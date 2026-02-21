Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 21 Febbraio 2026

21/02/2026 08:29 Nessun commento
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images

🇦🇪 ATP 500 Dubai – hard
Q1 Trungelliti ARG – Nardi ITA 2° inc. ore 08:00

ATP Dubai
Marco Trungelliti
30
3
Luca Nardi [8]
40
1
Mostra dettagli



USA ATP Delray Beach
SF Cobolli ITA – Korda USA Non prima 21:00

Il match deve ancora iniziare



CHI ATP 250 Santiago – terra
Q1 Pellegrino ITA – Villalon CHI 2° inc. ore 15:00

Il match deve ancora iniziare




MEX WTA 500 Mérida – Hard
Q1 Trevisan ITA – Sánchez MEX ore 19:00
Il match deve ancora iniziare

Q1 Tona ITA – Guo CHN ore 23:00

Il match deve ancora iniziare

TAG: