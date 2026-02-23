Tomas Martin Etcheverry trionfa a Rio: primo titolo ATP dopo una maratona epica. Sebastian Korda torna al successo a Delray Beach (Video)

Una domenica che difficilmente dimenticherà. Tomas Martin Etcheverry ha conquistato il suo primo titolo ATP al Rio Open presented by Claro, al termine di una giornata estenuante e carica di emozioni.

La pioggia aveva rinviato a domenica la semifinale dell’argentino, costringendolo a disputare due match nello stesso giorno. Dopo aver superato in tre set Vit Kopriva in mattinata, Etcheverry è tornato in campo per la finale contro Alejandro Tabilo, imponendosi 3-6, 7-6(3), 6-4 dopo tre ore e quattro minuti di battaglia.

Sotto 6-3, 3-1, il 26enne sembrava sulle gambe, probabilmente provato dallo sforzo precedente. Ma proprio nel momento più difficile ha trovato energie insospettabili. “È un sogno che si avvera. Cercavo questo titolo da tanto tempo. Lavoro duramente con il mio team e non riesco a crederci”, ha dichiarato a fine match.

Già vicino al primo trofeo nel 2024 a Lione (sconfitto da Mpetshi Perricard a un punto dal titolo), Etcheverry ha finalmente spezzato l’incantesimo dopo tre finali perse in carriera. Con questo successo, oltre ad aver raggiunto venerdì la sua 100ª vittoria nel circuito maggiore, sale di 18 posizioni nel ranking live fino al numero 33, tornando in top 40 per la prima volta dallo scorso febbraio.

Per Tabilo, che puntava al quarto titolo ATP e al primo in un 500, resta il rammarico di una finale combattuta ma sfuggita nei dettagli. L’argentino conduce ora 2-0 nei precedenti diretti.

Sebastian Korda torna al successo a Delray Beach

Dall’altra parte del continente, anche Sebastian Korda ha vissuto una giornata speciale. Lo statunitense ha conquistato il terzo titolo ATP della carriera al Delray Beach Open, superando in finale il connazionale Tommy Paul con il punteggio di 6-4, 6-3.

Finalista nel 2021 proprio a Delray Beach, Korda ha completato il “cerchio”, tornando nello stesso torneo per sollevare il trofeo. “Significa tantissimo. Ho attraversato momenti difficili negli ultimi mesi e ho perso tante finali. Vincere qui è speciale”, ha spiegato il 25enne.

In condizioni ventose complicate, Korda ha mantenuto grande solidità al servizio, vincendo l’83% dei punti con la prima e annullando un pericoloso 0/40 mentre serviva per il match. Con questo successo sale al numero 40 del ranking live.

Il percorso non è stato semplice: in settimana ha eliminato tre delle prime cinque teste di serie, tra cui Casper Ruud nei quarti e Flavio Cobolli in semifinale.

Reduce da un lungo stop nel 2025 per una frattura da stress alla tibia destra, che lo aveva costretto a mesi di stop tra Roland Garros e Winston-Salem, Korda dimostra di essere tornato competitivo ai massimi livelli.





