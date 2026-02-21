Challenger 75 Pune: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Cinà e Carboni nel md. Binda nelle quali

Challenger 75 Pune – Tabellone Principale – hard

(1) Federico Agustin Gomez vs (PR) Ilya Ivashka

(WC) Manas Dhamne vs Stefanos Sakellaridis

Duje Ajdukovic vs Sanhui Shin

Petr Bar Biryukov vs (5) Frederico Ferreira Silva

(3) Ilia Simakin vs Qualifier

Alastair Gray vs Daniel Michalski

(NG) Lorenzo Carboni vs Yuta Shimizu

Qualifier vs (6) Federico Cina

(7) Rio Noguchi vs Sumit Nagal

Michael Geerts vs Felix Gill

Qualifier vs (WC) Karan Singh

Dimitar Kuzmanov vs (4) Oliver Crawford

(8) Edas Butvilas vs (WC) Aditya Vishal Balsekar

Qualifier vs Qualifier

Beibit Zhukayev vs Qualifier

Denis Yevseyev vs (2) Jay Clarke

(1) Maks Kasnikowskivs Timofei DerepaskoEgor Agafonovvs (9) Philip Sekulic

(2) Tung-Lin Wu vs Kokoro Isomura

Digvijaypratap Singh vs (12) Mukund Sasikumar

(3) David Jorda Sanchis vs Alexander Donski

(WC) Caheer Warik vs (11) Masamichi Imamura

(4) Hyeon Chung vs Mitsuki Wei Kang Leong

Ryuki Matsuda vs (8) Tsung-Hao Huang

(5) Luca Castelnuovo vs S D Prajwal Dev

(WC) Sidharth Rawat vs (7) Takuya Kumasaka

(6) Alexander Binda vs (WC) Manish Sureshkumar

(WC) Siddhant Banthia vs (10) Yusuke Takahashi

Centre Court – ore 05:30

Sidharth Rawat vs Takuya Kumasaka

Luca Castelnuovo vs S D Prajwal Dev

Caheer Warik vs Masamichi Imamura

Siddhant Banthia vs Yusuke Takahashi

Court 1 – ore 05:30

Digvijaypratap Singh vs Mukund Sasikumar

Maks Kasnikowski vs Timofei Derepasko

Ryuki Matsuda vs Tsung-Hao Huang

Alexander Binda vs Manish Sureshkumar

Court 2 – ore 05:30

Tung-Lin Wu vs Kokoro Isomura

Egor Agafonov vs Philip Sekulic

Hyeon Chung vs Mitsuki Wei Kang Leong

David Jorda Sanchis vs Alexander Donski