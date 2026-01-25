Australian Open 2026 - Italiani ATP, Copertina

Australian Open: I risultati completi dei giocatori italiani con il dettaglio del Day 9. Prima Lorenzo Musetti e poi Jannik Sinner vs Luciano Darderi (LIVE)

25/01/2026 22:56 7 commenti
Gli italiani agli Australian Open
Gli italiani agli Australian Open

Australian Open (Australia 🇦🇺) 4° Turno, cemento

(5) L. Musetti 🇮🇹 vs (9) T. Fritz 🇺🇸
Il match deve ancora iniziare

(22) L. Darderi 🇮🇹 vs (2) J. Sinner 🇮🇹

Il match deve ancora iniziare




Australian Open (Australia 🇦🇺) 1° Turno, cemento

M. Gribaldo 🇮🇹 vs (3) R. Tabata 🇯🇵
Il match deve ancora iniziare

M. Gribaldo 🇮🇹 / S. Massellani 🇮🇹 vs J. Chlodnicki 🇵🇱 / D. Tazabekov 🇰🇿

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,

7 commenti

Spinoza (Guest) 25-01-2026 22:49

Vedrò Jannik dalla mia scrivania. Non vedrò Lorenzo perché proprio non posso ma lo sognerò per ricambiare almeno un po’ visto che davvero lui ci sta facendo sognare!

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Andreas Seppi 25-01-2026 22:43

Forza ragazzi!

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 25-01-2026 22:31

Scritto da Federico Maraschi
Se Fritz sta bene non c’è partita tra i 2, Lorenzo ha sempre bisogno di fare i miracoli in ogni punto causa la sua scarsa potenza e a Torino si è visto.

Vorrei dissentire (almeno parzialmente) sulla tua affermazione, in quanto la QUALITÀ della PERFORMANCE (su 52 settimane) di Musetti è praticamente equivalente a quella di Fritz.

Nel Leaderboard mondiale Muso è 7° (8,2) e Fritz è 6° (8,23).

Poi Fritz è leggermente sopra nel SERVIZIO ma Muso è ben davanti nel DRITTO e di un pelo pure sul ROVESCIO.

Poi se vogliamo fare chiacchiere da bar, si può dire di tutto e di più 😉

LA FONTE
https://www.atptour.com/en/stats/tdi-leaderboard?timeFrame=average52Week&versusRank=all&surface=all&sortBy=Performance&sortOrder=dsc

 5
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Kenobi, il capitano, Marco Tullio Cicerone, antoniov
Federico Maraschi (Guest) 25-01-2026 22:06

Se Fritz sta bene non c’è partita tra i 2, Lorenzo ha sempre bisogno di fare i miracoli in ogni punto causa la sua scarsa potenza e a Torino si è visto.

 4
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Kenobi
Harlan (Guest) 25-01-2026 21:51

FORZA RAGAZZI
Vinca il migliore tra Lusiano e Jannik
Muso, stendi lo yankee

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco Tullio Cicerone
Milanner (Guest) 25-01-2026 21:37

partita che è giorno contro notte, luce contro buio, vita contro morte (si fa per dire). Forza Lore, illumina con la tua eleganza il campo contro la crudezza dello stile di Fritz, io ci credo!

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro
andrewthefirst 25-01-2026 21:10

Mi piace l’open d’Australia. …loro giocano, io dormo…

 1
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: marcauro