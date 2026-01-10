Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Brisbane, Hong Kong e United Cup: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali e 1° Turno Quali. Medvedev ritrova slancio a Brisbane e sfida Nakashima in finale. Mattia Bellucci al turno decisivo ad Auckland

10/01/2026
Daniil Medvedev nella foto - Foto Getty Images

Daniil Medvedev sembra deciso a ritrovare il suo miglior livello nel 2026 e l’inizio di stagione sta dando segnali incoraggianti. Il tennista russo, attuale numero 13 del ranking ATP, ha conquistato l’accesso alla finale del torneo di Brisbane, centrando la 41ª finale della carriera e diventando in modo solitario il secondo giocatore in attività con il maggior numero di finali disputate.
In semifinale Medvedev ha superato lo statunitense Alex Michelsen, numero 37 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-2. Un match più combattuto di quanto suggerisca il risultato, soprattutto nelle fasi iniziali. Il russo è stato costretto a rimontare uno 0-2 in avvio e ha mostrato solidità nei momenti chiave, salvando sette delle otto palle break concesse. Dopo aver preso le misure al servizio dell’avversario, ha trovato continuità e ha fatto la differenza nel corso del match. Ora andrà a caccia del 22° titolo della carriera, che arriverebbe in un torneo diverso rispetto a tutti quelli già vinti, un dato che sottolinea la varietà del suo palmarès.
A contendergli il trofeo sarà Brandon Nakashima. Il numero 33 del ranking mondiale ha raggiunto la quarta finale in carriera, la prima dopo il successo di Delray Beach nel 2022, che resta finora l’unico titolo del suo percorso nel circuito maggiore. In semifinale il tennista statunitense ha avuto la meglio sul connazionale Aleksandar Kovacevic, numero 58 del mondo, imponendosi per 7-6(4) 6-4.
Nakashima arriva all’ultimo atto dopo una settimana molto positiva, nella quale non ha ancora perso un set. La finale di Brisbane metterà quindi di fronte un Medvedev in cerca di conferme e un Nakashima desideroso di tornare a sollevare un trofeo, in un confronto che promette equilibrio e spunti interessanti per l’inizio della nuova stagione.

Mattia Bellucci ha centrato il turno decisivo delle qualificazioni all’ATP 250 di Auckland. Testa di serie numero 3 delle “quali” e attuale n.73 del mondo, Bellucci ha superato con autorità Geoffrey Blancaneaux per 6-3 6-4, concedendo appena tre punti quando ha messo in campo la prima di servizio. Per un posto nel tabellone principale affronterà ora il serbo Hamad Medjedovic (n.80 ATP), che lo ha già battuto nell’unico precedente, nei quarti del Challenger di Maiorca 2023.

ATP 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Centre Court – ore 02:30
Anton Shepp NZL vs Jan-Lennard Struff GER
ATP Auckland
Anton Shepp
5
2
Jan-Lennard Struff [7]
7
6
Vincitore: Struff
Grandstand – ore 23:00
Isaac Becroft NZL vs Hugo Gaston FRA

ATP Auckland
Isaac Becroft
3
2
Hugo Gaston
6
6
Vincitore: Gaston
Vit Kopriva CZE vs Pablo Carreno Busta ESP

ATP Auckland
Vit Kopriva
6
1
6
Pablo Carreno Busta
3
6
4
Vincitore: Kopriva
Mattia Bellucci ITA vs Geoffrey Blancaneaux FRA

ATP Auckland
Mattia Bellucci [3]
6
6
Geoffrey Blancaneaux
3
4
Vincitore: Bellucci
Court 1 – ore 23:00
Shintaro Mochizuki JPN vs Juan Manuel Cerundolo ARG

ATP Auckland
Shintaro Mochizuki
4
7
2
Juan Manuel Cerundolo [8]
6
6
6
Vincitore: Cerundolo
Cristian Garin CHI vs Eliot Spizzirri USA

ATP Auckland
Cristian Garin [4]
2
4
Eliot Spizzirri
6
6
Vincitore: Spizzirri
Patrick Kypson USA vs Emilio Nava USA

