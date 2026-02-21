ATP 500 Dubai, Acapulco e ATP 250 Santiago: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Nardi al turno decisivo nelle qualificazioni di Dubai. In campo Pellegrino (LIVE)

Andrea Pellegrino nella foto
Luca Nardi conquista il turno decisivo delle qualificazioni all’ATP 500 di Dubai al termine di una battaglia contro Marco Trungelliti. Il marchigiano, numero 94 del mondo e testa di serie n.8 del tabellone cadetto, si è imposto con il punteggio di 2-6 6-2 7-6(3) contro il 36enne argentino, attuale n.131 ATP, in gara grazie a una wild card.
Nel terzo set Nardi ha visto sfumare un vantaggio di 4-2, ma ha saputo ritrovare lucidità nel momento decisivo. Il tie-break è stato determinante: sul 4-3 in favore dell’azzurro, Trungelliti ha accusato un blackout culminato con un doppio fallo nel nono punto, episodio che ha spianato la strada all’azzurro verso il 7-3 finale.
Per un posto nel main draw, Nardi affronterà ora lo spagnolo Pablo Carreno Busta (n.123 ATP).
🇦🇪 ATP 500 Dubai – 1° Turno Qualificazione – hard
🏟️ CENTRE COURT
🕗 08:00
[2] Giovanni Mpetshi Perricard 🇫🇷 vs Shintaro Mochizuki 🇯🇵
ATP Dubai
Giovanni Mpetshi Perricard [2]
6
7
Shintaro Mochizuki
1
6
Vincitore: Mpetshi Perricard
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
3*-3
4-3*
ace
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
G. Mpetshi Perricard
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
5-6 → 6-6
G. Mpetshi Perricard
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-5 → 5-5
G. Mpetshi Perricard
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
S. Mochizuki
0-15
df
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
3-3 → 3-4
G. Mpetshi Perricard
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
ace
2-3 → 3-3
S. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
G. Mpetshi Perricard
1-2 → 2-2
S. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
G. Mpetshi Perricard
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
ace
0-1 → 1-1
S. Mochizuki
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Mpetshi Perricard
15-15
30-15
40-15
ace
ace
5-1 → 6-1
S. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
4-1 → 5-1
G. Mpetshi Perricard
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
3-1 → 4-1
S. Mochizuki
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
G. Mpetshi Perricard
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-1 → 2-1
G. Mpetshi Perricard
0-0 → 1-0
[1] Botic Van de Zandschulp 🇳🇱 vs Pablo Carreño Busta 🇪🇸
ATP Dubai
Botic van de Zandschulp [1]
3
2
Pablo Carreno Busta
6
6
Vincitore: Carreno Busta
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Carreno Busta
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
2-5 → 2-6
B. van de Zandschulp
1-5 → 2-5
P. Carreno Busta
1-4 → 1-5
B. van de Zandschulp
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-4 → 1-4
P. Carreno Busta
0-3 → 0-4
B. van de Zandschulp
0-15
0-30
0-40
df
30-40
ace
df
0-2 → 0-3
P. Carreno Busta
0-1 → 0-2
B. van de Zandschulp
0-15
df
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Carreno Busta
15-0
15-15
df
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
B. van de Zandschulp
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
2-5 → 3-5
P. Carreno Busta
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
B. van de Zandschulp
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-4 → 2-4
P. Carreno Busta
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
0-4 → 1-4
B. van de Zandschulp
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-3 → 0-4
P. Carreno Busta
0-2 → 0-3
B. van de Zandschulp
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
0-1 → 0-2
P. Carreno Busta
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
[3] Quentin Halys 🇫🇷 vs Christopher O’Connell 🇦🇺
ATP Dubai
Quentin Halys [3]
6
6
Christopher O'Connell
3
4
Vincitore: Halys
Servizio
Svolgimento
Set 2
Q. Halys
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Q. Halys
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
C. O'Connell
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
3-1 → 3-2
Q. Halys
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
df
40-30
ace
ace
0-1 → 1-1
C. O'Connell
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Q. Halys
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
C. O'Connell
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Q. Halys
15-0
ace
30-0
ace
30-15
30-30
df
40-30
ace
40-40
A-40
ace
3-1 → 4-1
Q. Halys
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
2-0 → 2-1
C. O'Connell
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
🏟️ COURT 1
🕗 08:00
Otto Virtanen 🇫🇮 vs [7] Aleksandar Vukic 🇦🇺
