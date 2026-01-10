ATP 250 Brisbane, Hong Kong e United Cup: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali e 1° Turno Quali. Medvedev ritrova slancio a Brisbane e sfida Nakashima in finale. Mattia Bellucci al turno decisivo ad Auckland

Daniil Medvedev nella foto - Foto Getty Images
Daniil Medvedev sembra deciso a ritrovare il suo miglior livello nel 2026 e l’inizio di stagione sta dando segnali incoraggianti. Il tennista russo, attuale numero 13 del ranking ATP, ha conquistato l’accesso alla finale del torneo di Brisbane, centrando la 41ª finale della carriera e diventando in modo solitario il secondo giocatore in attività con il maggior numero di finali disputate.
In semifinale Medvedev ha superato lo statunitense Alex Michelsen, numero 37 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-2. Un match più combattuto di quanto suggerisca il risultato, soprattutto nelle fasi iniziali. Il russo è stato costretto a rimontare uno 0-2 in avvio e ha mostrato solidità nei momenti chiave, salvando sette delle otto palle break concesse. Dopo aver preso le misure al servizio dell’avversario, ha trovato continuità e ha fatto la differenza nel corso del match. Ora andrà a caccia del 22° titolo della carriera, che arriverebbe in un torneo diverso rispetto a tutti quelli già vinti, un dato che sottolinea la varietà del suo palmarès.
A contendergli il trofeo sarà Brandon Nakashima. Il numero 33 del ranking mondiale ha raggiunto la quarta finale in carriera, la prima dopo il successo di Delray Beach nel 2022, che resta finora l’unico titolo del suo percorso nel circuito maggiore. In semifinale il tennista statunitense ha avuto la meglio sul connazionale Aleksandar Kovacevic, numero 58 del mondo, imponendosi per 7-6(4) 6-4.
Nakashima arriva all’ultimo atto dopo una settimana molto positiva, nella quale non ha ancora perso un set. La finale di Brisbane metterà quindi di fronte un Medvedev in cerca di conferme e un Nakashima desideroso di tornare a sollevare un trofeo, in un confronto che promette equilibrio e spunti interessanti per l’inizio della nuova stagione.
Mattia Bellucci ha centrato il turno decisivo delle qualificazioni all’ATP 250 di Auckland. Testa di serie numero 3 delle “quali” e attuale n.73 del mondo, Bellucci ha superato con autorità Geoffrey Blancaneaux per 6-3 6-4, concedendo appena tre punti quando ha messo in campo la prima di servizio. Per un posto nel tabellone principale affronterà ora il serbo Hamad Medjedovic (n.80 ATP), che lo ha già battuto nell’unico precedente, nei quarti del Challenger di Maiorca 2023.
ATP 250 Hong Kong (Hong Kong 🇭🇰) – Semifinali, cemento
Center Court – ore 08:30
Lorenzo Musetti
vs Andrey Rublev
ATP Hong Kong
Lorenzo Musetti [1]
6
7
6
Andrey Rublev [3]
7
5
4
Vincitore: Musetti
Marcos Giron vs Alexander Bublik
ATP Hong Kong
Marcos Giron
0
6
0
Alexander Bublik [2]•
0
3
1
Court 1 – ore 10:00
Marcos Giron
vs Alexander Bublik
Il match deve ancora iniziare
Vasil Kirkov / Bart Stevens vs Karen Khachanov / Andrey Rublev (Non prima 11:00)
ATP Hong Kong
Vasil Kirkov / Bart Stevens
15
1
Karen Khachanov / Andrey Rublev•
0
1
ATP 250 Brisbane (Australia 🇦🇺) – Semifinali, cemento
Pat Rafter Arena – ore 03:00
Aleksandar Kovacevic
vs Brandon Nakashima
(Non prima 04:00)
ATP Brisbane
Aleksandar Kovacevic
6
4
Brandon Nakashima
7
6
Vincitore: Nakashima
Daniil Medvedev vs Alex Michelsen (Non prima 09:30)
ATP Brisbane
Daniil Medvedev [1]
6
6
Alex Michelsen
4
2
Vincitore: Medvedev
Show Court 1 – ore 04:00
Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul (Non prima 07:00)
ATP Brisbane
Francisco Cabral / Lucas Miedler [3]
7
