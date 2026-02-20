Challenger Lille, Metepec, New Delhi e Tigre 1: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

Federico Cina ITA, 30.03.2007
CHALLENGER New Delhi (India) – Quarti di Finale, cemento
07:10 Sakellaridis S. 🇬🇷 – Noguchi R. 🇯🇵
ATP New Delhi
Stefanos Sakellaridis
6
6
Rio Noguchi [8]
0
3
Vincitore: Sakellaridis
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Noguchi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
5-2 → 5-3
S. Sakellaridis
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
4-2 → 5-2
R. Noguchi
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
3-0 → 3-1
S. Sakellaridis
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-0 → 3-0
S. Sakellaridis
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Noguchi
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
5-0 → 6-0
S. Sakellaridis
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
df
30-40
40-40
ace
A-40
4-0 → 5-0
R. Noguchi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
S. Sakellaridis
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
ace
0-0 → 1-0
Set 1 Crawford O. 🇬🇧 – Clarke J. 🇬🇧
ATP New Delhi
Oliver Crawford [5]
3
7
6
Jay Clarke [3]
6
5
3
Vincitore: Crawford
Servizio
Svolgimento
Set 3
O. Crawford
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-3 → 5-3
O. Crawford
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
J. Clarke
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
2-2 → 2-3
O. Crawford
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
J. Clarke
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-1 → 1-2
O. Crawford
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
0-1 → 1-1
J. Clarke
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Crawford
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
J. Clarke
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
O. Crawford
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-4 → 4-4
J. Clarke
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
O. Crawford
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
J. Clarke
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
2-2 → 2-3
O. Crawford
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
J. Clarke
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
O. Crawford
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Crawford
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 3-6
J. Clarke
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
J. Clarke
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
2-3 → 2-4
O. Crawford
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
J. Clarke
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
ace
40-40
df
A-40
2-1 → 2-2
J. Clarke
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Set 2 Gill F. 🇬🇧 – Geerts M. 🇧🇪
ATP New Delhi
Felix Gill
4
6
6
Michael Geerts
6
3
4
Vincitore: Gill
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Gill
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
M. Geerts
0-15
0-30
df
15-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
F. Gill
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
F. Gill
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
M. Geerts
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Gill
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-3 → 6-3
M. Geerts
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
F. Gill
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
M. Geerts
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
df
3-2 → 4-2
F. Gill
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
2-2 → 3-2
F. Gill
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Geerts
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-0 → 1-1
F. Gill
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Geerts
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
F. Gill
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
1-3 → 2-3
M. Geerts
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
F. Gill
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
09:30 Cinà F. 🇮🇹 – Sakamoto R. 🇯🇵
ATP New Delhi
Federico Cina [6]
7
3
2
Rei Sakamoto [2]
6
6
6
Vincitore: Sakamoto
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Cina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-4 → 2-5
R. Sakamoto
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 2-4
F. Cina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
R. Sakamoto
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
2-1 → 2-2
F. Cina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
F. Cina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Sakamoto
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
F. Cina
15-0
15-15
15-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
R. Sakamoto
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
F. Cina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
R. Sakamoto
15-0
15-15
15-30
df
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
F. Cina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
R. Sakamoto
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
2-3*
2-4*
ace
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
6-7*
df
7-7*
8*-7
6-6 → 7-6
R. Sakamoto
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
6-5 → 6-6
R. Sakamoto
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
F. Cina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
R. Sakamoto
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
R. Sakamoto
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
F. Cina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
R. Sakamoto
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
2-1 → 2-2
F. Cina
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
2-0 → 2-1
R. Sakamoto
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Myneni S. 🇮🇳 / Singh D. 🇮🇳 – Nam J. S. 🇰🇷 / Niklas-Salminen P. 🇫🇮
ATP New Delhi
Saketh Myneni / Digvijaypratap Singh
3
4
JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen [3]
6
6
Vincitore: Nam / Niklas-Salminen
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Myneni / Singh
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
J. Nam / Niklas-Salminen
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
S. Myneni / Singh
4-3 → 4-4
J. Nam / Niklas-Salminen
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
3-3 → 4-3
S. Myneni / Singh
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
2-3 → 3-3
J. Nam / Niklas-Salminen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
S. Myneni / Singh
1-2 → 2-2
J. Nam / Niklas-Salminen
1-1 → 1-2
S. Myneni / Singh
0-1 → 1-1
J. Nam / Niklas-Salminen
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Myneni / Singh
3-5 → 3-6
J. Nam / Niklas-Salminen
3-4 → 3-5
S. Myneni / Singh
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
2-4 → 3-4
J. Nam / Niklas-Salminen
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-3 → 2-4
S. Myneni / Singh
1-3 → 2-3
J. Nam / Niklas-Salminen
1-2 → 1-3
S. Myneni / Singh
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
40-30
40-40
df
0-2 → 1-2
J. Nam / Niklas-Salminen
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 0-2
S. Myneni / Singh
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
0-0 → 0-1
09:30 Castelnuovo L. 🇨🇭 / Noguchi R. 🇯🇵 – Isaro P. / Kaliyanda Poonacha N. 🇮🇳
ATP New Delhi
Luca Castelnuovo / Rio Noguchi
2
2
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha [2]
6
6
Vincitore: Isaro / Kaliyanda Poonacha
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
L. Castelnuovo / Noguchi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
2-3 → 2-4
L. Castelnuovo / Noguchi
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
df
2-2 → 2-3
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
2-1 → 2-2
L. Castelnuovo / Noguchi
1-1 → 2-1
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
L. Castelnuovo / Noguchi
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
2-5 → 2-6
L. Castelnuovo / Noguchi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-4 → 2-5
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
1-4 → 2-4
L. Castelnuovo / Noguchi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-3 → 1-4
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
L. Castelnuovo / Noguchi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
L. Castelnuovo / Noguchi
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
0-0 → 1-0
10:00 Banthia S. 🇮🇳 / Donski A. 🇧🇬 – Sharan D. 🇮🇳 / Singh K. 🇮🇳
ATP New Delhi
Siddhant Banthia / Alexander Donski [1]
6
6
Divij Sharan / Karan Singh
3
4
Vincitore: Banthia / Donski
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Banthia / Donski
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
D. Sharan / Singh
5-3 → 5-4
S. Banthia / Donski
4-3 → 5-3
D. Sharan / Singh
4-2 → 4-3
S. Banthia / Donski
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
3-2 → 4-2
D. Sharan / Singh
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-1 → 3-2
S. Banthia / Donski
2-1 → 3-1
D. Sharan / Singh
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-1 → 2-1
S. Banthia / Donski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-15
40-30
0-1 → 1-1
D. Sharan / Singh
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Banthia / Donski
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
D. Sharan / Singh
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
S. Banthia / Donski
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
D. Sharan / Singh
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
3-2 → 3-3
S. Banthia / Donski
3-1 → 3-2
D. Sharan / Singh
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-0 → 3-1
S. Banthia / Donski
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
D. Sharan / Singh
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-0 → 2-0
S. Banthia / Donski
0-0 → 1-0
11:00 Clarke J. 🇬🇧 / Geerts M. 🇧🇪 – Huang T. 🇹🇼 / Park U. 🇰🇷
ATP New Delhi
Jay Clarke / Michael Geerts
7
3
10
Tsung-Hao Huang / Uisung Park
5
6
5
Vincitore: Clarke / Geerts
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Clarke / Geerts
0-1
1-1
2-1
3-1
3-2
4-2
5-2
5-3
5-4
6-4
7-4
8-4
8-5
9-5
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Clarke / Geerts
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
J. Clarke / Geerts
2-4 → 3-4
T. Huang / Park
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-4 → 2-4
J. Clarke / Geerts
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
T. Huang / Park
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
J. Clarke / Geerts
1-1 → 1-2
J. Clarke / Geerts
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Huang / Park
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
6-5 → 7-5
J. Clarke / Geerts
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-5 → 6-5
T. Huang / Park
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
5-4 → 5-5
J. Clarke / Geerts
4-4 → 5-4
T. Huang / Park
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
J. Clarke / Geerts
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-3 → 4-3
