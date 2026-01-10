ATP 250 Brisbane, Hong Kong e United Cup: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali e 1° Turno Quali. Medvedev ritrova slancio a Brisbane e sfida Nakashima in finale. Mattia Bellucci al turno decisivo ad Auckland

Daniil Medvedev sembra deciso a ritrovare il suo miglior livello nel 2026 e l’inizio di stagione sta dando segnali incoraggianti. Il tennista russo, attuale numero 13 del ranking ATP, ha conquistato l’accesso alla finale del torneo di Brisbane, centrando la 41ª finale della carriera e diventando in modo solitario il secondo giocatore in attività con il maggior numero di finali disputate.

In semifinale Medvedev ha superato lo statunitense Alex Michelsen, numero 37 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-2. Un match più combattuto di quanto suggerisca il risultato, soprattutto nelle fasi iniziali. Il russo è stato costretto a rimontare uno 0-2 in avvio e ha mostrato solidità nei momenti chiave, salvando sette delle otto palle break concesse. Dopo aver preso le misure al servizio dell’avversario, ha trovato continuità e ha fatto la differenza nel corso del match. Ora andrà a caccia del 22° titolo della carriera, che arriverebbe in un torneo diverso rispetto a tutti quelli già vinti, un dato che sottolinea la varietà del suo palmarès.

A contendergli il trofeo sarà Brandon Nakashima. Il numero 33 del ranking mondiale ha raggiunto la quarta finale in carriera, la prima dopo il successo di Delray Beach nel 2022, che resta finora l’unico titolo del suo percorso nel circuito maggiore. In semifinale il tennista statunitense ha avuto la meglio sul connazionale Aleksandar Kovacevic, numero 58 del mondo, imponendosi per 7-6(4) 6-4.

Nakashima arriva all’ultimo atto dopo una settimana molto positiva, nella quale non ha ancora perso un set. La finale di Brisbane metterà quindi di fronte un Medvedev in cerca di conferme e un Nakashima desideroso di tornare a sollevare un trofeo, in un confronto che promette equilibrio e spunti interessanti per l’inizio della nuova stagione.

Mattia Bellucci ha centrato il turno decisivo delle qualificazioni all’ATP 250 di Auckland. Testa di serie numero 3 delle “quali” e attuale n.73 del mondo, Bellucci ha superato con autorità Geoffrey Blancaneaux per 6-3 6-4, concedendo appena tre punti quando ha messo in campo la prima di servizio. Per un posto nel tabellone principale affronterà ora il serbo Hamad Medjedovic (n.80 ATP), che lo ha già battuto nell’unico precedente, nei quarti del Challenger di Maiorca 2023.

ATP Auckland Anton Shepp Anton Shepp 5 2 Jan-Lennard Struff [7] Jan-Lennard Struff [7] 7 6 Vincitore: Struff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Shepp 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 J. Struff 15-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Shepp 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 J. Struff 30-0 40-15 df 40-30 1-3 → 1-4 A. Shepp 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 J. Struff 15-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Shepp 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Struff 30-0 ace 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Shepp 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 J. Struff 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Shepp 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 4-5 → 5-5 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 A. Shepp 30-0 ace 40-0 ace 3-4 → 4-4 J. Struff 15-0 15-15 30-15 ace 3-3 → 3-4 A. Shepp 15-0 30-0 ace 2-3 → 3-3 J. Struff 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-3 → 2-3 A. Shepp 0-15 15-15 ace 40-15 ace 0-3 → 1-3 J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 A. Shepp 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Anton Sheppvs Jan-Lennard Struff

Grandstand – ore 23:00

Isaac Becroft vs Hugo Gaston



ATP Auckland Isaac Becroft Isaac Becroft 3 2 Hugo Gaston Hugo Gaston 6 6 Vincitore: Gaston Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 H. Gaston 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 I. Becroft 15-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 H. Gaston 15-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 1-4 → 1-5 I. Becroft 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 H. Gaston 15-0 30-0 1-2 → 1-3 I. Becroft 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 H. Gaston 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 0-2 I. Becroft 30-15 30-30 30-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6

Vit Kopriva vs Pablo Carreno Busta



ATP Auckland Vit Kopriva Vit Kopriva 6 1 6 Pablo Carreno Busta Pablo Carreno Busta 3 6 4 Vincitore: Kopriva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 V. Kopriva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 V. Kopriva 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 V. Kopriva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 V. Kopriva 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 P. Carreno Busta 30-0 30-15 30-30 40-30 A-40 ace 1-5 → 1-6 V. Kopriva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 V. Kopriva 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 V. Kopriva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 4-3 → 5-3 V. Kopriva 15-0 40-0 3-3 → 4-3 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 V. Kopriva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 V. Kopriva 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 V. Kopriva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Mattia Bellucci vs Geoffrey Blancaneaux



