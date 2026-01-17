Australian open: A sorpresa arriva il forfait di Matteo Berrettini “Mi dispiace tantissimo dovermi ritirare dal torneo”

Brutta notizia per il tennis italiano. Matteo Berrettini ha annunciato il forfait per l’Australian Open 2026, rinunciando così alla partecipazione al primo Slam della stagione.

L’ex numero 6 del mondo, ancora alle prese con problemi fisici, sarà dunque costretto a saltare un altro torneo del Grande Slam, prolungando un periodo particolarmente complicato della sua carriera, segnato da continui stop e rientri forzati.

L’assenza di Berrettini rappresenta un duro colpo, soprattutto dopo i segnali incoraggianti mostrati nelle ultime settimane durante la preparazione e nelle esibizioni pre-torneo a Melbourne.

“Mi dispiace tantissimo dovermi ritirare dal torneo. Mi sé sempre piaciuto giocare qui e sentire il vostro incredibile sostegno. Grazie al torneo per la vostra fantastica organizzazione e spero di rivedervi tutti molto presto” ha dichiarato.

Matteo salterà il suo sesto Slam negli ultimi quattro anni.

Con il ritiro dell’azzurro, cambia anche il tabellone: Mackenzie McDonald, inizialmente eliminato nelle qualificazioni, viene ripescato come lucky loser e affronterà al primo turno Alex De Minaur, beniamino di casa.

Per Berrettini resta ora l’obiettivo di recuperare pienamente la condizione fisica e programmare con attenzione il prosieguo della stagione, nella speranza di lasciarsi alle spalle un periodo che continua a metterne a dura prova la continuità.