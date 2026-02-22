WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Antalya: Il Tabellone Principale. Presenza di due azzurre

22/02/2026 15:14 4 commenti
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
TUR WTA 125 Antalya – Tabellone Principale – terra
(1) Oleksandra Oliynykova UKR vs Polina Kudermetova UZB
Alice Rame FRA vs Tamara Zidansek SLO
Julia Riera ARG vs Miriam Bulgaru ROU
Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP vs (5) Mayar Sherif EGY

(3) Moyuka Uchijima JPN vs Katarzyna Kawa POL
(WC) Ipek Oz TUR vs Anastasia Gasanova RUS
Laura Pigossi BRA vs Qualifier
Despina Papamichail GRE vs (8) Lucia Bronzetti ITA

(6) Veronika Erjavec SLO vs (WC) Ilay Yoruk TUR
Leyre Romero Gormaz ESP vs Qualifier
Nuria Brancaccio ITA vs (WC) Ada Kumru TUR
Carole Monnet FRA vs (4) Panna Udvardy HUN

(7) Arantxa Rus NED vs Selena Janicijevic FRA
(WC) Adelina Lachinova LAT vs Ekaterine Gorgodze GEO
Anhelina Kalinina UKR vs Qualifier
Qualifier vs (2) Julia Grabher AUT

AndrewLaco94 22-02-2026 19:53

KALININA

MARISTANY

GASANOVA
BRANCACCIO

OLIYNYKOVA
BRONZETTI
ERJAVEC
JANICIJEVIC

 4
Alejandro90 22-02-2026 19:30

GRABHER

BRONZETTI

KUDERMETOVA
ROMERO

SHERIF
UCHIJIMA
UDVARDY
LACHINOVA

 3
brizz 22-02-2026 19:05

grabher

oliynykova

bronzetti
udvardy

sherif
gasanova
erjavec
rus

 2
miky85 22-02-2026 15:31

Grabher

Olynykova

Bronzetti
Udvardy

Riera
Kawa
Erjavec
Gorgodze

 1
