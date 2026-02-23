Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger St. Brieuc, Lugano, Pune e Tigre: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Giovanni Oradini nella foto
Giovanni Oradini nella foto

CHALLENGER Lugano (Svizzera 🇨🇭) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

Centrale – ore 10:00
Alex Rybakov USA vs Dylan Dietrich SUI
ATP Lugano
Alex Rybakov [2]
40
1
Dylan Dietrich
15
1


Petr Brunclik CZE vs Giovanni Oradini ITA

Il match deve ancora iniziare

Niels Visker NED vs Mirza Basic BIH (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Henry Bernet SUI (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Remy Bertola SUI vs Michael Mmoh USA

Il match deve ancora iniziare



Campo 1 – ore 10:00
Gabriele Piraino ITA vs Petr Nesterov BUL

ATP Lugano
Gabriele Piraino [3]
30
0
Petr Nesterov [11]
40
1


Jonas Forejtek CZE vs Flynn Thomas SUI (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Alex Knaff LUX vs Francesco Forti ITA

Il match deve ancora iniziare

Tom Gentzsch GER vs Timofey Skatov KAZ (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Henri Squire GER vs Zsombor Piros HUN

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Pune (India 🇮🇳) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Centre Court – ore 06:15
Takuya Kumasaka JPN vs S D Prajwal Dev IND (Non prima 07:30)
ATP Pune
S D Prajwal Dev
4
2
Takuya Kumasaka [7]
6
6
Vincitore: Kumasaka


Alexander Binda ITA vs Yusuke Takahashi JPN

ATP Pune
Alexander Binda [6]
4
3
Yusuke Takahashi [10]
6
6
Vincitore: Takahashi


Federico Agustin Gomez ARG vs Ilya Ivashka BLR

ATP Pune
Federico Agustin Gomez [1]
40
0
Ilya Ivashka
40
0
Mostra dettagli



Court 1 – ore 05:30
Tung-Lin Wu TPE vs Digvijaypratap Singh IND

ATP Pune
Tung-Lin Wu [2]
7
6
Digvijaypratap Singh
5
4
Vincitore: Wu


Masamichi Imamura JPN vs David Jorda Sanchis ESP

ATP Pune
David Jorda Sanchis [3]
4
3
Masamichi Imamura [11]
6
6
Vincitore: Imamura


Alastair Gray GBR vs Daniel Michalski POL

ATP Pune
Alastair Gray
40
6
0
Daniel Michalski
40
3
1


Lorenzo Carboni ITA vs Yuta Shimizu JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 05:30
Maks Kasnikowski POL vs Egor Agafonov RUS

ATP Pune
Maks Kasnikowski [1]
6
6
Egor Agafonov
4
4
Vincitore: Kasnikowski


Mitsuki Wei Kang Leong MAS vs Tsung-Hao Huang TPE

ATP Pune
Mitsuki Wei Kang Leong
6
6
Tsung-Hao Huang [8]
2
3
Vincitore: Leong


Duje Ajdukovic CRO vs Sanhui Shin KOR

ATP Pune
Duje Ajdukovic
6
6
Sanhui Shin
2
4
Vincitore: Ajdukovic
Mostra dettagli






CHALLENGER Saint Brieuc (Francia 🇫🇷) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

Court Steredenn – ore 11:00
Antoine Ghibaudo FRA vs Timeo Trufelli FRA
Il match deve ancora iniziare

Philip Henning RSA vs Laurent Lokoli FRA

Il match deve ancora iniziare

Maxime Janvier FRA vs Buvaysar Gadamauri BEL (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Ofner AUT vs Charles Broom GBR

Il match deve ancora iniziare

Jacob Fearnley GBR vs Arthur Bouquier FRA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Clement Chidekh FRA vs Roman Safiullin RUS

Il match deve ancora iniziare



Court Mairie de Saint-Brieuc – ore 11:00
Florian Broska GER vs Constantin Bittoun Kouzmine FRA

Il match deve ancora iniziare

Keegan Smith USA vs Jakub Paul SUI

Il match deve ancora iniziare

Robin Catry FRA vs Lucas Poullain FRA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Clement Tabur FRA vs Daniel Rincon ESP

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Tigre 2 (Argentina 🇦🇷) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Cancha Central – ore 14:00
Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs Santiago De La Fuente ARG
Il match deve ancora iniziare

Valerio Aboian ARG vs Joao Eduardo Schiessl BRA

Il match deve ancora iniziare

Carlos Maria Zarate ARG vs Gianluca Cadenasso ITA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Facundo Diaz Acosta ARG vs Nicolas Kicker ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 14:00
Diego Dedura GER vs Lucio Ratti ARG

Il match deve ancora iniziare

Stefan Palosi ROU vs Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG

Il match deve ancora iniziare

Igor Marcondes BRA vs Franco Agamenone ITA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Thiago Cigarran ARG / Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG vs Santiago Rodriguez Taverna ARG / Gonzalo Villanueva ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 3 – ore 14:00
Eduardo Ribeiro BRA vs Tomas Martinez ARG

Il match deve ancora iniziare

Franco Ribero ARG vs Joaquin Aguilar Cardozo URU

Il match deve ancora iniziare

Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Miguel Damas ESP (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Pedro Sakamoto BRA / Joao Eduardo Schiessl BRA vs Joaquin Aguilar Cardozo URU / Santiago De La Fuente ARG

Il match deve ancora iniziare

