ATP 250 Brisbane, Hong Kong e United Cup (Quarti di Finale): I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali e 1° Turno Qualificazione. In campo Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci (LIVE)

Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
ATP 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – 1° Turno Qualificazione, cemento
Centre Court – ore 02:30
Anton Shepp
vs Jan-Lennard Struff
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 23:00
Isaac Becroft vs Hugo Gaston
ATP Auckland
Isaac Becroft
3
2
Hugo Gaston
6
6
Vincitore: Gaston
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Gaston
15-0
40-0
ace
40-15
df
40-30
1-4 → 1-5
I. Becroft
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
I. Becroft
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-2 → 1-2
I. Becroft
30-15
30-30
30-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Vit Kopriva vs Pablo Carreno Busta
ATP Auckland
Vit Kopriva•
30
6
1
4
Pablo Carreno Busta
30
3
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
V. Kopriva
15-0
15-15
df
15-30
30-30
P. Carreno Busta
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
P. Carreno Busta
2-1 → 3-1
V. Kopriva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
P. Carreno Busta
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Carreno Busta
30-0
30-15
30-30
40-30
A-40
ace
1-5 → 1-6
V. Kopriva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
P. Carreno Busta
1-3 → 1-4
P. Carreno Busta
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
P. Carreno Busta
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Kopriva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
P. Carreno Busta
4-3 → 5-3
P. Carreno Busta
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
V. Kopriva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
P. Carreno Busta
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
2-1 → 2-2
V. Kopriva
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
P. Carreno Busta
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
V. Kopriva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Mattia Bellucci vs Geoffrey Blancaneaux
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 23:00
Shintaro Mochizuki vs Juan Manuel Cerundolo
ATP Auckland
Shintaro Mochizuki
4
7
2
Juan Manuel Cerundolo [8]
6
6
6
Vincitore: Cerundolo
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-5 → 2-6
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
J. Manuel Cerundolo
1-3 → 1-4
S. Mochizuki
15-0
15-15
df
15-30
15-40
1-2 → 1-3
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
S. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
0-1 → 1-1
J. Manuel Cerundolo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
3*-1
3-2*
3-3*
4*-3
5*-3
6-3*
6-6 → 7-6
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
6-5 → 6-6
S. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
5-4 → 5-5
S. Mochizuki
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
4-4 → 5-4
J. Manuel Cerundolo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
4-3 → 4-4
S. Mochizuki
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
J. Manuel Cerundolo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-3 → 3-3
S. Mochizuki
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-3 → 2-3
J. Manuel Cerundolo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
S. Mochizuki
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
J. Manuel Cerundolo
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
0-1 → 0-2
S. Mochizuki
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Manuel Cerundolo
4-5 → 4-6
S. Mochizuki
15-0
ace
15-15
df
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
3-5 → 4-5
J. Manuel Cerundolo
3-4 → 3-5
S. Mochizuki
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
J. Manuel Cerundolo
2-3 → 2-4
J. Manuel Cerundolo
0-15
df
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
ace
1-2 → 1-3
S. Mochizuki
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-2 → 1-2
J. Manuel Cerundolo
0-1 → 0-2
S. Mochizuki
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
0-0 → 0-1
Cristian Garin vs Eliot Spizzirri
ATP Auckland
Cristian Garin [4]
40
1
Eliot Spizzirri•
15
1
Patrick Kypson vs Emilio Nava
Il match deve ancora iniziare
Dalibor Svrcina vs Hamad Medjedovic
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Hong Kong (Hong Kong 🇭🇰) – Semifinali, cemento
Center Court – ore 08:30
Lorenzo Musetti
vs Andrey Rublev
Il match deve ancora iniziare
Marcos Giron vs Alexander Bublik
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Marcos Giron
vs Alexander Bublik
Il match deve ancora iniziare
Vasil Kirkov / Bart Stevens vs Karen Khachanov / Andrey Rublev (Non prima 11:00)
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Brisbane (Australia 🇦🇺) – Semifinali, cemento
Pat Rafter Arena – ore 03:00
Aleksandar Kovacevic
vs Brandon Nakashima
(Non prima 04:00)
Il match deve ancora iniziare
Daniil Medvedev vs Alex Michelsen (Non prima 09:30)
Il match deve ancora iniziare
Show Court 1 – ore 04:00
Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul (Non prima 07:00)
Il match deve ancora iniziare
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Tomas Machac / Matej Vocel
Il match deve ancora iniziare
United Cup (Australia 🇦🇺), cemento – Semifinali
00:00 Svizzera 🇨🇭 – Belgio 🇧🇪 0-0
07:30 USA 🇺🇸 – Polonia 🇵🇱 0-0
Ken Rosewall Arena – ore 00:00
Belinda Bencic
vs Elise Mertens
ATP United Cup
Belinda Bencic [16]
0
6
4
3
Elise Mertens [7]•
0
3
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Bencic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 3-3
E. Mertens
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
3-1 → 3-2
B. Bencic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
E. Mertens
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Bencic
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
E. Mertens
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
E. Mertens
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Bencic
15-0
15-15
df
40-15
40-30
5-3 → 6-3
B. Bencic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
E. Mertens
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
B. Bencic
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Stan Wawrinka vs Zizou Bergs
Il match deve ancora iniziare
Belinda Bencic / Stan Wawrinka vs Elise Mertens / Zizou Bergs
Il match deve ancora iniziare
Taylor Fritz vs Hubert Hurkacz (Non prima 07:30)
Il match deve ancora iniziare
Coco Gauff vs Iga Swiatek (Non prima 09:00)
Il match deve ancora iniziare
Coco Gauff / Christian Harrison vs Iga Swiatek / Hubert Hurkacz
Il match deve ancora iniziare