ATP Dubai
Otto Virtanen
6
6
Aleksandar Vukic [7]
2
2
Vincitore: Virtanen
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Virtanen
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
A. Vukic
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
4-2 → 5-2
A. Vukic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
O. Virtanen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
A. Vukic
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Vukic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
df
4-2 → 5-2
O. Virtanen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
ace
3-2 → 4-2
A. Vukic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
df
2-2 → 3-2
O. Virtanen
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 1-1
A. Vukic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
ace
0-0 → 0-1
[4] Jan-Lennard Struff 🇩🇪 vs [WC] Abdulrahman Al Janahi 🇦🇪
ATP Dubai
Jan-Lennard Struff [4]
6
6
Abdulrahman Al Janahi
0
1
Vincitore: Struff
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Al Janahi
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
5-1 → 6-1
A. Al Janahi
15-0
15-15
30-15
30-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Al Janahi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-0 → 5-0
[WC] Nikoloz Basilashvili 🇬🇪 vs [5] Alexander Shevchenko 🇰🇿
ATP Dubai
Nikoloz Basilashvili
6
4
Alexander Shevchenko [5]
7
6
Vincitore: Shevchenko
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Shevchenko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
N. Basilashvili
0-15
df
0-30
15-30
ace
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
A. Shevchenko
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
df
0-3*
0-4*
1*-4
1*-5
1-6*
df
6-6 → 6-7
A. Shevchenko
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
ace
4-4 → 4-5
N. Basilashvili
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
A. Shevchenko
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-2 → 2-3
A. Shevchenko
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
🕚 11:00 (Not Before 14:00 Dubai)
[1] Anirudh Chandrasekar 🇮🇳 / Vijay Sundar Prashanth 🇮🇳 vs [WC] Jeevan Nedunchezhiyan 🇮🇳 / Ramkumar Ramanathan 🇮🇳
ATP Dubai
Anirudh Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth [1]
4
6
Jeevan Nedunchezhiyan / Ramkumar Ramanathan
6
7
Vincitore: Nedunchezhiyan / Ramanathan
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
df
0-2*
ace
0*-3
1*-3
2-3*
3-3*
3*-4
3*-5
4-5*
4-6*
ace
6-6 → 6-7
J. Nedunchezhiyan / Ramanathan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
6-5 → 6-6
A. Chandrasekar / Sundar Prashanth
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
J. Nedunchezhiyan / Ramanathan
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-4 → 5-5
A. Chandrasekar / Sundar Prashanth
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
J. Nedunchezhiyan / Ramanathan
4-3 → 4-4
A. Chandrasekar / Sundar Prashanth
3-3 → 4-3
J. Nedunchezhiyan / Ramanathan
3-2 → 3-3
A. Chandrasekar / Sundar Prashanth
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
2-2 → 3-2
J. Nedunchezhiyan / Ramanathan
2-1 → 2-2
A. Chandrasekar / Sundar Prashanth
1-1 → 2-1
J. Nedunchezhiyan / Ramanathan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
A. Chandrasekar / Sundar Prashanth
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Nedunchezhiyan / Ramanathan
4-5 → 4-6
A. Chandrasekar / Sundar Prashanth
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 4-5
J. Nedunchezhiyan / Ramanathan
4-3 → 4-4
A. Chandrasekar / Sundar Prashanth
3-3 → 4-3
J. Nedunchezhiyan / Ramanathan
3-2 → 3-3
A. Chandrasekar / Sundar Prashanth
2-2 → 3-2
J. Nedunchezhiyan / Ramanathan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
A. Chandrasekar / Sundar Prashanth
1-1 → 2-1
J. Nedunchezhiyan / Ramanathan
1-0 → 1-1
A. Chandrasekar / Sundar Prashanth
0-0 → 1-0
🏟️ COURT 2
🕗 08:00
Jan Choinski 🇬🇧 vs [6] Jesper De Jong 🇳🇱
ATP Dubai
Jan Choinski
6
7
Jesper de Jong [6]
1
6
Vincitore: Choinski
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
df
3*-0
3*-1
4-1*
5-1*
5*-2
6*-2
6-3*
6-4*
6-6 → 7-6
J. Choinski
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
5-5 → 6-5
J. Choinski
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
4-4 → 5-4
J. de Jong
15-0
ace
15-15
df
30-15
30-30
40-30
ace
4-3 → 4-4
J. Choinski
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
3-3 → 4-3
J. de Jong
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. de Jong
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-1 → 6-1
J. Choinski
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
df
A-40
4-1 → 5-1
J. de Jong
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
3-1 → 4-1
J. de Jong
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
[WC] Marco Trungelliti 🇦🇷 vs [8] Luca Nardi 🇮🇹
