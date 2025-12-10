Paula Badosa prepara il 2026 a Dubai: sparring d’eccezione il nostro Jacopo Vasami

Paula Badosa ha definitivamente archiviato le vacanze a Bali e il periodo complicato che aveva segnato la parte finale del 2025. La giocatrice spagnola è tornata ad allenarsi con un atteggiamento positivo, ritrovando entusiasmo e serenità in vista della stagione 2026. La sua preparazione si sta svolgendo a Dubai, dove sta lavorando con grande impegno per recuperare ritmo e fiducia.

A sorprendere molti tifosi è stato il nome del suo compagno di allenamenti: il nostro Jacopo Vasami, 17 anni, numero 667 del ranking ATP e considerato una delle promesse più interessanti del tennis maschile. Nonostante la giovane età, Vasami sta aiutando Badosa a ritrovare intensità e continuità negli scambi, offrendo un livello di sparring di alto profilo.

La scelta, però, non è casuale: Jacopo è l’attuale fidanzato di Jana Badosa, sorella minore di Paula. Una connessione familiare che ha reso naturale questa collaborazione e che sta creando un ambiente di lavoro sereno, produttivo e motivante per la tennista spagnola.

Dopo un anno segnato da infortuni, incertezze e cali di forma, Badosa sembra aver ritrovato la giusta energia per ripartire. Le immagini e i video che arrivano da Dubai mostrano un’atleta sorridente, concentrata e desiderosa di tornare a competere ad alti livelli. La stagione 2026 si preannuncia importante per il suo percorso, e questo inizio promettente lascia spazio a un cauto ottimismo.





Marco Rossi