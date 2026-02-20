Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 20 Febbraio 2026

Jacopo Vasami classe 2007
M25 San Jose 30000 – Semi-final
[1] Daniel Milavsky vs [4] Giuseppe La vela Non prima delle 02:00
Il match deve ancora iniziare
M25 Trento 30000 – Quarter-final
Jacopo Vasami
vs Mirza Basic ore 13:00
ITF M25 Trento - 2026-02-15T00:00:00Z
Mirza Basic
0
4
3
Jacopo Vasami•
40
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jacopo Vasami
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Jacopo Vasami
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mirza Basic
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Jacopo Vasami
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Mirza Basic
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
[8] Daniel Masur vs Francesco Forti 2 incontro dalle 13:00
ITF M25 Trento - 2026-02-15T00:00:00Z
Daniel Masur
15
3
Francesco Forti•
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Daniel Masur
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Francesco Forti
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 2-3
Francesco Forti
0-40
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
1-1 → 1-2
Francesco Forti
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
[1] Marko Topo vs Filippo Romano ore 13:00
ITF M25 Trento - 2026-02-15T00:00:00Z
Filippo Romano
3
6
Marko Topo
6
7
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0-1*
1-1*
2-1*
2-2*
4-2*
5-2*
5-3*
5-4*
5-5*
6-5*
6-6*
6-7*
6-6 → 6-7
Marko Topo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Marko Topo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Marko Topo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Marko Topo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Marko Topo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
A-40
1-1 → 1-2
Marko Topo
0-15
15-15
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Filippo Romano
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Marvin Moeller vs Andrea Guerrieri 2 incontro dalle 13:00
ITF M25 Trento - 2026-02-15T00:00:00Z
Marvin Moeller
Andrea Guerrieri
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M25 Vila Real de Santo António 30000 – Quarter-final
[8] Raul Brancaccio
vs [2] Kaichi Uchida Non prima delle 13:00
ITF M25 Vila Real de Santo António - 2026-02-15T00:00:00Z
Kaichi Uchida•
40
3
3
Raul Brancaccio
A
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kaichi Uchida
15-0
30-0
40-0
40-30
40-A
Kaichi Uchida
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Raul Brancaccio
15-0
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Kaichi Uchida
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Raul Brancaccio
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Raul Brancaccio
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
M15 Naples 15000 – Quarter-final
Mwendwa Mbithi vs [2] Tommaso Compagnucci ore 16:00
Il match deve ancora iniziare
Davide Tortora vs Michael Antonius ore 16:00
Il match deve ancora iniziare
M15 Sharm ElSheikh 15000 – Quarter-final
[7] Michael Bassem sobhy
vs Leonardo Rossi ore 10:00
ITF M15 Sharm ElSheikh - 2026-02-15T00:00:00Z
Michael Bassem Sobhy
4
2
Leonardo Rossi
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Michael Bassem Sobhy
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Michael Bassem Sobhy
2-3 → 2-4
Michael Bassem Sobhy
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
W15 Antalya 15000 – Quarter-final
Eva Marie Voracek b. [1] Aurora Zantedeschi 6-3 6-1
[3] Giorgia Pedone b. [5] Antonia Vergara rivera 6-0 6-4
W35 Las Vegas 30000 – 2nd Round
Kristina Liutova vs [6] Anastasia Abbagnato 2 incontro dalle 18:00
ITF W35 Las Vegas, NV - 2026-02-16T00:00:00Z
Anastasia Abbagnato
Kristina Liutova
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
W15 Manacor 15000 – Quarter-final
[3] Laura Mair
vs Lorena Solar donoso ore 10:30
ITF W15 Manacor - 2026-02-15T00:00:00Z
Lorena Solar Donoso
3
2
Laura Mair
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Laura Mair
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Lorena Solar Donoso
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Lorena Solar Donoso
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Laura Mair
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Lorena Solar Donoso
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Laura Mair
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Lorena Solar Donoso
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Laura Mair
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Lorena Solar Donoso
3-4 → 3-5
Lorena Solar Donoso
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Lorena Solar Donoso
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Lorena Solar Donoso
1-0 → 2-0
Bel torneo vasamì
Branca branca branca
A Trento c’è Guerrieri e non Brancaccio che è in Portogallo. 5 italiani giocano i quarti di finale, ne vorrei vedere 3 nelle semi di domani.
@ Vasco90 (#4565224)
Leonardo
Occhio al 25 mila di Trento dove abbiamo 4 azzurri nei quarti ( senza derby). Accanto ai promettenti Vasamì (2007) e Filippo Romano ( 2005) ci sono anche i “vecchi” Forti classe 1999 e Brancaccio classe 1997. Speriamo di portarne almeno 2 in semifinale. Forza ragazzi
Bella vittoria la mair
Benissimo Leo Rossi. Finalmente torna a fare buoni risultati.
Ma non conosco Davide Tortora, bravo! IEri vincente sulla ex promessa Kuzuhara
Dunque Pedone è ritornata al punto di partenza.
Benissimo rossi in egitto