Loïs Boisson ancora costretta al forfait: salta anche Indian Wells. Stefanos Tsitsipas si gioca tutto a Dubai: rischio uscita dalla top-50

Non c’è tregua per Loïs Boisson. La tennista francese continua a fare i conti con un problema alla gamba sinistra che non le consente di tornare in campo con continuità. Dopo settimane di incertezze e rinunce forzate, è arrivato anche l’annuncio ufficiale del forfait per Indian Wells 2026.

Una notizia amara per la semifinalista del Roland Garros e campionessa ad Amburgo, che negli ultimi mesi ha visto interrompersi bruscamente il suo slancio. Boisson non riesce ancora a ritrovare le sensazioni fisiche necessarie per competere ad alto livello e, per il momento, la priorità resta il recupero completo.

Il suo calendario continua così a svuotarsi, in attesa di capire quando potrà finalmente tornare a giocare senza limitazioni.

Stefanos Tsitsipas si gioca tutto a Dubai: rischio uscita dalla top-50

Settimana cruciale anche per Stefanos Tsitsipas, chiamato a difendere una fetta consistente del suo bottino nel ranking ATP all’ATP 500 di Dubai 2026.

Il greco, attualmente numero 33 del mondo con 1.535 punti, deve difendere i 500 punti conquistati lo scorso anno con il titolo negli Emirati Arabi. Una cifra che rappresenta quasi un terzo del suo totale attuale.

Lo scenario è chiaro e potenzialmente pesante: un’eliminazione al primo turno comporterebbe la perdita dei 500 punti e potrebbe farlo scivolare fuori dalla top-50 mondiale. Anche un risultato intermedio non basterebbe a evitare una discesa significativa in classifica. Solo la conferma del titolo gli consentirebbe di mantenere invariata la propria posizione.

Dopo mesi altalenanti e risultati inferiori alle aspettative, Tsitsipas è dunque chiamato a ritrovare la sua miglior versione proprio nel torneo che un anno fa gli aveva restituito fiducia e slancio. A Dubai non si gioca soltanto un titolo, ma una fetta importante del suo futuro immediato nel ranking ATP.





Marco Rossi