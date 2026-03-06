Flavio Cobolli lotta e vince a Indian Wells: battuto Miomir Kecmanovic in tre set

Grande vittoria per Flavio Cobolli al BNP Paribas Open. Il romano, fresco numero 15 del mondo e reduce dal trionfo ad Acapulco, ha superato Miomir Kecmanovic con il punteggio di 3-6 6-3 6-4, conquistando così la prima vittoria della carriera nel tabellone principale di Indian Wells e l’accesso al terzo turno.

Un successo pesante, ottenuto dopo una partita intensa, che conferma l’ottimo momento di forma dell’azzurro.

Primo set: parte meglio Kecmanovic

La sfida era iniziata bene per Cobolli. Dopo un avvio equilibrato e avanti di un break per l’azzurro, il serbo ha preso il controllo del match sfruttando alcuni errori del romano e riuscendo a strappare due volte il servizio nel momento chiave del set.

Kecmanovic ha così chiuso il primo parziale 6-3 in 38 minuti, mostrando grande solidità negli scambi e approfittando di qualche imprecisione di troppo dell’italiano.

Secondo set: reazione di carattere

Nel secondo set Cobolli ha cambiato marcia. Più aggressivo e incisivo con il servizio e il dritto, il romano ha iniziato a comandare gli scambi e a mettere pressione al rivale.

Il break decisivo è arrivato nel cuore del set (nel quarto gioco), permettendo all’azzurro di prendere il controllo della partita. Con grande autorità Cobolli ha mantenuto il vantaggio fino alla fine, chiudendo 6-3 e riportando il match in perfetta parità.

Terzo set: sangue freddo nei momenti decisivi

Il parziale decisivo è stato il più combattuto. Cobolli ha trovato il break in apertura, riuscendo poi a difendere il vantaggio nonostante la pressione di Kecmanovic.

Nel momento più delicato, sul 5-4, il romano ha dovuto affrontare momenti di tensione, tra cui un doppio fallo e una palla per il possibile controbreak del serbo. Ma proprio nei punti più importanti è arrivata la risposta del numero 15 del mondo, che ha chiuso l’incontro con grande determinazione.

Alla fine il match si è concluso dopo oltre due ore di battaglia con il dritto di Kecmanovic terminato largo, liberando l’urlo di gioia di Cobolli.

I numeri della partita

Il servizio è stato uno dei fattori decisivi: Cobolli ha messo a segno 13 ace contro uno solo del serbo, pur pagando il prezzo di otto doppi falli.

Con la prima di servizio il romano ha ottenuto il 77% dei punti, contro il 74% del rivale, mentre con la seconda entrambi hanno vinto circa un punto su due.

Ora possibile rivincita con Tiafoe

Grazie a questa vittoria Cobolli approda al terzo turno del Masters 1000 californiano, dove affronterà il vincente del derby statunitense tra Jenson Brooksby e Frances Tiafoe, battuto proprio dal romano nella finale di Acapulco.

Per Cobolli continua quindi un periodo ottimo, che lo vede sempre più protagonista anche nei grandi tornei del circuito.

ATP Indian Wells Flavio Cobolli [15] Flavio Cobolli [15] 3 6 6 Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 6 3 4 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace ace 4-3 → 5-3 M. Kecmanovic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-2 → 4-3 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 3-1 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-0 → 2-0 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 3-1 → 4-1 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 F. Cobolli 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 3-4 → 3-5 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 F. Cobolli 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1





