Djokovic nella storia dell’Australian Open: è il recordman di vittorie

Era quasi inevitabile che accadesse proprio qui, nel torneo che più di ogni altro ha segnato la sua carriera. Novak Djokovic è diventato il tennista con il maggior numero di partite vinte nella storia dell’Australian Open, stabilendo un nuovo primato dopo la qualificazione alle semifinali dell’edizione 2026.

Con il successo ottenuto – seppur in modo fortunato – contro Lorenzo Musetti, costretto al ritiro, il campione serbo ha raggiunto quota 103 vittorie a Melbourne, superando le 102 di Roger Federer e scrivendo un’altra pagina di storia nel suo Slam prediletto.

Davanti a lui, per numero di successi in un singolo torneo del Grande Slam, restano soltanto due leggende:

Rafael Nadal al Roland Garros (112)

Roger Federer a Wimbledon (105)

Un record nel torneo simbolo di Djokovic

L’Australian Open è da sempre la casa di Djokovic. Qui ha costruito gran parte della sua leggenda e qui, a 38 anni, continua a riscrivere i limiti del possibile.

Il traguardo dei 103 successi certifica un dominio senza precedenti nell’Era Open, rendendolo il giocatore con il maggior numero di vittorie nel singolare maschile a Melbourne.

Un risultato che assume un valore ancora più strano considerando le modalità con cui è arrivato: Djokovic non ha vinto alcun set nei quarti di finale, ma ha comunque conquistato la semifinale grazie al ritiro di Musetti, protagonista fino all’infortunio di un match di altissimo livello.

Djokovic, anche record di longevità

Oltre al primato di vittorie, il serbo ha aggiunto un altro dato storico al suo palmarès. Con 38 anni e 241 giorni, Djokovic è diventato il secondo semifinalista più anziano nella storia dell’Australian Open nell’Era Open.

Davanti a lui figura soltanto Ken Rosewall, capace di raggiungere le semifinali nel 1976 e nel 1977 all’età di 42 anni e 60 giorni. Djokovic supera così il precedente primato moderno detenuto da Roger Federer, semifinalista nel 2020.

Esperienza che fa la differenza

In un torneo sempre più dominato da nuove generazioni, Djokovic continua a dimostrare come l’esperienza resti un fattore decisivo. La sua presenza nelle fasi finali, anche a quasi 39 anni, rappresenta un caso unico nella storia recente del tennis maschile.