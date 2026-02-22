ATP 500 Dubai, Acapulco e ATP 250 Santiago: I risultati completi con il dettaglio del Turno di Qualificazione. Luca Nardi si ferma a un passo dal main draw di Dubai: rimonta subita da Pablo Carreno Busta. L’azzurro è stato a due punti dalla vittoria

Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Sfuma sul più bello il sogno di Luca Nardi di approdare nel tabellone principale del “Dubai Duty Free Tennis Championships”, ATP 500 in scena sul cemento degli Emirati Arabi Uniti (montepremi 3.311.005 dollari).
Il 22enne di Pesaro, numero 94 del ranking mondiale e ottava testa di serie delle qualificazioni, è stato sconfitto al turno decisivo dallo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 123 ATP, con il punteggio di 6-7(4) 6-4 7-6(5) al termine di una battaglia intensa e ricca di rimpianti.
L’occasione mancata
Il match è stato equilibrato dall’inizio alla fine, ma a fare la differenza sono stati pochi punti nei momenti chiave. Dopo aver conquistato il primo set al tie-break, Nardi ha subito la reazione dello spagnolo nel secondo parziale, che ha riportato il confronto in parità.
Nel terzo set l’azzurro ha avuto l’opportunità più grande: avanti 6-5, 30-0 e a soli due punti dalla vittoria, ha servito per il match. Proprio in quel momento, però, qualcosa si è inceppato. Carreno Busta ha infilato quattro punti consecutivi, strappando il servizio e trascinando la sfida al tie-break decisivo.
Anche nello spareggio finale Nardi era riuscito a portarsi avanti 4-3 senza mini-break, ma da lì ha subito un parziale di 4 punti a 1 che ha consegnato l’incontro allo spagnolo per 7-5.
Resta la speranza del lucky loser
Una sconfitta che brucia, soprattutto per come è maturata. Nardi ha dimostrato di essere competitivo a questo livello, ma è mancato lo spunto finale per chiudere l’incontro quando ne aveva l’occasione.
Ora le speranze sono affidate a un eventuale ripescaggio come lucky loser, ipotesi che potrebbe riaprire le porte del tabellone principale. In attesa di sviluppi, resta il rammarico per una partita sfuggita di mano a un passo dal traguardo.
Md
(1) Felix Auger-Aliassime vs (PR) Zhizhen Zhang
(WC) Moez Echargui vs (Q) Giovanni Mpetshi Perricard
(Q) Pablo Carreno Busta vs Denis Shapovalov
Arthur Fils vs (8) Jiri Lehecka
(3) Daniil Medvedev vs (PR) Juncheng Shang
(WC) Stan Wawrinka vs (WC) Benjamin Hassan
Zizou Bergs vs Jenson Brooksby
(LL) Alexander Shevchenko vs (7) Karen Khachanov
(5) Andrey Rublev vs Valentin Royer
Ugo Humbert vs Stefanos Tsitsipas
Fabian Marozsan vs Arthur Rinderknech
(Q) Quentin Halys vs (4) Jack Draper
(6) Jakub Mensik vs Hubert Hurkacz
Alexei Popyrin vs Kamil Majchrzak
(Q) Otto Virtanen vs Tallon Griekspoor
(LL) Jan-Lennard Struff vs (2) Alexander Bublik
🇦🇪 ATP 500 Dubai – Turno Qualificazione – hard
New Court 1 – ore 08:00
Giovanni Mpetshi Perricard
vs Jan Choinski
ATP Dubai
Giovanni Mpetshi Perricard [2]
4
6
7
Jan Choinski
6
3
6
Vincitore: Mpetshi Perricard
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
ace
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
G. Mpetshi Perricard
5-6 → 6-6
G. Mpetshi Perricard
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
4-5 → 5-5
J. Choinski
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
G. Mpetshi Perricard
3-4 → 4-4
G. Mpetshi Perricard
2-3 → 3-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Mpetshi Perricard
5-3 → 6-3
G. Mpetshi Perricard
2-2 → 3-2
G. Mpetshi Perricard
1-1 → 2-1
J. Choinski
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-0 → 1-1
G. Mpetshi Perricard
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Choinski
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
G. Mpetshi Perricard
4-4 → 4-5
J. Choinski
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 4-4
G. Mpetshi Perricard
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
G. Mpetshi Perricard
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
G. Mpetshi Perricard
1-1 → 2-1
J. Choinski
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
ace
1-0 → 1-1
G. Mpetshi Perricard
0-0 → 1-0
Quentin Halys vs Alexander Shevchenko
ATP Dubai
Quentin Halys [3]
7
7
Alexander Shevchenko [5]
6
5
Vincitore: Halys
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Shevchenko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Q. Halys
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
4-5 → 5-5
