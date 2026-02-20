Circuito Challenger Copertina, WTA

WTA 1000 Dubai e WTA 125 Oeiras, Midland e Les Sables d’Olonne: I risultati completi con il dettaglio del Day 6 (LIVE)

Amanda Anisimova USA, 31-08-2001 - Foto getty images
Amanda Anisimova USA, 31-08-2001 - Foto getty images

🇦🇪 WTA 1000 Dubai – Semifinali – hard

Center Court – ore 10:30
(4) Anna Danilina KAZ / (4) Aleksandra Krunic SRB vs (5) Gabriela Dabrowski CAN / (5) Luisa Stefani BRA Inizio 10:30
WTA Dubai
Anna Danilina / Aleksandra Krunic [4]
30
0
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [5]
15
0


Laura Siegemund GER / Vera Zvonareva RUS vs Jaqueline Cristian ROU / Elena-Gabriela Ruse ROU

Il match deve ancora iniziare

(4) Jessica Pegula USA vs (2) Amanda Anisimova USA Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

(7) Elina Svitolina UKR vs (3) Coco Gauff USA Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Midland USA (USA) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

Meredith McGrath Stadium Court – ore 17:00
Anna Frey USA vs (2) Darja Vidmanova CZE Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

(5) Alina Charaeva RUS vs Nao Hibino JPN

Il match deve ancora iniziare

Katherine Sebov CAN vs (8) Mary Stoiana USA

Il match deve ancora iniziare

(3) Elvina Kalieva USA vs Hanyu Guo CHN Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare

(3) Quinn Gleason USA / (3) Dalayna Hewitt USA vs Alana Smith USA / Mary Stoiana USA

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Oeiras 3 POR (Portogallo) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

Court 1 – ore 12:00
Ayana Akli USA / Fiona Crawley USA vs Viktoria Hruncakova SVK / Gabriela Knutson CZE Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare

Teodora Kostovic SRB vs Francisca Jorge POR Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Viktorija Golubic SUI vs (7) Kaitlin Quevedo ESP

Il match deve ancora iniziare

Carmen Corley USA / Ivana Corley USA vs (4) Francisca Jorge POR / (4) Matilde Jorge POR

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 12:00
(8) Viktoriya Tomova BUL vs (3) Suzan Lamens NED Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare

(5) Daria Snigur UKR vs (2) Sinja Kraus AUT

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Les Sables d’Olonne FRA (Francia) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

Center Court – ore 11:00
Carol Young Suh Lee USA vs Alina Korneeva RUS Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare

(6) Sofia Costoulas BEL vs Fiona Ferro FRA Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

Mona Barthel GER vs (8) Dominika Salkova CZE

Il match deve ancora iniziare

Fiona Ferro FRA / Harmony Tan FRA vs Aliona Bolsova ESP / Irene Burillo ESP

Il match deve ancora iniziare

Andrea Lazaro Garcia ESP vs Diana Martynov FRA Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

