Jannik Sinner verso Indian Wells: “Più aggressivo e mentalmente solido” (Video)

È stato Jannik Sinner il primo a presentarsi davanti ai microfoni nel Media Day dell’edizione 2026 del BNP Paribas Open. L’azzurro, numero 2 del mondo e secondo favorito del seeding, arriva in California con fiducia e con la consapevolezza di poter essere protagonista in un torneo che finora gli è sfuggito.

Nelle quattro partecipazioni precedenti ha raggiunto due semifinali (2023 e 2024), fermato in entrambe le occasioni da Carlos Alcaraz. Stavolta, però, le sensazioni sono positive.

“Preparazione molto buona, settimana di lavoro durissima”

“La mia preparazione sta andando molto bene. Questo è un posto speciale. Non aver potuto partecipare l’anno scorso lo rende ancora più speciale”, ha spiegato l’altoatesino, che si allena da giorni sui campi dell’Indian Wells Tennis Garden sotto la supervisione di coach Darren Cahill.

Reduce dalla semifinale agli Australian Open e dai quarti a Doha, Sinner traccia un bilancio soddisfacente dell’inizio di stagione: “Sono molto contento del mio stato mentale. Cerchiamo di massimizzare il nostro potenziale. La stagione è appena iniziata e questi tornei sono molto importanti prima della terra battuta”.

Sul piano tecnico, l’obiettivo è chiaro: “Sto cercando di essere un po’ più aggressivo dalla linea di fondo. È stata una settimana di allenamenti molto dura, molte ore in campo, ma sono contento di come mi sento”.

Oltre il tennis: YouTube e vita da 24enne

Spazio anche al lato personale. Sinner si è detto soddisfatto del suo canale YouTube, nato per mostrare ai tifosi cosa accade lontano dai riflettori: “I fan non sanno esattamente come siamo fuori dal campo. È bello mostrare qualcosa che vada oltre gli allenamenti. Ma la priorità resta sempre il tennis, è quello che amo fare”.

Il numero 2 ATP ha sottolineato l’importanza di circondarsi di persone positive per mantenere equilibrio in una vita frenetica: “A volte vuoi solo stare a casa e rilassarti. Mi piace fare altre cose, giocare a golf, guidare, stare con la PlayStation. Vivere la vita di un ventiquattrenne. Sacrifico molto per essere dove sono, ma è fondamentale avere stabilità”.

Il pensiero sulla guerra in Iran

Inevitabile una domanda sulla situazione geopolitica e sui giocatori bloccati in Medio Oriente. Sinner ha risposto con lucidità: “Ci sono cose che non possiamo controllare. L’ATP sta cercando di prendere le decisioni migliori per farci sentire al sicuro. Spero che tutti siano al sicuro e possano giocare o tornare a casa. Ci sono cose molto più importanti nella vita che il tennis”.

Parole mature, in linea con la crescita personale e professionale del 24enne di Sesto Pusteria. Ora, però, è tempo di campo: Indian Wells lo aspetta, e Sinner sembra pronto a provarci ancora.





Francesco Paolo Villarico