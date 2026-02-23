Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Merida, WTA 250 Austin e WTA 125 Antalya: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Martina Colmegna nella foto
MEX WTA 500 Merida – 1° Turno – hard

Estadio – ore 21:00
Marina Stakusic CAN vs (5) Dayana Yastremska UKR Inizio 21:00
Il match deve ancora iniziare

Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Yulia Putintseva KAZ

Il match deve ancora iniziare

Katie Boulter GBR vs Beatriz Haddad Maia BRA Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare

Emiliana Arango COL vs Anastasia Potapova AUT

Il match deve ancora iniziare






USA WTA 250 Austin – 1° Turno – hard

Center Court – ore 18:00
Alycia Parks USA vs Oksana Selekhmeteva RUS Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare

Katie Volynets USA vs Nikola Bartunkova CZE

Il match deve ancora iniziare

Anna Blinkova RUS / Petra Marcinko CRO vs (3) Eudice Chong HKG / (3) En-Shuo Liang TPE

Il match deve ancora iniziare

Taylor Townsend USA vs (5) Varvara Gracheva FRA Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare

(3) Xinyu Wang CHN vs Rebeka Masarova SUI

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 20:00
(6) Anna Bondar HUN vs Kamilla Rakhimova UZB Inizio 20:00

Il match deve ancora iniziare

Natsumi Kawaguchi JPN / Ya Hsin Lee TPE vs Emily Appleton GBR / Alexa Guarachi CHI Non prima 23:30

Il match deve ancora iniziare

Elizabeth Mandlik USA vs Whitney Osuigwe USA

Il match deve ancora iniziare






TUR WTA 125 Antalya – Turno Qualificazione – terra battuta

Center Court – ore 08:30
(4) Mia Ristic SRB vs Alevtina Ibragimova RUS Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #1
Mia Ristic [4]
0
1
0
0
Alevtina Ibragimova
0
6
6
0
Vincitore: Ibragimova
Mostra dettagli

(3) Amarissa Toth HUN vs (5) Dalila Spiteri ITA

WTA Antalya 125 #1
Amarissa Toth [3]
15
1
Dalila Spiteri [5]
40
1
Mostra dettagli



Court 3 – ore 08:30
Martina Colmegna ITA vs (6) Anastasia Zolotareva RUS Inizio 08:30

WTA Antalya 125 #1
Martina Colmegna
0
3
5
0
Anastasia Zolotareva [6]
0
6
7
0
Vincitore: Zolotareva
Mostra dettagli

(1) Iryna Shymanovich BLR vs (7) Katarina Zavatska UKR

WTA Antalya 125 #1
Iryna Shymanovich [1]
15
1
Katarina Zavatska [7]
30
2
Mostra dettagli

