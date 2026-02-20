WTA 1000 Dubai e WTA 125 Oeiras, Midland e Les Sables d’Olonne: I risultati completi con il dettaglio del Day 6 (LIVE)
🇦🇪 WTA 1000 Dubai – Semifinali – hard
Center Court – ore 10:30
(4) Anna Danilina / (4) Aleksandra Krunic vs (5) Gabriela Dabrowski / (5) Luisa Stefani Inizio 10:30
Laura Siegemund / Vera Zvonareva vs Jaqueline Cristian / Elena-Gabriela Ruse
(4) Jessica Pegula vs (2) Amanda Anisimova Non prima 14:00
(7) Elina Svitolina vs (3) Coco Gauff Non prima 16:00
WTA 125 Midland (USA) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)
Meredith McGrath Stadium Court – ore 17:00
Anna Frey vs (2) Darja Vidmanova Inizio 17:00
(5) Alina Charaeva vs Nao Hibino
Katherine Sebov vs (8) Mary Stoiana
(3) Elvina Kalieva vs Hanyu Guo Non prima 01:00
(3) Quinn Gleason / (3) Dalayna Hewitt vs Alana Smith / Mary Stoiana
WTA 125 Oeiras 3 (Portogallo) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)
Court 1 – ore 12:00
Ayana Akli / Fiona Crawley vs Viktoria Hruncakova / Gabriela Knutson Inizio 12:00
Teodora Kostovic vs Francisca Jorge Non prima 14:00
(1) Viktorija Golubic vs (7) Kaitlin Quevedo
Carmen Corley / Ivana Corley vs (4) Francisca Jorge / (4) Matilde Jorge
Court 6 – ore 12:00
(8) Viktoriya Tomova vs (3) Suzan Lamens Inizio 12:00
(5) Daria Snigur vs (2) Sinja Kraus
WTA 125 Les Sables d’Olonne (Francia) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)
Center Court – ore 11:00
Carol Young Suh Lee vs Alina Korneeva Inizio 11:00
(6) Sofia Costoulas vs Fiona Ferro Non prima 13:00
Mona Barthel vs (8) Dominika Salkova
Fiona Ferro / Harmony Tan vs Aliona Bolsova / Irene Burillo
Andrea Lazaro Garcia vs Diana Martynov Non prima 18:00
