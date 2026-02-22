Andrea Pellegrino vola nel main draw del Chile Open. Al primo turno sfiderà un altro qualificato (con il tabellone aggiornato)

Andrea Pellegrino conquista l’accesso al tabellone principale del “BCI Seguros Chile Open”, torneo ATP 250 (montepremi 700.045 dollari) in corso sulla terra battuta del Club Deportivo Universidad Católica di Santiago.

Il centrale dell’impianto, incastonato in uno scenario suggestivo con la Cordigliera delle Ande a fare da sfondo, è dedicato a Jaime Fillol, ex numero 14 del mondo e nonno di Nicolas Jarry. Un contesto affascinante che il 28enne di Bisceglie ha saputo onorare con una prova di carattere.

Vittoria in rimonta contro Galan

Numero 140 ATP e quarta testa di serie delle qualificazioni, Pellegrino ha superato nel turno decisivo il colombiano Daniel Elahi Galan (n.184 ATP, ottava testa di serie) con il punteggio di 6-7(2) 7-6(7).

Un match tiratissimo, deciso da pochi punti chiave, che ha rappresentato il quinto confronto diretto tra i due. Il bilancio ora sorride all’azzurro per 3-2, con Pellegrino vincitore degli ultimi due incroci.

Nel turno precedente aveva eliminato la wild card cilena Nicolas Villalon, numero 985 del ranking mondiale.

Terza qualificazione a Santiago

Per Pellegrino si tratta della terza qualificazione al main draw del torneo cileno. Nelle edizioni 2023 e 2024 si era fermato al primo turno in singolare, ma Santiago evoca comunque ricordi speciali.

Proprio qui, nel 2023, conquistò il suo unico titolo ATP in doppio insieme all’amico Andrea Vavassori. In finale superarono Thiago Seyboth Wild e Matias Soto dopo aver annullato un match point, firmando un successo memorabile personale.

Ora per Pellegrino si apre una nuova opportunità nel main draw: l’obiettivo è finalmente superare lo scoglio del primo turno e dare continuità a un torneo che, tra panorama mozzafiato e ricordi importanti, sembra avere un significato speciale nella sua carriera.

Md

(1) Francisco Cerundolo vs Bye

Elmer Moller vs Roman Andres Burruchaga

(WC) Francesco Passaro vs (Q) Adolfo Daniel Vallejo

Emilio Nava vs (6) Matteo Berrettini

(4) Camilo Ugo Carabelli vs Bye

Dusan Lajovic vs Yannick Hanfmann

(WC) Nicolas Jarry vs (Q) Dino Prizmic

(WC) Matias Soto vs (5) Tomas Martin Etcheverry

(8) Alejandro Tabilo vs Tomas Barrios Vera

Thiago Agustin Tirante vs Ignacio Buse

Juan Manuel Cerundolo vs Cristian Garin

Bye vs (3) Sebastian Baez

(7) Francisco Comesana vs Pedro Martinez

(Q) Andrea Pellegrino vs (Q) Alex Barrena

Mariano Navone vs Vit Kopriva

Bye vs (2) Luciano Darderi





Marco Rossi