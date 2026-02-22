Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Dubai, Acapulco e ATP 250 Santiago: I risultati completi con il dettaglio del Turno di Qualificazione. Luca Nardi si ferma a un passo dal main draw di Dubai: rimonta subita da Pablo Carreno Busta. L’azzurro è stato a due punti dalla vittoria

22/02/2026 13:35 16 commenti
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images

Sfuma sul più bello il sogno di Luca Nardi di approdare nel tabellone principale del “Dubai Duty Free Tennis Championships”, ATP 500 in scena sul cemento degli Emirati Arabi Uniti (montepremi 3.311.005 dollari).
Il 22enne di Pesaro, numero 94 del ranking mondiale e ottava testa di serie delle qualificazioni, è stato sconfitto al turno decisivo dallo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 123 ATP, con il punteggio di 6-7(4) 6-4 7-6(5) al termine di una battaglia intensa e ricca di rimpianti.

L’occasione mancata
Il match è stato equilibrato dall’inizio alla fine, ma a fare la differenza sono stati pochi punti nei momenti chiave. Dopo aver conquistato il primo set al tie-break, Nardi ha subito la reazione dello spagnolo nel secondo parziale, che ha riportato il confronto in parità.
Nel terzo set l’azzurro ha avuto l’opportunità più grande: avanti 6-5, 30-0 e a soli due punti dalla vittoria, ha servito per il match. Proprio in quel momento, però, qualcosa si è inceppato. Carreno Busta ha infilato quattro punti consecutivi, strappando il servizio e trascinando la sfida al tie-break decisivo.
Anche nello spareggio finale Nardi era riuscito a portarsi avanti 4-3 senza mini-break, ma da lì ha subito un parziale di 4 punti a 1 che ha consegnato l’incontro allo spagnolo per 7-5.

Resta la speranza del lucky loser
Una sconfitta che brucia, soprattutto per come è maturata. Nardi ha dimostrato di essere competitivo a questo livello, ma è mancato lo spunto finale per chiudere l’incontro quando ne aveva l’occasione.
Ora le speranze sono affidate a un eventuale ripescaggio come lucky loser, ipotesi che potrebbe riaprire le porte del tabellone principale. In attesa di sviluppi, resta il rammarico per una partita sfuggita di mano a un passo dal traguardo.

Md
(1) Felix Auger-Aliassime CAN vs (PR) Zhizhen Zhang CHN
(WC) Moez Echargui TUN vs (Q) Giovanni Mpetshi Perricard FRA
(Q) Pablo Carreno Busta ESP vs Denis Shapovalov CAN
Arthur Fils FRA vs (8) Jiri Lehecka CZE

(3) Daniil Medvedev RUS vs (PR) Juncheng Shang CHN
(WC) Stan Wawrinka SUI vs (WC) Benjamin Hassan LBN
Zizou Bergs BEL vs Jenson Brooksby USA
(LL) Alexander Shevchenko KAZ vs (7) Karen Khachanov RUS

(5) Andrey Rublev RUS vs Valentin Royer FRA
Ugo Humbert FRA vs Stefanos Tsitsipas GRE
Fabian Marozsan HUN vs Arthur Rinderknech FRA
(Q) Quentin Halys FRA vs (4) Jack Draper GBR

(6) Jakub Mensik CZE vs Hubert Hurkacz POL
Alexei Popyrin AUS vs Kamil Majchrzak POL
(Q) Otto Virtanen FIN vs Tallon Griekspoor NED
(LL) Jan-Lennard Struff GER vs (2) Alexander Bublik KAZ

🇦🇪 ATP 500 Dubai – Turno Qualificazione – hard

New Court 1 – ore 08:00
Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Jan Choinski GBR
ATP Dubai
Giovanni Mpetshi Perricard [2]
4
6
7
Jan Choinski
6
3
6
Vincitore: Mpetshi Perricard
Quentin Halys FRA vs Alexander Shevchenko KAZ

ATP Dubai
Quentin Halys [3]
7
7
Alexander Shevchenko [5]
6
5
Vincitore: Halys
Court 2 – ore 08:00
Jan-Lennard Struff GER vs Otto Virtanen FIN

ATP Dubai
Jan-Lennard Struff [4]
7
4
4
Otto Virtanen
6
6
6
Vincitore: Virtanen
Pablo Carreno Busta ESP vs Luca Nardi ITA

ATP Dubai
Pablo Carreno Busta
6
6
7
Luca Nardi [8]
7
4
6
Vincitore: Carreno Busta
Jeevan Nedunchezhiyan IND / Ramkumar Ramanathan IND vs Karol Drzewiecki POL / Piotr Matuszewski POL

ATP Dubai
Jeevan Nedunchezhiyan / Ramkumar Ramanathan
5
6
6
Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski [2]
3*
4
6
MEX ATP 500 Acapulco – Turno Qualificazione – hard

Grandstand – ore 01:00
Elias Ymer SWE vs Nicolas Mejia COL
Patrick Kypson USA vs Coleman Wong HKG

Cancha 1 – ore 01:00
Rinky Hijikata AUS vs Yibing Wu CHN

Il match deve ancora iniziare

Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED vs Rinky Hijikata AUS / Adam Walton AUS

Cancha 2 – ore 01:00
Zachary Svajda USA vs Sho Shimabukuro JPN

CHL ATP 250 Santiago – Turno Qualificazione – terra

Court Jaime Fillol – ore 15:00
Dino Prizmic CRO vs Hugo Dellien BOL
ATP Santiago
Dino Prizmic [2]
0
0
Hugo Dellien [5]
0
0
Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Henrique Rocha POR

Court 1 – ore 16:00
Andrea Pellegrino ITA vs Daniel Elahi Galan COL

Court 2 – ore 15:00
Vilius Gaubas LTU vs Alex Barrena ARG

ATP Santiago
Vilius Gaubas [3]
0
0
Alex Barrena [7]
0
0
16 commenti. Lasciane uno!

