Challenger 75 Pune: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Cinà e Carboni nel md. Binda nelle quali
Challenger 75 Pune – Tabellone Principale – hard
(1) Federico Agustin Gomez vs (PR) Ilya Ivashka
(WC) Manas Dhamne vs Stefanos Sakellaridis
Duje Ajdukovic vs Sanhui Shin
Petr Bar Biryukov vs (5) Frederico Ferreira Silva
(3) Ilia Simakin vs Qualifier
Alastair Gray vs Daniel Michalski
(NG) Lorenzo Carboni vs Yuta Shimizu
Qualifier vs (6) Federico Cina
(7) Rio Noguchi vs Sumit Nagal
Michael Geerts vs Felix Gill
Qualifier vs (WC) Karan Singh
Dimitar Kuzmanov vs (4) Oliver Crawford
(8) Edas Butvilas vs (WC) Aditya Vishal Balsekar
Qualifier vs Qualifier
Beibit Zhukayev vs Qualifier
Denis Yevseyev vs (2) Jay Clarke
Challenger 75 Pune – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Maks Kasnikowski vs Timofei Derepasko
Egor Agafonov vs (9) Philip Sekulic
(2) Tung-Lin Wu vs Kokoro Isomura
Digvijaypratap Singh vs (12) Mukund Sasikumar
(3) David Jorda Sanchis vs Alexander Donski
(WC) Caheer Warik vs (11) Masamichi Imamura
(4) Hyeon Chung vs Mitsuki Wei Kang Leong
Ryuki Matsuda vs (8) Tsung-Hao Huang
(5) Luca Castelnuovo vs S D Prajwal Dev
(WC) Sidharth Rawat vs (7) Takuya Kumasaka
(6) Alexander Binda vs (WC) Manish Sureshkumar
(WC) Siddhant Banthia vs (10) Yusuke Takahashi
Centre Court – ore 05:30
Sidharth Rawat vs Takuya Kumasaka
Luca Castelnuovo vs S D Prajwal Dev
Caheer Warik vs Masamichi Imamura
Siddhant Banthia vs Yusuke Takahashi
Court 1 – ore 05:30
Digvijaypratap Singh vs Mukund Sasikumar
Maks Kasnikowski vs Timofei Derepasko
Ryuki Matsuda vs Tsung-Hao Huang
Alexander Binda vs Manish Sureshkumar
Court 2 – ore 05:30
Tung-Lin Wu vs Kokoro Isomura
Egor Agafonov vs Philip Sekulic
Hyeon Chung vs Mitsuki Wei Kang Leong
David Jorda Sanchis vs Alexander Donski
Brutta gatta da pelare per il nostro Binda.
Minish SURESHKUMAR ha gia’ battuto il nostro Lorenzo Carboni nelle quali a Nuova Delhi.
Vediamo se il nostro leone sapra’ farsi valere.
