WTA 500 Merida, WTA 250 Austin e WTA 125 Antalya: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Martina Colmegna nella foto
WTA 500 Merida – 1° Turno – hard
Estadio – ore 21:00
Marina Stakusic
vs (5) Dayana Yastremska Inizio 21:00
Il match deve ancora iniziare
Victoria Jimenez Kasintseva vs Yulia Putintseva
Il match deve ancora iniziare
Katie Boulter vs Beatriz Haddad Maia Non prima 01:00
Il match deve ancora iniziare
Emiliana Arango vs Anastasia Potapova
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Austin – 1° Turno – hard
Center Court – ore 18:00
Alycia Parks
vs Oksana Selekhmeteva Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare
Katie Volynets vs Nikola Bartunkova
Il match deve ancora iniziare
Anna Blinkova / Petra Marcinko vs (3) Eudice Chong / (3) En-Shuo Liang
Il match deve ancora iniziare
Taylor Townsend vs (5) Varvara Gracheva Non prima 01:00
Il match deve ancora iniziare
(3) Xinyu Wang vs Rebeka Masarova
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 20:00
(6) Anna Bondar vs Kamilla Rakhimova Inizio 20:00
Il match deve ancora iniziare
Natsumi Kawaguchi / Ya Hsin Lee vs Emily Appleton / Alexa Guarachi Non prima 23:30
Il match deve ancora iniziare
Elizabeth Mandlik vs Whitney Osuigwe
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Antalya – Turno Qualificazione – terra battuta
Center Court – ore 08:30
(4) Mia Ristic
vs Alevtina Ibragimova Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #1
Mia Ristic [4]•
0
1
0
0
Alevtina Ibragimova
0
6
6
0
Vincitore: Ibragimova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alevtina Ibragimova
0-4 → 0-5
Alevtina Ibragimova
0-2 → 0-3
Mia Ristic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Alevtina Ibragimova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alevtina Ibragimova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Mia Ristic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
Alevtina Ibragimova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-3 → 1-3
Mia Ristic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Alevtina Ibragimova
0-1 → 0-2
Mia Ristic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
(3) Amarissa Toth vs (5) Dalila Spiteri
WTA Antalya 125 #1
Amarissa Toth [3]
15
1
Dalila Spiteri [5]•
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Amarissa Toth
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Court 3 – ore 08:30
Martina Colmegna vs (6) Anastasia Zolotareva Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #1
Martina Colmegna
0
3
5
0
Anastasia Zolotareva [6]•
0
6
7
0
Vincitore: Zolotareva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Zolotareva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 5-7
Martina Colmegna
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Anastasia Zolotareva
5-4 → 5-5
Martina Colmegna
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Anastasia Zolotareva
3-4 → 4-4
Martina Colmegna
3-3 → 3-4
Anastasia Zolotareva
3-2 → 3-3
Martina Colmegna
2-2 → 3-2
Anastasia Zolotareva
2-1 → 2-2
Martina Colmegna
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Anastasia Zolotareva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Martina Colmegna
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Zolotareva
3-5 → 3-6
Martina Colmegna
3-4 → 3-5
Anastasia Zolotareva
2-4 → 3-4
Martina Colmegna
1-4 → 2-4
Anastasia Zolotareva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Martina Colmegna
1-2 → 1-3
Anastasia Zolotareva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Martina Colmegna
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Anastasia Zolotareva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(1) Iryna Shymanovich vs (7) Katarina Zavatska
WTA Antalya 125 #1
Iryna Shymanovich [1]
15
1
Katarina Zavatska [7]•
30
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Iryna Shymanovich
0-2 → 1-2
Katarina Zavatska
0-1 → 0-2
Iryna Shymanovich
0-0 → 0-1
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit