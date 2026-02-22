Loïs Boisson ancora costretta al forfait: salta anche Indian Wells. Stefanos Tsitsipas si gioca tutto a Dubai: rischio uscita dalla top-50
Non c’è tregua per Loïs Boisson. La tennista francese continua a fare i conti con un problema alla gamba sinistra che non le consente di tornare in campo con continuità. Dopo settimane di incertezze e rinunce forzate, è arrivato anche l’annuncio ufficiale del forfait per Indian Wells 2026.
Una notizia amara per la semifinalista del Roland Garros e campionessa ad Amburgo, che negli ultimi mesi ha visto interrompersi bruscamente il suo slancio. Boisson non riesce ancora a ritrovare le sensazioni fisiche necessarie per competere ad alto livello e, per il momento, la priorità resta il recupero completo.
Il suo calendario continua così a svuotarsi, in attesa di capire quando potrà finalmente tornare a giocare senza limitazioni.
Stefanos Tsitsipas si gioca tutto a Dubai: rischio uscita dalla top-50
Settimana cruciale anche per Stefanos Tsitsipas, chiamato a difendere una fetta consistente del suo bottino nel ranking ATP all’ATP 500 di Dubai 2026.
Il greco, attualmente numero 33 del mondo con 1.535 punti, deve difendere i 500 punti conquistati lo scorso anno con il titolo negli Emirati Arabi. Una cifra che rappresenta quasi un terzo del suo totale attuale.
Lo scenario è chiaro e potenzialmente pesante: un’eliminazione al primo turno comporterebbe la perdita dei 500 punti e potrebbe farlo scivolare fuori dalla top-50 mondiale. Anche un risultato intermedio non basterebbe a evitare una discesa significativa in classifica. Solo la conferma del titolo gli consentirebbe di mantenere invariata la propria posizione.
Dopo mesi altalenanti e risultati inferiori alle aspettative, Tsitsipas è dunque chiamato a ritrovare la sua miglior versione proprio nel torneo che un anno fa gli aveva restituito fiducia e slancio. A Dubai non si gioca soltanto un titolo, ma una fetta importante del suo futuro immediato nel ranking ATP.
Marco Rossi
3 commenti
Non credo proprio sia in grado di difendere titolo e punti
Il manichino greco ha battuto un Danilo a dir poco sottotono, pesante e falloso. Quella vittoria non significava nulla e si è visto al turno successivo. Non la vuole capire il manichino Montecarlaro che se vuole ritrovarsi tennisticamente altro che numero 50. Deve mettersi a testa bassa e ricominciare dalle piccole realtà per fare più turni in serie invece di farne 2 se va bene…ma lui non ci sta, gli piace guidare la Ferrari a Stefanino col boccolo, e sia…affari suoi…
Il greco lo vedo bene come modello.
Penso che ormai il tennis sia per lui un modo x racimolare gli ultimi milioni per regalarsi la nuova Bugatti Tourbillon x scorazzare qualche super paperella extralusso in giro x Montecarlo