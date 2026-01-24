Iva Jovic, la giovane rivelazione dell’Australian Open 2026

Iva Jovic sta vivendo il momento più importante della sua giovane carriera. A soli 18 anni, la tennista statunitense è una delle sorprese dell’Australian Open 2026, torneo nel quale ha già superato una top 10 come Jasmine Paolini e si è guadagnata la possibilità di raggiungere i primi quarti di finale Slam, traguardo che dista soltanto una partita contro Yulia Putintseva.

Nata nel 2007 negli Stati Uniti, Jovic ha origini balcaniche: il padre è serbo, originario di Leskovac, mentre la madre è croata, nata a Spalato. Entrambi emigrarono in America in cerca di un futuro migliore, stabilendosi in California, dove crebbero Iva e la sorella Mia, oggi tennista universitaria alla UCLA.

Nonostante la vita negli USA, la famiglia ha sempre mantenuto un forte legame con le proprie radici. In casa si parlava serbo, permettendo a Iva di diventare bilingue e di conservare uno stretto rapporto con la cultura dei genitori.

La passione per il tennis è nata presto, influenzata soprattutto da Novak Djokovic, suo principale modello, insieme a Monica Seles. Proprio Djokovic, presente a Melbourne, le ha fornito un consiglio utile prima della vittoria contro Paolini.

A livello giovanile, Jovic ha ottenuto importanti risultati, tra cui la Orange Bowl Under 14 e i Campionati Nazionali statunitensi Under 18. Consapevole del proprio potenziale, ha scelto di passare professionista rinunciando al percorso universitario.

Il suo gioco si basa su solidità, continuità e buona lettura tattica, elementi che spiegano la rapidità con cui sta trovando spazio nel circuito maggiore. L’Australian Open 2026 rappresenta, finora, il punto più alto della sua crescita e un passaggio significativo nel suo percorso verso l’élite del tennis femminile.