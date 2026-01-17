Gioia Cocciaretto! Vince il WTA 250 Hobart, supera Jovic in finale (Video finale)

21 colpi vincenti, grinta e qualità, e anche più esperienza, con questi ingredienti Elisabetta Cocciaretto corona una settimana perfetta in Tasmania vincendo la finale del WTA 250 di Hobart. La marchigiana batte con un duplice 6-4 la giovanissima – e predestinata – statunitense Iva Jovic (già n.30 WTA) e porta a casa il secondo titolo in carriera dopo quello vinto aLosanna nel 2023. Elisabetta quindi entra nell’albo d’oro del torneo australiano 25 anni dopo Rita Grande nel “Hobart International”. Un successo importante anche in termini di classifica: l’azzurra infatti, attualmente n.80 nel ranking mondiale, con i punti di Hobart fa un bel balzo, tornando al n.56 nella classifica Live (in carriera vanta un best ranking al n.29 toccato nell’agosto del 2023).

Era una prima volta tra Cocciraretto e Jovic, con la 18enne della California che ha pagato la maggior esperienza dell’italiana, pronta a giocare con geometria e aggressività. Elisabetta è stata brava ad imporsi cercando subito di essere attiva, spingendo la palla dal centro e anche in corsa, non lasciando spazio e tempo alla americana di imbastire i suoi schemi. Più attiva, più intensa, più forte, una prestazione super per “Coccia” che si è ampiamente meritata il successo.

Jovic, testa di serie n.3, inizia al servizio l’incontro ma già nel terzo game affronta una palla break sul 30-40, che riesce ad annullare. Cocciaretto risponde aggressiva, spinge tanto ed entra bene nel campo, tanto che il break arriva sul 2 pari, ancora sul 30-40 la chance che stavolta non si lascia scappare, per il 3-2 Cocciaretto. Il set si accende sul 4-3: Elisabetta al servizio è sotto pressione, crolla 0-40 con un brutto game al servizio, sotto la reazione di Iva, e cede di schianto il turno di battuta, per il 4 pari. Immediata la reazione dell’azzurra che va a prendere il contro break e torna avanti per 5 giochi a 4. È lo scatto decisivo nel set, Elisabetta stavolta resta solida e si prende il parziale per 6-4 con un game vinto a zero sulla spinta del break precedente.

Simile l’andamento del secondo parziale, con “Eli” ancor più attiva a vincente. Cocciaretto scappa avanti con un break nel quinto game, alla seconda chance, per il 3-2, quindi si prende un altro break nel settimo gioco, mostrando tutta la sua grinta in campo, per il 5-2. Serve per il match l’azzurra ma Jovic non ci sta e trova la forza per un ultimo assalto: vola 0-40 in risposta e strappa un contro break alla terza chance, per il 5-3. Con un game di servizio Jovic si rifà sotto sul 5-4, ma Cocciaretto non si scompone e con un turno di battuta perfetto si aggiudica l’incontro per 6-4. Bravissima!

(3) Iva Jovic vs Elisabetta Cocciaretto

