Doha 500 | Hard | $2833335 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 22 Febbraio 2026
22/02/2026 09:30 6 commenti
M25 Trento 30000 – Final
Andrea Guerrieri vs Jacopo Vasami ore 10:30
ITF M25 Trento - 2026-02-15T00:00:00Z
Andrea Guerrieri
7
7
Jacopo Vasami
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
7-6
Tiebreak
0-0*
1-0*
2-0*
3-0*
3-1*
4-1*
4-2*
5-2*
6-2*
6-3*
6-6 → 7-6
Jacopo Vasami
0-15
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Andrea Guerrieri
15-0
30-0
40-0
5-5 → 6-5
Jacopo Vasami
15-0
30-0
40-0
5-4 → 5-5
Andrea Guerrieri
15-0
15-15
30-15
40-15
4-4 → 5-4
Jacopo Vasami
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Andrea Guerrieri
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Jacopo Vasami
15-0
30-0
40-0
40-15
3-2 → 3-3
Andrea Guerrieri
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Jacopo Vasami
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Andrea Guerrieri
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Jacopo Vasami
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Andrea Guerrieri
15-0
30-0
40-0
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
7-6
Tiebreak
0-0*
1-0*
2-0*
3-0*
3-1*
4-1*
5-1*
5-2*
5-3*
6-3*
6-6 → 7-6
Andrea Guerrieri
0-15
15-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Jacopo Vasami
15-0
30-0
40-0
5-5 → 5-6
Andrea Guerrieri
15-0
30-0
40-0
4-5 → 5-5
Jacopo Vasami
30-0
40-0
4-4 → 4-5
Andrea Guerrieri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Jacopo Vasami
15-0
30-0
30-15
3-3 → 3-4
Andrea Guerrieri
15-0
15-15
30-15
40-15
2-3 → 3-3
Jacopo Vasami
15-0
30-0
40-15
2-2 → 2-3
Andrea Guerrieri
15-0
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Jacopo Vasami
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
1-1 → 1-2
Jacopo Vasami
40-15
0-0
M15 Naples 15000 – Final
Hunter Heck vs [2] Tommaso Compagnucci ore 16:00
Il match deve ancora iniziare
W15 Manacor 15000 – Final
[3] Laura Mair vs [2] Aran Teixido garcia ore 10:30
ITF W15 Manacor - 2026-02-15T00:00:00Z
Aran Teixido Garcia
4
6
4
Laura Mair
6
1
6
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
4-6
Aran Teixido Garcia
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Laura Mair
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Aran Teixido Garcia
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Laura Mair
0-15
0-30
0-40
3-3 → 4-3
Aran Teixido Garcia
0-15
0-30
0-40
3-2 → 3-3
Laura Mair
15-0
15-15
30-15
40-15
3-1 → 3-2
Aran Teixido Garcia
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-0 → 3-1
Laura Mair
15-0
30-0
30-15
30-30
2-0 → 3-0
Aran Teixido Garcia
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Laura Mair
15-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-1
Aran Teixido Garcia
15-0
30-0
40-0
5-1 → 6-1
Laura Mair
0-15
0-30
0-40
4-1 → 5-1
Aran Teixido Garcia
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-0 → 4-1
Laura Mair
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Aran Teixido Garcia
0-15
15-15
30-15
40-15
2-0 → 3-0
Laura Mair
0-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Aran Teixido Garcia
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
4-6
Laura Mair
15-0
30-0
40-0
4-5 → 4-6
Aran Teixido Garcia
15-0
30-0
40-0
40-15
3-5 → 4-5
Laura Mair
15-0
30-0
40-0
3-4 → 3-5
Aran Teixido Garcia
15-0
30-0
40-0
2-4 → 3-4
Laura Mair
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Aran Teixido Garcia
0-15
15-15
30-15
40-15
1-3 → 2-3
Laura Mair
15-0
30-0
40-0
1-2 → 1-3
Aran Teixido Garcia
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
W15 Antalya 15000 – Final
[3] Giorgia Pedone vs [7] Tena Lukas ore 11:00
ITF W15 Antalya - 2026-02-15T00:00:00Z
Tena Lukas
6
6
Giorgia Pedone
1
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-4
Giorgia Pedone
0-30
0-40
5-4 → 6-4
Giorgia Pedone
3-4
Tena Lukas
40-A
3-3 → 3-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-1
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
6 commenti
Vasami un altro bluff
Proiezione rank fei nostri impegnati oggi?grazie
Be torneo vinto dalla mair
Peccato per Vasami ma grande Guerrieri
Il problema nasce quando si escludono le tenniste che da junior hanno fatto fatica quando spesso non è andato così. Se fosse andato tutto come aveva previsto Gaz avremmo una tennista in top 200. In questa settimana la numero 2 juniores ha perso dalla ex numero 250,italiana di un anno più grande.
NON È OFF-TOPIC, perché riguarda il W35 di Las Vegas, dove la sedicenne credo russa che ha battuto Abbagnato è in Finale senza aver perso set.
Giocherà contro un’altra sedicenne, questa americana, anche lei non ha perso set.
N. 34 e 49 junior: non è che alla fine Gaz…