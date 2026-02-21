Doha 500 | Hard | $2833335 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 21 Febbraio 2026
21/02/2026 09:06 1 commento
M25 Trento 30000 – Semi-final
Jacopo Vasami vs Francesco Forti ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
[1] Marko Topo vs Andrea Guerrieri 2 incontro dalle 12:00
Il match deve ancora iniziare
M25 Vila Real de Santo António 30000 – Semi-final
Lui Maxted vs [8] Raul Brancaccio ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
M15 Sharm ElSheikh 15000 – Semi-final
Oskar Brostrom Poulsen vs Leonardo Rossi ore 10:00
W15 Manacor 15000 – Semi-final
Lucie Petruzelova vs [3] Laura Mair ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
W15 Antalya 15000 – Semi-final, Final
Eva Marie Voracek vs [3] Giorgia Pedone ore 11:00
1 commento
Leonardo Rossi perde dal danese ex giocatore di calcio … 😆