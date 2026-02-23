Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 23 Febbraio 2026

Franco Agamenone ITA, 1993.04.15
ATP 500 Acapulco – hard
R16 Cobolli /Dimitrov – Johnson /Zielinski 2° inc. ore 01:00
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Santiago – terra
R32 Pellegrino – Barrena Non prima 19:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Pune – Hard
Q2 Binda – Takahashi 2° inc. ore 05:30
ATP Pune
Alexander Binda [6]
4
3
Yusuke Takahashi [10]
6
6
Vincitore: Takahashi
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Takahashi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
A. Binda
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
2-5 → 3-5
Y. Takahashi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
A. Binda
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
A. Binda
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
A. Binda
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Y. Takahashi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Binda
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Y. Takahashi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
A. Binda
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Y. Takahashi
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
0-2 → 0-3
Y. Takahashi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
R32 Carboni – Shimizu 3° inc. ore 05:30
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Lugano – hard
Q2 Brunclik – Oradini 2° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q2 Piraino – Nesterov Inizio 10:00
ATP Lugano
Gabriele Piraino [3]•
30
0
Petr Nesterov [11]
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Piraino
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
P. Nesterov
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Q2 Knaff – Forti 3° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Tigre – terra
R32 Zarate – Cadenasso Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Marcondes – Agamenone Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Antalya 125 1
TDQ Colmegna – Zolotareva ore 08:30
WTA Antalya 125 #1
Martina Colmegna
0
3
5
0
Anastasia Zolotareva [6]•
0
6
7
0
Vincitore: Zolotareva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Zolotareva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 5-7
Martina Colmegna
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Anastasia Zolotareva
5-4 → 5-5
Martina Colmegna
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Anastasia Zolotareva
3-4 → 4-4
Martina Colmegna
3-3 → 3-4
Anastasia Zolotareva
3-2 → 3-3
Martina Colmegna
2-2 → 3-2
Anastasia Zolotareva
2-1 → 2-2
Martina Colmegna
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Anastasia Zolotareva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Martina Colmegna
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Zolotareva
3-5 → 3-6
Martina Colmegna
3-4 → 3-5
Anastasia Zolotareva
2-4 → 3-4
Martina Colmegna
1-4 → 2-4
Anastasia Zolotareva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Martina Colmegna
1-2 → 1-3
Anastasia Zolotareva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Martina Colmegna
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Anastasia Zolotareva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
TDQ Toth – Spiteri 2 incontro dalle 08:30
WTA Antalya 125 #1
Amarissa Toth [3]
15
1
Dalila Spiteri [5]•
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Amarissa Toth
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