ATP Auckland Mattia Bellucci [3] Mattia Bellucci [3] 6 6 Geoffrey Blancaneaux Geoffrey Blancaneaux 3 4 Vincitore: Bellucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Bellucci 0-15 df 15-15 30-15 5-4 → 6-4 G. Blancaneaux 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 30-40 ace 40-40 A-40 4-3 → 5-3 G. Blancaneaux 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 G. Blancaneaux 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Bellucci 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Blancaneaux 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 G. Blancaneaux 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Bellucci 0-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 G. Blancaneaux 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 G. Blancaneaux 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 G. Blancaneaux 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 1 – ore 23:00

Shintaro Mochizuki vs Juan Manuel Cerundolo



ATP Auckland Shintaro Mochizuki Shintaro Mochizuki 4 7 2 Juan Manuel Cerundolo [8] Juan Manuel Cerundolo [8] 6 6 6 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 1-3 → 1-4 S. Mochizuki 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-2 → 1-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 S. Mochizuki 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 S. Mochizuki 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 S. Mochizuki 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 S. Mochizuki 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 0-1 → 0-2 S. Mochizuki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 S. Mochizuki 15-0 ace 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-5 → 4-5 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 S. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Manuel Cerundolo 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 S. Mochizuki 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

Cristian Garin vs Eliot Spizzirri



ATP Auckland Cristian Garin [4] Cristian Garin [4] 2 4 Eliot Spizzirri Eliot Spizzirri 6 6 Vincitore: Spizzirri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Garin 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 E. Spizzirri 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 C. Garin 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 E. Spizzirri 15-0 30-0 2-4 → 2-5 C. Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 E. Spizzirri 0-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 E. Spizzirri 15-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 C. Garin 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Spizzirri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Garin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 E. Spizzirri 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 C. Garin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 E. Spizzirri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 C. Garin 0-15 df 0-30 0-40 1-2 → 1-3 E. Spizzirri 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 C. Garin 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 E. Spizzirri 15-0 30-0 ace 0-0 → 0-1

Patrick Kypson vs Emilio Nava



ATP Auckland Patrick Kypson Patrick Kypson 3 4 Emilio Nava Emilio Nava 6 6 Vincitore: Nava Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Nava 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 P. Kypson 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 3-5 → 4-5 E. Nava 15-0 15-15 30-15 ace 3-4 → 3-5 P. Kypson 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 E. Nava 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-3 → 2-3 E. Nava 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 P. Kypson 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 E. Nava 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 P. Kypson 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Nava 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 E. Nava 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 P. Kypson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 E. Nava 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 E. Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Kypson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 E. Nava 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Dalibor Svrcina vs Hamad Medjedovic



ATP Auckland Dalibor Svrcina Dalibor Svrcina 1 4 Hamad Medjedovic [5] Hamad Medjedovic [5] 6 6 Vincitore: Medjedovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Medjedovic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 4-5 → 4-6 D. Svrcina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 H. Medjedovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-5 → 3-5 D. Svrcina 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 2-5 H. Medjedovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 D. Svrcina 15-0 15-15 15-40 30-40 df 1-3 → 1-4 H. Medjedovic 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 D. Svrcina 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 H. Medjedovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 D. Svrcina 0-15 15-15 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 H. Medjedovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 D. Svrcina 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 H. Medjedovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 D. Svrcina 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 H. Medjedovic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 D. Svrcina 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

ATP 250 Hong Kong (Hong Kong 🇭🇰) – Semifinali, cemento

ATP Hong Kong Lorenzo Musetti [1] Lorenzo Musetti [1] 6 7 6 Andrey Rublev [3] Andrey Rublev [3] 7 5 4 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 L. Musetti 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 L. Musetti 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Musetti 0-15 30-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-15 4-5 → 5-5 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-4 → 4-5 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 A. Rublev 15-0 30-0 6-5 → 6-6 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df 40-A 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 ace 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Lorenzo Musettivs Andrey Rublev

