Houkes
1-0 → 1-1
S. Banthia / Donski
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Clarke / Houkes
4-5 → 4-6
S. Banthia / Donski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
3-5 → 4-5
J. Clarke / Houkes
3-4 → 3-5
S. Banthia / Donski
2-4 → 3-4
J. Clarke / Houkes
2-3 → 2-4
S. Banthia / Donski
2-2 → 2-3
J. Clarke / Houkes
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
2-1 → 2-2
S. Banthia / Donski
1-1 → 2-1
J. Clarke / Houkes
1-0 → 1-1
S. Banthia / Donski
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Joel Schwaerzler vs Stefano Napolitano (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Brasilia 2 🇧🇷 (Brasile) – Semifinali, terra battuta
Central – ore 15:00
Henrique Rocha
vs Thiago Monteiro
Il match deve ancora iniziare
Adolfo Daniel Vallejo vs Eduardo Ribeiro (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Jaime Faria / Henrique Rocha vs Mariano Kestelboim / Marcelo Zormann
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Thionville 🇫🇷 (Francia) – Semifinali, cemento (al coperto)
Court central – ore 13:00
Joshua Paris
/ Luca Sanchez
vs Ivan Liutarevich
/ Filip Pieczonka
Il match deve ancora iniziare
Otto Virtanen vs Nicolai Budkov Kjaer (Non prima 14:45)
Il match deve ancora iniziare
Hugo Gaston vs Sebastian Ofner
Il match deve ancora iniziare
