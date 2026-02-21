Qualificazioni ATP ATP, Copertina

ATP 500 Dubai, Acapulco e ATP 250 Santiago: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Nardi al turno decisivo nelle qualificazioni di Dubai. In campo Pellegrino (LIVE)

21/02/2026 11:42 2 commenti
Andrea Pellegrino nella foto
Luca Nardi conquista il turno decisivo delle qualificazioni all’ATP 500 di Dubai al termine di una battaglia contro Marco Trungelliti. Il marchigiano, numero 94 del mondo e testa di serie n.8 del tabellone cadetto, si è imposto con il punteggio di 2-6 6-2 7-6(3) contro il 36enne argentino, attuale n.131 ATP, in gara grazie a una wild card.
Nel terzo set Nardi ha visto sfumare un vantaggio di 4-2, ma ha saputo ritrovare lucidità nel momento decisivo. Il tie-break è stato determinante: sul 4-3 in favore dell’azzurro, Trungelliti ha accusato un blackout culminato con un doppio fallo nel nono punto, episodio che ha spianato la strada all’azzurro verso il 7-3 finale.
Per un posto nel main draw, Nardi affronterà ora lo spagnolo Pablo Carreno Busta (n.123 ATP).

🇦🇪 ATP 500 Dubai – 1° Turno Qualificazione – hard

🏟️ CENTRE COURT
🕗 08:00
[2] Giovanni Mpetshi Perricard 🇫🇷 vs Shintaro Mochizuki 🇯🇵
ATP Dubai
Giovanni Mpetshi Perricard [2]
6
7
Shintaro Mochizuki
1
6
Vincitore: Mpetshi Perricard
[1] Botic Van de Zandschulp 🇳🇱 vs Pablo Carreño Busta 🇪🇸

ATP Dubai
Botic van de Zandschulp [1]
3
2
Pablo Carreno Busta
6
6
Vincitore: Carreno Busta
[3] Quentin Halys 🇫🇷 vs Christopher O’Connell 🇦🇺

ATP Dubai
Quentin Halys [3]
6
6
Christopher O'Connell
3
4
Vincitore: Halys
🏟️ COURT 1
🕗 08:00
Otto Virtanen 🇫🇮 vs [7] Aleksandar Vukic 🇦🇺
ATP Dubai
Otto Virtanen
6
6
Aleksandar Vukic [7]
2
2
Vincitore: Virtanen
[4] Jan-Lennard Struff 🇩🇪 vs [WC] Abdulrahman Al Janahi 🇦🇪

ATP Dubai
Jan-Lennard Struff [4]
6
6
Abdulrahman Al Janahi
0
1
Vincitore: Struff
[WC] Nikoloz Basilashvili 🇬🇪 vs [5] Alexander Shevchenko 🇰🇿

ATP Dubai
Nikoloz Basilashvili
6
4
Alexander Shevchenko [5]
7
6
Vincitore: Shevchenko
🕚 11:00 (Not Before 14:00 Dubai)
[1] Anirudh Chandrasekar 🇮🇳 / Vijay Sundar Prashanth 🇮🇳 vs [WC] Jeevan Nedunchezhiyan 🇮🇳 / Ramkumar Ramanathan 🇮🇳

ATP Dubai
Anirudh Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth [1]
4
6
Jeevan Nedunchezhiyan / Ramkumar Ramanathan
6
7
Vincitore: Nedunchezhiyan / Ramanathan
🏟️ COURT 2
🕗 08:00
Jan Choinski 🇬🇧 vs [6] Jesper De Jong 🇳🇱
ATP Dubai
Jan Choinski
6
7
Jesper de Jong [6]
1
6
Vincitore: Choinski
[WC] Marco Trungelliti 🇦🇷 vs [8] Luca Nardi 🇮🇹

ATP Dubai
Marco Trungelliti
6
2
6
Luca Nardi [8]
2
6
7
Vincitore: Nardi
🕚 11:00 (Not Before 14:00 Dubai)
Victor Cornea 🇷🇴 / Szymon Walkow 🇵🇱 vs [2] Karol Drzewiecki 🇵🇱 / Piotr Matuszewski 🇵🇱

ATP Dubai
Victor Cornea / Szymon Walkow
15
6
2
Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski [2]
15
7
5
MEX ATP 500 Acapulco – 1° Turno Qualificazione – hard

Grandstand – ore 01:00
Rinky Hijikata AUS vs Alan Magadan MEX
Il match deve ancora iniziare

Bernard Tomic AUS vs Nicolas Mejia COL

Il match deve ancora iniziare

Alex Hernandez MEX vs Coleman Wong HKG

Il match deve ancora iniziare

Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED vs Alex Hernandez MEX / Alan Magadan MEX

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 01:00
Mackenzie McDonald USA vs Elias Ymer SWE

Il match deve ancora iniziare

Zachary Svajda USA vs Andres Martin USA

Il match deve ancora iniziare

Patrick Kypson USA vs Stefan Kozlov USA

Il match deve ancora iniziare




Cancha 2 – ore 01:00
Rafael De Alba MEX vs Sho Shimabukuro JPN
Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Ficovich ARG vs Yibing Wu CHN

Il match deve ancora iniziare

Juan Jose Bianchi VEN / Pranav Kumar USA vs Rinky Hijikata AUS / Adam Walton AUS (Non prima 05:00)

Il match deve ancora iniziare





CHL ATP 250 Santiago – 1° Turno Qualificazione – terra

Court Jaime Fillol – ore 15:00
Benjamin Torrealba CHI vs Hugo Dellien BOL
Il match deve ancora iniziare

Daniel Antonio Nunez CHI vs Alex Barrena ARG

Il match deve ancora iniziare

Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Thiago Monteiro BRA

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 15:00
Vilius Gaubas LTU vs Joao Lucas Reis Da Silva BRA
Il match deve ancora iniziare

Andrea Pellegrino ITA vs Nicolas Villalon CHI

Il match deve ancora iniziare

Facundo Mena ARG vs Daniel Elahi Galan COL (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 17:00
Dino Prizmic CRO vs Gustavo Heide BRA

Il match deve ancora iniziare

Alternate it vs Henrique Rocha POR (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

2 commenti

enzo (Guest) 21-02-2026 12:42

Nardi stenta a battere il vecchio argentino, 36 anni, Trungelliti che, detto fra noi, non è mai stato un campione. Boh! enzo

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 21-02-2026 10:07

Peccato giovane samurai SHINTARO.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!