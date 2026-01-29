Jannik Sinner: allenamento lontano da occhi indiscreti prima della semifinale vs. Djokovic

Nessun bagno di folla, massima concentrazione e lavoro mirato su servizio e primo colpo di scambio. Questo il programma top secret di Jannik Sinner per la giornata di giovedì in preparazione della super sfida vs. Novak Djokovic nella seconda semifinale degli Australian Open 2026. L’azzurro, campione in carica nel torneo (2024 e 2025) ha chiesto e ottenuto di potersi allenare nel pomeriggio di Melbourne sul campo 8, il più lontano e “segreto” dell’enorme impianto sito nel rigoglioso parco della cittadina australiana, una struttura al coperto alla quale non è stato ammesso alcun cronista. Qualcosa è comunque trapelato dagli inviati sul posto. Sky Sport riporta che Jannik si è allenato con discreto ritmo per oltre mezz’ora sul campo, metà del tempo sul servizio e nella seconda parte della sessione concentrandosi invece su varie soluzioni dopo un servizio più tagliato e angolato, ossia la ricerca di primo colpo di scambio molto incisivo.

Sinner avrà certamente visionato insieme al suo staff il gioco di Djokovic, e starà tarando i suoi schemi per affrontare al meglio il 10 volte campione del primo Slam dell’anno, apparso tuttavia in condizioni non ottimali nel quarto di finale portato a casa solo grazie al terribile ritiro di Lorenzo Musetti nel terzo set, quando l’italiano era saldamente al comando. I cronisti riportano che l’allenamento si è svolto alla presenza dei soli due coach di Jannik, senza altri sparring o tennisti, e che l’atmosfera generale fosse di ottimo umore.

Sembrano quindi del tutto passati i timori di nuovi problemi fisici accusati nell’incontro vs. Shelton, quando dal box dell’azzurro è uscita la parola “Fisio” e ovviamente ha destato in quel momento molta preoccupazione. “Il 24enne di Sesto Pusteria ha smentito le voci su presunti problemi fisici, spiegando che il team si fosse “preoccupato” solo perché aveva interpretato diversamente da lui alcuni input arrivati dal campo”, riporta da Melbourne Dario Castaldo per SuperTennis. Un messaggio confortante che sposta l’attenzione totalmente sul gioco, sui colpi e sugli schemi necessari a Jannik per imporsi contro Djokovic e sbarcare per la terza volta di fila in finale a Melbourne.

I confronti diretti tra Sinner e Djokovic vedono l’azzurro avanti per 6 a 4, con Jannik vittorioso nelle ultime 5 sfide. Nel 2025 i due si sono affrontati a Roland Garros e Wimbledon, senza set ceduti dall’italiano. Ma la memoria corre immediatamente alla loro partita disputata nella notte del gennaio 2024: fu una semifinale importantissima per Sinner, dominata nei primi due parziali, quindi un set lottato vinto da “Nole” al tiebreak e infine un quarto set con l’italiano pronto a scappare via verso il successo e la sua primissima finale in un torneo dello Slam (vinta vs. Medvedev).

Marco Mazzoni