ATP Auckland
Patrick Kypson
3
4
Emilio Nava
6
6
Vincitore: Nava
Dalibor Svrcina CZE vs Hamad Medjedovic SRB

ATP Auckland
Dalibor Svrcina
1
4
Hamad Medjedovic [5]
6
6
Vincitore: Medjedovic
ATP 250 Hong Kong (Hong Kong 🇭🇰) – Semifinali, cemento

Center Court – ore 08:30
Lorenzo Musetti ITA vs Andrey Rublev RUS
ATP Hong Kong
Lorenzo Musetti [1]
6
7
6
Andrey Rublev [3]
7
5
4
Vincitore: Musetti
Marcos Giron USA vs Alexander Bublik KAZ

ATP Hong Kong
Marcos Giron
0
6
0
Alexander Bublik [2]
0
3
1
Court 1 – ore 10:00
Marcos Giron USA vs Alexander Bublik KAZ
Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED vs Karen Khachanov RUS / Andrey Rublev RUS (Non prima 11:00)

ATP Hong Kong
Vasil Kirkov / Bart Stevens
15
1
Karen Khachanov / Andrey Rublev
0
1
ATP 250 Brisbane (Australia 🇦🇺) – Semifinali, cemento

Pat Rafter Arena – ore 03:00
Aleksandar Kovacevic USA vs Brandon Nakashima USA (Non prima 04:00)
ATP Brisbane
Aleksandar Kovacevic
6
4
Brandon Nakashima
7
6
Vincitore: Nakashima
Daniil Medvedev RUS vs Alex Michelsen USA (Non prima 09:30)

ATP Brisbane
Daniil Medvedev [1]
6
6
Alex Michelsen
4
2
Vincitore: Medvedev
Show Court 1 – ore 04:00
Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA (Non prima 07:00)

ATP Brisbane
Francisco Cabral / Lucas Miedler [3]
7
4
10
Sadio Doumbia / Fabien Reboul [6]
6
6
7
Vincitore: Cabral / Miedler
Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Tomas Machac CZE / Matej Vocel CZE

ATP Brisbane
Julian Cash / Lloyd Glasspool [1]
6
6
Tomas Machac / Matej Vocel
3
3
Vincitore: Cash / Glasspool
United Cup (Australia 🇦🇺), cemento – Semifinali
00:00 Svizzera 🇨🇭 – Belgio 🇧🇪 2-1
07:30 USA 🇺🇸 – Polonia 🇵🇱 0-1

Ken Rosewall Arena – ore 00:00
Belinda Bencic SUI vs Elise Mertens BEL
ATP United Cup
Belinda Bencic [16]
6
4
7
Elise Mertens [7]
3
6
6
Vincitore: Bencic
Stan Wawrinka SUI vs Zizou Bergs BEL

ATP United Cup
Stan Wawrinka [16]
3
7
3
Zizou Bergs [7]
6
6
6
Vincitore: Bergs
Belinda Bencic SUI / Stan Wawrinka SUI vs Elise Mertens BEL / Zizou Bergs BEL

ATP United Cup
Belinda Bencic / Jakub Paul [16]
6
0
10
Elise Mertens / Zizou Bergs [7]
3
6
5
Vincitore: Bencic / Paul
Taylor Fritz USA vs Hubert Hurkacz POL (Non prima 07:30)

ATP United Cup
Taylor Fritz [1]
6
6
Hubert Hurkacz [9]
7
7
Vincitore: Hurkacz
Coco Gauff USA vs Iga Swiatek POL (Non prima 09:00)

ATP United Cup
Coco Gauff [1]
6
6
Iga Swiatek [9]
4
2
Vincitore: Gauff
Coco Gauff USA / Christian Harrison USA vs Iga Swiatek POL / Hubert Hurkacz POL

23 commenti.

Pirr (Guest) 10-01-2026 11:33

Grande Musetti questo è il tennis vero… Non quella buffonata in contemporanea

 23
Rovescio al tramonto 10-01-2026 11:32

Lorenzo, adesso vinci il torneo.
Tu qui e Medvedev l’altro, settimana fantastica.