Marcos Giron vs Alexander Bublik



ATP Hong Kong Marcos Giron Marcos Giron 0 6 0 Alexander Bublik [2] • Alexander Bublik [2] 0 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Bublik 0-1 M. Giron 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Bublik 0-15 0-30 15-40 5-3 → 6-3 M. Giron 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 A. Bublik 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 M. Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-2 → 3-2 M. Giron 15-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Giron 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Bublik 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Il match deve ancora iniziare

Marcos Gironvs Alexander Bublik

Vasil Kirkov / Bart Stevens vs Karen Khachanov / Andrey Rublev (Non prima 11:00)



ATP Hong Kong Vasil Kirkov / Bart Stevens Vasil Kirkov / Bart Stevens 15 1 Karen Khachanov / Andrey Rublev • Karen Khachanov / Andrey Rublev 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 K. Khachanov / Rublev 0-15 1-1 V. Kirkov / Stevens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 K. Khachanov / Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

ATP 250 Brisbane (Australia 🇦🇺) – Semifinali, cemento

ATP Brisbane Aleksandar Kovacevic Aleksandar Kovacevic 6 4 Brandon Nakashima Brandon Nakashima 7 6 Vincitore: Nakashima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Nakashima 15-0 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace 4-5 → 4-6 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 40-15 ace 40-30 ace ace 3-5 → 4-5 B. Nakashima 0-15 ace 15-15 30-15 30-30 ace 40-30 ace 3-4 → 3-5 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 30-30 ace 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace ace 2-4 → 3-4 B. Nakashima 0-15 ace 15-15 15-30 ace 30-30 ace 40-30 2-3 → 2-4 A. Kovacevic 30-0 ace 30-15 ace 30-30 df 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 B. Nakashima 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace ace 1-2 → 1-3 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace 40-40 ace 40-A df ace 1-1 → 1-2 B. Nakashima 0-15 ace 0-30 ace 15-30 ace 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 ace 1-2* ace 2-2* ace 2*-3 ace 2*-4 ace 3-4* ace 3-5* ace 4*-5 ace 4*-6 ace ace 6-6 → 6-7 A. Kovacevic 15-0 ace 40-0 ace ace 5-6 → 6-6 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 ace ace 5-5 → 5-6 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 4-5 → 5-5 B. Nakashima 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 30-40 ace 40-40 ace A-40 4-4 → 4-5 A. Kovacevic 30-0 ace 40-15 ace ace 3-4 → 4-4 B. Nakashima 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 3-3 → 3-4 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 2-3 → 3-3 B. Nakashima 15-0 30-0 40-15 ace 40-30 ace 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 A. Kovacevic 15-0 ace 40-0 ace 40-15 df ace 1-2 → 2-2 B. Nakashima 15-15 ace 15-30 ace 30-30 30-40 ace 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 B. Nakashima 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Aleksandar Kovacevicvs Brandon Nakashima(Non prima 04:00)

Daniil Medvedev vs Alex Michelsen (Non prima 09:30)



ATP Brisbane Daniil Medvedev [1] Daniil Medvedev [1] 6 6 Alex Michelsen Alex Michelsen 4 2 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-2 → 6-2 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 D. Medvedev 0-15 df 15-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Michelsen 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Medvedev 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 6-4 A. Michelsen 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-3 → 5-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Michelsen 15-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 3-2 → 4-2 A. Michelsen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 D. Medvedev 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Michelsen 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Show Court 1 – ore 04:00

Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul (Non prima 07:00)



ATP Brisbane Francisco Cabral / Lucas Miedler [3] Francisco Cabral / Lucas Miedler [3] 7 4 10 Sadio Doumbia / Fabien Reboul [6] Sadio Doumbia / Fabien Reboul [6] 6 6 7 Vincitore: Cabral / Miedler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 F. Cabral / Miedler 1-0 ace 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 5-2 6-2 7-2 8-2 8-3 8-4 df 8-5 8-6 8-7 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-5 → 4-6 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 30-15 30-40 4-4 → 4-5 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-3 → 4-4 F. Cabral / Miedler 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 3-3 → 4-3 S. Doumbia / Reboul 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Cabral / Miedler 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 3-1 → 3-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* df 4*-1 5*-1 ace 6-1* ace 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 F. Cabral / Miedler 15-0 ace 30-0 40-15 40-30 ace 5-6 → 6-6 S. Doumbia / Reboul 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 5-5 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 3-3 → 3-4 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-15 2-3 → 3-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Cabral / Miedler 0-15 df 0-30 15-30 15-40 40-40 2-1 → 2-2 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 F. Cabral / Miedler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 S. Doumbia / Reboul 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Tomas Machac / Matej Vocel



