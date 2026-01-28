ATP 250 Montpellier: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni (in programma la prossima settimana)
🇮🇹 ITALIANI – RIEPILOGO ATP MONTPELLIER 2026
🎾 Tabellone principale
➡️ Nessun italiano direttamente nel main draw
🔁 Alternates (tabellone principale)
Luca Nardi 🇮🇹 — n. 105 (alternates n. 4)
🎾 Qualificazioni
Luca Nardi 🇮🇹 — n. 108
🔁 Alternates qualificazioni
Giulio Zeppieri 🇮🇹 — n. 4
🇫🇷 MONTPELLIER – ATP 250 (2026)
🏟️ Superficie: cemento indoor
🎾 Entry list – Tabellone principale
Griekspoor, Tallon 🇳🇱 — 25
Macháč, Tomáš 🇨🇿 — 35
Humbert, Ugo 🇫🇷 — 36
Fils, Arthur 🇫🇷 — 41
Kecmanović, Miomir 🇷🇸 — 51
Royer, Valentin 🇫🇷 — 56
Kovačević, Aleksandar 🇺🇸 — 58
Cazaux, Arthur 🇫🇷 — 63
Mpetshi Perricard, Giovanni 🇫🇷 — 67
Mannarino, Adrian 🇫🇷 — 68
van de Zandschulp, Botic 🇳🇱 — 75
Medjedović, Hamad 🇷🇸 — 80
Hurkacz, Hubert 🇵🇱 — 83
PR Ruusuvuori, Emil 🇫🇮 — 83
Bautista Agut, Roberto 🇪🇸 — 90
Halys, Quentin 🇫🇷 — 91
Carreño Busta, Pablo 🇪🇸 — 92
Švrčina, Dalibor 🇨🇿 — 93
🔁 Alternates
Gaston, Hugo 🇫🇷 — 94
Martínez, Pedro 🇪🇸 — 96
❌ OUT — Taberner, Carlos 🇪🇸 — 98
Bonzi, Benjamin 🇫🇷 — 99
Nardi, Luca 🇮🇹 — 105
Basilashvili, Nikoloz 🇬🇪 — 107
McDonald, Mackenzie 🇺🇸 — 112
O’Connell, Christopher 🇦🇺 — 114
Kypson, Patrick 🇺🇸 — 118
Choinski, Jan 🇬🇧 — 123
🎾 QUALIFICAZIONI – MONTPELLIER
Martínez, Pedro 🇪🇸 — 71
Gaston, Hugo 🇫🇷 — 94
Basilashvili, Nikoloz 🇬🇪 — 105
Nardi, Luca 🇮🇹 — 108
McDonald, Mackenzie 🇺🇸 — 113
Kypson, Patrick 🇺🇸 — 116
O’Connell, Christopher 🇦🇺 — 118
Harris, Billy 🇬🇧 — 121
Choinski, Jan 🇬🇧 — 124
Jacquet, Kyrian 🇫🇷 — 128
❌ OUT — Trungelliti, Marco 🇦🇷 — 130
Ofner, Sebastian 🇦🇹 — 131
Echargui, Moez 🇹🇳 — 134
Blanchet, Ugo 🇫🇷 — 142
🔁 Alternates qualificazioni
IN Carballes Baena, Roberto 🇪🇸 — 147
2. Landaluce, Martín 🇪🇸 — 149
3. Lajal, Mark 🇪🇪 — 153
4. Droguet, Titouan 🇫🇷 — 155
5. Zeppieri, Giulio 🇮🇹 — 156
6. Herbert, Pierre-Hugues 🇫🇷 — 157
7. Mayot, Harold 🇫🇷 — 159
8. Van Assche, Luca 🇫🇷 — 165
9. Sachko, Vitaliy 🇺🇦 — 166
10. Ymer, Elias 🇸🇪 — 175
TAG: ATP 250 Montpellier, ATP 250 Montpellier 2026
1 commento
rimettete a posto la grafica o almeno mettete in grassetto gli italiani. ma ascoltate le lamentele o fate comunque come volete?