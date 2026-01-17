Australian open: A sorpresa arriva il forfait di Matteo Berrettini “Mi dispiace tantissimo dovermi ritirare dal torneo”
Brutta notizia per il tennis italiano. Matteo Berrettini ha annunciato il forfait per l’Australian Open 2026, rinunciando così alla partecipazione al primo Slam della stagione.
L’ex numero 6 del mondo, ancora alle prese con problemi fisici, sarà dunque costretto a saltare un altro torneo del Grande Slam, prolungando un periodo particolarmente complicato della sua carriera, segnato da continui stop e rientri forzati.
L’assenza di Berrettini rappresenta un duro colpo, soprattutto dopo i segnali incoraggianti mostrati nelle ultime settimane durante la preparazione e nelle esibizioni pre-torneo a Melbourne.
“Mi dispiace tantissimo dovermi ritirare dal torneo. Mi sé sempre piaciuto giocare qui e sentire il vostro incredibile sostegno. Grazie al torneo per la vostra fantastica organizzazione e spero di rivedervi tutti molto presto” ha dichiarato.
Matteo salterà il suo sesto Slam negli ultimi quattro anni.
Con il ritiro dell’azzurro, cambia anche il tabellone: Mackenzie McDonald, inizialmente eliminato nelle qualificazioni, viene ripescato come lucky loser e affronterà al primo turno Alex De Minaur, beniamino di casa.
Per Berrettini resta ora l’obiettivo di recuperare pienamente la condizione fisica e programmare con attenzione il prosieguo della stagione, nella speranza di lasciarsi alle spalle un periodo che continua a metterne a dura prova la continuità.
TAG: Australian Open, Australian Open 2026, Matteo Berrettini
Mi dispiace tantissimo che Berrettini inizi l’anno così
Oramai inizio seriamente a perdere le speranze che possa tornare in forma ed è un vero peccato che il fisico non lo abbia retto perché ha tutto per essere un ottimo giocatore.
😡 🙁 😥
Dispiaciuto per il nostro ex n.6 del mondo che ci regalerà ancora belle vittorie,specie in Coppa Davis!
Infortunio agli addominali
Buffi, per usare un eufemismo, coloro che sostengono che il forfait sia frutto di una riflessione di Matteo sull’ osticità del primo turno.
…
Fulmine a cielo sereno? per Matteo il sereno non c’è più ormai da tempo. Ennesimo problema fisico, non credo assolutamente che, come qualcuno sostiene, si sia ritirato per scarsa possibilità di competere contro Demon. Fra l’altro ultimamente aveva dichiarato che avrebbe giocato partita dopo partita senza aspettative, per ritrovare la piena gioia del tennis. Peccato che il suo fisico e’ troppo provato e non lasci sperare niente di buono né per l’immediato futuro né, ahimè, per il proseguio della sua carriera.
Fulmine a cielo sereno? per Matteo il sereno non c’è più ormai da tempo. Ennesimo problema fisico, non credo assolutamente che, come qualcuno sostiene, si sia ritirato per scarsa possibilità di competere contro Demon. Fra l’altro ultimamente aveva dichiarato che avrebbe giocato partita dopo partita senza aspettative, per ritrovare la piena gioia del gioco. Peccato che il suo fisico e’ troppo provato e non lasci sperare niente di buono né per l’immediato futuro né, ahimè, per il proseguio della sua carriera.
ecco, tanto per restare in tema…
uno che scrive castronate del genere lo bannerei a prescindere
Così non mi piace Matteo!
… scusate ma se avesse trovato Maestrelli si sarebbe ritirato?
Non ci siamo! Ma come ha preparato l’inizio dell’anno sportivo?!
Abbastanza scioccato ma col senno di poi forse neanche tanto. Debuttare contro de Minaur in una partita al meglio dei cinque set è un suicidio se non si ha la condizione fisica ottimale ed evidentemente Matteo non ce l’ha, resta da capire quanto seria è la situazione. Tanto più che a febbraio va in Sudamerica sul rosso…
@ Betafasan (#4546115)
Cosa dobbiamo fare? ha annullato la conferenza stampa oggi, ieri si è allenato con Cobolli ma dopo un po’ si è fermato per precauzione. Problemi fisici ma non sappiamo di più se Matteo non lo dice. Buona giornata.
Matteo cosa ha dichiarato per ritirarsi al 1 turno?!
È un bravo ragazzo, perché sa che avrebbe perso ed evita la passerella sotto la pioggia di dollaroni. Però come sportivo sembra che stia perdendo lo spirito competitivo: è un po’ di tempo che dice che prima di tutto c’è altro e in questo altro si devono inserire allenamenti e competizioni. Va benissimo pensarla così, ma poi non si riesce a competere a livello adeguato. È sbagliato, da tifosi, pretendere chissacosa. Nessuno sportivo deve essere schiavo dei tifosi, ma solo di sé stesso.
È come quando la tua squadra segna l’1-0 e non fai in tempo a festeggiare che l’altra ribalta in un attimo e si va sull’1-2.
Ecco,leggo della Cocciaretto e poi arriva questa breaking news.
Cavolo vuoi fare… deglutisci e confidi che ritorni quanto prima.
Possibile che essere seri nel giornalismo odierno sia un eccezione??
Come al solito notizia da novella 2000!
Motivo della rinuncia?
@ Bagel (#4546107)
Cosa ci sarebbe da arrabbiarsi?
Non credo: gli slam vanno giocati se non si ha un infortunio.
Io non ce la faccio più neanche ad arrabbiarmi
Probabilmente sa che con l’australiano non ci sarebbe stata gara ed ha preferito preservarsi per un due su tre piuttosto che uno slam atroce come quello australiano.
Duole dirlo ma forse meglio così a questo punto
Noooo, ma come e’ possibile? Davvero sorpreso. Magari ha valutato l’inciontro contro de Minaur e ha capito che non e’ competitivo contro Demon?
Ma noooo! 🙁