ATP Brisbane Julian Cash / Lloyd Glasspool [1] Julian Cash / Lloyd Glasspool [1] 6 6 Tomas Machac / Matej Vocel Tomas Machac / Matej Vocel 3 3 Vincitore: Cash / Glasspool Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Machac / Vocel 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-3 → 5-3 T. Machac / Vocel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 T. Machac / Vocel 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 1-2 → 2-2 T. Machac / Vocel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 J. Cash / Glasspool 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 1-1 T. Machac / Vocel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 T. Machac / Vocel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 4-3 → 5-3 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 T. Machac / Vocel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 T. Machac / Vocel 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 T. Machac / Vocel 0-15 0-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

United Cup (Australia 🇦🇺), cemento – Semifinali

00:00 Svizzera 🇨🇭 – Belgio 🇧🇪 2-1

07:30 USA 🇺🇸 – Polonia 🇵🇱 0-1

ATP United Cup Belinda Bencic [16] Belinda Bencic [16] 6 4 7 Elise Mertens [7] Elise Mertens [7] 3 6 6 Vincitore: Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 6*-0 6-6 → 7-6 B. Bencic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 E. Mertens 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 E. Mertens 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 4-4 → 4-5 B. Bencic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 B. Bencic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 E. Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-1 → 3-2 B. Bencic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 B. Bencic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Bencic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 E. Mertens 15-15 15-30 15-40 df 1-3 → 2-3 B. Bencic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 B. Bencic 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Bencic 15-0 15-15 df 40-15 40-30 5-3 → 6-3 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 B. Bencic 0-15 0-30 df 0-40 15-40 5-1 → 5-2 E. Mertens 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 B. Bencic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 E. Mertens 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 B. Bencic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Belinda Bencicvs Elise Mertens

Stan Wawrinka vs Zizou Bergs



ATP United Cup Stan Wawrinka [16] Stan Wawrinka [16] 3 7 3 Zizou Bergs [7] Zizou Bergs [7] 6 6 6 Vincitore: Bergs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Z. Bergs 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Wawrinka 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 Z. Bergs 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* ace 6-4* 6-6 → 7-6 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace A-40 ace 40-40 5-5 → 6-5 Z. Bergs 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Z. Bergs 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Wawrinka 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Z. Bergs 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-4 → 2-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 1-3 → 1-4 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Z. Bergs 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-30 0-1 → 1-1 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Belinda Bencic / Stan Wawrinka vs Elise Mertens / Zizou Bergs



ATP United Cup Belinda Bencic / Jakub Paul [16] Belinda Bencic / Jakub Paul [16] 6 0 10 Elise Mertens / Zizou Bergs [7] Elise Mertens / Zizou Bergs [7] 3 6 5 Vincitore: Bencic / Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3

Taylor Fritz vs Hubert Hurkacz (Non prima 07:30)



ATP United Cup Taylor Fritz [1] Taylor Fritz [1] 6 6 Hubert Hurkacz [9] Hubert Hurkacz [9] 7 7 Vincitore: Hurkacz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 ace 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 T. Fritz 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 ace 30-15 40-15 4-4 → 4-5 T. Fritz 15-0 30-0 ace 3-4 → 4-4 H. Hurkacz 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 T. Fritz 15-0 30-15 30-30 40-40 ace A-40 2-3 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Fritz 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 ace 1*-3 1-4* 1-5* ace 1*-6 6-6 → 6-7 H. Hurkacz 15-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 T. Fritz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 H. Hurkacz 0-15 df 0-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 H. Hurkacz 30-0 40-0 4-3 → 4-4 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 3-2 → 3-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Coco Gauff vs Iga Swiatek (Non prima 09:00)



ATP United Cup Coco Gauff [1] Coco Gauff [1] 6 6 Iga Swiatek [9] Iga Swiatek [9] 4 2 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 C. Gauff 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-0 → 5-1 C. Gauff 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-0 → 5-0 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 C. Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Gauff 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 C. Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 I. Swiatek 15-0 30-0 4-3 → 4-4 C. Gauff 0-15 0-30 df 0-40 4-2 → 4-3 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 C. Gauff 15-0 15-15 40-15 3-1 → 4-1 I. Swiatek 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 C. Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 C. Gauff 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 0-0 → 1-0

Coco Gauff / Christian Harrison vs Iga Swiatek / Hubert Hurkacz



Il match deve ancora iniziare