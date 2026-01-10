Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Brisbane, Hong Kong e United Cup (Quarti di Finale): I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali e 1° Turno Qualificazione. In campo Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci (LIVE)

Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
ATP 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Centre Court – ore 02:30
Anton Shepp NZL vs Jan-Lennard Struff GER
Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 23:00
Isaac Becroft NZL vs Hugo Gaston FRA

ATP Auckland
Isaac Becroft
3
2
Hugo Gaston
6
6
Vincitore: Gaston
Mostra dettagli

Vit Kopriva CZE vs Pablo Carreno Busta ESP

ATP Auckland
Vit Kopriva
30
6
1
4
Pablo Carreno Busta
30
3
6
2
Mostra dettagli

Mattia Bellucci ITA vs Geoffrey Blancaneaux FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 23:00
Shintaro Mochizuki JPN vs Juan Manuel Cerundolo ARG

ATP Auckland
Shintaro Mochizuki
4
7
2
Juan Manuel Cerundolo [8]
6
6
6
Vincitore: Cerundolo
Mostra dettagli

Cristian Garin CHI vs Eliot Spizzirri USA

ATP Auckland
Cristian Garin [4]
40
1
Eliot Spizzirri
15
1
Mostra dettagli

Patrick Kypson USA vs Emilio Nava USA

Il match deve ancora iniziare

Dalibor Svrcina CZE vs Hamad Medjedovic SRB

Il match deve ancora iniziare





ATP 250 Hong Kong (Hong Kong 🇭🇰) – Semifinali, cemento

Center Court – ore 08:30
Lorenzo Musetti ITA vs Andrey Rublev RUS
Il match deve ancora iniziare

Marcos Giron USA vs Alexander Bublik KAZ

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Marcos Giron USA vs Alexander Bublik KAZ
Il match deve ancora iniziare

Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED vs Karen Khachanov RUS / Andrey Rublev RUS (Non prima 11:00)

Il match deve ancora iniziare





ATP 250 Brisbane (Australia 🇦🇺) – Semifinali, cemento

Pat Rafter Arena – ore 03:00
Aleksandar Kovacevic USA vs Brandon Nakashima USA (Non prima 04:00)
Il match deve ancora iniziare

Daniil Medvedev RUS vs Alex Michelsen USA (Non prima 09:30)

Il match deve ancora iniziare



Show Court 1 – ore 04:00
Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA (Non prima 07:00)

Il match deve ancora iniziare

Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Tomas Machac CZE / Matej Vocel CZE

Il match deve ancora iniziare





United Cup (Australia 🇦🇺), cemento – Semifinali
00:00 Svizzera 🇨🇭 – Belgio 🇧🇪 0-0
07:30 USA 🇺🇸 – Polonia 🇵🇱 0-0

Ken Rosewall Arena – ore 00:00
Belinda Bencic SUI vs Elise Mertens BEL
ATP United Cup
Belinda Bencic [16]
0
6
4
3
Elise Mertens [7]
0
3
6
3
Mostra dettagli

Stan Wawrinka SUI vs Zizou Bergs BEL

Il match deve ancora iniziare

Belinda Bencic SUI / Stan Wawrinka SUI vs Elise Mertens BEL / Zizou Bergs BEL

Il match deve ancora iniziare

Taylor Fritz USA vs Hubert Hurkacz POL (Non prima 07:30)

Il match deve ancora iniziare

Coco Gauff USA vs Iga Swiatek POL (Non prima 09:00)

Il match deve ancora iniziare

Coco Gauff USA / Christian Harrison USA vs Iga Swiatek POL / Hubert Hurkacz POL

Il match deve ancora iniziare