Bagel 22-02-2026 14:55

Scritto da Marco M.
Mi piacciono quelli che non l’hanno vista e commentano senza fare alcun riferimento al fatto che sul 6-5 e 30-15 si è bloccato all’angolo con qualcuno che gli ha detto: “se non te la senti chiama il medico”. Non so chi fosse quel qualcuno perché era fuori inquadratura con telecamera fissa.
Ha continuato, ma da quel momento ha giocato solo di braccio, perdendo il game e poi il TB.

Ha giocato bene Nardi, poco da dire, tranne l’aver perso l’inerzia nel secondo set. Ma l’altro é molto esperto, ci sta

 16
Tomax (Guest) 22-02-2026 14:38

Lui sarà il primo a non voler un allenatore vero e serio ma io lo vorrei vedere un anno con un santopadre un vagnozzi un sartori Un allenatore vero serio e di esperienza

 15
JOA20 (Guest) 22-02-2026 14:37

Nardi, Nardi… Se non altro ha lottato. Vediamo se qualcun altro darà forfait, siamo già a due ritiri prima dell’inizio del torneo

 14
Seiichiro_style (Guest) 22-02-2026 14:13

Cuore di Pablo ifinito…IN-FI-NI-TO!!
Bravo xnche Nardi…avrebbero meritato entrambi.

 13
-1: Detuqueridapresencia
Marco M. 22-02-2026 14:12

Mi piacciono quelli che non l’hanno vista e commentano senza fare alcun riferimento al fatto che sul 6-5 e 30-15 si è bloccato all’angolo con qualcuno che gli ha detto: “se non te la senti chiama il medico”. Non so chi fosse quel qualcuno perché era fuori inquadratura con telecamera fissa.
Ha continuato, ma da quel momento ha giocato solo di braccio, perdendo il game e poi il TB.

 12
+1: Detuqueridapresencia, piper, Bagel, Lukaa
Arnaldo2262 22-02-2026 13:40

Ennesimo flop di Nardi

 11
-1: Marco M., Detuqueridapresencia
OspiteSgradito (Guest) 22-02-2026 13:39

Ceffoni soliti per Nardi, anche se in extremis. Ha lottato, peccato.
Sono sicuro che sarà lucky loser, come sempre gli accade.

 10
-1: Marco M., Detuqueridapresencia
givaldo barbosa (Guest) 22-02-2026 13:33

@ Stefan Navratil (#4566247)

Speriamo davvero, visto che Luchino è nel ripescaggio che dà il meglio.

 9
Giovi2002 (Guest) 22-02-2026 13:30

TB decisivo, non puoi perdere tre volte il tuo servizio.
E soprattutto 6-5 al terzo e servizio, devi chiudere e invece prendi il break.
I progressi sono evidenti, ma ci vuole cazzimma nei momenti decisivi

 8
Stefan Navratil (Guest) 22-02-2026 13:30

Peccato per Nardi, gli ultimi punti giocati solo di braccio dopo uno scambio interminabile per il 3 a 3 nel tie-break. Speriamo nel ripescaggio.

 7
Colonnello Mush (Guest) 22-02-2026 13:29

nardi per me lo fa apposta per farci incazzare non c’è verso

 6
+1: kicks
-1: Detuqueridapresencia
LiveTennis.it Staff 22-02-2026 11:10

https://www.livetennis.it/post/457276/matteo-arnaldi-rinuncia-ai-tornei-di-dallas-e-delray-beach-per-recuperare-dal-problema-alla-caviglia/

 5
Stern58 (Guest) 22-02-2026 10:21

@ tinapica (#4566132)

Scusa non era ancora comparso il tuo commento quando ti ho risposto

 4
+1: piper
Stern58 (Guest) 22-02-2026 10:19

@ tinapica (#4566123)
Penso continui l’infortunio al piede sinistro.
Come in un altro post ti invio il link
https ://www.supertennis.tv/News/Atp/arnaldi-forfait-dallas-e-delray-beach

 3
tinapica 22-02-2026 10:19

Scritto da tinapica
Una considerazione:
Il prode Arnaldo (a meno che stia smaltendo un infortunio, ma non mi pare) assente ingiustificato a questi tornei (non necessariamente alle qualificazioni, data la sua classifica ancora buona).
Passa dalla disputa interrotta di ogni torneo sul globo terracqueo alla assenza più totale.
O tropp o gnent!

@ tinapica (#4566123)
MI È STATO RISPOSTO ALTROVE:

Scritto da Stern58
@ tinapica (#4566098)
Infortunio al piede sinistro
https://www.supertennis.tv/News/Atp/arnaldi-forfait-dallas-e-delray-beach

Ah, grazie, mi sfuggì!
Chiedo umilmente scusa al prode Arnaldo…

 2
+1: piper
tinapica 22-02-2026 10:05

Una considerazione:
Il prode Arnaldo (a meno che stia smaltendo un infortunio, ma non mi pare) assente ingiustificato a questi tornei (non necessariamente alle qualificazioni, data la sua classifica ancora buona).
Passa dalla disputa interrotta di ogni torneo sul globo terracqueo alla assenza più totale.
O tropp o gnent!

 1