ATP Dubai
Marco Trungelliti
6
2
6
Luca Nardi [8]
2
6
7
Vincitore: Nardi
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
3-3*
df
3*-4
3*-5
3-6*
df
6-6 → 6-7
L. Nardi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
M. Trungelliti
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 6-5
L. Nardi
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
df
3-4 → 4-4
L. Nardi
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
M. Trungelliti
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-3 → 2-3
L. Nardi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-2 → 1-3
M. Trungelliti
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
M. Trungelliti
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Trungelliti
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
df
2-4 → 2-5
L. Nardi
15-0
15-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
ace
2-3 → 2-4
M. Trungelliti
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-3 → 2-3
M. Trungelliti
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
ace
0-2 → 1-2
L. Nardi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Nardi
0-15
15-15
15-30
df
30-30
ace
30-40
5-2 → 6-2
L. Nardi
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
4-1 → 4-2
M. Trungelliti
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
L. Nardi
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-0 → 3-1
M. Trungelliti
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
L. Nardi
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
1-0 → 2-0
🕚 11:00 (Not Before 14:00 Dubai)
Victor Cornea 🇷🇴 / Szymon Walkow 🇵🇱 vs [2] Karol Drzewiecki 🇵🇱 / Piotr Matuszewski 🇵🇱
ATP Dubai
Victor Cornea / Szymon Walkow•
15
6
2
Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski [2]
15
7
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Drzewiecki / Matuszewski
2-4 → 2-5
V. Cornea / Walkow
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-4 → 2-4
K. Drzewiecki / Matuszewski
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-3 → 1-4
V. Cornea / Walkow
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-2 → 1-3
K. Drzewiecki / Matuszewski
1-1 → 1-2
V. Cornea / Walkow
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
0-1 → 1-1
K. Drzewiecki / Matuszewski
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
3-3*
3*-4
3*-5
4-5*
4-6*
ace
6-6 → 6-7
K. Drzewiecki / Matuszewski
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
df
6-5 → 6-6
V. Cornea / Walkow
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
ace
5-5 → 6-5
K. Drzewiecki / Matuszewski
5-4 → 5-5
V. Cornea / Walkow
4-4 → 5-4
K. Drzewiecki / Matuszewski
4-3 → 4-4
V. Cornea / Walkow
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
K. Drzewiecki / Matuszewski
4-1 → 4-2
V. Cornea / Walkow
3-1 → 4-1
K. Drzewiecki / Matuszewski
3-0 → 3-1
V. Cornea / Walkow
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
df
2-0 → 3-0
K. Drzewiecki / Matuszewski
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
df
1-0 → 2-0
V. Cornea / Walkow
0-0 → 1-0
ATP 500 Acapulco – 1° Turno Qualificazione – hard
Grandstand – ore 01:00
Rinky Hijikata
vs Alan Magadan
Il match deve ancora iniziare
Bernard Tomic vs Nicolas Mejia
Il match deve ancora iniziare
Alex Hernandez vs Coleman Wong
Il match deve ancora iniziare
Vasil Kirkov / Bart Stevens vs Alex Hernandez / Alan Magadan
Il match deve ancora iniziare
Cancha 1 – ore 01:00
Mackenzie McDonald vs Elias Ymer
Il match deve ancora iniziare
Zachary Svajda vs Andres Martin
Il match deve ancora iniziare
Patrick Kypson vs Stefan Kozlov
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 01:00
Rafael De Alba
vs Sho Shimabukuro
Il match deve ancora iniziare
Juan Pablo Ficovich vs Yibing Wu
Il match deve ancora iniziare
Juan Jose Bianchi / Pranav Kumar vs Rinky Hijikata / Adam Walton (Non prima 05:00)
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Santiago – 1° Turno Qualificazione – terra
Court Jaime Fillol – ore 15:00
Benjamin Torrealba
vs Hugo Dellien
Il match deve ancora iniziare
Daniel Antonio Nunez vs Alex Barrena
Il match deve ancora iniziare
Adolfo Daniel Vallejo vs Thiago Monteiro
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 15:00
Vilius Gaubas
vs Joao Lucas Reis Da Silva
Il match deve ancora iniziare
Andrea Pellegrino vs Nicolas Villalon
Il match deve ancora iniziare
Facundo Mena vs Daniel Elahi Galan (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 17:00
Dino Prizmic vs Gustavo Heide
Il match deve ancora iniziare
Alternate vs Henrique Rocha (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
2 commenti
Nardi stenta a battere il vecchio argentino, 36 anni, Trungelliti che, detto fra noi, non è mai stato un campione. Boh! enzo
Peccato giovane samurai SHINTARO.