Zverev reagisce da campione: rimonta Diallo e avanza al secondo turno dell’Australian Open 2026

Alexander Zverev ha iniziato con il piede giusto la sua avventura all’Australian Open 2026. Il numero tre del mondo e terza testa di serie ha superato un esordio tutt’altro che semplice, riuscendo a rimontare e battere il canadese Gabriel Diallo, protagonista di una prestazione coraggiosa e senza timori reverenziali.

Il match non si era messo subito sui binari giusti per il tedesco, apparso inizialmente troppo passivo e incline a concedere campo e iniziativa all’avversario. Con il passare dei set, però, Zverev ha trovato ritmo, profondità e solidità, alzando progressivamente il livello fino a prendere il controllo dell’incontro e conquistare l’accesso al secondo turno del primo Slam della stagione.

Nel post-partita, il tedesco ha analizzato con lucidità l’andamento della sfida:

«Diallo è un ottimo giocatore, molto giovane, con grande potenza e talento. All’inizio non ho giocato bene, gli ho dato troppe occasioni ed ero troppo difensivo. Ma in un primo turno di uno Slam può succedere. Sono invece molto contento di come ho giocato nel secondo, terzo e quarto set: lì il mio livello è stato davvero alto».

Zverev ha poi parlato anche della preparazione che ha preceduto Melbourne, condizionata da una United Cup più breve del previsto:

«Mi sarebbe piaciuto disputare più partite, senza dubbio. Abbiamo perso contro la Polonia, che poi ha vinto il torneo, e per noi è finita lì. Però gli allenamenti sono stati buoni, ho passato molto tempo qui a Melbourne e ho lavorato bene. Certo, avrei voluto più ritmo partita, ma a volte le cose vanno così».

Il tedesco non ha nascosto un certo malcontento per il sorteggio, ricordando precedenti poco fortunati contro avversari simili:

«Dopo aver vinto è facile dire che sono felice, ma quando esce il tabellone e vedi un giocatore così, senza aver ancora giocato, non è una sensazione piacevole. A Wimbledon l’anno scorso persi contro un avversario simile al primo turno. Però queste partite ti mettono davvero alla prova e ti fanno capire dove sei, soprattutto nei momenti difficili. Per questo sono soddisfatto di come ho reagito e, soprattutto, di come ho giocato negli ultimi tre set».

Archiviato il debutto, Alexander Zverev attende ora al secondo turno il vincitore della sfida tra Alexei Popyrin e Alexandre Muller, con l’obiettivo di proseguire il suo cammino a Melbourne forte di una vittoria che ha messo in luce carattere e capacità di adattamento.