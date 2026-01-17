Berrettini dà forfait ATP, Copertina

Australian open: A sorpresa arriva il forfait di Matteo Berrettini “Mi dispiace tantissimo dovermi ritirare dal torneo”

17/01/2026 09:34 27 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images

Brutta notizia per il tennis italiano. Matteo Berrettini ha annunciato il forfait per l’Australian Open 2026, rinunciando così alla partecipazione al primo Slam della stagione.

L’ex numero 6 del mondo, ancora alle prese con problemi fisici, sarà dunque costretto a saltare un altro torneo del Grande Slam, prolungando un periodo particolarmente complicato della sua carriera, segnato da continui stop e rientri forzati.
L’assenza di Berrettini rappresenta un duro colpo, soprattutto dopo i segnali incoraggianti mostrati nelle ultime settimane durante la preparazione e nelle esibizioni pre-torneo a Melbourne.

“Mi dispiace tantissimo dovermi ritirare dal torneo. Mi sé sempre piaciuto giocare qui e sentire il vostro incredibile sostegno. Grazie al torneo per la vostra fantastica organizzazione e spero di rivedervi tutti molto presto” ha dichiarato.
Matteo salterà il suo sesto Slam negli ultimi quattro anni.

Con il ritiro dell’azzurro, cambia anche il tabellone: Mackenzie McDonald, inizialmente eliminato nelle qualificazioni, viene ripescato come lucky loser e affronterà al primo turno Alex De Minaur, beniamino di casa.
Per Berrettini resta ora l’obiettivo di recuperare pienamente la condizione fisica e programmare con attenzione il prosieguo della stagione, nella speranza di lasciarsi alle spalle un periodo che continua a metterne a dura prova la continuità.

TAG: , ,

27 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Calvin (Guest) 17-01-2026 10:02

Mi dispiace tantissimo che Berrettini inizi l’anno così

Oramai inizio seriamente a perdere le speranze che possa tornare in forma ed è un vero peccato che il fisico non lo abbia retto perché ha tutto per essere un ottimo giocatore.

 27
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto
Marco Tullio Cicerone 17-01-2026 10:00

😡 🙁 😥

 26
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silver (Guest) 17-01-2026 09:55

Dispiaciuto per il nostro ex n.6 del mondo che ci regalerà ancora belle vittorie,specie in Coppa Davis!

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Boomer (Guest) 17-01-2026 09:55

Scritto da Betafasan
Motivo della rinuncia?

Infortunio agli addominali

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
OspiteSgradito (Guest) 17-01-2026 09:45

Buffi, per usare un eufemismo, coloro che sostengono che il forfait sia frutto di una riflessione di Matteo sull’ osticità del primo turno.

 23
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto
Scolaretto 17-01-2026 09:36

Fulmine a cielo sereno? per Matteo il sereno non c’è più ormai da tempo. Ennesimo problema fisico, non credo assolutamente che, come qualcuno sostiene, si sia ritirato per scarsa possibilità di competere contro Demon. Fra l’altro ultimamente aveva dichiarato che avrebbe giocato partita dopo partita senza aspettative, per ritrovare la piena gioia del tennis. Peccato che il suo fisico e’ troppo provato e non lasci sperare niente di buono né per l’immediato futuro né, ahimè, per il proseguio della sua carriera.

 22
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Scolaretto 17-01-2026 09:35

Fulmine a cielo sereno? per Matteo il sereno non c’è più ormai da tempo. Ennesimo problema fisico, non credo assolutamente che, come qualcuno sostiene, si sia ritirato per scarsa possibilità di competere contro Demon. Fra l’altro ultimamente aveva dichiarato che avrebbe giocato partita dopo partita senza aspettative, per ritrovare la piena gioia del gioco. Peccato che il suo fisico e’ troppo provato e non lasci sperare niente di buono né per l’immediato futuro né, ahimè, per il proseguio della sua carriera.

