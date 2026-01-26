Australian Open 2026 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: Il programma completo di Martedì 27 Gennaio 2026

26/01/2026 09:38 1 commento
Carlos Alcaraz (foto Getty Images)
Carlos Alcaraz (foto Getty Images)

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(1) A. Sabalenka BLR vs (29) I. Jovic USA
(3) A. Zverev GER vs (25) L. Tien USA
(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(3) C. Gauff USA vs (12) E. Svitolina UKR
(1) C. Alcaraz ESP vs (6) A. de Minaur AUS

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(4) T. Townsend USA / (4) N. Mektic CRO vs I. Khromacheva RUS / C. Harrison USA
H. Baptiste USA / P. Stearns USA vs (4) E. Mertens BEL / (4) S. Zhang CHN
A. Danilina KAZ / J. Tracy USA vs (2) L. Stefani BRA / (2) M. Arevalo ESA
(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))
(WC) O. Gadecki AUS / (WC) J. Peers AUS vs (5) A. Krunic SRB / (5) M. Pavic CRO
(WC) J. Kubler AUS / (WC) M. Polmans AUS vs (12) S. Doumbia FRA / (12) F. Reboul FRA
(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))
K. Siniakova CZE / S. Verbeek NED vs TBD

Kia Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
1573 Arena – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
D. Jovanovski AUS vs (2) L. Miguel BRA
(WC) E. Hirschi AUS vs A. Sushkova UKR
(1) Y. Alexandrescou FRA / (1) R. Tabata JPN vs H. Kawanishi JPN / K. Watanabe JPN
(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))

ANZ Arena – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
(11) K. Chen TPE vs J. Dembo AUS
(WC) S. Mildren AUS vs (11) Y. Shao CHN
(WC) Y. Ibraimi AUS / (WC) C. Kose AUS vs T. Behrmann AUT / A. Gabet FRA
(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))

Court 5 – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
(15) G. Goode USA vs (Q) N. Raguin BOT
(4) K. Hance USA vs M. Ceban GBR
J. Dembo AUS / D. Jovanovski AUS vs (8) R. Cozad USA / (8) G. Goode USA
(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))

Court 6 – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
(14) N. Lagaev CAN vs A. Stoyanov NED
J. Bolivar Idarraga COL vs S. Massellani ITA
(1) A. Kovackova CZE / (1) J. Kovackova CZE vs S. Hettlerova CZE / A. Stoyanov NED
(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))

Court 7 – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
D. Zhalgasbay KAZ vs (10) T. Behrmann AUT
(7) Z. Sesko SLO vs E. Camacho ECU
I. Marinkovic SWE / H. Smart GBR vs C. Jauffret USA / T. Kokkinis AUS
(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))

Court 8 – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
(12) L. Vujovic SRB vs D. Zoldakova CZE
(3) A. Cvetkovic SRB / (3) T. Frodin USA vs Y. Qu CHN / Z. Wei CHN
(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))

Court 12 – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
A. Lizunova RUS vs (8) T. Frodin USA

Court 13 – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
(Q) P. Skliar UKR vs (3) K. Efremova FRA
R. Alame AUS vs (6) X. Sun CHN
(WC) L. King AUS / (WC) R. Savelli AUS vs J. Bolivar Idarraga COL / V. Reddy USA
(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))

Court 14 – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
(Q) A. Das NZL vs A. Pushkareva RUS
Court 15 – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
V. Reddy USA vs (6) N. Bilozertsev UKR
M. Makarova RUS / R. Zolotareva RUS vs (7) M. Burcescu ROU / (7) K. Supova SVK
(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))

