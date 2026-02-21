ATP 500 Dubai, Acapulco e ATP 250 Santiago: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Nardi al turno decisivo nelle qualificazioni di Dubai. In campo Pellegrino (LIVE)

Luca Nardi conquista il turno decisivo delle qualificazioni all’ATP 500 di Dubai al termine di una battaglia contro Marco Trungelliti. Il marchigiano, numero 94 del mondo e testa di serie n.8 del tabellone cadetto, si è imposto con il punteggio di 2-6 6-2 7-6(3) contro il 36enne argentino, attuale n.131 ATP, in gara grazie a una wild card.

Nel terzo set Nardi ha visto sfumare un vantaggio di 4-2, ma ha saputo ritrovare lucidità nel momento decisivo. Il tie-break è stato determinante: sul 4-3 in favore dell’azzurro, Trungelliti ha accusato un blackout culminato con un doppio fallo nel nono punto, episodio che ha spianato la strada all’azzurro verso il 7-3 finale.

Per un posto nel main draw, Nardi affronterà ora lo spagnolo Pablo Carreno Busta (n.123 ATP).

ATP Dubai Giovanni Mpetshi Perricard [2] Giovanni Mpetshi Perricard [2] 6 7 Shintaro Mochizuki Shintaro Mochizuki 1 6 Vincitore: Mpetshi Perricard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* ace 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-6 → 6-6 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 S. Mochizuki 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df ace 0-1 → 1-1 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 G. Mpetshi Perricard 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-1 → 6-1 S. Mochizuki 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 4-1 → 5-1 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 4-1 S. Mochizuki 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Mochizuki 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 ace 0-0 → 1-0

[2] Giovanni Mpetshi Perricard 🇫🇷 vs Shintaro Mochizuki 🇯🇵

[1] Botic Van de Zandschulp 🇳🇱 vs Pablo Carreño Busta 🇪🇸



ATP Dubai Botic van de Zandschulp [1] Botic van de Zandschulp [1] 3 2 Pablo Carreno Busta Pablo Carreno Busta 6 6 Vincitore: Carreno Busta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. Carreno Busta 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 ace 40-0 1-4 → 1-5 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 0-40 df 30-40 ace df 0-2 → 0-3 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 B. van de Zandschulp 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 P. Carreno Busta 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 B. van de Zandschulp 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 2-5 → 3-5 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 0-4 → 1-4 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 0-2 → 0-3 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 0-1 → 0-2 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

[3] Quentin Halys 🇫🇷 vs Christopher O’Connell 🇦🇺



ATP Dubai Quentin Halys [3] Quentin Halys [3] 6 6 Christopher O'Connell Christopher O'Connell 3 4 Vincitore: Halys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Q. Halys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 C. O'Connell 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 5-4 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-1 → 3-2 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 C. O'Connell 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 1-1 → 2-1 Q. Halys 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace ace 0-1 → 1-1 C. O'Connell 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-2 → 5-3 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Q. Halys 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 C. O'Connell 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-0 → 2-1 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0

ATP Dubai Otto Virtanen Otto Virtanen 6 6 Aleksandar Vukic [7] Aleksandar Vukic [7] 2 2 Vincitore: Virtanen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 O. Virtanen 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 4-2 → 5-2 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 O. Virtanen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df ace 3-2 → 4-2 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 2-2 → 3-2 O. Virtanen 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 O. Virtanen 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 A. Vukic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 0-1

Otto Virtanen 🇫🇮 vs [7] Aleksandar Vukic 🇦🇺

[4] Jan-Lennard Struff 🇩🇪 vs [WC] Abdulrahman Al Janahi 🇦🇪



ATP Dubai Jan-Lennard Struff [4] Jan-Lennard Struff [4] 6 6 Abdulrahman Al Janahi Abdulrahman Al Janahi 0 1 Vincitore: Struff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Al Janahi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-1 → 5-1 A. Al Janahi 15-30 15-40 df 3-1 → 4-1 J. Struff 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Al Janahi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 J. Struff 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 A. Al Janahi 15-0 15-15 30-15 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 5-0 → 6-0 A. Al Janahi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 J. Struff 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 A. Al Janahi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 A. Al Janahi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

[WC] Nikoloz Basilashvili 🇬🇪 vs [5] Alexander Shevchenko 🇰🇿



ATP Dubai Nikoloz Basilashvili Nikoloz Basilashvili 6 4 Alexander Shevchenko [5] Alexander Shevchenko [5] 7 6 Vincitore: Shevchenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Shevchenko 30-0 40-0 4-5 → 4-6 N. Basilashvili 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 N. Basilashvili 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 N. Basilashvili 15-0 30-0 ace 1-3 → 2-3 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 N. Basilashvili 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 N. Basilashvili 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 df 0-3* 0-4* 1*-4 1*-5 1-6* df 6-6 → 6-7 N. Basilashvili 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-6 → 6-6 A. Shevchenko 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Shevchenko 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace ace 4-4 → 4-5 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 A. Shevchenko 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 N. Basilashvili 30-0 ace 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-2 → 2-3 N. Basilashvili 15-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 A. Shevchenko 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Basilashvili 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

🕚 11:00 (Not Before 14:00 Dubai)

[1] Anirudh Chandrasekar 🇮🇳 / Vijay Sundar Prashanth 🇮🇳 vs [WC] Jeevan Nedunchezhiyan 🇮🇳 / Ramkumar Ramanathan 🇮🇳