Q. Halys
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
df
40-40
df
A-40
3-4 → 4-4
Q. Halys
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Q. Halys
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
A. Shevchenko
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
Q. Halys
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
40-30
ace
0-1 → 1-1
A. Shevchenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
ace
6-4*
6*-5
6*-6
7-6*
6-6 → 7-6
A. Shevchenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
A. Shevchenko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
Court 2 – ore 08:00
Jan-Lennard Struff vs Otto Virtanen
ATP Dubai
Jan-Lennard Struff [4]
7
4
4
Otto Virtanen
6
6
6
Vincitore: Virtanen
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Struff
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
O. Virtanen
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
ace
4-3 → 4-4
J. Struff
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
2-2 → 3-2
O. Virtanen
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
J. Struff
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. Struff
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Struff
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
O. Virtanen
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 2-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
4-3*
5-3*
5*-4
6-5*
ace
6-6*
8-7*
6-6 → 7-6
J. Struff
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
O. Virtanen
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
5-5 → 5-6
J. Struff
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
4-5 → 5-5
O. Virtanen
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
ace
4-4 → 4-5
J. Struff
15-0
40-0
ace
40-15
40-30
2-3 → 3-3
O. Virtanen
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
2-2 → 2-3
J. Struff
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Pablo Carreno Busta vs Luca Nardi
ATP Dubai
Pablo Carreno Busta
6
6
7
Luca Nardi [8]
7
4
6
Vincitore: Carreno Busta
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
df
2*-2
2-3*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
L. Nardi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-6 → 6-6
P. Carreno Busta
5-5 → 5-6
L. Nardi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
P. Carreno Busta
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
4-4 → 5-4
L. Nardi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
P. Carreno Busta
3-3 → 4-3
L. Nardi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
P. Carreno Busta
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
L. Nardi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
2-1 → 2-2
P. Carreno Busta
2-0 → 2-1
P. Carreno Busta
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Nardi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
P. Carreno Busta
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
L. Nardi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
P. Carreno Busta
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
L. Nardi
0-15
15-15
15-30
15-40
df
2-3 → 3-3
P. Carreno Busta
1-3 → 2-3
L. Nardi
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
1-2 → 1-3
P. Carreno Busta
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
L. Nardi
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
P. Carreno Busta
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
4*-6
6-6 → 6-7
P. Carreno Busta
5-6 → 6-6
P. Carreno Busta
4-5 → 5-5
L. Nardi
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
P. Carreno Busta
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
L. Nardi
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
P. Carreno Busta
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 3-3
L. Nardi
0-15
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
3-1 → 3-2
P. Carreno Busta
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
L. Nardi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Jeevan Nedunchezhiyan / Ramkumar Ramanathan vs Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski
ATP Dubai
Jeevan Nedunchezhiyan / Ramkumar Ramanathan
5
6
6
Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski [2]
3*
4
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
ace
5-2*
5-3*
J. Nedunchezhiyan / Ramanathan
5-6 → 6-6
K. Drzewiecki / Matuszewski
5-5 → 5-6
J. Nedunchezhiyan / Ramanathan
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-5 → 5-5
K. Drzewiecki / Matuszewski
15-0
ace
15-15
