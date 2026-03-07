Jasmine Paolini rimonta Potapova a Indian Wells e vola al terzo turno “Ho iniziato a spingere un po’ di più e a lasciarmi andare. Non era un primo turno facile, avevo già perso con lei qui due anni fa” (Video)

Jasmine Paolini supera un esordio complicato al BNP Paribas Open. La tennista italiana, testa di serie numero 7 del tabellone, ha battuto Anastasia Potapova con il punteggio di 6-7(5) 6-2 6-3 dopo due ore e mezza di intensa battaglia, conquistando l’accesso ai sedicesimi di finale dove affronterà Ajla Tomljanovic.

Primo set: Potapova avanti al tie-break

La partita è iniziata in salita per Paolini, che ha subito perso il servizio in apertura andando sotto 0-2. L’azzurra ha però reagito prontamente infilando quattro game consecutivi e portandosi avanti 4-2 grazie a due break.

Potapova non ha mollato e ha recuperato fino al 4-4. Nel finale le due giocatrici si sono scambiate nuovamente il servizio, trascinando il set al tie-break. Qui l’austriaca ha preso il largo fino al 6-2, procurandosi quattro set point consecutivi: Paolini ha annullato i primi tre, ma sul quarto ha dovuto arrendersi, cedendo il parziale 7-5 dopo un’ora e dieci minuti.

Secondo set: reazione immediata

Nel secondo set Paolini ha alzato il livello del suo gioco. L’azzurra ha strappato subito il servizio all’avversaria e, dopo aver mancato l’occasione del 3-0, ha trovato un altro break nel quinto game per salire sul 4-1.

Con grande solidità l’italiana ha mantenuto il controllo del parziale fino al 6-2, pareggiando i conti dopo quaranta minuti.

Terzo set: sangue freddo nei momenti chiave

Il set decisivo è stato più equilibrato. Nel quarto game Paolini ha dovuto affrontare un momento delicatissimo, risalendo da 0-40 e annullando tre palle break consecutive prima di salvarsi ai vantaggi.

L’episodio ha cambiato l’inerzia della partita: nel settimo gioco è stata Potapova a cedere il servizio e Paolini ne ha approfittato per salire sul 4-3. Dopo aver consolidato il vantaggio fino al 5-3, l’azzurra ha chiuso la partita con un nuovo break, concretizzando il secondo di tre match point per il 6-3 finale.

Le parole di Paolini

Al termine dell’incontro Paolini ha sottolineato la difficoltà del match:

“Ho iniziato a spingere un po’ di più e a lasciarmi andare. Non era un primo turno facile, avevo già perso con lei qui due anni fa. Sono contenta di come l’ho gestita e di come sono riuscita a girarla”.

La toscana ha poi parlato anche delle condizioni di gioco e delle nuove palline utilizzate nel torneo:

“A me queste palle piacciono. Molti le odiano perché diventano più pesanti, ma secondo me si controllano meglio e rimangono più vive”.

Ora Tomljanovic

Guardando al prossimo turno, Paolini si aspetta una partita impegnativa contro Tomljanovic:

“È una giocatrice molto solida, serve bene e spinge. Sarà una partita simile a quella di oggi: dovrò essere solida ma anche aggressiva per spingerla fuori dal campo”.





Marco Rossi