Paula Badosa prepara il 2026 a Dubai: sparring d’eccezione il nostro Jacopo Vasami
Paula Badosa ha definitivamente archiviato le vacanze a Bali e il periodo complicato che aveva segnato la parte finale del 2025. La giocatrice spagnola è tornata ad allenarsi con un atteggiamento positivo, ritrovando entusiasmo e serenità in vista della stagione 2026. La sua preparazione si sta svolgendo a Dubai, dove sta lavorando con grande impegno per recuperare ritmo e fiducia.
A sorprendere molti tifosi è stato il nome del suo compagno di allenamenti: il nostro Jacopo Vasami, 17 anni, numero 667 del ranking ATP e considerato una delle promesse più interessanti del tennis maschile. Nonostante la giovane età, Vasami sta aiutando Badosa a ritrovare intensità e continuità negli scambi, offrendo un livello di sparring di alto profilo.
La scelta, però, non è casuale: Jacopo è l’attuale fidanzato di Jana Badosa, sorella minore di Paula. Una connessione familiare che ha reso naturale questa collaborazione e che sta creando un ambiente di lavoro sereno, produttivo e motivante per la tennista spagnola.
Dopo un anno segnato da infortuni, incertezze e cali di forma, Badosa sembra aver ritrovato la giusta energia per ripartire. Le immagini e i video che arrivano da Dubai mostrano un’atleta sorridente, concentrata e desiderosa di tornare a competere ad alti livelli. La stagione 2026 si preannuncia importante per il suo percorso, e questo inizio promettente lascia spazio a un cauto ottimismo.
Marco Rossi
TAG: Jacopo Vasamì, Paula Badosa
dopo che ha mollato il greco, a meno di ritorni in fiamma (peraltro già verificatisi) è aperta la caccia alla bella Paula…
Forse sta posando le basi per il doppio-misto? 😉
Povero Stefanos Tsitsipas, solo, abbandonato dalla bella Paula, in crisi esistenziale. Destino cinico e baro. enzo
ahahahhahahh io l’ho pensato e tu lo hai scritto 😀 😀 😀
Abbiamo un alce greco?
Se la sorellina è bella come la Badosa senior, grande scelta…
@ walden (#4534597)
415 in doppio dopo esser stato anche 367
E bravo Jacopo, ha trovato la sua “nave scuola”…comunque, cara redazione, è 667 e non 415 del ranking…
Sono tutti a Dubai…Jacopo quest’anno mi aspetto che si faccia vedere a livelli più alti e si installi in zona challenger definitivamente e si affacci in qualche atp con wc
Beato lui…17 anni, a Dubai, con la Badosa come allenatrice…ha fatto Bingo con la vita, bomber
una nuova coppia all’orizzonte?