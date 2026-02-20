Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Lille, Metepec, New Delhi e Tigre 1: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

20/02/2026 09:39 1 commento
Federico Cina ITA, 30.03.2007
CHALLENGER New Delhi IND (India) – Quarti di Finale, cemento

07:10 Sakellaridis S. 🇬🇷 – Noguchi R. 🇯🇵
ATP New Delhi
Stefanos Sakellaridis
6
6
Rio Noguchi [8]
0
3
Vincitore: Sakellaridis
Set 1 Crawford O. 🇬🇧 – Clarke J. 🇬🇧

ATP New Delhi
Oliver Crawford [5]
3
7
6
Jay Clarke [3]
6
5
3
Vincitore: Crawford
Set 2 Gill F. 🇬🇧 – Geerts M. 🇧🇪

ATP New Delhi
Felix Gill
4
6
6
Michael Geerts
6
3
4
Vincitore: Gill
09:30 Cinà F. 🇮🇹 – Sakamoto R. 🇯🇵

ATP New Delhi
Federico Cina [6]
7
3
2
Rei Sakamoto [2]
6
6
6
Vincitore: Sakamoto
Myneni S. 🇮🇳 / Singh D. 🇮🇳 – Nam J. S. 🇰🇷 / Niklas-Salminen P. 🇫🇮

ATP New Delhi
Saketh Myneni / Digvijaypratap Singh
3
4
JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen [3]
6
6
Vincitore: Nam / Niklas-Salminen
09:30 Castelnuovo L. 🇨🇭 / Noguchi R. 🇯🇵 – Isaro P. / Kaliyanda Poonacha N. 🇮🇳

ATP New Delhi
Luca Castelnuovo / Rio Noguchi
2
2
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha [2]
6
6
Vincitore: Isaro / Kaliyanda Poonacha
10:00 Banthia S. 🇮🇳 / Donski A. 🇧🇬 – Sharan D. 🇮🇳 / Singh K. 🇮🇳

ATP New Delhi
Siddhant Banthia / Alexander Donski [1]
6
6
Divij Sharan / Karan Singh
3
4
Vincitore: Banthia / Donski
11:00 Clarke J. 🇬🇧 / Geerts M. 🇧🇪 – Huang T. 🇹🇼 / Park U. 🇰🇷

ATP New Delhi
Jay Clarke / Michael Geerts
7
3
10
Tsung-Hao Huang / Uisung Park
5
6
5
Vincitore: Clarke / Geerts
CHALLENGER Tigre ARG (Argentina) – Quarti di Finale, terra battuta

Cancha Central – ore 15:00
Andrea Collarini ARG vs Gonzalo Bueno PER
ATP Tigre
Andrea Collarini [6]
0
0
Gonzalo Bueno [2]
0
0
Juan Manuel La Serna ARG vs Lautaro Midon ARG

Daniel Dutra da Silva BRA / Jose Pereira BRA vs Mariano Kestelboim ARG / Juan Carlos Prado Angelo BOL (Non prima 19:30)

Cancha 2 – ore 15:00
Carlos Sanchez Jover ESP vs Gonzalo Villanueva ARG

ATP Tigre
Carlos Sanchez Jover
15
0
Gonzalo Villanueva
15
0
Guido Ivan Justo ARG vs Bruno Fernandez BRA

Juan Estevez ARG / Lucio Ratti ARG vs Santiago Rodriguez Taverna ARG / Gonzalo Villanueva ARG (Non prima 19:30)

CHALLENGER Metepec MEX (Messico) – Quarti di Finale, cemento

ESTADIO – ore 18:00
Juan Pablo Ficovich ARG vs Andres Andrade ECU
Borna Gojo CRO vs Bernard Tomic AUS

Stefan Kozlov USA vs Rodrigo Pacheco Mendez MEX (Non prima 22:30)

GRANDSTAND – ore 18:00
George Goldhoff USA / Calum Puttergill AUS vs Pranav Kumar USA / Karl Poling USA

Alexis Galarneau CAN vs Edward Winter AUS (Non prima 21:00)

Charles Barry IRL / Andres Martin USA vs Scott Duncan GBR / Ben Jones GBR

CHALLENGER Lille FRA (Francia) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

Center Court – ore 11:00
Jakub Paul SUI / Matej Vocel CZE vs Szymon Kielan POL / Piotr Matuszewski POL
ATP Lille
Jakub Paul / Matej Vocel [1]
6
7
Szymon Kielan / Piotr Matuszewski
3
6
Vincitore: Paul / Vocel
Ivan Liutarevich BLR / Filip Pieczonka POL vs Joshua Paris GBR / Marcus Willis GBR

ATP Lille
Ivan Liutarevich / Filip Pieczonka
3
7
10
Joshua Paris / Marcus Willis [2]
6
6
6
Vincitore: Liutarevich / Pieczonka
Luca Van Assche FRA vs Clement Chidekh FRA (Non prima 14:00)

ATP Lille
Luca Van Assche [7]
40
5
Clement Chidekh
40
1
Mostra dettagli

Moise Kouame FRA vs Nishesh Basavareddy USA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Jerome Kym SUI vs Titouan Droguet FRA (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Alexander Blockx BEL vs Benjamin Bonzi FRA

Il match deve ancora iniziare

