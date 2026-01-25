Australian Open GS | Hard | A$98171000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Australian Open: I risultati completi dei giocatori italiani con il dettaglio del Day 9. Prima Lorenzo Musetti e poi Jannik Sinner vs Luciano Darderi (LIVE)
25/01/2026 22:56 7 commenti
Australian Open (Australia 🇦🇺) 4° Turno, cemento
(5) L. Musetti 🇮🇹 vs (9) T. Fritz 🇺🇸
Il match deve ancora iniziare
(22) L. Darderi 🇮🇹 vs (2) J. Sinner 🇮🇹
Il match deve ancora iniziare
Australian Open (Australia 🇦🇺) 1° Turno, cemento
M. Gribaldo 🇮🇹 vs (3) R. Tabata 🇯🇵
Il match deve ancora iniziare
M. Gribaldo 🇮🇹 / S. Massellani 🇮🇹 vs J. Chlodnicki 🇵🇱 / D. Tazabekov 🇰🇿
Il match deve ancora iniziare
TAG: Australian Open, Australian Open 2026
7 commenti
Vedrò Jannik dalla mia scrivania. Non vedrò Lorenzo perché proprio non posso ma lo sognerò per ricambiare almeno un po’ visto che davvero lui ci sta facendo sognare!
Forza ragazzi!
Vorrei dissentire (almeno parzialmente) sulla tua affermazione, in quanto la QUALITÀ della PERFORMANCE (su 52 settimane) di Musetti è praticamente equivalente a quella di Fritz.
Nel Leaderboard mondiale Muso è 7° (8,2) e Fritz è 6° (8,23).
Poi Fritz è leggermente sopra nel SERVIZIO ma Muso è ben davanti nel DRITTO e di un pelo pure sul ROVESCIO.
Poi se vogliamo fare chiacchiere da bar, si può dire di tutto e di più 😉
LA FONTE
https://www.atptour.com/en/stats/tdi-leaderboard?timeFrame=average52Week&versusRank=all&surface=all&sortBy=Performance&sortOrder=dsc
Se Fritz sta bene non c’è partita tra i 2, Lorenzo ha sempre bisogno di fare i miracoli in ogni punto causa la sua scarsa potenza e a Torino si è visto.
FORZA RAGAZZI
Vinca il migliore tra Lusiano e Jannik
Muso, stendi lo yankee
partita che è giorno contro notte, luce contro buio, vita contro morte (si fa per dire). Forza Lore, illumina con la tua eleganza il campo contro la crudezza dello stile di Fritz, io ci credo!
Mi piace l’open d’Australia. …loro giocano, io dormo…