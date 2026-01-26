Axion Open Chiasso premiato come uno dei migliori tornei del 2025

Dopo un’edizione straordinaria sul campo, è arrivata anche la ciliegina sulla torta. Per la seconda volta in tre anni, l’Axion Open di Chiasso è stato premiato come uno dei migliori tornei ITF al mondo. Dopo il riconoscimento ricevuto nel 2023, anno di istituzione della stella di merito, il torneo si conferma tra gli eventi di riferimento dell’ITF Women’s Tennis Tour. Il premio, assegnato sulla base dell’edizione 2025, è stato conferito dall’International Tennis Federation per il pieno rispetto di tutti i requisiti organizzativi e per le eccellenti valutazioni ottenute, sia da parte delle giocatrici sia dal supervisor ITF. Quest’ultimo analizza nel dettaglio ogni aspetto dell’evento: dai servizi offerti alla qualità delle infrastrutture, fino alle competenze dello staff. Grande la soddisfazione del direttore dell’Axion Open, Matteo Mangiacavalli, e di tutti i volontari che ogni anno mettono passione e impegno al servizio della perfetta riuscita del torneo. L’Axion Open tornerà in calendario anche nel 2026 e si giocherà dal 20 al 26 aprile sui campi del Tennis Club Chiasso.

Le parole di Matteo Mangiacavalli – “A distanza di un mese dalla conclusione del torneo sono solito tracciare un bilancio e riflettere su come migliorare in vista dell’anno successivo. Il risultato dell’edizione 2025 era già eccellente sotto ogni punto di vista, ma questo premio aggiunge un valore speciale al lavoro svolto da tutti, perché il successo dell’Axion Open è un successo collettivo. Ricevere un nuovo riconoscimento a soli due anni di distanza dal precedente ci permette di consolidare la qualità che siamo in grado di offrire, sia alle giocatrici – le vere protagoniste del torneo – sia al pubblico, che di anno in anno cresce sempre di più, dimostrando interesse e apprezzamento nel seguire le partite, indipendentemente da chi scende in campo. Siamo già da tempo al lavoro per la prossima edizione: abbiamo diversi progetti e idee in fase di sviluppo per continuare a proporre sempre qualcosa di nuovo. Restiamo fedeli a un approccio concreto, consapevoli delle nostre capacità e di ciò che possiamo offrire per garantire un’esperienza positiva a tutti coloro che vivono il nostro torneo. Un ringraziamento e una dedica per questo award vanno a tutti gli sponsor, a partire dal title sponsor Axion Swiss Bank, a tutte le persone coinvolte nella macchina organizzativa e a Swiss Tennis, che crede in questo progetto e ci sostiene fin dalla prima edizione”.