4
10
Sadio Doumbia / Fabien Reboul [6]
6
6
7
Vincitore: Cabral / Miedler
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Tomas Machac / Matej Vocel
ATP Brisbane
Julian Cash / Lloyd Glasspool [1]
6
6
Tomas Machac / Matej Vocel
3
3
Vincitore: Cash / Glasspool
United Cup (Australia 🇦🇺), cemento – Semifinali
00:00 Svizzera 🇨🇭 – Belgio 🇧🇪 2-1
07:30 USA 🇺🇸 – Polonia 🇵🇱 0-1
Ken Rosewall Arena – ore 00:00
Belinda Bencic
vs Elise Mertens
ATP United Cup
Belinda Bencic [16]
6
4
7
Elise Mertens [7]
3
6
6
Vincitore: Bencic
Stan Wawrinka vs Zizou Bergs
ATP United Cup
Stan Wawrinka [16]
3
7
3
Zizou Bergs [7]
6
6
6
Vincitore: Bergs
Belinda Bencic / Stan Wawrinka vs Elise Mertens / Zizou Bergs
ATP United Cup
Belinda Bencic / Jakub Paul [16]
6
0
10
Elise Mertens / Zizou Bergs [7]
3
6
5
Vincitore: Bencic / Paul
Taylor Fritz vs Hubert Hurkacz (Non prima 07:30)
ATP United Cup
Taylor Fritz [1]
6
6
Hubert Hurkacz [9]
7
7
Vincitore: Hurkacz
Coco Gauff vs Iga Swiatek (Non prima 09:00)
ATP United Cup
Coco Gauff [1]
6
6
Iga Swiatek [9]
4
2
Vincitore: Gauff
Coco Gauff / Christian Harrison vs Iga Swiatek / Hubert Hurkacz
Il match deve ancora iniziare
Grande Musetti questo è il tennis vero… Non quella buffonata in contemporanea
Lorenzo, adesso vinci il torneo.
Tu qui e Medvedev l’altro, settimana fantastica.
Grande Muso,cambio di passo nel momento decisivo.
Avanti cosi Lorenzo… il”Magnifico”.
Bravo, bravo, bravo Lorenzo ad aver vinto in rimonta un match che oggi contava a differenza di quello di Jannik che è stato una vera esibizione in tutti i sensi !
Gran Musetti, che colpi e condizione atletica, bravo!!
Che Musetti
Bella lì Muso! Due italiani in Top5
Si va al set decisivo , ancora molti errori da parte di Lorenzo perché è ancora in costruzione su questa superficie ma si vedono altri miglioramenti, fosse stato un poco più attento avrebbe chiuso prima il 2° set.
Ancora i TB su questa superficie sfuggono troppo in fretta per Lorenzo, ancora meglio deve capitalizzare le occasioni prima di arrivarci ai TB.
Gran bel muso nel secondo set.
Ha salvato punti importantissimi e si è meritato il secondo set
Musetti fortissimo altro che!
Guardare questa partita facendo zapping con l’esibizione dei due super fa davvero capire la differenza filosofica fra verità e finzione
Peccato queste tre palle break non realizzate
Però che punto Musetti
Acc…Lorenzo: tutta ‘sta fatica per poi perdere in malo modo la prima partita allo sparegGioco…tanto valeva perderla 4-6 e risparmiare un po’ di energie per le altre due…
Sì, lo so che è un discorso del put ma che arrivi ad un passo dal risultato e poi si sciolga come neve al sole è una storia troppo volte vista nella sua carriera!
Spero almeno che adesso confermi il carattere più volte dimostrato l’anno scorso e non si arrenda, che continui a lottare fino in fondo.
Forza Lorenzo!
I TB con Rublev e simili su hard bisogna evitarli.
Musetti non pervenuto nel tie break.
Peccato
Perso il primo, ma, ricordiamoci che anche con Etcheverry aveva perso il primo set al tiebreak……quindi……FORZAAAA
Purtroppo Muso si è disunito al TB, quella palla uscita di un niente sul 2-1 ha dato fiducia al russo che perfino S&V ha fatto …. poi Muso sbaglia un rovescio in scambio e …. niente …. primo set andato
Musetti poco concentrato nel tiebreak, mentre un rublev determinato va in doppio vantaggio.
Partita equilibrata, vediamoci il tie-break
Il game del controbreak di musetti è stato perfetto
Bravo Olonese!
Ora con Mediedovic sarà più tosta, che il Serbo è forte, ma non impossibile.
Forza Olonese!
Grande Bellucci! Contro questo francese non era semplice……
Sostituzione dell’avversario all’ultimo momento che dovrebbe facilitare l’Olonese…speremm!
Forza Pirata!