ATP Dubai Anirudh Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth [1] Anirudh Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth [1] 4 6 Jeevan Nedunchezhiyan / Ramkumar Ramanathan Jeevan Nedunchezhiyan / Ramkumar Ramanathan 6 7 Vincitore: Nedunchezhiyan / Ramanathan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 0-2* ace 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* ace 6-6 → 6-7 J. Nedunchezhiyan / Ramanathan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 A. Chandrasekar / Sundar Prashanth 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 J. Nedunchezhiyan / Ramanathan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 A. Chandrasekar / Sundar Prashanth 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 J. Nedunchezhiyan / Ramanathan 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Chandrasekar / Sundar Prashanth 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 J. Nedunchezhiyan / Ramanathan 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Chandrasekar / Sundar Prashanth 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 J. Nedunchezhiyan / Ramanathan 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Chandrasekar / Sundar Prashanth 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Nedunchezhiyan / Ramanathan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Chandrasekar / Sundar Prashanth 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Nedunchezhiyan / Ramanathan 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 4-6 A. Chandrasekar / Sundar Prashanth 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 J. Nedunchezhiyan / Ramanathan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Chandrasekar / Sundar Prashanth 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 J. Nedunchezhiyan / Ramanathan 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Chandrasekar / Sundar Prashanth 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 J. Nedunchezhiyan / Ramanathan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Chandrasekar / Sundar Prashanth 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 J. Nedunchezhiyan / Ramanathan 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Chandrasekar / Sundar Prashanth 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

ATP Dubai Jan Choinski Jan Choinski 6 7 Jesper de Jong [6] Jesper de Jong [6] 1 6 Vincitore: Choinski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* df 3*-0 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Choinski 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 J. de Jong 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 J. Choinski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 J. de Jong 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 J. Choinski 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 J. de Jong 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Choinski 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. de Jong 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 J. Choinski 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. de Jong 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 4-1 → 5-1 J. de Jong 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 3-1 → 4-1 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 J. de Jong 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 J. Choinski 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Jan Choinski 🇬🇧 vs [6] Jesper De Jong 🇳🇱

[WC] Marco Trungelliti 🇦🇷 vs [8] Luca Nardi 🇮🇹



ATP Dubai Marco Trungelliti Marco Trungelliti 6 2 6 Luca Nardi [8] Luca Nardi [8] 2 6 7 Vincitore: Nardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* df 3*-4 3*-5 3-6* df 6-6 → 6-7 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 df 3-4 → 4-4 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 L. Nardi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 M. Trungelliti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 L. Nardi 0-15 0-30 df 0-40 0-1 → 1-1 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Nardi 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 M. Trungelliti 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 2-4 → 2-5 L. Nardi 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 M. Trungelliti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Trungelliti 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Trungelliti 0-15 0-30 df 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 5-2 → 6-2 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 L. Nardi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Trungelliti 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 L. Nardi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 ace 0-0 → 1-0

🕚 11:00 (Not Before 14:00 Dubai)

Victor Cornea 🇷🇴 / Szymon Walkow 🇵🇱 vs [2] Karol Drzewiecki 🇵🇱 / Piotr Matuszewski 🇵🇱



ATP Dubai Victor Cornea / Szymon Walkow • Victor Cornea / Szymon Walkow 15 6 2 Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski [2] Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski [2] 15 7 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 V. Cornea / Walkow 15-0 15-15 2-5 K. Drzewiecki / Matuszewski 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 V. Cornea / Walkow 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 K. Drzewiecki / Matuszewski 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 V. Cornea / Walkow 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 K. Drzewiecki / Matuszewski 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 V. Cornea / Walkow 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-1 → 1-1 K. Drzewiecki / Matuszewski 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* ace 6-6 → 6-7 K. Drzewiecki / Matuszewski 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 6-5 → 6-6 V. Cornea / Walkow 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace 5-5 → 6-5 K. Drzewiecki / Matuszewski 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 V. Cornea / Walkow 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 K. Drzewiecki / Matuszewski 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 V. Cornea / Walkow 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 K. Drzewiecki / Matuszewski 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 V. Cornea / Walkow 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 K. Drzewiecki / Matuszewski 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 V. Cornea / Walkow 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 2-0 → 3-0 K. Drzewiecki / Matuszewski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 df 1-0 → 2-0 V. Cornea / Walkow 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Rinky Hijikatavs Alan Magadan

Bernard Tomic vs Nicolas Mejia



Alex Hernandez vs Coleman Wong



Vasil Kirkov / Bart Stevens vs Alex Hernandez / Alan Magadan



Cancha 1 – ore 01:00

Mackenzie McDonald vs Elias Ymer



Zachary Svajda vs Andres Martin



Patrick Kypson vs Stefan Kozlov



Rafael De Albavs Sho Shimabukuro

Juan Pablo Ficovich vs Yibing Wu



Juan Jose Bianchi / Pranav Kumar vs Rinky Hijikata / Adam Walton (Non prima 05:00)



ATP 250 Santiago – 1° Turno Qualificazione – terra

Benjamin Torrealbavs Hugo Dellien

Daniel Antonio Nunez vs Alex Barrena



Adolfo Daniel Vallejo vs Thiago Monteiro



Vilius Gaubasvs Joao Lucas Reis Da Silva

Andrea Pellegrino vs Nicolas Villalon



Facundo Mena vs Daniel Elahi Galan (Non prima 20:00)



Court 2 – ore 17:00

Dino Prizmic vs Gustavo Heide



Alternate vs Henrique Rocha (Non prima 20:00)