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
luca14 (Guest) 17-01-2026 09:34

Scritto da Betafasan
Non ci siamo! Ma come ha preparato l’inizio dell’anno sportivo?!

ecco, tanto per restare in tema…

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
luca14 (Guest) 17-01-2026 09:33

Scritto da LiveTennis.it Staff
@ Betafasan (#4546115)
Cosa dobbiamo fare? ha annullato la conferenza stampa oggi, ieri si è allenato con Cobolli ma dopo un po’ si è fermato per precauzione. Problemi fisici ma non sappiamo di più se Matteo non lo dice. Buona giornata.

uno che scrive castronate del genere lo bannerei a prescindere

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 17-01-2026 09:33

Così non mi piace Matteo!

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 17-01-2026 09:32

… scusate ma se avesse trovato Maestrelli si sarebbe ritirato?

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 17-01-2026 09:30

Non ci siamo! Ma come ha preparato l’inizio dell’anno sportivo?!

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 17-01-2026 09:29

Abbastanza scioccato ma col senno di poi forse neanche tanto. Debuttare contro de Minaur in una partita al meglio dei cinque set è un suicidio se non si ha la condizione fisica ottimale ed evidentemente Matteo non ce l’ha, resta da capire quanto seria è la situazione. Tanto più che a febbraio va in Sudamerica sul rosso…

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
LiveTennis.it Staff 17-01-2026 09:28

@ Betafasan (#4546115)

Cosa dobbiamo fare? ha annullato la conferenza stampa oggi, ieri si è allenato con Cobolli ma dopo un po’ si è fermato per precauzione. Problemi fisici ma non sappiamo di più se Matteo non lo dice. Buona giornata.

 14
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Cogi53, Marco Tullio Cicerone
Betafasan 17-01-2026 09:27

Matteo cosa ha dichiarato per ritirarsi al 1 turno?!

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Di Passaggio 17-01-2026 09:23

È un bravo ragazzo, perché sa che avrebbe perso ed evita la passerella sotto la pioggia di dollaroni. Però come sportivo sembra che stia perdendo lo spirito competitivo: è un po’ di tempo che dice che prima di tutto c’è altro e in questo altro si devono inserire allenamenti e competizioni. Va benissimo pensarla così, ma poi non si riesce a competere a livello adeguato. È sbagliato, da tifosi, pretendere chissacosa. Nessuno sportivo deve essere schiavo dei tifosi, ma solo di sé stesso.

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pier no guest 17-01-2026 09:21

È come quando la tua squadra segna l’1-0 e non fai in tempo a festeggiare che l’altra ribalta in un attimo e si va sull’1-2.
Ecco,leggo della Cocciaretto e poi arriva questa breaking news.
Cavolo vuoi fare… deglutisci e confidi che ritorni quanto prima.

 11
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: etberit, piper, Marco Tullio Cicerone
Betafasan 17-01-2026 09:20

Possibile che essere seri nel giornalismo odierno sia un eccezione??

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 17-01-2026 09:19

Come al solito notizia da novella 2000!

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 17-01-2026 09:18

Motivo della rinuncia?

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 17-01-2026 09:16

@ Bagel (#4546107)

Cosa ci sarebbe da arrabbiarsi?

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 17-01-2026 09:16

Scritto da Pikario Furioso
Noooo, ma come e’ possibile? Davvero sorpreso. Magari ha valutato l’inciontro contro de Minaur e ha capito che non e’ competitivo contro Demon?

Non credo: gli slam vanno giocati se non si ha un infortunio.

 6
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto
Bagel 17-01-2026 09:14

Io non ce la faccio più neanche ad arrabbiarmi

 5
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Manu09, Scolaretto
Livio (Guest) 17-01-2026 09:13

Probabilmente sa che con l’australiano non ci sarebbe stata gara ed ha preferito preservarsi per un due su tre piuttosto che uno slam atroce come quello australiano.
Duole dirlo ma forse meglio così a questo punto

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pikario Furioso 17-01-2026 09:08

Noooo, ma come e’ possibile? Davvero sorpreso. Magari ha valutato l’inciontro contro de Minaur e ha capito che non e’ competitivo contro Demon?

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto
S. Edberg 17-01-2026 09:07

Ma noooo! 🙁

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto
Gabriele (Guest) 17-01-2026 09:07
1
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Manu09, Scolaretto