Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 21 Febbraio 2026

21/02/2026 09:06 1 commento
Raul Brancaccio - Foto Daniel Kondarcuik
Raul Brancaccio - Foto Daniel Kondarcuik

ITA M25 Trento 30000 – Semi-final
Jacopo Vasami ITA vs Francesco Forti ITA ore 12:00

[1] Marko Topo GER vs Andrea Guerrieri ITA 2 incontro dalle 12:00

POR M25 Vila Real de Santo António 30000 – Semi-final
Lui Maxted GBR vs [8] Raul Brancaccio ITA ore 12:00
EGY M15 Sharm ElSheikh 15000 – Semi-final
Oskar Brostrom Poulsen DEN vs Leonardo Rossi ITA ore 10:00

ITF M15 Sharm ElSheikh - 2026-02-15T00:00:00Z
Leonardo Rossi
4
4
Oskar Brostrom Poulsen
6
6
ESP W15 Manacor 15000 – Semi-final
Lucie Petruzelova CZE vs [3] Laura Mair ITA ore 12:00
TUR W15 Antalya 15000 – Semi-final, Final
Eva Marie Voracek GER vs [3] Giorgia Pedone ITA ore 11:00
ITF W15 Antalya - 2026-02-15T00:00:00Z
Eva Marie Voracek
3
6
2
Giorgia Pedone
6
3
6
1 commento

Henry (Guest) 21-02-2026 10:54

Leonardo Rossi perde dal danese ex giocatore di calcio … 😆

 1
