Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Lunedì 05 Gennaio 2026
ATP 250 Hong Kong – Hard
R16 Kecmanovic /Muller – Musetti /Sonego Non prima 09:00
ATP 250 Brisbane – hard
R32 Arnaldi – Altmaier 3° inc. ore 02:00
CH 50 Nonthaburi – hard
R32 Dellavedova – Giustino Non prima 07:00
Q2 Sciahbasi – Ichikawa 2° inc. ore 04:00
CH 50 Nottingham – Indoor Hard
Q2 Arnaboldi – Guerrieri 2° inc. ore 11:30
Canberra WTA 125 – Hard
1T Bronzetti /Kudermetova – Kozyreva /Shymanovich 2 incontro dalle 04:30
1T Gorgodze /Rosatello – Kalieva /Lee 3 incontro dalle 04:30
TAG: Italiani in campo
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit