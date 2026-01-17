Gioia Cocciaretto! Vince il WTA 250 Hobart, supera Jovic in finale (Video finale)
21 colpi vincenti, grinta e qualità, e anche più esperienza, con questi ingredienti Elisabetta Cocciaretto corona una settimana perfetta in Tasmania vincendo la finale del WTA 250 di Hobart. La marchigiana batte con un duplice 6-4 la giovanissima – e predestinata – statunitense Iva Jovic (già n.30 WTA) e porta a casa il secondo titolo in carriera dopo quello vinto aLosanna nel 2023. Elisabetta quindi entra nell’albo d’oro del torneo australiano 25 anni dopo Rita Grande nel “Hobart International”. Un successo importante anche in termini di classifica: l’azzurra infatti, attualmente n.80 nel ranking mondiale, con i punti di Hobart fa un bel balzo, tornando al n.56 nella classifica Live (in carriera vanta un best ranking al n.29 toccato nell’agosto del 2023).
Era una prima volta tra Cocciraretto e Jovic, con la 18enne della California che ha pagato la maggior esperienza dell’italiana, pronta a giocare con geometria e aggressività. Elisabetta è stata brava ad imporsi cercando subito di essere attiva, spingendo la palla dal centro e anche in corsa, non lasciando spazio e tempo alla americana di imbastire i suoi schemi. Più attiva, più intensa, più forte, una prestazione super per “Coccia” che si è ampiamente meritata il successo.
Jovic, testa di serie n.3, inizia al servizio l’incontro ma già nel terzo game affronta una palla break sul 30-40, che riesce ad annullare. Cocciaretto risponde aggressiva, spinge tanto ed entra bene nel campo, tanto che il break arriva sul 2 pari, ancora sul 30-40 la chance che stavolta non si lascia scappare, per il 3-2 Cocciaretto. Il set si accende sul 4-3: Elisabetta al servizio è sotto pressione, crolla 0-40 con un brutto game al servizio, sotto la reazione di Iva, e cede di schianto il turno di battuta, per il 4 pari. Immediata la reazione dell’azzurra che va a prendere il contro break e torna avanti per 5 giochi a 4. È lo scatto decisivo nel set, Elisabetta stavolta resta solida e si prende il parziale per 6-4 con un game vinto a zero sulla spinta del break precedente.
Simile l’andamento del secondo parziale, con “Eli” ancor più attiva a vincente. Cocciaretto scappa avanti con un break nel quinto game, alla seconda chance, per il 3-2, quindi si prende un altro break nel settimo gioco, mostrando tutta la sua grinta in campo, per il 5-2. Serve per il match l’azzurra ma Jovic non ci sta e trova la forza per un ultimo assalto: vola 0-40 in risposta e strappa un contro break alla terza chance, per il 5-3. Con un game di servizio Jovic si rifà sotto sul 5-4, ma Cocciaretto non si scompone e con un turno di battuta perfetto si aggiudica l’incontro per 6-4. Bravissima!
(3) Iva Jovic vs Elisabetta Cocciaretto
TAG: Elisabetta Cocciaretto, Iva Jovic, WTA 250 Hobart 2026
@ Gaz (#4546136)
VINCI MUMERO 7!!!!
E la Vinci, ovviamente. Toppi sempre.
Trevisan 18
Mi sembra di ricordare: 7.
Vinci 2 caffè forti ! Come si fa a dimenticare il br 7 di Robertina ?
E Roberta vinci?
Grandissima Coccia, in finale la vedevo chiusa dalla giovnissima Jovic che sta crescendo esponenzialmente e che se manterrà le premesse sarà uno degli astri futuri del circuito femminile, felicissimo di essere stato smentito. La Coccia si meritava questa soddisfazione dopo tanti infortuni e periodi difficili. Bravissima Coccia.
4 Schiavone Paolini
5 Errani
6 Pennetta
11 Farina
13 Reggi
15 Cecchini
26 Giorgi
27 Santangelo
29 Cocciaretto
6-1 5-3 40-40. 2° Turno .
È stata molto volte (e lo è spesso)un una linea sottile che ha diviso un fallimento, ennesimo in questo caso,da un trionfo.
È proprio quel tipo di vittorie che ti permette di cambiare poi marcia, raggiungere un altitudine di volo superiore, quella che è richiesta,la quale poi basta solo mantenerla.
In quell’ora di rimonta vi è un processo che a volte è decisamente benefico,che punto dopo punto è un colpo dall’interno ad un involucro che ti blocca il decollo.
Questo per fare capire….e questa settimana la Cocciaretto ha permesso a molti di capirlo più da vicino perché direttamente interessati grazie al nazionalismo, quanto ogni match…e direi anche situazioni in uno stesso match, possano poi creare delle dinamiche possibili che producono degli effetti che appartengono alle innumerevoli varianti possibili.
Per questo non partecipo al gioco pronostici, perché buttare giù quel tipo di griglia non ha senso,va proprio contro i miei principi di valutazione, è un effetto domino,da come si sviluppa un match,da una vittoria ottenuta in un modo piuttosto che in un altro si possono fare considerazioni e avere di conseguenza un certo di aspettative per il match successivo.
Con la sconfitta la Jovic diventa comunque 27,non male per una che è stata conosciuta dai più solo un anno fa e solo di riflesso perché giocava la semifinale del Bonfiglio contro Grant,partita combattuta perché una giocava meglio a tennis l’altra era fisicamente il doppio,non che la Grant non abbia talento,ma sono due tipi diverso di talento, diciamo così va,un giorno magari entreremo più nello specifico.
Questa ti ci voleva proprio, bravissimissima Coccia!
Il best ranking al n. 23, segnalato nell’articolo, speriamo sia di buon auspicio e che magari possa raggiungerlo entro quest’anno.
Il best ranking di Elisabetta è al momento n. 29.
Bravissima Coccia…. Ora torniamo in alto nel ranking, dove meriti di stare:)
Fantastica!
Sono davvero contento che si ritrovi !
Che bella notizia, appena in piedi. Sono anni che l’ aspetto e finalmente….. Bravaaaa!
Aspettiamo la Tyra classe 2008!!!
Sinceramente ci speravo (ha giocato bene tutta la settimana e anche prima), ma non ci credevo troppo anche considerando l’avversaria. Quindi sono ancora più contento! 🙂
Coccia ti amo!!!
Un risultato per me davvero sorprendente.
Non credevo potesse battere la giovane americana.
E comunque il tennis femminile è uno degli sport più impronosticabili che esistano. Tutto il contrario di quello maschile
Grandissima Elisabetta!
Speriamo che questa vittoria la carichi e non la appaghi in vista di melbourne.
Felicissimo x la coccia!!!
Un esempio anche per molti tennisti. Con modestia e bravura quando bisogna dare il meglio ( e una finale è il momento) Cocciaretto c’è.
Sembrava in crisi nera nel finale della scorsa stagione con pochissime belle vittorie e invece eccola qui, sorprendendo tutti.
Troppo stress? Ha cambiato qualcosa nel periodo di preparazione? Maggior convinzione? Bohh.
Comunque brava brava.
Credo che Elisabetta valga molto di più del suo Ranking attuale;se,fisicamente,non avrà più problemi potrà fare un’annata da protagonista.
Intanto si porta a casa Hobart 😉
Per chi ha sempre creduto in te!
Ad majora!
Si temeva che Elisabetta, causa anche gli infortuni, non potesse più tornare ai livelli del 2023. Ci ha smentito e dopo la splendida vittoria in Davis contro la Navarro ha coronato un bellissimo periodo con questo titolo. No, non c’è solo Jasmine ed altre arriveranno, anche il nostro tennis al femminile merita di essere sempre rispettato.
Straordinaria Elisabetta !
Un trofeo inaspettato alla vigilia e per di più battendo in finale una futura predestinata come la Jovic.
Sperando che i guai fisici la lascino in pace, ho l’impressione che questo possa essere l’anno giusto per la sua definitiva consacrazione.
Ne ha tutti i mezzi.
Bravissima Coccia !
E brava la Cocciaretto.
La Jovic se si rinforza fisicamente sarà tra le prime 10 in un paio di stagioni.
Un po come la Andreeva.
Bravissima coccia in due set