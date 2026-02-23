Applausi Pellegrino! Supera il primo turno all’ATP 250 Santiago

Bravo Andrea Pellegrino! Il 28enne di Bisceglie dopo aver passato le qualificazioni al 250 di Santiago sfrutta la chance di un main draw ATP prendendosi una gran bella vittoria su Alex Barrena, argentino a sua volta entrato nel tabellone principale passando i due turni in quello cadetto. Il pugliese gioca con un bel piglio, impone un buon ritmo e vola nel primo set, poi si fa un po’ irretire dell’avversario e cala di intensità, cedendo nettamente il parziale, ma è bravo a ripartire di slancio nel terzo set, archiviando il momento non positivo e ritrovando profondità di palla e maggiore aggressività. Pelligrino batte Barrena per 6-2 2-6 6-1 in poco meno di due ore di gioco ottenendo la terza vittoria in carriera a livello ATP e qualificandosi per il secondo turno, dove attende il vincente di Martinez – Comesana. Andrea ha condotto la partita e fatto più gioco, come mostrano anche i numeri, con l’evidente 12 palle break conquistate (sfruttandone 7) contro le due concesse (entrambe sfruttate dal rivale). Ha servito anche con più qualità, vincendo il 73% dei punti giocati dopo la prima di servizio e un ottimo 15 su 24 con la seconda (63%), dato questo che conferma quanto abbia spinto e comandando anche senza l’aiuto della prima palla. Una buona prestazione che conferma il suo momento interessante e che gli porta punti pesanti che lo riavvicineranno al proprio best ranking di n.126 dello scorso settembre (è attualmente poco dietro alla 137esima piazza).

Pellegrino inizia benissimo l’incontro strappando un break in apertura, sul 30-40, quindi è bravo a consolidare il vantaggio e portarsi sul 2-0, potendo così fare corsa di testa e continuando a mettere pressione all’avversario, scattato più incerto. Barrena non trova il modo per fare il punto da fondo, affretta i tempi e sbaglia, tanto che nel quinto game, ancora sul 30-40, concede un secondo break all’italiano, per il 4-1. Pellegrino invece al servizio è sicurissimo, a zero vince il turno successivo e quindi in risposta si procura vari set point, ma non riesce a chiudere il parziale. Poco male, al servizio sul 5-2 inizia con un ace e quindi si aggiudica il set senza patemi, per un 6-2 meritato.

Italian clash booked Pellegrino overcomes Barrena 6-2 2-6 6-1 to face Darderi in an all-Italian battle.#ChileOpen pic.twitter.com/GX0qvnRGPQ — Tennis TV (@TennisTV) February 23, 2026

Nel secondo set l’incontro cambia direzione. Pellegrino è meno intenso, sbaglia di più e l’argentino invece prende sicurezza e qualche metro di campo. Dopo diversi game filati via sui game di servizio, il pugliese cede il primo game di servizio sul 3-2, e quindi un altro, in un classico momento di calo che Barrena è bravo a capitalizzare. Un doppio break e 6-2 per l’argentino. Si va al terzo set.

Qua fortunatamente Pellegrino ritrova la sicurezza, spinta e intensità del primo set. Barrena è subito sotto assedio al servizio, riesce a salvare una palla break e vincere il game, ma nel turno successivo sull’1 pari non riesce a contenere la spinta dell’italiano, più intenso. Ai vantaggi cede il game per il 2-1 Pellegrino. L’italiano scappa avanti 3-1 con un altro turno di battuta a zero e va prendersi un secondo break spingendo bene col diritto dal centro del campo, mentre il sudamericano forza e sbaglia troppo. Ormai Andrea domina il campo, mentre Barrena non ci crede più. Finisce 6-1 con un terzo break a favore di Pellegrino, per un successo davvero importante e meritato.

Andrea Pellegrino vs Alex Barrena

