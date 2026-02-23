Tornei ITF Copertina, WTA

ITF Trnava e Porto: I Main Draw

23/02/2026 20:49 Nessun commento
Camilla Rosatello nella foto

ITF TRNAVA(Svk 75k cemento indoor)
[1] Lola Radivojevic SRB vs Radka Zelnickova SVK
Anastasia Tikhonova RUS vs TBD
Valentina Ryser SUI vs TBD
[5] Elizara Yaneva BUL vs TBD

[4] Laura Samson CZE vs TBD
Kali Supova SVK vs Yuriko Lily Miyazaki GBR
Dominika Pirohova SVK vs TBD
[7] Raluca Georgiana Serban CYP vs TBD

[6] Veronika Podrez UKR vs Samira De stefano ITA
Haruka Kaji JPN vs TBD
Natalia Krockova SVK vs Katherine Sebov CAN
Isabella Shinikova BUL vs [3] Olivia Gadecki AUS

[8] Manon Leonard FRA vs TBD
Lucie Havlickova CZE vs Mia Pohankova SVK
Eunhye Lee KOR vs Lea Boskovic CRO
Kira Pavlova RUS vs [2] Carol Young Suh Lee USA

ITF PORTO(Por 75k cemento indoor)
[1] Harriet Dart GBR vs Maria Martinez vaquero ESP
Tessa Johanna Brockmann GER vs Lea Nilsson SWE
Ayana Akli USA vs Oceane Dodin FRA
Ana Filipa Santos POR vs [6] Francisca Jorge POR

[3] Gabriela Knutson CZE vs Kajsa Rinaldo persson SWE
Angelina Voloshchuk POR vs Ayla Aksu TUR
Celia Cervino ruiz ESP vs Eva Guerrero alvarez ESP
Aliona Falei BLR vs [8] Camilla Rosatello ITA

[7] Chloe Paquet FRA vs Naiktha Bains GBR
Martyna Kubka POL vs Viktoria Hruncakova SVK
Angela Fita boluda ESP vs Milla Sequeira POR
Fiona Ferro FRA vs [4] Fiona Crawley USA

[5] Mona Barthel GER vs Xinyu Gao CHN
Gabriela Ce BRA vs Justina Mikulskyte LTU
Hibah Shaikh USA vs Matilde Jorge POR
Harmony Tan FRA vs [2] Anouk Koevermans NED

