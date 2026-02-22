Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 22 Febbraio 2026

22/02/2026 09:30 6 commenti
Jacopo Vasami classe 2007
Jacopo Vasami classe 2007

ITA M25 Trento 30000 – Final
Andrea Guerrieri ITA vs Jacopo Vasami ITA ore 10:30

ITF M25 Trento - 2026-02-15T00:00:00Z
Andrea Guerrieri
7
7
Jacopo Vasami
6
6
Mostra dettagli



USA M15 Naples 15000 – Final
Hunter Heck USA vs [2] Tommaso Compagnucci ITA ore 16:00

Il match deve ancora iniziare



ESP W15 Manacor 15000 – Final
[3] Laura Mair ITA vs [2] Aran Teixido garcia ESP ore 10:30

ITF W15 Manacor - 2026-02-15T00:00:00Z
Aran Teixido Garcia
4
6
4
Laura Mair
6
1
6
Mostra dettagli



TUR W15 Antalya 15000 – Final
[3] Giorgia Pedone ITA vs [7] Tena Lukas CRO ore 11:00

ITF W15 Antalya - 2026-02-15T00:00:00Z
Tena Lukas
6
6
Giorgia Pedone
1
4
Mostra dettagli

TAG: ,

6 commenti

Angy (Guest) 22-02-2026 13:41

Vasami un altro bluff

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pierluigi (Guest) 22-02-2026 13:36

Proiezione rank fei nostri impegnati oggi?grazie

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vasco90 22-02-2026 13:35

Be torneo vinto dalla mair

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alberto (Guest) 22-02-2026 13:11

Peccato per Vasami ma grande Guerrieri

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Cip (Guest) 22-02-2026 12:41

Scritto da Fabblack
NON È OFF-TOPIC, perché riguarda il W35 di Las Vegas, dove la sedicenne credo russa che ha battuto Abbagnato è in Finale senza aver perso set.
Giocherà contro un’altra sedicenne, questa americana, anche lei non ha perso set.
N. 34 e 49 junior: non è che alla fine Gaz…

Il problema nasce quando si escludono le tenniste che da junior hanno fatto fatica quando spesso non è andato così. Se fosse andato tutto come aveva previsto Gaz avremmo una tennista in top 200. In questa settimana la numero 2 juniores ha perso dalla ex numero 250,italiana di un anno più grande.

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Fabblack 22-02-2026 10:06

NON È OFF-TOPIC, perché riguarda il W35 di Las Vegas, dove la sedicenne credo russa che ha battuto Abbagnato è in Finale senza aver perso set.
Giocherà contro un’altra sedicenne, questa americana, anche lei non ha perso set.
N. 34 e 49 junior: non è che alla fine Gaz…

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90