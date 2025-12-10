Notizie Copertina, Generica

Paula Badosa prepara il 2026 a Dubai: sparring d’eccezione il nostro Jacopo Vasami

10/12/2025 09:11 10 commenti
Paula Badosa e Jacopo Vasami nella foto
Paula Badosa e Jacopo Vasami nella foto

Paula Badosa ha definitivamente archiviato le vacanze a Bali e il periodo complicato che aveva segnato la parte finale del 2025. La giocatrice spagnola è tornata ad allenarsi con un atteggiamento positivo, ritrovando entusiasmo e serenità in vista della stagione 2026. La sua preparazione si sta svolgendo a Dubai, dove sta lavorando con grande impegno per recuperare ritmo e fiducia.

A sorprendere molti tifosi è stato il nome del suo compagno di allenamenti: il nostro Jacopo Vasami, 17 anni, numero 667 del ranking ATP e considerato una delle promesse più interessanti del tennis maschile. Nonostante la giovane età, Vasami sta aiutando Badosa a ritrovare intensità e continuità negli scambi, offrendo un livello di sparring di alto profilo.
La scelta, però, non è casuale: Jacopo è l’attuale fidanzato di Jana Badosa, sorella minore di Paula. Una connessione familiare che ha reso naturale questa collaborazione e che sta creando un ambiente di lavoro sereno, produttivo e motivante per la tennista spagnola.

Dopo un anno segnato da infortuni, incertezze e cali di forma, Badosa sembra aver ritrovato la giusta energia per ripartire. Le immagini e i video che arrivano da Dubai mostrano un’atleta sorridente, concentrata e desiderosa di tornare a competere ad alti livelli. La stagione 2026 si preannuncia importante per il suo percorso, e questo inizio promettente lascia spazio a un cauto ottimismo.



Marco Rossi

TAG: ,

10 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

walden 10-12-2025 12:29

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Roberto
@ walden (#4534597)
415 in doppio dopo esser stato anche 367

Forse sta posando le basi per il doppio-misto?

dopo che ha mollato il greco, a meno di ritorni in fiamma (peraltro già verificatisi) è aperta la caccia alla bella Paula…

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 10-12-2025 11:43

Scritto da Roberto
@ walden (#4534597)
415 in doppio dopo esser stato anche 367

Forse sta posando le basi per il doppio-misto? 😉

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
enzola barbera (Guest) 10-12-2025 11:42

Povero Stefanos Tsitsipas, solo, abbandonato dalla bella Paula, in crisi esistenziale. Destino cinico e baro. enzo

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 10-12-2025 11:21

Scritto da walden
E bravo Jacopo, ha trovato la sua “nave scuola”…comunque, cara redazione, è 667 e non 415 del ranking…

ahahahhahahh io l’ho pensato e tu lo hai scritto 😀 😀 😀

Abbiamo un alce greco?

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tonino (Guest) 10-12-2025 11:17

Se la sorellina è bella come la Badosa senior, grande scelta…

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Roberto (Guest) 10-12-2025 10:54

@ walden (#4534597)

415 in doppio dopo esser stato anche 367

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver
walden 10-12-2025 10:30

E bravo Jacopo, ha trovato la sua “nave scuola”…comunque, cara redazione, è 667 e non 415 del ranking…

 4
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver, Detuqueridapresencia, JannikUberAlles
cataflic 10-12-2025 09:22

Sono tutti a Dubai…Jacopo quest’anno mi aspetto che si faccia vedere a livelli più alti e si installi in zona challenger definitivamente e si affacci in qualche atp con wc

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Taxi Driver 10-12-2025 09:18

Beato lui…17 anni, a Dubai, con la Badosa come allenatrice…ha fatto Bingo con la vita, bomber

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
italo (Guest) 10-12-2025 09:15

una nuova coppia all’orizzonte?

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!