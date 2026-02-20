Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 20 Febbraio 2026

20/02/2026 10:34 9 commenti
Jacopo Vasami classe 2007
Jacopo Vasami classe 2007

CRC M25 San Jose 30000 – Semi-final
[1] Daniel Milavsky USA vs [4] Giuseppe La vela ITA Non prima delle 02:00

Il match deve ancora iniziare




ITA M25 Trento 30000 – Quarter-final
Jacopo Vasami ITA vs Mirza Basic BIH ore 13:00
ITF M25 Trento - 2026-02-15T00:00:00Z
Mirza Basic
0
4
3
Jacopo Vasami
40
6
5
Mostra dettagli

[8] Daniel Masur GER vs Francesco Forti ITA 2 incontro dalle 13:00

ITF M25 Trento - 2026-02-15T00:00:00Z
Daniel Masur
15
3
Francesco Forti
0
3
Mostra dettagli

[1] Marko Topo GER vs Filippo Romano ITA ore 13:00

ITF M25 Trento - 2026-02-15T00:00:00Z
Filippo Romano
3
6
Marko Topo
6
7
Mostra dettagli

Marvin Moeller GER vs Andrea Guerrieri ITA 2 incontro dalle 13:00

ITF M25 Trento - 2026-02-15T00:00:00Z
Marvin Moeller
Andrea Guerrieri
Mostra dettagli




POR M25 Vila Real de Santo António 30000 – Quarter-final
[8] Raul Brancaccio ITA vs [2] Kaichi Uchida JPN Non prima delle 13:00
ITF M25 Vila Real de Santo António - 2026-02-15T00:00:00Z
Kaichi Uchida
40
3
3
Raul Brancaccio
A
6
5
Mostra dettagli



USA M15 Naples 15000 – Quarter-final
Mwendwa Mbithi USA vs [2] Tommaso Compagnucci ITA ore 16:00

Il match deve ancora iniziare

Davide Tortora ITA vs Michael Antonius USA ore 16:00

Il match deve ancora iniziare




EGY M15 Sharm ElSheikh 15000 – Quarter-final
[7] Michael Bassem sobhy EGY vs Leonardo Rossi ITA ore 10:00
ITF M15 Sharm ElSheikh - 2026-02-15T00:00:00Z
Michael Bassem Sobhy
4
2
Leonardo Rossi
6
6
Mostra dettagli



TUR W15 Antalya 15000 – Quarter-final
Eva Marie Voracek GER b. [1] Aurora Zantedeschi ITA 6-3 6-1
[3] Giorgia Pedone ITA b. [5] Antonia Vergara rivera CHI 6-0 6-4



USA W35 Las Vegas 30000 – 2nd Round
Kristina Liutova RUS vs [6] Anastasia Abbagnato ITA 2 incontro dalle 18:00

ITF W35 Las Vegas, NV - 2026-02-16T00:00:00Z
Anastasia Abbagnato
Kristina Liutova
Mostra dettagli




ESP W15 Manacor 15000 – Quarter-final
[3] Laura Mair ITA vs Lorena Solar donoso ESP ore 10:30
ITF W15 Manacor - 2026-02-15T00:00:00Z
Lorena Solar Donoso
3
2
Laura Mair
6
6
Mostra dettagli

TAG: ,

9 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Vasco90 20-02-2026 14:59

Bel torneo vasamì

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vasco90 20-02-2026 14:56

Branca branca branca

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Spider 99 (Guest) 20-02-2026 14:13

Scritto da Mozz 22
Occhio al 25 mila di Trento dove abbiamo 4 azzurri nei quarti ( senza derby). Accanto ai promettenti Vasamì (2007) e Filippo Romano ( 2005) ci sono anche i “vecchi” Forti classe 1999 e Brancaccio classe 1997. Speriamo di portarne almeno 2 in semifinale. Forza ragazzi

A Trento c’è Guerrieri e non Brancaccio che è in Portogallo. 5 italiani giocano i quarti di finale, ne vorrei vedere 3 nelle semi di domani.

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Henry (Guest) 20-02-2026 13:24

@ Vasco90 (#4565224)

Leonardo

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Mozz 22 (Guest) 20-02-2026 13:02

Occhio al 25 mila di Trento dove abbiamo 4 azzurri nei quarti ( senza derby). Accanto ai promettenti Vasamì (2007) e Filippo Romano ( 2005) ci sono anche i “vecchi” Forti classe 1999 e Brancaccio classe 1997. Speriamo di portarne almeno 2 in semifinale. Forza ragazzi

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Vasco90 20-02-2026 12:24

Bella vittoria la mair

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Andreas Seppi 20-02-2026 12:11

Benissimo Leo Rossi. Finalmente torna a fare buoni risultati.
Ma non conosco Davide Tortora, bravo! IEri vincente sulla ex promessa Kuzuhara

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Gaz (Guest) 20-02-2026 11:47

Dunque Pedone è ritornata al punto di partenza.

 2
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Vasco90
Vasco90 20-02-2026 11:09

Benissimo rossi in egitto

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!