Australian Open: Il programma completo di Martedì 27 Gennaio 2026
Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(1) A. Sabalenka vs (29) I. Jovic
(3) A. Zverev vs (25) L. Tien
(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(3) C. Gauff vs (12) E. Svitolina
(1) C. Alcaraz vs (6) A. de Minaur
Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(4) T. Townsend / (4) N. Mektic vs I. Khromacheva / C. Harrison
H. Baptiste / P. Stearns vs (4) E. Mertens / (4) S. Zhang
A. Danilina / J. Tracy vs (2) L. Stefani / (2) M. Arevalo
(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))
(WC) O. Gadecki / (WC) J. Peers vs (5) A. Krunic / (5) M. Pavic
(WC) J. Kubler / (WC) M. Polmans vs (12) S. Doumbia / (12) F. Reboul
(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))
K. Siniakova / S. Verbeek vs TBD
Kia Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
TBD vs TBD
TBD vs TBD
1573 Arena – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
D. Jovanovski vs (2) L. Miguel
(WC) E. Hirschi vs A. Sushkova
(1) Y. Alexandrescou / (1) R. Tabata vs H. Kawanishi / K. Watanabe
(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))
ANZ Arena – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
(11) K. Chen vs J. Dembo
(WC) S. Mildren vs (11) Y. Shao
(WC) Y. Ibraimi / (WC) C. Kose vs T. Behrmann / A. Gabet
(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))
Court 5 – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
(15) G. Goode vs (Q) N. Raguin
(4) K. Hance vs M. Ceban
J. Dembo / D. Jovanovski vs (8) R. Cozad / (8) G. Goode
(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))
Court 6 – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
(14) N. Lagaev vs A. Stoyanov
J. Bolivar Idarraga vs S. Massellani
(1) A. Kovackova / (1) J. Kovackova vs S. Hettlerova / A. Stoyanov
(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))
Court 7 – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
D. Zhalgasbay vs (10) T. Behrmann
(7) Z. Sesko vs E. Camacho
I. Marinkovic / H. Smart vs C. Jauffret / T. Kokkinis
(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))
Court 8 – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
(12) L. Vujovic vs D. Zoldakova
(3) A. Cvetkovic / (3) T. Frodin vs Y. Qu / Z. Wei
(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))
Court 12 – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
A. Lizunova vs (8) T. Frodin
Court 13 – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
(Q) P. Skliar vs (3) K. Efremova
R. Alame vs (6) X. Sun
(WC) L. King / (WC) R. Savelli vs J. Bolivar Idarraga / V. Reddy
(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))
Court 14 – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
(Q) A. Das vs A. Pushkareva
Court 15 – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
V. Reddy vs (6) N. Bilozertsev
M. Makarova / R. Zolotareva vs (7) M. Burcescu / (7) K. Supova
(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))
Domani prevedono temperature più roventi di sabato, vediamo se sposteranno sui campi coperti più match possibili