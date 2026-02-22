ATP 500 Dubai, Acapulco e ATP 250 Santiago: I risultati completi con il dettaglio del Turno di Qualificazione. Luca Nardi si ferma a un passo dal main draw di Dubai: rimonta subita da Pablo Carreno Busta. L’azzurro è stato a due punti dalla vittoria

Sfuma sul più bello il sogno di Luca Nardi di approdare nel tabellone principale del “Dubai Duty Free Tennis Championships”, ATP 500 in scena sul cemento degli Emirati Arabi Uniti (montepremi 3.311.005 dollari).

Il 22enne di Pesaro, numero 94 del ranking mondiale e ottava testa di serie delle qualificazioni, è stato sconfitto al turno decisivo dallo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 123 ATP, con il punteggio di 6-7(4) 6-4 7-6(5) al termine di una battaglia intensa e ricca di rimpianti.

L’occasione mancata

Il match è stato equilibrato dall’inizio alla fine, ma a fare la differenza sono stati pochi punti nei momenti chiave. Dopo aver conquistato il primo set al tie-break, Nardi ha subito la reazione dello spagnolo nel secondo parziale, che ha riportato il confronto in parità.

Nel terzo set l’azzurro ha avuto l’opportunità più grande: avanti 6-5, 30-0 e a soli due punti dalla vittoria, ha servito per il match. Proprio in quel momento, però, qualcosa si è inceppato. Carreno Busta ha infilato quattro punti consecutivi, strappando il servizio e trascinando la sfida al tie-break decisivo.

Anche nello spareggio finale Nardi era riuscito a portarsi avanti 4-3 senza mini-break, ma da lì ha subito un parziale di 4 punti a 1 che ha consegnato l’incontro allo spagnolo per 7-5.

Resta la speranza del lucky loser

Una sconfitta che brucia, soprattutto per come è maturata. Nardi ha dimostrato di essere competitivo a questo livello, ma è mancato lo spunto finale per chiudere l’incontro quando ne aveva l’occasione.

Ora le speranze sono affidate a un eventuale ripescaggio come lucky loser, ipotesi che potrebbe riaprire le porte del tabellone principale. In attesa di sviluppi, resta il rammarico per una partita sfuggita di mano a un passo dal traguardo.

Md

(1) Felix Auger-Aliassime vs (PR) Zhizhen Zhang

(WC) Moez Echargui vs (Q) Giovanni Mpetshi Perricard

(Q) Pablo Carreno Busta vs Denis Shapovalov

Arthur Fils vs (8) Jiri Lehecka

(3) Daniil Medvedev vs (PR) Juncheng Shang

(WC) Stan Wawrinka vs (WC) Benjamin Hassan

Zizou Bergs vs Jenson Brooksby

(LL) Alexander Shevchenko vs (7) Karen Khachanov

(5) Andrey Rublev vs Valentin Royer

Ugo Humbert vs Stefanos Tsitsipas

Fabian Marozsan vs Arthur Rinderknech

(Q) Quentin Halys vs (4) Jack Draper

(6) Jakub Mensik vs Hubert Hurkacz

Alexei Popyrin vs Kamil Majchrzak

(Q) Otto Virtanen vs Tallon Griekspoor

(LL) Jan-Lennard Struff vs (2) Alexander Bublik

ATP Dubai Giovanni Mpetshi Perricard [2] Giovanni Mpetshi Perricard [2] 4 6 7 Jan Choinski Jan Choinski 6 3 6 Vincitore: Mpetshi Perricard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* ace 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 G. Mpetshi Perricard 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 J. Choinski 5-5 → 5-6 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-5 → 5-5 J. Choinski 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 G. Mpetshi Perricard 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 J. Choinski 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 G. Mpetshi Perricard 30-0 40-0 2-3 → 3-3 G. Mpetshi Perricard 0-1 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 ace 5-3 → 6-3 J. Choinski 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 J. Choinski 15-0 15-15 15-30 3-2 G. Mpetshi Perricard 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Choinski 15-0 15-15 40-30 2-1 → 2-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 1-1 → 2-1 J. Choinski 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Choinski 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 J. Choinski 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0

