Challenger Lille, Metepec, New Delhi e Tigre 1: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

22/02/2026 09:10 Nessun commento
Luca Van Assche FRA, 11-05-2004
CHALLENGER New Delhi IND (India) – Finale, cemento

Centre Court – ore 10:30
Stefanos Sakellaridis GRE vs Oliver Crawford GBR
ATP New Delhi
Stefanos Sakellaridis
7
4
7
Oliver Crawford [5]
5
6
6
Vincitore: Sakellaridis
Mostra dettagli





CHALLENGER Tigre ARG (Argentina) – Finale, terra battuta

Cancha Central – ore 16:00
Lautaro Midon ARG vs Guido Ivan Justo ARG
ATP Tigre
Lautaro Midon [5]
0
0
Guido Ivan Justo
0
0
Mostra dettagli





CHALLENGER Metepec MEX (Messico) – Finale, cemento

ESTADIO – ore 20:00
Alexis Galarneau CAN vs Borna Gojo CRO
Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Lille FRA (Francia) – Finale, cemento (al coperto)

Center Court – ore 15:00
Alexander Blockx BEL vs Luca Van Assche FRA
ATP Lille
Alexander Blockx [4]
0
0
Luca Van Assche [7]
0
0
Mostra dettagli

