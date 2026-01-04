Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Lunedì 05 Gennaio 2026

04/01/2026 21:49 Nessun commento
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
HKG ATP 250 Hong Kong – Hard
R16 Kecmanovic SRB/Muller FRA – Musetti ITA/Sonego ITA Non prima 09:00

Il match deve ancora iniziare



AUS ATP 250 Brisbane – hard
R32 Arnaldi ITA – Altmaier GER 3° inc. ore 02:00
Il match deve ancora iniziare



THA CH 50 Nonthaburi – hard
R32 Dellavedova AUS – Giustino ITA Non prima 07:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Sciahbasi ITA – Ichikawa JPN 2° inc. ore 04:00

Il match deve ancora iniziare



GBR CH 50 Nottingham – Indoor Hard
Q2 Arnaboldi ITA – Guerrieri ITA 2° inc. ore 11:30

Il match deve ancora iniziare



AUS Canberra WTA 125 – Hard
1T Bronzetti ITA/Kudermetova UZB – Kozyreva RUS/Shymanovich BLR 2 incontro dalle 04:30

Il match deve ancora iniziare

1T Gorgodze GEO/Rosatello ITA – Kalieva USA/Lee USA 3 incontro dalle 04:30

Il match deve ancora iniziare

