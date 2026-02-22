Pellegrino nel Md ATP, Copertina

Andrea Pellegrino vola nel main draw del Chile Open. Al primo turno sfiderà un altro qualificato (con il tabellone aggiornato)

22/02/2026 20:05 Nessun commento
Andrea Pellegrino nella foto
Andrea Pellegrino conquista l’accesso al tabellone principale del “BCI Seguros Chile Open”, torneo ATP 250 (montepremi 700.045 dollari) in corso sulla terra battuta del Club Deportivo Universidad Católica di Santiago.
Il centrale dell’impianto, incastonato in uno scenario suggestivo con la Cordigliera delle Ande a fare da sfondo, è dedicato a Jaime Fillol, ex numero 14 del mondo e nonno di Nicolas Jarry. Un contesto affascinante che il 28enne di Bisceglie ha saputo onorare con una prova di carattere.

Vittoria in rimonta contro Galan
Numero 140 ATP e quarta testa di serie delle qualificazioni, Pellegrino ha superato nel turno decisivo il colombiano Daniel Elahi Galan (n.184 ATP, ottava testa di serie) con il punteggio di 6-7(2) 7-6(7).
Un match tiratissimo, deciso da pochi punti chiave, che ha rappresentato il quinto confronto diretto tra i due. Il bilancio ora sorride all’azzurro per 3-2, con Pellegrino vincitore degli ultimi due incroci.
Nel turno precedente aveva eliminato la wild card cilena Nicolas Villalon, numero 985 del ranking mondiale.

Terza qualificazione a Santiago
Per Pellegrino si tratta della terza qualificazione al main draw del torneo cileno. Nelle edizioni 2023 e 2024 si era fermato al primo turno in singolare, ma Santiago evoca comunque ricordi speciali.
Proprio qui, nel 2023, conquistò il suo unico titolo ATP in doppio insieme all’amico Andrea Vavassori. In finale superarono Thiago Seyboth Wild e Matias Soto dopo aver annullato un match point, firmando un successo memorabile personale.
Ora per Pellegrino si apre una nuova opportunità nel main draw: l’obiettivo è finalmente superare lo scoglio del primo turno e dare continuità a un torneo che, tra panorama mozzafiato e ricordi importanti, sembra avere un significato speciale nella sua carriera.

Md
(1) Francisco Cerundolo ARG vs Bye
Elmer Moller DEN vs Roman Andres Burruchaga ARG
(WC) Francesco Passaro ITA vs (Q) Adolfo Daniel Vallejo PAR
Emilio Nava USA vs (6) Matteo Berrettini ITA

(4) Camilo Ugo Carabelli ARG vs Bye
Dusan Lajovic SRB vs Yannick Hanfmann GER
(WC) Nicolas Jarry CHI vs (Q) Dino Prizmic CRO
(WC) Matias Soto CHI vs (5) Tomas Martin Etcheverry ARG

(8) Alejandro Tabilo CHI vs Tomas Barrios Vera CHI
Thiago Agustin Tirante ARG vs Ignacio Buse PER
Juan Manuel Cerundolo ARG vs Cristian Garin CHI
Bye vs (3) Sebastian Baez ARG

(7) Francisco Comesana ARG vs Pedro Martinez ESP
(Q) Andrea Pellegrino ITA vs (Q) Alex Barrena ARG
Mariano Navone ARG vs Vit Kopriva CZE
Bye vs (2) Luciano Darderi ITA



