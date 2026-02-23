Challenger St. Brieuc, Lugano, Pune e Tigre: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Giovanni Oradini nella foto
CHALLENGER Lugano (Svizzera 🇨🇭) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)
Centrale – ore 10:00
Alex Rybakov
vs Dylan Dietrich
ATP Lugano
Alex Rybakov [2]•
40
1
Dylan Dietrich
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Rybakov
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
D. Dietrich
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Rybakov
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Petr Brunclik vs Giovanni Oradini
Il match deve ancora iniziare
Niels Visker vs Mirza Basic (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Nicolai Budkov Kjaer vs Henry Bernet (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Remy Bertola vs Michael Mmoh
Il match deve ancora iniziare
Campo 1 – ore 10:00
Gabriele Piraino vs Petr Nesterov
ATP Lugano
Gabriele Piraino [3]•
30
0
Petr Nesterov [11]
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Piraino
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
P. Nesterov
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Jonas Forejtek vs Flynn Thomas (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Alex Knaff vs Francesco Forti
Il match deve ancora iniziare
Tom Gentzsch vs Timofey Skatov (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Henri Squire vs Zsombor Piros
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Pune (India 🇮🇳) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
Centre Court – ore 06:15
Takuya Kumasaka
vs S D Prajwal Dev
(Non prima 07:30)
ATP Pune
S D Prajwal Dev
4
2
Takuya Kumasaka [7]
6
6
Vincitore: Kumasaka
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. D Prajwal Dev
1-5 → 2-5
T. Kumasaka
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
1-4 → 1-5
S. D Prajwal Dev
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
1-3 → 1-4
T. Kumasaka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
1-2 → 1-3
S. D Prajwal Dev
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
T. Kumasaka
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 0-2
S. D Prajwal Dev
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. D Prajwal Dev
3-5 → 4-5
S. D Prajwal Dev
2-4 → 3-4
S. D Prajwal Dev
1-3 → 1-4
S. D Prajwal Dev
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
T. Kumasaka
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
S. D Prajwal Dev
0-0 → 0-1
Alexander Binda vs Yusuke Takahashi
ATP Pune
Alexander Binda [6]
4
3
Yusuke Takahashi [10]
6
6
Vincitore: Takahashi
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Takahashi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
A. Binda
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
2-5 → 3-5
Y. Takahashi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
A. Binda
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
A. Binda
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
A. Binda
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Y. Takahashi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Binda
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Y. Takahashi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
A. Binda
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Y. Takahashi
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
0-2 → 0-3
Y. Takahashi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Federico Agustin Gomez vs Ilya Ivashka
ATP Pune
Federico Agustin Gomez [1]•
40
0
Ilya Ivashka
40
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Agustin Gomez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
Court 1 – ore 05:30
Tung-Lin Wu vs Digvijaypratap Singh
ATP Pune
Tung-Lin Wu [2]
7
6
Digvijaypratap Singh
5
4
Vincitore: Wu
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Singh
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
df
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
T. Wu
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
3-4 → 4-4
D. Singh
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
3-3 → 3-4
D. Singh
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
T. Wu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
D. Singh
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
1-1 → 1-2
T. Wu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
D. Singh
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Singh
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
5-5 → 6-5
D. Singh
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
D. Singh
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
ace
40-30
4-2 → 4-3
D. Singh
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
3-1 → 3-2
T. Wu
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
T. Wu
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
D. Singh
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Masamichi Imamura vs David Jorda Sanchis
ATP Pune
David Jorda Sanchis [3]
4
3
Masamichi Imamura [11]
6
6
Vincitore: Imamura
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Imamura
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 3-6
D. Jorda Sanchis
3-4 → 3-5
D. Jorda Sanchis
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
D. Jorda Sanchis
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Imamura
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-1 → 1-2
D. Jorda Sanchis
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Jorda Sanchis
4-5 → 4-6
M. Imamura
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
D. Jorda Sanchis
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
3-4 → 4-4
D. Jorda Sanchis
2-3 → 3-3
M. Imamura
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