Giovanni Mpetshi Perricardvs Jan Choinski

Quentin Halys vs Alexander Shevchenko



ATP Dubai Quentin Halys [3] Quentin Halys [3] 7 7 Alexander Shevchenko [5] Alexander Shevchenko [5] 6 5 Vincitore: Halys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 df 40-15 6-5 → 7-5 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Q. Halys 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Q. Halys 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 df A-40 3-4 → 4-4 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Q. Halys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 Q. Halys 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* ace 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Q. Halys 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 Q. Halys 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 1-0 Q. Halys 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 2 – ore 08:00

Jan-Lennard Struff vs Otto Virtanen



ATP Dubai Jan-Lennard Struff [4] Jan-Lennard Struff [4] 7 4 4 Otto Virtanen Otto Virtanen 6 6 6 Vincitore: Virtanen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 O. Virtanen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 J. Struff 15-0 30-0 3-3 → 4-3 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 J. Struff 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 2-2 → 3-2 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Struff 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Struff 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 J. Struff 15-0 40-0 1-3 → 2-3 O. Virtanen 15-0 ace 30-0 1-2 → 1-3 J. Struff 0-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 4-3* 5-3* 5*-4 6-5* ace 6-6* 8-7* 6-6 → 7-6 J. Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 5-5 → 5-6 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-5 → 5-5 O. Virtanen 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 4-4 → 4-5 J. Struff 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 O. Virtanen 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 J. Struff 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-3 → 3-3 O. Virtanen 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 2-3 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Pablo Carreno Busta vs Luca Nardi



ATP Dubai Pablo Carreno Busta Pablo Carreno Busta 6 6 7 Luca Nardi [8] Luca Nardi [8] 7 4 6 Vincitore: Carreno Busta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 df 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 6-6 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-1 → 2-2 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-3 → 3-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-2 → 1-3 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 L. Nardi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 L. Nardi 0-15 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-1 → 3-2 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Jeevan Nedunchezhiyan / Ramkumar Ramanathan vs Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski



ATP Dubai Jeevan Nedunchezhiyan / Ramkumar Ramanathan Jeevan Nedunchezhiyan / Ramkumar Ramanathan 5 6 6 Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski [2] Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski [2] 3* 4 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 ace 5-2* 5-3* 6-6 J. Nedunchezhiyan / Ramanathan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 K. Drzewiecki / Matuszewski 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Nedunchezhiyan / Ramanathan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 K. Drzewiecki / Matuszewski 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 J. Nedunchezhiyan / Ramanathan 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 K. Drzewiecki / Matuszewski 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Nedunchezhiyan / Ramanathan 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 K. Drzewiecki / Matuszewski 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 J. Nedunchezhiyan / Ramanathan 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 K. Drzewiecki / Matuszewski 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 J. Nedunchezhiyan / Ramanathan 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Drzewiecki / Matuszewski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Nedunchezhiyan / Ramanathan 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 6-4 K. Drzewiecki / Matuszewski 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 J. Nedunchezhiyan / Ramanathan 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 K. Drzewiecki / Matuszewski 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 3-3 → 4-3 J. Nedunchezhiyan / Ramanathan 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 K. Drzewiecki / Matuszewski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 2-2 → 2-3 J. Nedunchezhiyan / Ramanathan 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Drzewiecki / Matuszewski 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Nedunchezhiyan / Ramanathan 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 K. Drzewiecki / Matuszewski 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Elias Ymervs Nicolas Mejia

Patrick Kypson vs Coleman Wong



Cancha 1 – ore 01:00

Rinky Hijikata vs Yibing Wu



Vasil Kirkov / Bart Stevens vs Rinky Hijikata / Adam Walton



Cancha 2 – ore 01:00

Zachary Svajda vs Sho Shimabukuro



ATP 250 Santiago – Turno Qualificazione – terra

ATP Santiago Dino Prizmic [2] Dino Prizmic [2] 0 0 Hugo Dellien [5] Hugo Dellien [5] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Dino Prizmicvs Hugo Dellien

Adolfo Daniel Vallejo vs Henrique Rocha



Court 1 – ore 16:00

Andrea Pellegrino vs Daniel Elahi Galan



Court 2 – ore 15:00

Vilius Gaubas vs Alex Barrena

