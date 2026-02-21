Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Pune: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Cinà e Carboni nel md. Binda nelle quali

21/02/2026 15:17
Lorenzo Carboni ITA, 27.02.2006
Lorenzo Carboni ITA, 27.02.2006

IND Challenger 75 Pune – Tabellone Principale – hard
(1) Federico Agustin Gomez ARG vs (PR) Ilya Ivashka BLR
(WC) Manas Dhamne IND vs Stefanos Sakellaridis GRE
Duje Ajdukovic CRO vs Sanhui Shin KOR
Petr Bar Biryukov RUS vs (5) Frederico Ferreira Silva POR

(3) Ilia Simakin RUS vs Qualifier
Alastair Gray GBR vs Daniel Michalski POL
(NG) Lorenzo Carboni ITA vs Yuta Shimizu JPN
Qualifier vs (6) Federico Cina ITA

(7) Rio Noguchi JPN vs Sumit Nagal IND
Michael Geerts BEL vs Felix Gill GBR
Qualifier vs (WC) Karan Singh IND
Dimitar Kuzmanov BUL vs (4) Oliver Crawford GBR

(8) Edas Butvilas LTU vs (WC) Aditya Vishal Balsekar IND
Qualifier vs Qualifier
Beibit Zhukayev KAZ vs Qualifier
Denis Yevseyev KAZ vs (2) Jay Clarke GBR

IND Challenger 75 Pune – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Maks Kasnikowski POL vs Timofei Derepasko RUS
Egor Agafonov RUS vs (9) Philip Sekulic AUS

(2) Tung-Lin Wu TPE vs Kokoro Isomura JPN
Digvijaypratap Singh IND vs (12) Mukund Sasikumar IND

(3) David Jorda Sanchis ESP vs Alexander Donski BUL
(WC) Caheer Warik IND vs (11) Masamichi Imamura JPN

(4) Hyeon Chung KOR vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS
Ryuki Matsuda JPN vs (8) Tsung-Hao Huang TPE

(5) Luca Castelnuovo SUI vs S D Prajwal Dev IND
(WC) Sidharth Rawat IND vs (7) Takuya Kumasaka JPN

(6) Alexander Binda ITA vs (WC) Manish Sureshkumar IND
(WC) Siddhant Banthia IND vs (10) Yusuke Takahashi JPN

Centre Court – ore 05:30
Sidharth Rawat IND vs Takuya Kumasaka JPN
Luca Castelnuovo SUI vs S D Prajwal Dev IND
Caheer Warik IND vs Masamichi Imamura JPN
Siddhant Banthia IND vs Yusuke Takahashi JPN

Court 1 – ore 05:30
Digvijaypratap Singh IND vs Mukund Sasikumar IND
Maks Kasnikowski POL vs Timofei Derepasko RUS
Ryuki Matsuda JPN vs Tsung-Hao Huang TPE
Alexander Binda ITA vs Manish Sureshkumar IND

Court 2 – ore 05:30
Tung-Lin Wu TPE vs Kokoro Isomura JPN
Egor Agafonov RUS vs Philip Sekulic AUS
Hyeon Chung KOR vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS
David Jorda Sanchis ESP vs Alexander Donski BUL

4 commenti

miky85 21-02-2026 16:07

Crawford

Gómez

Cina
Clarke

Ferreira
Michalski
Geerts
Q

 4
alfredino (Guest) 21-02-2026 16:04

Brutta gatta da pelare per il nostro Binda.
Minish SURESHKUMAR ha gia’ battuto il nostro Lorenzo Carboni nelle quali a Nuova Delhi.
Vediamo se il nostro leone sapra’ farsi valere.

 3
brunodalla 21-02-2026 15:44

CLARKE

CINA’

BAR
NAGAL

GOMEZ
SIMAKIN
CRAWFORD
BUTVILAS

 2
patrick 21-02-2026 15:28

CINA

CLARKE

GOMEZ
CRAWFORD

AJDUKOVIC
SIMAKIN
NOGUCHI
BUTVILAS

 1
