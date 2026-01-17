Mensik trionfa ad Auckland, Machac vince ad Adelaide: settimana d’oro per il tennis ceco (Video delle Finali)

È stata una settimana da incorniciare per il tennis ceco, capace di piazzare due titoli ATP nello stesso weekend. Jakub Mensik ha conquistato l’ASB Classic di Auckland, mentre Tomas Machac si è imposto all’Adelaide International, firmando un’impresa che non si vedeva dal 1982, quando Ivan Lendl e Tomas Smid riuscirono a vincere due tornei nello stesso periodo.

Mensik, sangue freddo e titolo ad Auckland

Ad Auckland è stato Jakub Mensik a prendersi la scena. Il 20enne di Prostejov ha chiuso la settimana con una finale di altissimo livello contro Sebastian Baez, battuto 6-3 7-6(7) dopo 82 minuti di gioco sul cemento neozelandese.

Una vittoria tutt’altro che semplice, soprattutto per quanto accaduto nel secondo set. Mensik, avanti di un break e a un passo dal titolo, ha subito il rientro dell’argentino, capace di forzare il tie-break e portarsi sul 6-3, con tre set point consecutivi. Il giovane ceco non ha però tremato: una volée smorzata spettacolare, un ace e un vincente in risposta hanno ribaltato l’inerzia, prima dell’allungo decisivo che gli ha consegnato il trofeo.

«È stato un grande inizio di stagione – ha dichiarato Mensik a caldo –. Dopo la preparazione e la preseason non è mai facile trovare subito il ritmo, ma ho espresso il livello che volevo. Sono davvero felice per questa vittoria».

Il terzo favorito del seeding aveva indirizzato la finale fin dall’avvio, dominando con il servizio: 11 ace nel primo set, con il 95% di punti vinti con la prima palla. Numeri che hanno confermato la solidità mostrata per tutta la settimana contro un Baez arrivato in finale con sette vittorie consecutive nel 2026.

«Sebastian è un grande combattente, è difficilissimo fargli punto – ha spiegato Mensik –. Nel tie-break sono riuscito a restare concentrato e a mantenere lo spirito fino alla fine».

Con questo successo, Mensik diventa il più giovane campione ad Auckland dai tempi di Juan Martin del Potro nel 2009 e salirà al numero 17 del ranking ATP, avvicinandosi sempre di più all’élite del circuito. Ora la rotta è fissata verso Melbourne, dove esordirà agli Australian Open contro Pablo Carreno Busta.

Machac completa la festa ceca ad Adelaide

A rendere il sabato perfetto per la Repubblica Ceca ci ha pensato Tomas Machac, vincitore dell’Adelaide International. L’ottava testa di serie ha superato in finale Ugo Humbert con il punteggio di 6-4 6-7(2) 6-2, al termine di due ore e 25 minuti di battaglia.

Dopo due set equilibrati, Machac ha preso il controllo nel parziale decisivo, spingendo con continuità da fondo campo e non concedendo nemmeno una palla break. Una prestazione autoritaria che gli ha permesso di conquistare il secondo titolo ATP in carriera, dopo quello ottenuto ad Acapulco nel 2025.

Il successo gli vale anche un importante balzo in classifica: +11 posizioni, fino al numero 24 del ranking live. Durante la settimana australiana, Machac aveva già mostrato il suo ottimo stato di forma eliminando anche Tommy Paul, seconda testa di serie.

Humbert, alla sua undicesima finale ATP, dovrà invece rimandare l’appuntamento con l’ottavo titolo in carriera. Il francese, autore di un ottimo torneo, debutterà ora a Melbourne contro Ben Shelton.