Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 21 Febbraio 2026
21/02/2026 08:29 Nessun commento
🇦🇪 ATP 500 Dubai – hard
Q1 Trungelliti – Nardi 2° inc. ore 08:00
ATP Dubai
Marco Trungelliti•
30
3
Luca Nardi [8]
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Trungelliti
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
3-1
L. Nardi
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-0 → 3-1
M. Trungelliti
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
L. Nardi
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
1-0 → 2-0
M. Trungelliti
15-0
15-15
30-15
ace
0-0 → 1-0
ATP Delray Beach
SF Cobolli – Korda Non prima 21:00
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Santiago – terra
Q1 Pellegrino – Villalon 2° inc. ore 15:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 500 Mérida – Hard
Q1 Trevisan – Sánchez ore 19:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Tona – Guo ore 23:00
Il match deve ancora iniziare
