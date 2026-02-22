Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 22 Febbraio 2026

22/02/2026 08:44 15 commenti
Andrea Pellegrino nella foto
Andrea Pellegrino nella foto

🇦🇪 ATP 500 Dubai – hard
Q2 Carreno Busta ESP – Nardi ITA 2° inc. ore 8:00

ATP Dubai
Pablo Carreno Busta
6
6
7
Luca Nardi [8]
7
4
6
Vincitore: Carreno Busta
Mostra dettagli



CHI ATP 250 Santiago – terra
Q2 Pellegrino ITA – Galan COL Inizio 15:00

Il match deve ancora iniziare




IND CH 75 Pune – hard
Q1 Binda ITA – Sureshkumar IND 4° inc. ore 05:30
ATP Pune
Alexander Binda [6]
6
7
Manish Sureshkumar
2
6
Vincitore: Binda
Mostra dettagli



SUI CH 75 Lugano – hard
Q1 Dietrich SUI – Potenza ITA 2° inc. ore 10:00

ATP Lugano
Dylan Dietrich
7
6
Luca Potenza [7]
6
4
Vincitore: Dietrich
Mostra dettagli

Q1 Forejtek CZE – Romano ITA 5° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Iannaccone ITA – Nesterov BUL Inizio 10:00

ATP Lugano
Federico Iannaccone
6
2
5
Petr Nesterov [11]
3
6
7
Vincitore: Nesterov
Mostra dettagli

Q1 Piraino ITA – Ovcharenko UKR 2° inc. ore 10:00

ATP Lugano
Gabriele Piraino [3]
0
3
6
3
Oleksandr Ovcharenko
0
6
2
3
Mostra dettagli

Q1 Oradini ITA – Ferrari ITA 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Arnaboldi ITA – Knaff LUX 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Forti ITA – Bondioli ITA 5° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



MEX WTA 500 Mérida – hard
TDQ Zhang CHN – Trevisan ITA ore 18:00

Il match deve ancora iniziare

TDQ Jimenez Kasintseva AND – Tona ITA 2 incontro dalle 18:00

Il match deve ancora iniziare



TUR WTA Antalya 125 1 – hard
Q1 Yamazaki JPN – Spiteri ITA 2 incontro dalle 08:30

WTA 125 Antalya
Yamazaki
1
4
Spiteri
6
6
Vincitore: Dalila Spiteri
Mostra dettagli

Q1 Alves BRA – Colmegna ITA ore 08:30

WTA 125 Antalya
Alves
4
6
Colmegna
6
7
Vincitore: Martina Colmegna
Mostra dettagli

15 commenti. Lasciane uno!

piper 22-02-2026 14:26

@ Marco M. (#4566251)

Non ti metto, in questo tuo commento il verde perché: inanzitutto non ho visto quanto da te descritto, quindi non posso avere un opinione, poi non vorrei (sapendo che tu hai una particolare ammirazione per Luca) che tu lo abbia giustificato un po’ troppo volendo descrivere l’avversario (ma posso tranquillamente sbagliarmi di grosso perché ti ritengo con un buon giudizio equilibrato).

 15
piper 22-02-2026 14:13

Scritto da Demorpurgo

Scritto da Bagel
@ piper (#4566184)
Volevo scrivere huevas. Perché errore doppio? La e al posto della u e l’altro?

Huevos, al maschile;o)

Al di la di quello ho pensato al genere e sesso (inteso in un sistema tassonomico).

 14
Marco M. 22-02-2026 13:30

Scritto da Marco M.
Nardi e i Tie Break hanno un buon feeling, ora avanti col secondo set.

Ho scritto troppo presto, il secondo Tie Break è andato male…
A parziale giustificazione per Luca c’è che si è fatto male alla fine del dodicesimo game, mentre serviva per il set e aveva già annullato un Match-Point nel decimo game.
TB giocato in condizioni non ottimali, pazienza.

Comunque la voglia di lottare c’è stata e l’avversario è pur sempre un ex TopTen con vari tornei vinti tra cui un Mille, non certo un signor nessuno.

 13
Vasco90 22-02-2026 13:30

Gran bella vittoria la colmegna

 12
Demorpurgo (Guest) 22-02-2026 12:51

Scritto da Bagel
@ piper (#4566184)
Volevo scrivere huevas. Perché errore doppio? La e al posto della u e l’altro?

Huevos, al maschile;o)

 11
Bagel 22-02-2026 12:47

@ piper (#4566184)

Volevo scrivere huevas. Perché errore doppio? La e al posto della u e l’altro? 🙂

 10
PAOLO (Guest) 22-02-2026 12:24

@ Tg555 (#4566107)

Potrebbe darsi alle fiction televisive e subentrare a Raul Bova nei ruoli che quello,a 55 anni,evidentemente non può più sostenere. Tanto non è che il bel Raul abbia mai spiccato per capacità recitative…

 9
piper 22-02-2026 11:58

@ Bagel (#4566175)

Concordo.
1 cosa però, anche se immagino cosa hai voluto dire, non so cosa siano le “heavas” ma se è quello che penso credo tu abbia fatto un doppio errore.

 8
Marco M. 22-02-2026 11:45

Scritto da Bagel
Per ora Nardi lotta, contro uno che é abituatissimo alla lotta.
Segno che quando vuole le “heavas” le avrebbe. Ma spesso per un match solo o anche meno. Il casino é la continuità, quindi a questo punto forse dovrebbe interrogarsi sulla gente che ha intorno, non solo per l’aspetto tecnico. Poi magari mi sbaglio

Sotto il profilo tecnico non ha grossi problemi, magari con un coach lo può migliorare, ma non è quello il problema.
E’ tutto il resto che non va, se non prende un team che gli inculchi il senso del lavoro sarà dura vederlo in alto…

 7
Bagel 22-02-2026 11:42

Per ora Nardi lotta, contro uno che é abituatissimo alla lotta.
Segno che quando vuole le “heavas” le avrebbe. Ma spesso per un match solo o anche meno. Il casino é la continuità, quindi a questo punto forse dovrebbe interrogarsi sulla gente che ha intorno, non solo per l’aspetto tecnico. Poi magari mi sbaglio

 6
Marco M. 22-02-2026 11:33

Nardi e i Tie Break hanno un buon feeling, ora avanti col secondo set.

 5
MAURO (Guest) 22-02-2026 10:25

Scritto da Tg555
Forse Pellegrino avrebbe avuto più successo se avesse fatto il culturista invece che il tennista

E questa e’ una duretta verità.

 4
piper 22-02-2026 10:20

@ tinapica (#4566125)

Certo che si e anche Miriana in quel di Merida ma andiamo con ordine: un ultimo sforzo per l’altra Martina e “Forza” Chicco e Luca!

 3
tinapica 22-02-2026 10:07

Il ritorno di Martina!?!
Forza Martina!

 2
Tg555 (Guest) 22-02-2026 08:50

Forse Pellegrino avrebbe avuto più successo se avesse fatto il culturista invece che il tennista 🙁

 1
