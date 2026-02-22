WTA 125 Antalya: Il Tabellone Principale. Presenza di due azzurre
WTA 125 Antalya – Tabellone Principale – terra
(1) Oleksandra Oliynykova vs Polina Kudermetova
Alice Rame vs Tamara Zidansek
Julia Riera vs Miriam Bulgaru
Guiomar Maristany Zuleta De Reales vs (5) Mayar Sherif
(3) Moyuka Uchijima vs Katarzyna Kawa
(WC) Ipek Oz vs Anastasia Gasanova
Laura Pigossi vs Qualifier
Despina Papamichail vs (8) Lucia Bronzetti
(6) Veronika Erjavec vs (WC) Ilay Yoruk
Leyre Romero Gormaz vs Qualifier
Nuria Brancaccio vs (WC) Ada Kumru
Carole Monnet vs (4) Panna Udvardy
(7) Arantxa Rus vs Selena Janicijevic
(WC) Adelina Lachinova vs Ekaterine Gorgodze
Anhelina Kalinina vs Qualifier
Qualifier vs (2) Julia Grabher
TAG: WTA 125 Antalya
4 commenti
KALININA
MARISTANY
GASANOVA
BRANCACCIO
OLIYNYKOVA
BRONZETTI
ERJAVEC
JANICIJEVIC
GRABHER
BRONZETTI
KUDERMETOVA
ROMERO
SHERIF
UCHIJIMA
UDVARDY
LACHINOVA
grabher
oliynykova
bronzetti
udvardy
sherif
gasanova
erjavec
rus
Grabher
Olynykova
Bronzetti
Udvardy
Riera
Kawa
Erjavec
Gorgodze