D. Jorda Sanchis
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
M. Imamura
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
D. Jorda Sanchis
0-1 → 1-1
Alastair Gray vs Daniel Michalski
ATP Pune
Alastair Gray•
40
6
0
Daniel Michalski
40
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Gray
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
D. Michalski
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Gray
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
5-3 → 6-3
D. Michalski
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
D. Michalski
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
A. Gray
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
D. Michalski
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
ace
40-A
2-1 → 3-1
D. Michalski
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-0 → 1-1
A. Gray
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Lorenzo Carboni vs Yuta Shimizu
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 05:30
Maks Kasnikowski vs Egor Agafonov
ATP Pune
Maks Kasnikowski [1]
6
6
Egor Agafonov
4
4
Vincitore: Kasnikowski
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Kasnikowski
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
E. Agafonov
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 5-4
E. Agafonov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
3-1 → 3-2
E. Agafonov
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Kasnikowski
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
E. Agafonov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
E. Agafonov
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-2 → 4-3
M. Kasnikowski
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
E. Agafonov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
M. Kasnikowski
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
0-1 → 1-1
Mitsuki Wei Kang Leong vs Tsung-Hao Huang
ATP Pune
Mitsuki Wei Kang Leong
6
6
Tsung-Hao Huang [8]
2
3
Vincitore: Leong
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Wei Kang Leong
5-3 → 6-3
T. Huang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
M. Wei Kang Leong
3-3 → 4-3
M. Wei Kang Leong
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
M. Wei Kang Leong
1-1 → 2-1
T. Huang
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
1-0 → 1-1
M. Wei Kang Leong
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Huang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
M. Wei Kang Leong
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
5-1 → 5-2
T. Huang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-0 → 5-1
M. Wei Kang Leong
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
4-0 → 5-0
T. Huang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
M. Wei Kang Leong
2-0 → 3-0
T. Huang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
M. Wei Kang Leong
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Duje Ajdukovic vs Sanhui Shin
ATP Pune
Duje Ajdukovic
6
6
Sanhui Shin
2
4
Vincitore: Ajdukovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Ajdukovic
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
5-4 → 6-4
S. Shin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
D. Ajdukovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
D. Ajdukovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
S. Shin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Ajdukovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
D. Ajdukovic
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 5-1
S. Shin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
D. Ajdukovic
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
3-0 → 3-1
S. Shin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
CHALLENGER Saint Brieuc (Francia 🇫🇷) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)
Court Steredenn – ore 11:00
Antoine Ghibaudo
vs Timeo Trufelli
Il match deve ancora iniziare
Philip Henning vs Laurent Lokoli
Il match deve ancora iniziare
Maxime Janvier vs Buvaysar Gadamauri (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Sebastian Ofner vs Charles Broom
Il match deve ancora iniziare
Jacob Fearnley vs Arthur Bouquier (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Clement Chidekh vs Roman Safiullin
Il match deve ancora iniziare
Court Mairie de Saint-Brieuc – ore 11:00
Florian Broska vs Constantin Bittoun Kouzmine
Il match deve ancora iniziare
Keegan Smith vs Jakub Paul
Il match deve ancora iniziare
Robin Catry vs Lucas Poullain (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Clement Tabur vs Daniel Rincon
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Tigre 2 (Argentina 🇦🇷) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
Cancha Central – ore 14:00
Luciano Emanuel Ambrogi
vs Santiago De La Fuente
Il match deve ancora iniziare
Valerio Aboian vs Joao Eduardo Schiessl
Il match deve ancora iniziare
Carlos Maria Zarate vs Gianluca Cadenasso (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Facundo Diaz Acosta vs Nicolas Kicker
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 14:00
Diego Dedura vs Lucio Ratti
Il match deve ancora iniziare
Stefan Palosi vs Lorenzo Joaquin Rodriguez
Il match deve ancora iniziare
Igor Marcondes vs Franco Agamenone (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Thiago Cigarran / Lorenzo Joaquin Rodriguez vs Santiago Rodriguez Taverna / Gonzalo Villanueva
Il match deve ancora iniziare
Cancha 3 – ore 14:00
Eduardo Ribeiro vs Tomas Martinez
Il match deve ancora iniziare
Franco Ribero vs Joaquin Aguilar Cardozo
Il match deve ancora iniziare
Juan Carlos Prado Angelo vs Miguel Damas (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Pedro Sakamoto / Joao Eduardo Schiessl vs Joaquin Aguilar Cardozo / Santiago De La Fuente
Il match deve ancora iniziare
