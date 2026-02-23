Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 23 Febbraio 2026

23/02/2026 08:38 Nessun commento
Franco Agamenone ITA, 1993.04.15
MEX ATP 500 Acapulco – hard
R16 Cobolli ITA/Dimitrov BUL – Johnson GBR/Zielinski POL 2° inc. ore 01:00

Il match deve ancora iniziare



CHI ATP 250 Santiago – terra
R32 Pellegrino ITA – Barrena ARG Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare



IND CH 75 Pune – Hard
Q2 Binda ITA – Takahashi JPN 2° inc. ore 05:30

ATP Pune
Alexander Binda [6]
4
3
Yusuke Takahashi [10]
6
6
Vincitore: Takahashi
Mostra dettagli

R32 Carboni ITA – Shimizu JPN 3° inc. ore 05:30

Il match deve ancora iniziare



SUI CH 75 Lugano – hard
Q2 Brunclik CZE – Oradini ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Piraino ITA – Nesterov BUL Inizio 10:00

ATP Lugano
Gabriele Piraino [3]
30
0
Petr Nesterov [11]
40
1
Mostra dettagli

Q2 Knaff LUX – Forti ITA 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



ARG CH 50 Tigre – terra
R32 Zarate ARG – Cadenasso ITA Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Marcondes BRA – Agamenone ITA Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare



TUR WTA 125 Antalya 125 1
TDQ Colmegna ITA – Zolotareva RUS ore 08:30

WTA Antalya 125 #1
Martina Colmegna
0
3
5
0
Anastasia Zolotareva [6]
0
6
7
0
Vincitore: Zolotareva
Mostra dettagli

TDQ Toth HUN – Spiteri ITA 2 incontro dalle 08:30

WTA Antalya 125 #1
Amarissa Toth [3]
15
1
Dalila Spiteri [5]
40
1
Mostra dettagli

