Vacherot e Rinderknech giocheranno insieme il doppio agli Australian Open 2026

Un idillio che funziona, non si rompe! I super-cugini del tour ATP, Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech giocheranno insieme il torneo di doppio ai prossimi Australian Open (al via domenica 18 gennaio 2026 a Melbourne). I due sono saliti agli onori della cronaca al Masters 1000 di Shanghai lo scorso ottobre, quando si giocarono la finale del più importante torneo asiatico in modo del tutto imprevedibile, con Vacherot partito addirittura come “alternate” nel tabellone di qualificazione. Una storia che è finita in prima pagina ovunque e che si è ripetuta poi anche al torneo di Parigi indoor poche settimane dopo, con la seconda vittoria del monegasco sul cugino dopo quella storica in Cina.

Per i due sarà la quarta esperienza insieme in doppio in un torneo ufficiale. Nel lontano 2017 esordirono in coppia a un Future da 15mila dollari in Tunisia, poi hanno disputato il torneo di Monte Carlo nel 2024 e 2025. Visto che il clamoroso successo di Vacherot a Shanghai ha portato il monegasco nel tennis che conta a livello di ranking, e che per molti mesi potrà sicuramente entrare nei tabelloni dei principali tornei, chissà che i cugini non decidano di disputare più eventi insieme e magari puntare ad un posto alle Finals 2026 di specialità. Entrambi sono dotati di un servizio devastante e di un buon gioco di volo, fattori che potrebbero elevare il loro livello nella specialità del doppio.

Ancora non confermato per gli Australian Open del prossimo gennaio il ritorno del doppio “Aussie” formato da Kyrgios e Kokkinakis. I due, da sempre amici e accomunati da lunghi e frequenti infortuni, hanno vinto lo Slam di Melbourne nel 2022. Nelle scorse settimane Thanasi, parlando del suo prossimo rientro dopo una delicata operazione ai muscoli pettorali, aveva dichiarato della concreta possibilità di giocare il doppio con l’amico Nick.