df
30-15
30-30
40-30
ace
4-4 → 4-5
J. Nedunchezhiyan / Ramanathan
3-4 → 4-4
K. Drzewiecki / Matuszewski
3-3 → 3-4
J. Nedunchezhiyan / Ramanathan
2-3 → 3-3
K. Drzewiecki / Matuszewski
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
J. Nedunchezhiyan / Ramanathan
15-0
15-15
df
30-15
ace
40-15
1-2 → 2-2
K. Drzewiecki / Matuszewski
1-1 → 1-2
J. Nedunchezhiyan / Ramanathan
0-1 → 1-1
K. Drzewiecki / Matuszewski
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Nedunchezhiyan / Ramanathan
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
5-4 → 6-4
K. Drzewiecki / Matuszewski
5-3 → 5-4
J. Nedunchezhiyan / Ramanathan
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
K. Drzewiecki / Matuszewski
0-15
df
0-30
df
15-30
15-40
3-3 → 4-3
J. Nedunchezhiyan / Ramanathan
2-3 → 3-3
K. Drzewiecki / Matuszewski
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
2-2 → 2-3
J. Nedunchezhiyan / Ramanathan
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
K. Drzewiecki / Matuszewski
1-1 → 1-2
J. Nedunchezhiyan / Ramanathan
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 1-1
K. Drzewiecki / Matuszewski
0-0 → 0-1
ATP 500 Acapulco – Turno Qualificazione – hard
Grandstand – ore 01:00
Elias Ymer
vs Nicolas Mejia
Il match deve ancora iniziare
Patrick Kypson vs Coleman Wong
Il match deve ancora iniziare
Cancha 1 – ore 01:00
Rinky Hijikata vs Yibing Wu
Il match deve ancora iniziare
Vasil Kirkov / Bart Stevens vs Rinky Hijikata / Adam Walton
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 01:00
Zachary Svajda vs Sho Shimabukuro
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Santiago – Turno Qualificazione – terra
Court Jaime Fillol – ore 15:00
Dino Prizmic
vs Hugo Dellien
ATP Santiago
Dino Prizmic [2]
0
0
Hugo Dellien [5]
0
0
Adolfo Daniel Vallejo vs Henrique Rocha
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 16:00
Andrea Pellegrino vs Daniel Elahi Galan
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 15:00
Vilius Gaubas vs Alex Barrena
ATP Santiago
Vilius Gaubas [3]
0
0
Alex Barrena [7]
0
0
Ha giocato bene Nardi, poco da dire, tranne l’aver perso l’inerzia nel secondo set. Ma l’altro é molto esperto, ci sta
Lui sarà il primo a non voler un allenatore vero e serio ma io lo vorrei vedere un anno con un santopadre un vagnozzi un sartori Un allenatore vero serio e di esperienza
Nardi, Nardi… Se non altro ha lottato. Vediamo se qualcun altro darà forfait, siamo già a due ritiri prima dell’inizio del torneo
Cuore di Pablo ifinito…IN-FI-NI-TO!!
Bravo xnche Nardi…avrebbero meritato entrambi.
Mi piacciono quelli che non l’hanno vista e commentano senza fare alcun riferimento al fatto che sul 6-5 e 30-15 si è bloccato all’angolo con qualcuno che gli ha detto: “se non te la senti chiama il medico”. Non so chi fosse quel qualcuno perché era fuori inquadratura con telecamera fissa.
Ha continuato, ma da quel momento ha giocato solo di braccio, perdendo il game e poi il TB.
Ennesimo flop di Nardi
Ceffoni soliti per Nardi, anche se in extremis. Ha lottato, peccato.
Sono sicuro che sarà lucky loser, come sempre gli accade.
@ Stefan Navratil (#4566247)
Speriamo davvero, visto che Luchino è nel ripescaggio che dà il meglio.
TB decisivo, non puoi perdere tre volte il tuo servizio.
E soprattutto 6-5 al terzo e servizio, devi chiudere e invece prendi il break.
I progressi sono evidenti, ma ci vuole cazzimma nei momenti decisivi
Peccato per Nardi, gli ultimi punti giocati solo di braccio dopo uno scambio interminabile per il 3 a 3 nel tie-break. Speriamo nel ripescaggio.
nardi per me lo fa apposta per farci incazzare non c’è verso
https://www.livetennis.it/post/457276/matteo-arnaldi-rinuncia-ai-tornei-di-dallas-e-delray-beach-per-recuperare-dal-problema-alla-caviglia/
@ tinapica (#4566132)
Scusa non era ancora comparso il tuo commento quando ti ho risposto
@ tinapica (#4566123)
Penso continui l’infortunio al piede sinistro.
Come in un altro post ti invio il link
https ://www.supertennis.tv/News/Atp/arnaldi-forfait-dallas-e-delray-beach
@ tinapica (#4566123)
MI È STATO RISPOSTO ALTROVE:
Ah, grazie, mi sfuggì!
Chiedo umilmente scusa al prode Arnaldo…
Una considerazione:
Il prode Arnaldo (a meno che stia smaltendo un infortunio, ma non mi pare) assente ingiustificato a questi tornei (non necessariamente alle qualificazioni, data la sua classifica ancora buona).
Passa dalla disputa interrotta di ogni torneo sul globo terracqueo alla assenza più totale.
O tropp o gnent!