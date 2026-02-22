Doha 500 | Hard | $2833335 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Challenger Lille, Metepec, New Delhi e Tigre 1: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)
22/02/2026 09:10 Nessun commento
CHALLENGER New Delhi (India) – Finale, cemento
Centre Court – ore 10:30
Stefanos Sakellaridis vs Oliver Crawford
ATP New Delhi
Stefanos Sakellaridis
7
4
7
Oliver Crawford [5]
5
6
6
Vincitore: Sakellaridis
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
7-6
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
S. Sakellaridis
15-0
30-0
40-0
ace
5-6 → 6-6
O. Crawford
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
S. Sakellaridis
0-15
15-15
30-15
40-15
4-5 → 5-5
O. Crawford
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-5 → 4-5
S. Sakellaridis
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
O. Crawford
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
S. Sakellaridis
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
df
40-40
A-40
1-4 → 2-4
O. Crawford
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 1-4
S. Sakellaridis
0-15
15-15
15-30
15-40
1-2 → 1-3
O. Crawford
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
S. Sakellaridis
0-15
0-30
0-40
15-40
1-0 → 1-1
O. Crawford
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
4-6
S. Sakellaridis
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
O. Crawford
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
S. Sakellaridis
15-0
30-0
40-0
ace
3-4 → 4-4
O. Crawford
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
S. Sakellaridis
15-0
30-0
30-15
40-15
2-3 → 3-3
O. Crawford
15-0
30-0
40-0
40-15
2-2 → 2-3
S. Sakellaridis
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
O. Crawford
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
S. Sakellaridis
15-0
30-0
30-15
40-15
1-0 → 2-0
O. Crawford
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
7-5
S. Sakellaridis
15-0
15-15
df
30-15
ace
40-15
6-5 → 7-5
O. Crawford
40-30
40-40
40-A
df
5-5 → 6-5
S. Sakellaridis
0-15
0-30
df
15-30
30-30
5-4 → 5-5
O. Crawford
15-0
15-15
15-30
15-40
4-4 → 5-4
S. Sakellaridis
15-0
ace
30-0
40-0
ace
3-4 → 4-4
O. Crawford
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
df
2-4 → 3-4
S. Sakellaridis
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
O. Crawford
15-0
40-0
ace
2-2 → 2-3
S. Sakellaridis
0-15
df
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
O. Crawford
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-A
A-40
1-1 → 1-2
S. Sakellaridis
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
O. Crawford
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
CHALLENGER Tigre (Argentina) – Finale, terra battuta
Cancha Central – ore 16:00
Lautaro Midon vs Guido Ivan Justo
ATP Tigre
Lautaro Midon [5]
0
0
Guido Ivan Justo
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0
CHALLENGER Metepec (Messico) – Finale, cemento
ESTADIO – ore 20:00
Alexis Galarneau vs Borna Gojo
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Lille (Francia) – Finale, cemento (al coperto)
Center Court – ore 15:00
Alexander Blockx vs Luca Van Assche
ATP Lille
Alexander Blockx [4]
0
0
Luca Van Assche [7]
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0
