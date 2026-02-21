Mensik: “Sinner e Alcaraz sono i migliori. Dopo di loro ci siamo noi”
Jakub Mensik guarda avanti con lucidità, nonostante la sconfitta in semifinale all’ATP 500 di Doha contro Arthur Fils. Il giovane ceco, numero 13 del mondo, aveva acceso i riflettori su di sé nei quarti di finale eliminando Jannik Sinner (7-6(3), 2-6, 6-3), ma il sogno di affrontare Carlos Alcaraz in finale si è fermato a un passo dall’ultimo atto.
Nonostante l’impresa contro l’azzurro, Mensik non si lascia trascinare dall’entusiasmo e analizza con grande maturità l’attuale gerarchia del circuito.
“Sinner e Alcaraz sono i migliori del mondo. Dopo di loro non c’è nessuno, poi ci siamo noi. Il nostro lavoro è cercare di raggiungere Jannik e Carlos e seguire le loro orme, perché quello che stanno facendo è fantastico”, ha dichiarato senza esitazioni.
Parole che fotografano perfettamente il momento del tennis maschile: da una parte il dominio sempre più consolidato dei due fuoriclasse, dall’altra una nuova generazione affamata che prova ad accorciare le distanze. Mensik, con la vittoria su Sinner e il percorso a Doha, ha dimostrato di poter competere ad altissimo livello, ma è il primo a riconoscere che la continuità e i risultati dei primi due del ranking restano ancora un gradino sopra.
La rincorsa è appena iniziata. E Mensik vuole essere tra i protagonisti.
