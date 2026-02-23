ITF Trnava e Porto: I Main Draw
ITF TRNAVA(Svk 75k cemento indoor)
[1] Lola Radivojevic vs Radka Zelnickova
Anastasia Tikhonova vs TBD
Valentina Ryser vs TBD
[5] Elizara Yaneva vs TBD
[4] Laura Samson vs TBD
Kali Supova vs Yuriko Lily Miyazaki
Dominika Pirohova vs TBD
[7] Raluca Georgiana Serban vs TBD
[6] Veronika Podrez vs Samira De stefano
Haruka Kaji vs TBD
Natalia Krockova vs Katherine Sebov
Isabella Shinikova vs [3] Olivia Gadecki
[8] Manon Leonard vs TBD
Lucie Havlickova vs Mia Pohankova
Eunhye Lee vs Lea Boskovic
Kira Pavlova vs [2] Carol Young Suh Lee
ITF PORTO(Por 75k cemento indoor)
[1] Harriet Dart vs Maria Martinez vaquero
Tessa Johanna Brockmann vs Lea Nilsson
Ayana Akli vs Oceane Dodin
Ana Filipa Santos vs [6] Francisca Jorge
[3] Gabriela Knutson vs Kajsa Rinaldo persson
Angelina Voloshchuk vs Ayla Aksu
Celia Cervino ruiz vs Eva Guerrero alvarez
Aliona Falei vs [8] Camilla Rosatello
[7] Chloe Paquet vs Naiktha Bains
Martyna Kubka vs Viktoria Hruncakova
Angela Fita boluda vs Milla Sequeira
Fiona Ferro vs [4] Fiona Crawley
[5] Mona Barthel vs Xinyu Gao
Gabriela Ce vs Justina Mikulskyte
Hibah Shaikh vs Matilde Jorge
Harmony Tan vs [2] Anouk Koevermans
TAG: Tornei ITF