T. Huang / Park
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
3-2 → 3-3
J. Clarke / Geerts
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
J. Clarke / Geerts
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
J. Clarke / Geerts
0-0 → 1-0
CHALLENGER Tigre (Argentina) – Quarti di Finale, terra battuta
Cancha Central – ore 15:00
Andrea Collarini
vs Gonzalo Bueno
ATP Tigre
Andrea Collarini [6]
0
0
Gonzalo Bueno [2]
0
0
Juan Manuel La Serna vs Lautaro Midon
Il match deve ancora iniziare
Daniel Dutra da Silva / Jose Pereira vs Mariano Kestelboim / Juan Carlos Prado Angelo (Non prima 19:30)
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 15:00
Carlos Sanchez Jover vs Gonzalo Villanueva
ATP Tigre
Carlos Sanchez Jover
15
0
Gonzalo Villanueva•
15
0
Guido Ivan Justo vs Bruno Fernandez
Il match deve ancora iniziare
Juan Estevez / Lucio Ratti vs Santiago Rodriguez Taverna / Gonzalo Villanueva (Non prima 19:30)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Metepec (Messico) – Quarti di Finale, cemento
ESTADIO – ore 18:00
Juan Pablo Ficovich
vs Andres Andrade
Il match deve ancora iniziare
Borna Gojo vs Bernard Tomic
Il match deve ancora iniziare
Stefan Kozlov vs Rodrigo Pacheco Mendez (Non prima 22:30)
Il match deve ancora iniziare
GRANDSTAND – ore 18:00
George Goldhoff / Calum Puttergill vs Pranav Kumar / Karl Poling
Il match deve ancora iniziare
Alexis Galarneau vs Edward Winter (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Charles Barry / Andres Martin vs Scott Duncan / Ben Jones
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Lille (Francia) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)
Center Court – ore 11:00
Jakub Paul
/ Matej Vocel
vs Szymon Kielan
/ Piotr Matuszewski
ATP Lille
Jakub Paul / Matej Vocel [1]
6
7
Szymon Kielan / Piotr Matuszewski
3
6
Vincitore: Paul / Vocel
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
6-6 → 7-6
S. Kielan / Matuszewski
6-5 → 6-6
S. Kielan / Matuszewski
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
df
5-4 → 5-5
S. Kielan / Matuszewski
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
3-4 → 4-4
S. Kielan / Matuszewski
3-2 → 3-3
J. Paul / Vocel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
S. Kielan / Matuszewski
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
J. Paul / Vocel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-2 → 1-2
S. Kielan / Matuszewski
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Kielan / Matuszewski
5-3 → 6-3
S. Kielan / Matuszewski
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
4-2 → 4-3
J. Paul / Vocel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
S. Kielan / Matuszewski
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
3-1 → 3-2
J. Paul / Vocel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
S. Kielan / Matuszewski
2-0 → 2-1
J. Paul / Vocel
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
1-0 → 2-0
S. Kielan / Matuszewski
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Ivan Liutarevich / Filip Pieczonka vs Joshua Paris / Marcus Willis
ATP Lille
Ivan Liutarevich / Filip Pieczonka
3
7
10
Joshua Paris / Marcus Willis [2]
6
6
6
Vincitore: Liutarevich / Pieczonka
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Paris / Willis
1-0
1-1
1-2
2-2
3-2
3-3
3-4
3-5
df
4-5
4-6
5-6
5-7
6-7
6-8
6-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
4-1*
5-1*
6*-1
6-6 → 7-6
J. Paris / Willis
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
I. Liutarevich / Pieczonka
5-5 → 6-5
J. Paris / Willis
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 5-5
I. Liutarevich / Pieczonka
4-4 → 5-4
J. Paris / Willis
4-3 → 4-4
I. Liutarevich / Pieczonka
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-3 → 4-3
J. Paris / Willis
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
I. Liutarevich / Pieczonka
2-2 → 3-2
J. Paris / Willis
2-1 → 2-2
I. Liutarevich / Pieczonka
1-1 → 2-1
J. Paris / Willis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
I. Liutarevich / Pieczonka
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Paris / Willis
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 3-6
I. Liutarevich / Pieczonka
2-5 → 3-5
J. Paris / Willis
2-4 → 2-5
I. Liutarevich / Pieczonka
2-3 → 2-4
J. Paris / Willis
2-2 → 2-3
I. Liutarevich / Pieczonka
1-2 → 2-2
J. Paris / Willis
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
I. Liutarevich / Pieczonka
0-1 → 1-1
J. Paris / Willis
0-0 → 0-1
Luca Van Assche vs Clement Chidekh (Non prima 14:00)
ATP Lille
Luca Van Assche [7]
40
5
Clement Chidekh•
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Chidekh
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
L. Van Assche
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
C. Chidekh
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
3-1 → 4-1
L. Van Assche
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
L. Van Assche
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
C. Chidekh
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Moise Kouame vs Nishesh Basavareddy (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Jerome Kym vs Titouan Droguet (Non prima 18:30)
Il match deve ancora iniziare
Alexander Blockx vs Benjamin Bonzi
Il match deve ancora iniziare
Un test importante per Cinà l’incontro con Sakamoto. Purtroppo non ha retta alla distanza. A breve compirà 19 anni, è lecito attendersi qualcosa in più. Per natura non sono facilmente propenso al cambio di allenatore, nel suo caso però staccarsi dal padre, sarebbe una mossa saggia enzo