 22
Don Budge fathers 10-01-2026 11:31

Grande Muso,cambio di passo nel momento decisivo.

Avanti cosi Lorenzo… il”Magnifico”.

 21
antoniov 10-01-2026 11:29

Bravo, bravo, bravo Lorenzo ad aver vinto in rimonta un match che oggi contava a differenza di quello di Jannik che è stato una vera esibizione in tutti i sensi !

 20
Alex77 (Guest) 10-01-2026 11:29

Gran Musetti, che colpi e condizione atletica, bravo!!

 19
Paolo Papa 10-01-2026 11:26

Che Musetti

 18
JOA20 (Guest) 10-01-2026 11:26

Bella lì Muso! Due italiani in Top5

 17
Kenobi 10-01-2026 10:43

Si va al set decisivo , ancora molti errori da parte di Lorenzo perché è ancora in costruzione su questa superficie ma si vedono altri miglioramenti, fosse stato un poco più attento avrebbe chiuso prima il 2° set.

Ancora i TB su questa superficie sfuggono troppo in fretta per Lorenzo, ancora meglio deve capitalizzare le occasioni prima di arrivarci ai TB.

 16
Paolo Papa 10-01-2026 10:41

Gran bel muso nel secondo set.
Ha salvato punti importantissimi e si è meritato il secondo set

 15
Spinoza (Guest) 10-01-2026 10:35

Musetti fortissimo altro che!
Guardare questa partita facendo zapping con l’esibizione dei due super fa davvero capire la differenza filosofica fra verità e finzione

 14
Paolo Papa 10-01-2026 10:02

Peccato queste tre palle break non realizzate

 13
Paolo Papa 10-01-2026 09:59

Però che punto Musetti

 12
tinapica 10-01-2026 09:47

Acc…Lorenzo: tutta ‘sta fatica per poi perdere in malo modo la prima partita allo sparegGioco…tanto valeva perderla 4-6 e risparmiare un po’ di energie per le altre due…
Sì, lo so che è un discorso del put ma che arrivi ad un passo dal risultato e poi si sciolga come neve al sole è una storia troppo volte vista nella sua carriera!
Spero almeno che adesso confermi il carattere più volte dimostrato l’anno scorso e non si arrenda, che continui a lottare fino in fondo.
Forza Lorenzo!

 11
Kenobi 10-01-2026 09:39

I TB con Rublev e simili su hard bisogna evitarli.

 10
Paolo Papa 10-01-2026 09:36

Musetti non pervenuto nel tie break.

Peccato

 9
Giuliano da Viareggio (Guest) 10-01-2026 09:36

Perso il primo, ma, ricordiamoci che anche con Etcheverry aveva perso il primo set al tiebreak……quindi……FORZAAAA

 8
Detuqueridapresencia 10-01-2026 09:35

Purtroppo Muso si è disunito al TB, quella palla uscita di un niente sul 2-1 ha dato fiducia al russo che perfino S&V ha fatto …. poi Muso sbaglia un rovescio in scambio e …. niente …. primo set andato

 7
Paolo Papa 10-01-2026 09:31

Musetti poco concentrato nel tiebreak, mentre un rublev determinato va in doppio vantaggio.

 6
Paolo Papa 10-01-2026 09:28

Partita equilibrata, vediamoci il tie-break

 5
Paolo Papa 10-01-2026 09:16

Il game del controbreak di musetti è stato perfetto

 4
tinapica 10-01-2026 08:58

Bravo Olonese!
Ora con Mediedovic sarà più tosta, che il Serbo è forte, ma non impossibile.
Forza Olonese!

 3
Giuliano da Viareggio (Guest) 10-01-2026 08:02

Grande Bellucci! Contro questo francese non era semplice……

 2
tinapica 10-01-2026 02:45

Sostituzione dell’avversario all’ultimo momento che dovrebbe facilitare l’Olonese…speremm!
Forza Pirata!

 1
